De parte de ANRed April 1, 2023 7 puntos de vista

El compositor y pianista Pau Viguer, nacido en Valencia (España) y considerado como un representante del llamado Jazz Mediterráneo, se presentará por primera vez en Buenos Aires acompañado por destacados músicos argentinos. A pocos días de llegar al país, el músico nos cuenta las expectativas de su visita mientras recorremos parte de su música y los mensajes que esta transmite. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Nacido en Valencia, Pau Viguer se presenta junto a su trío como Jazz Mediterráneo. Una pertenencia que incide, según el artista, en la música que crea. Si bien considera demasiado ambicioso definirlo como un subgénero dentro del jazz, si hay características particulares. «Creo que la mezcla de la música de jazz con otras que escuchamos desde pequeños como nuestro folklore y nuestro repertorio tradicional produce una forma de entender la música abierta, llena de colores y muy luminosa. También creo que se trata de una cuestión de carácteres. Los mediterráneos somos gente abierta, que nos gusta charlar y compartir experiencias. También pasarlo bien y somos bastante extrovertidos. Creo que todo eso va calando en nuestra manera de componer y tocar», comentó ante la consulta sobre este concepto musical y geográfico.

Hay algo interesante en parte de la música de Viguer, que es la expresión sin palabras. Desde la música, en algunos casos con la ayuda de un video, el artista expresa sentimientos y hasta se posiciona en algunas cuestiones. Un caso es el de SOS Tierra, allí el artista alerta sobre el planeta y la crisis ambiental. El tema está compuesto para concienciar a las personas de la necesidad de cambiar nuestro comportamiento con la Tierra. Con una idea ingeniosa, el tema comienza con el código Morse ***—*** que quiere decir SOS, una llamada de socorro que nuestro planeta hace para llamar nuestra atención sobre un problema que tenemos aquí mismo. «Me horroriza todo lo que estamos haciendo con nuestro planeta, las tremendas desigualdades que se generan y pensé en aportar mi granito de arena para decir “oye, que ya estamos en el cambio climático y eso está produciendo ya más desigualdad y pobreza”. Es difícil hacerlo con la música instrumental, pero el vídeo ayuda y también lo comento en cada concierto. Creo que concienciarnos es solo un paso, pero desgraciadamente lo más importante para cambiar no depende directamente de nosotros, los ciudadanos. Usar la clave morse en el comienzo del tema fue una buena aportación de los músicos cuando empezamos a trabajar el tema en el ensayo».

Pero no es solo en ese tema donde el música busca expresarse aunque no haya palabras. Desde Homofonia – Pride Day (love is love) a 12×8 para Pep, hay distintos canales de expresión en diversas temáticas. «Be radical ha sido un álbum de investigación, de búsqueda de caminos armónicos y rítmicos para poder experimentar. Creo que gracias a la experimentación puedo avanzar en lenguaje y otras ideas dentro del trío de jazz que es donde mejor me muevo. Las canciones son medios donde me expreso y trato de contar las cosas que me pasan o que ocurren a mi alrededor. Así por ejemplo 12×8 para Pep es un homenaje a un contrabajista amigo mío que falleció, o Dreaming es cuando mi imaginación vuela a otros lugares, cosa que me pasa a menudo. Cada tema es un capítulo de mi vida, o donde trato de plasmar lo que me pasa por la cabeza y también lo que siento».

Viguer comenzó a estudiar piano a los 7 años y obtuvo el grado superior de piano en el Conservatorio Superior de Valencia. Estudió jazz con los pianistas Ricardo Belda, Donato Marot, Vivian León (Cuba), Phil Wilkinson (UK) y John Serry (EEUU). También realizó cursos y seminarios de jazz. «Cuando terminé la carrera de piano clásico busqué diversas opciones. La mejor fue el pianista valenciano Ricardo Belda. Durante varios años fui a clase con él. Es increíble tanto como músico como persona. Y me alentó mucho cuando empecé a componer dentro del jazz. De hecho produjo mi primer álbum Paseo por la vida. También me dieron clase pianistas como John Serry (USA), Vivian León (Cuba) o Wilkinson (UK). Cuando me enteraba que estaban por Valencia les encontraba y les preguntaba si me podían dar clases. Fueron experiencias muy enriquecedoras. También hice algunos cursos de Jazz en Valencia dentro de la parte pedagógica de nuestro Festival. Pude aprender de gente como Ramón Cardo, Bob Stogoloff, Ximo Tébar, etc.».

De esa diversa formación surge también su ecléctica propuesta musical. En ella se pueden encontrar distintos momentos donde sus influencias clásicas se encuentran con los ritmos y las improvisaciones características del jazz y otros géneros populares. Ese eclecticismo suele ser una característica de este género. Sus influencias van desde Bill Evans a Chopin, desde Oscar Peterson a J.S Bach o desde Duke Ellington a Paco de Lucía.

Hay una conexión entre Bach y el Jazz que muchos artistas han honrado: desde Oscar Peterson o el Modern Jazz Quartet, pasando por Jaques Loussier. Hace poco también Brad Mehldau hizo After Bach. Pau Viguer se sumó a esta camada de notables artistas con Trampantojo de Bach, un tema que homenajea al genial compositor barroco, que además es uno de los mas influyentes en la actualidad. «Bach fue uno de los mejores músicos de la historia de la Humanidad. Su aportación traspasa todos los estilos y nos deslumbra a los músicos de todos los estilos. Recuerdo que en el Conservatorio era el único compositor que estudiábamos desde primero hasta décimo de piano. Eso es por la cantidad de registros que tienen sus obras y la riqueza de las mismas. Me he permitido hacer un pequeño homenaje en un tema componiendo un Preludio y haciendo de la fuga un tema de Jazz. Creo que seguimos aprendiendo de ese compositor genial».

Pau Viguer formó parte de numerosos grupos de música moderna, ganando diversos premios en la Comunidad Valenciana. Ha actuado en programas de televisión y realizó giras por toda España con el grupo “Revólver”. Integró grupos como Fernando Poo, Brooklyn, Mala Fama, So cubano, Jazz App…y ha participado en muchos otros como Babalú swing jazz, Silla Dixieland Orquestra o Railes Blues Band.

Esta semana el músico va a desembarcar en Buenos Aires con su Jazz Mediterráneo. Va a realizar 3 presentaciones: el sábado 8 de abril, a las 20.30hs en Jazz Voyeur Club Hotel Meliá Recoleta Plaza Posadas 1557- CABA.; el jueves 13 de abril, a las 20hs (puntual) en Bebop Club, Uriarte 1658- Palermo (CABA); y el sábado 15 de abril, a las 23hs en BORGES 1975, Palermo – CABA. Las entradas anticipadas (en 2 de las 3 presentaciones) se puede sacar por passline.

En esas jornadas se podrá ver el encuentro entre el Mediterráneo y el Rio de La Plata. Allí Pau Viguer se va a juntar con músicos locales para presentar su música. «Sin duda, el hecho de tocar con músicos argentinos como Fede Palmolella y Santiago Hernández va a ser muy enriquecedor. Seguro que surgen cosas interesantes y nos aportamos mutuamente nuevas ideas e influencias. También tengo muchas ganas de escuchar músicos argentinos en directo. Estoy escuchando cosas muy interesantes de pianistas como Alan Zimmerman, Hernán Jacinto, Cirilo Fernández, Paula Shocron, etc. Alguna vez he tocado con músicos argentinos que viven en España y me sugieren una visión muy intensa y bonita de la música, como por ejemplo el batería Matías Mingote que vive en Zaragoza o la cantautora Gabriela Castillo que vive en Valencia», comentó sobre sus expectativas de cara a su visita.

Tras su visita, Viguer piensa seguir alternado presentaciones en vivo con su trabajo en la docencia. «Mi idea es seguir disfrutando de la música con todos los proyectos en los que estoy tocando en directo y también seguir componiendo. Con 7 álbumes de jazz ya no es una necesidad el seguir editando, pero me gusta enseñar lo que hago e intentar que el oyente me acompañe con mi música. Es como viajar juntos y enseñar lo que voy aprendiendo e incorporando a mi bagaje vital y artístico.»