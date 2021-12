–

En el mediod铆a de hoy, el juez de garant铆as Gregor Joos, rechaz贸 la impugnaci贸n de la medida cautelar de desalojo de la recuperaci贸n territorial de la lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero, dictada el 16 de septiembre por el juez Ricardo Calcagno. La comunidad mantiene una reivindicaci贸n territorial desde septiembre, por la cual tuvo sufri贸 represiones y ataques con armas de fuego de las que result贸 asesinado El铆as Garay y herido, Gonzalo Cabrera. El poder judicial de Rio Negro y el gobierno sigue sin atender la legislaci贸n vigente del derecho ind铆gena, dando prioridad al derecho de tenencia de empresarios como Rolando Roco. Por la orden de desalojo ratificada, hubo presentaciones de organismos de Derechos Humanos y manifestaciones en la oficina de turismo de Bols贸n. Por ANRed | Imagen de tapa: Roxana Sposaro.

La medida cautelar de desalojo, dictada por Ricardo Calcagno, el 16 de diciembre sobre cuatro integrantes de la lof, hab铆a sido impugnada por la abogada de la lof, Andrea Reile, quien present贸 una serie de agravios para rechazar la orden. Entre ellas, que la sentencia del juez no consideraba a la lof como comunidad originaria en su recuperaci贸n ancestral, que la medida no ten铆a en cuenta la legislaci贸n vigente a derecho ind铆gena y que el magistrado se val铆a de un contrato de explotaci贸n forestal vencido presentado por Rolando Roco, cuyo expediente no encontr贸 la defensa en la oficina de tierras de la provincia.

En la audiencia de impugnaci贸n del pasado d铆a lunes que logr贸 la defensa, el juez Gregor Joos, convoc贸 a un cuarto intermedio para el d铆a de hoy, ordenando a las partes presentar un principio de acuerdo, en funci贸n del art铆culo 14 del C贸digo Procesal Penal, para evitar el uso de las fuerzas represivas. La defensa de la comunidad y la fiscal铆a como acusadora, representada por Betiana Cend贸n acept贸 la decisi贸n del magistrado, mientras que el abogado del empresario Rolando Roco, Ernesto Saavedra, pidi贸 que el di谩logo fuera en paralelo a la vigencia de la orden de desalojo.

En la audiencia de hoy, que comenz贸 en horas del mediod铆a, la abogada de la comunidad expres贸 que el conflicto escapaba a las partes, que el juez deb铆a ordenar al gobierno provincial y nacional instancias de di谩logo para atender el reclamo de la comunidad. 鈥淓stamos en el marco del art铆culo 14 de nuestro C贸digo Procesal Penal y atendiendo que lo que est谩 involucrada es una comunidad ind铆gena, las partes se ampl铆an. Por ser un grupo vulnerable tiene un sistema de protecci贸n especial. Lo que estoy pidiendo es que se ampl铆e el sistema de protecci贸n hacia mis defendidos. Lo que estamos pidiendo, tiene ya aplicaci贸n en nuestra provincia en otras comunidades. Casos en los que los procesos represivos, violentos se han frenado. No podemos estancarnos en decir el derecho penal es solamente una cosa. Debemos utilizar al derecho como herramienta para resolver un conflicto, mucho m谩s grande de lo que podemos solucionar, el se帽or Roco, el abogado Saavedra y la comunidad. La decisi贸n final esta sobre otros organismos. Se帽or juez usted tiene una oportunidad de resolver en ese marco. Es necesario empezar a solucionar el conflicto del pueblo mapuche. Una de las partes es una comunidad ind铆gena, hay muchos actores atr谩s. Necesitamos pacificar esta situaci贸n. Paremos la agresividad hacia cualquiera que porte un apellido 铆ndigena y que no puede pasar a Cuesta del Ternero porque hay un ret茅n policial. Bajemos la conflictividad.鈥, expres贸 Andrea Reile ante el juez.

Pero Gregor Joos rabati贸 cada uno de los agravios presentados por la defensa de la comunidad. Haciendo hincapi茅 en los derechos de tenencia que reclama el empresario forestal, volvi贸 a desconocer la legislaci贸n espec铆fica al derecho ind铆gena, vigente en la Constituci贸n Nacional y en Tratados Internacionales con jerarqu铆a constitucional que reclamaba la doctora Reile.

El juez argument贸 que no era objeto de la audiencia considerar a quien pertenecen las tierras, sino revisar la aplicaci贸n de la medida cautelar, por lo que la documentaci贸n que presenta Roco, no resultaba cuestionable y no discute que era 茅l quien pose铆a la tenencia de la tierra. Rechaz贸 la aplicaci贸n de otros casos presentados por Reile, y sostuvo que la restituci贸n al empresario era urgente al imped铆rle la ocupaci贸n, la explotaci贸n de dichas tierras, por lo que la medida no resultaba prematura como defendi贸 la abogada. Invoc贸 al estado de derecho y consider贸 que si bien la comunidad puede reclamar las tierras, existen v铆as administrativas y correspondientes para hacerlo. Pronunci贸 que la comunidad no puede tomar el derecho por sus manos, y puso de ejemplo al empresario Roco, quien acudi贸 al tribunal para exigir un supuesto derecho. Cabe destacar que el pasado 21 de noviembre, dos sicarios ingresaron a la lof, cercada por las fuerzas de la COER, asesinando a El铆as Garay e hiriendo a Gonzalo Cabrera, hecho por el cual, la comunidad acusa al terrateniente como autor intelectual.

El juez volvi贸 a considerar la recuperaci贸n territorial, el derecho ancestral de las comunidades a la tierra, en el marco de un delito. Olvidando que la consolidaci贸n del Estado Naci贸n se perpetu贸 en base al sometimiento de los pueblos originarios. 鈥淓l Estado tiene una deuda con las comunidades originarias que son preexistentes al mismo.鈥, afirm贸 Reile. Finalmente, apart谩ndose de la decisi贸n de la audiencia del d铆a lunes, donde invocaba al di谩logo, Gregor Joos sentenci贸 que la orden de desalojo dictada el 16 de septiembre se ajusta a derecho, ratific谩ndola.

A horas de la audiencia, la vocera de la comunidad Quemquetrew comunic贸: 鈥渢ermin贸 la audiencia. Con los imputados, estuvimos conversando con la abogada y con gente del Parlamento Mapuche para ver c贸mo seguir. Hubo una convocatoria fuera de Fiscal铆a, autoconvocada por gente mapuche y organizaciones. Ahora, est谩n tomando la oficina de turismo. Hay personas adentro y afuera, no sabemos qu茅 pasar谩, si nos van a recibir a la gente. Es una manifestaci贸n de enojo, de repudio al desalojo, entendiendo que ning煤n juez tiene el 谩nimo de atender las leyes ind铆genas y de reconocer este derecho del retorno digno a los territorios. Esta toma de la oficina es una consecuencia de lo que est谩 generando el poder pol铆tico de la provincia de Rio Negro y los medios hegem贸nicos y el poder jur铆dico que defienden a empresarios, a asesinos, a personas nefastas de la sociedad de Bols贸n鈥

Por su parte, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ( APDH) , la Liga Argentina por los Derechos Humanos Patagonia, APDH la Matanza y Pa帽uelos en Rebeld铆a, realizaron una presentaci贸n ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando una medida cautelar ante el inminente desalojo de la lof, renovando el pedido ya realizado ante dicha Corte por el Dr Manuel Salgado del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Ind铆genas y el Sr Orlando Javier Carriqueo de la Mesa Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de R铆o Negro, en fecha 25 de octubre.

鈥淓n el d铆a de hoy, la abogada de la comunidad, Andrea Reile y el abogado del terrateniente, Dr Ernesto Saavedra, mantuvieron una reuni贸n con la Fiscal Gral de Bariloche, Cend贸n, en la que conversaron sobre la posibilidad de aunar posiciones e implementar una mesa de di谩logo, objetivo que no fue cumplido dada la negativa del Dr Saavedra, ya que su postura de di谩logo se debe dar una vez que desalojen a los integrantes de la Comunidad del territorio comunitario.鈥, expresaron en la presentaci贸n.

Y agregaron: 鈥渁 ra铆z de la situaci贸n de conflicto que vive esta Comunidad y la circunstancia de militarizaci贸n del territorio como consecuencia de ello, Pablo Pimentel, integrante de la APDH La Matanza, hab铆a solicitado una reuni贸n con la gobernadora de la Provincia de Rio Negro, la que fue concedida en el dia 29/12/21, por lo que asisti贸 acompa帽ado del Sr Orlando Carriqueo, que no pudo participar de la reuni贸n con la Gobernadora de la Provincia, por disposici贸n de dicha funcionaria, pero si pudo formar parte de la reuni贸n con el Ministro de Gobierno. Por lo que hemos comentado quienes participaron de dichos encuentros pudimos conocer que los mismos fueron infruct铆feros, dada la postura de no querer asumir como Estado las obligaciones en materia de derechos humanos de los Pueblos Ind铆genas y por lo tanto, ello implica no generar espacios de di谩logo para canalizar el conflicto de manera no violenta.鈥

Destacaron adem谩s que 鈥 pudimos ser espectadores de la clara falta de voluntad por parte del poder Judicial de la Provincia en resolver el conflicto de manera pac铆fica y a trav茅s del di谩logo, incorporando a la investigaci贸n del delito de usurpaci贸n a las autoridades del Gobierno Provincial y nacional competentes en materia de derechos humanos de Pueblos Ind铆genas y de tierras. Siendo que alientan la resoluci贸n de conflicto entre el actor privado, quien realiz贸 la denuncia del supuesto delito de usurpaci贸n y la Comunidad, quien viene reclamando a las autoridades su reivindicaci贸n territorial.鈥