February 14, 2023

Val猫ncia, 14 de febrero de 2023 鈥 La direcci贸n del CIE de Zapadores tendr谩 que dar explicaciones sobre el espionaje que realiza la polic铆a de las visitas que reciben los internos. El juzgado de instrucci贸n n.潞 3 de Val猫ncia -encargado del control de la estancia de los extranjeros en este centro de internamiento- ha incoado un expediente en el que reclama al CIE que informe sobre el modo de proceder de los agentes, a ra铆z de las denuncias presentadas por la Campa帽a por el Cierre de los Centros de Internamiento y el fin de las deportaciones. Los polic铆as, justific谩ndolo por 鈥渕otivos de seguridad鈥, no permiten el cierre de la puerta ni se alejan de la sala de visitas, a pesar de que las personas acompa帽antes se lo han pedido reiteradamente asumiendo el supuesto riesgo. Incluso han intervenido, sin que nadie lo solicitara, en las conversaciones privadas entre acompa帽antes e internos. Situaciones similares tienen que sufrir las y los profesionales del Servicio de Orientaci贸n Jur铆dica en el CIE del Colegio de Abogados de Valencia.

El pasado 15 de julio, los servicios jur铆dicos de la Campa帽a denunciaron ante el juzgado que la polic铆a hab铆a espiado la visita a uno de los internos y expuls贸 a las personas de la Campa帽a con quienes se estaba entrevistando. El 22 de junio, un agente, que hab铆a estado de forma permanente en la puerta de acceso, interrumpi贸 de forma brusca el encuentro y les indic贸 que su 鈥渟uperior鈥 hab铆a dado la 鈥渋nstrucci贸n鈥 de que 鈥渟e hab铆an finalizado las visitas鈥. Al dirigirse a la salida, las dos personas acompa帽antes fueron interceptadas por la mayor铆a de los agentes de ese turno, incluido el jefe. Ese mando comenz贸 a verter todo tipo de acusaciones contra las personas que entran al CIE a realizar acompa帽amientos. Les acus贸 de 鈥渃alentar la cabeza a los internos鈥 y afirm贸 que el agente que vigilaba la visita interrumpida hab铆a o铆do que las personas acompa帽antes le hab铆an dicho al interno que 鈥渓a polic铆a es racista鈥 Adem谩s, de forma tensa, verti贸 expresiones como 鈥渟i les digo lo que pienso de las ONG, que 煤nicamente quieren lograr el mayor n煤mero de internos鈥, 鈥渁 ver si se piensan que los internos los quieren m谩s a ustedes que a nosotros鈥. Adem谩s, uno de los polic铆as presentes asegur贸 que un interno le hab铆a escupido en la cara, responsabilizando de las posibles agresiones de internos a quienes realizan acompa帽amientos. Las personas de la Campa帽a rechazaron las acusaciones, especialmente la versi贸n de que hab铆an acusado a la polic铆a de ser racista. A la vista de que no se pod铆a aclarar la situaci贸n y reanudar las visitas, se marcharon del CIE.

El juez resolvi贸 la denuncia de la Campa帽a comunic谩ndole al CIE que 鈥渄ado el car谩cter privado de las entrevistas, no pueden hacer uso de ning煤n tipo de las conversaciones que puedan escuchar entre ellos [internos y acompa帽antes]鈥. Ante la constataci贸n de que se ha hecho caso omiso de la resoluci贸n judicial ya que la polic铆a no solo contin煤a espiando las visitas sino interviniendo en las entrevistas, se present贸 una nueva denuncia el 8 de febrero en la que se adjuntan fotos de la posici贸n de los funcionarios durante las visitas. Se puede observar que los polic铆as se sit煤an de espaldas a la puerta abierta de la sala, lo que no garantiza la 鈥渟eguridad鈥 que argumentan para mantener esa ubicaci贸n, pero les permite escuchar las conversaciones. En la denuncia se solicita que los polic铆as se sit煤en al otro lado del pasillo -junto a la pared de enfrente de la sala-, como han hecho en alguna ocasi贸n, lo que les permit铆a 鈥渦n control visual del interior de la habitaci贸n y la distancia garantizaba la privacidad de la entrevista鈥. El mismo d铆a que se present贸 esta denuncia, el juez acord贸 solicitar explicaciones al CIE sobre la actuaci贸n de la polic铆a durante las visitas a internos.

Esta forma de proceder de la polic铆a infringe la ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa帽a (ley de Extranjer铆a), y el real decreto 162/2014 que aprob贸 el reglamento de los CIE. Ambas normativas obligan a reconocer los derechos de las personas internadas a que 鈥渟ea preservada su dignidad y su intimidad鈥, a 鈥渆ntrar en contacto con organizaciones no gubernamentales鈥 y a comunicarse con sus familiares, funcionarios consulares de su pa铆s u otras personas, 鈥渄erecho que s贸lo podr谩 restringirse en virtud de resoluci贸n judicial鈥.

Estos derechos ya fueron reconocidos -a instancias de la Campa帽a- en 2011 por el juzgado de control del CIE de Zapadores. En el auto de aquellas fechas, el juez destac贸 que las ONG que asisten a los internos 鈥渟uperan el mero concepto de visitas de apoyo鈥 y son 鈥渜uienes mejor pueden asistir, auxiliar, defender y articular la protecci贸n de los inmigrantes internados鈥; por tanto, solicitaba a la direcci贸n del CIE que estableciera para las ONG un sistema de visitas y comunicaci贸n similar al de los abogados personales de los internos鈥, a quienes supuestamente se les garantizaba la total reserva de la entrevista.

Esta actitud de la polic铆a se suma a las constantes vulneraciones de sus derechos que sufren las personas privadas de libertad en los CIE sin haber cometido ning煤n delito. 脷nicamente son culpables de una infracci贸n administrativa cometida en contra de su voluntad: no disponer de permiso de residencia. El espionaje durante las visitas, las denuncias de malos tratos, la falta de protocolos de prevenci贸n de suicidios y de trata, las deficiencias en la atenci贸n sanitaria y en la alimentaci贸n y otras irregularidades que se cometen a diario en Zapadores ser谩n abordadas el pr贸ximo 21 de febrero en el encuentro que integrantes de la Campa帽a mantendr谩n con la Subdelegada del Gobierno, Raquel Ib谩帽ez. La reuni贸n con la Delegaci贸n del Gobierno se solicit贸 hace 5 meses.

<Valenci脿>

NOTA DE PREMSA



El jutge de control demana explicacions al CIE de Sapadors per espiar les visites als interns



Val猫ncia, 14 de febrer de 2023 鈥 La direcci贸 del CIE de Sapadors haur脿 de donar explicacions sobre l鈥檈spionatge que realitza la policia de les visites que reben els interns. El jutjat d鈥檌nstrucci贸 n煤m. 3 de Val猫ncia -encarregat del control de l鈥檈stada dels estrangers en aquest centre d鈥檌nternament- ha incoat un expedient en el qual reclama al CIE que informe sobre la manera de conducta dels agents, arran de les den煤ncies presentades per la Campanya pel Tancament dels Centres d鈥橧nternament i la fi de les deportacions. Els policies, justificant-ho per 鈥渕otius de seguretat鈥, no permeten el tancament de la porta ni s鈥檃llunyen de la sala de visites, a pesar que les persones acompanyants li ho han demanat reiteradament assumint el suposat risc. Fins i tot han intervingut, sense que cap ho sol路licitara, en les converses privades entre persones acompanyants i interns. Situacions similars han de patir les i els professionals del Servei d鈥橭rientaci贸 Jur铆dica en el CIE del Col路legi d鈥橝dvocats de Val猫ncia.

El passat 15 de juliol, els serveis jur铆dics de la Campanya van denunciar davant el jutjat que la policia havia espiat la visita a un dels interns i va expulsar a les persones de la Campanya amb els qui s鈥檈stava entrevistant. El 22 de juny, un agent, que havia estat de manera permanent a la porta d鈥檃cc茅s, va interrompre de manera brusca la visita i els va indicar que el seu 鈥渟uperior鈥 havia donat la 鈥渋nstrucci贸鈥 que 鈥渟鈥檋avien finalitzat les visites鈥. En dirigir-se a l鈥檈ixida, les dues persones acompanyants van ser interceptades per la majoria dels agents d鈥檃queix torn, incl貌s el cap. Aqueix cap va comen莽ar a abocar tot tipus d鈥檃cusacions contra les persones que entren al CIE a realitzar acompanyaments. Els va acusar de 鈥渃alfar el cap als interns鈥 i va afirmar que l鈥檃gent que vigilava la visita interrompuda havia sentit que les persones acompanyants li havien dit a l鈥檌ntern que 鈥渓a policia 茅s racista鈥 A m茅s, de manera poc amable, va abocar expressions com 鈥渟i els dic el que pense de les ONG, que 煤nicament volen aconseguir el major nombre d鈥檌nterns鈥, 鈥渁 veure si es pensen que els interns els volen m茅s a vost猫s que a nosaltres鈥. A m茅s, un dels policies presents va assegurar que un intern li havia escopit en la cara, responsabilitzant de les possibles agressions d鈥檌nterns als qui realitzen acompanyaments. Les persones de la Campanya van rebutjar les acusacions, especialment la versi贸 que havien acusat la policia de ser racista. A la vista que no es podia aclarir la situaci贸 i reprendre les visites, van marxar del CIE.

El jutge va resoldre la den煤ncia de la Campanya comunicant-li al CIE que 鈥渄onat el car脿cter privat de les entrevistes, no poden fer 煤s de cap mena de les converses que puguin escoltar entre ells [interns i acompanyants]鈥. Davant la constataci贸 que s鈥檋a fet cas om铆s de la resoluci贸 judicial ja que la policia no sols continua espiant les visites sin贸 intervenint en les entrevistes, es va presentar una nova den煤ncia el 8 de febrer en la qual s鈥檃djunten fotos de la posici贸 dels funcionaris durant les visites. Es pot observar que els policies se situen d鈥檈squena a la porta oberta de la sala, la qual cosa no garanteix la 鈥渟eguretat鈥 que argumenten per a mantindre eixa ubicaci贸, per貌 els permet escoltar les converses. En la den煤ncia es sol路licita que els policies se situen a l鈥檃ltre costat del corredor -a la paret d鈥檈nfront de la sala-, com han fet en alguna ocasi贸, permetent aix铆 鈥渦n control visual de l鈥檌nterior de l鈥檋abitaci贸 i la dist脿ncia garantia la privacitat de l鈥檈ntrevista鈥. El mateix dia que es va presentar aquesta den煤ncia, el jutge va acordar sol路licitar explicacions al CIE sobre l鈥檃ctuaci贸 de la policia durant les visites a interns.

Aquesta forma de conducta de la policia infringeix la llei 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya (llei d鈥橢strangeria), i el reial decret 162/2014 que va aprovar el reglament dels CIE. Totes dues normatives obliguen a recon猫ixer els drets de les persones internades al fet que 鈥渟iga preservada la seua dignitat i la seua intimitat鈥, a 鈥渆ntrar en contacte amb organitzacions no governamentals鈥 i a comunicar-se amb els seus familiars, funcionaris consulars del seu pa铆s o altres persones, 鈥渄ret que nom茅s podr脿 restringir-se en virtut de resoluci贸 judicial鈥.

Aquests drets ja van ser reconeguts -a inst脿ncies de la Campanya- en 2011 pel jutjat de control del CIE de Sapadors. En l鈥檃cte d鈥檃quelles dates, el jutge va destacar que les ONG que assisteixen als interns 鈥渟uperen el mer concepte de visites de suport鈥 i s贸n 鈥渆ls qui millor poden assistir, auxiliar, defensar i articular la protecci贸 dels immigrants internats鈥; per tant, sol路licitava a la direcci贸 del CIE que establira a les ONG un sistema de visites i comunicaci贸 similar al dels advocats personals dels interns鈥, als qui suposadament se鈥檒s garantia la total reserva de l鈥檈ntrevista.

Aquesta actitud de la policia es suma a les constants vulneracions dels seus drets que pateixen les persones privades de llibertat en els CIE sense haver com茅s cap delicte. 脷nicament s贸n culpables d鈥檜na infracci贸 administrativa comesa en contra de la seua voluntat: no disposar de perm铆s de resid猫ncia. L鈥檈spionatge durant les visites, les den煤ncies de maltractaments, la falta de protocols de prevenci贸 de su茂cidis i de tr脿fic, les defici猫ncies en l鈥檃tenci贸 sanit脿ria i en l鈥檃limentaci贸 i altres irregularitats que es cometen di脿riament en Sapadors seran abordades el pr貌xim 21 de febrer en la trobada que integrants de la Campanya mantindran amb la Subdelegada del Govern, Raquel Ib谩帽ez. La reuni贸 amb la Delegaci贸 del Govern es va sol路licitar fa 5 mesos.