De parte de ANRed October 9, 2021 376 puntos de vista

Una serie coreana fue la m谩s vista en la plataforma Netflix las 煤ltimas dos semanas. Para algunos la serie se presenta similar a otras ficciones, pero con elementos terrenales que la destacan por sobre otras, y que avivan la relaci贸n con la vida cotidiana y la conexi贸n entre el mundo 鈥渄ist贸pico鈥 y el de la realidad contempor谩nea. Personas endeudadas, marginadas, despose铆das, deciden libremente someterse a un juego mortal para competir por un mot铆n millonario. Las peores miserias humanas son necesarias para sobrevivir en este mundo. 驴De qu茅 mundo hablamos? 驴Del creado en el juego de esta ficci贸n o la crueldad del mundo real que habitamos?. Por Ramiro Giganti (ANRed).

鈥淭rabajadores libres en el doble sentido de que ni est谩n incluidos directamente entre los medios de producci贸n como s铆 lo est谩n los esclavos, siervos de la gleba, etc茅tera, ni tampoco les pertenecen a ellos los medios de producci贸n a la inversa de lo que ocurre con el campesino que trabaja su propia tierra, etc茅tera, hall谩ndose, por el contrario, libres y desembarazados de esos medios de producci贸n.鈥 Karl Marx, EL Capital, Capitulo 24.

Detr谩s de los elementos recreativos y convocantes de la serie de Hwang Dong-hyuk, se esconde una tremenda caracterizaci贸n cr铆tica del mundo real. Seg煤n su creador la narrativa del programa refleja la 芦sociedad competitiva禄 en la que vivimos hoy. Los personajes, antih茅roes, todos ellos, son personas con realidades adversas que son las que les llevan a ser parte de una sangrienta competencia. Los protagonistas de la serie son perdedores en el mundo actual: un trabajador que qued贸 desocupado tras participar en una huelga y oscil贸 entre trabajos precarios, el desempleo y el juego; una mujer norcoreana que lleg贸 junto a su hermanito y se encuentra despose铆da y discriminada por 芦comunista禄, un aspirante a 鈥測uppie鈥 que fracas贸 y afronta una denuncia por fraude, un obrero pakistan铆 que hace 6 meses no le pagan el salario en la f谩brica donde trabajaba abus谩ndose de su condici贸n de migrante, y un anciano con una enfermedad terminal, entre otros. Son 鈥減oblaci贸n sobrante鈥, pero a su vez quienes sostienen las posibilidades de sus opresores. Su necesidad sostiene el juego.

Tras el primer juego y las muertes que se producen, la angustia y el miedo se apropian de quienes sobrevivieron. All铆 aparece nuevamente la idea de 鈥渓ibertad鈥, son doblemente libres: por un lado est谩n libres o privados de posesiones, no son quienes dirigen el juego, por otra parte son libres de abandonar el juego luego de una competencia, pero 驴Qu茅 tan libres son realmente? La trama muestra un espacio dist贸pico en la isla donde se desarrollan las crueles competencias, pero el mundo fuera de esa isla no se presenta como algo mejor.

Al transcurrir los episodios se manifiestan distintas expresiones humanas, tanto compasivas como miserables. Aparece la idea de empezar a unirse entre distintos personajes, pero dicho pensamiento colectivo, de unidad, es destruido por quienes controlan el juego a generar conflictos internos o enfrentar a quienes hab铆an construido una relaci贸n de afinidad y apoyo mutuo, cualquier parecido con la idea de 鈥減obres contra pobres鈥 驴es coincidencia?

El pa铆s de quienes crearon la serie y donde transcurre atraves贸 hace algunas d茅cadas una fuerte crisis de deuda, lo que hace tambi茅n la relaci贸n entre la realidad y la trama inevitable.

Alerta Spoiler: en un momento, cerca del final, los pocos sobrevivientes son premiados con un banquete, con un plato de carne roja, en una mesa elegante y copas de vino, pero la manera en la pasan ese momento: no disfrutan del banquete.

Tras haber optado por abandonar el juego y volver a enfrentarse a sus problemas cotidianos, quienes sobrevivieron al juego no logran reinsertarse en el mundo y resolver sus problemas, lo que hace que vuelvan a juego, y con 茅l, al riesgo de muerte. Las met谩foras y relaciones con la vida real pueden ser muchas: presos que reinciden, mujeres maltratadas que terminan retornando a sus hogares con el marido golpeador, o simplemente la aceptaci贸n de trabajos precarios o tareas inhumanas ante la imposibilidad de alternativas.

No faltar谩n las lluvias de cr铆ticas, o el se帽alamiento de errores a la serie, como suele pasar con cualquier contenido cultural que se vuelve masivo. Habr谩 quienes les guste la serie y quienes no, lo que es evidente es la masividad de una serie con una trama determinada. El 茅xito de la serie es tal que incluso traccion贸 a otras series de tem谩tica similar en Netflix, como la japonesa Alice in Borderland a meterse, tambi茅n, entre las 10 mas vistas de la plataforma en estos d铆as, algo que no hab铆a logrado en su estreno hace unos meses.

El final es angustiante y deja abierta la posibilidad de nuevas temporadas. La decisi贸n tomada por uno de sus protagonistas personaje puede ser angustiante, pero tambi茅n puede interpretarse como una consigna o mandato que plantea que con la injusticia no se convive en paz, a la injusticia se la combate.