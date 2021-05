El juez de Instrucci贸n n煤mero 6 de Tarragona ha retirado la orden de detenci贸n de la diputada de la CUP Laia Estrada. En una resoluci贸n de ayer mismo, menos de 24 horas despu茅s de dictar la orden de detenci贸n, el juez la deja sin efecto ante un conflicto de intereses entre el juzgado y el Tribunal Superior de Just铆cia de Catalunya.

La condici贸n de aforada de Estrada ha hecho que su caso salte al TSJC, pero el juez de Instrucci贸n n煤mero 6 mantiene que es 茅l quien tiene que cerrar la instrucci贸n. Mientras el TSJC no resuelva si sus tr谩mites tienen que incluir la declaraci贸n como investigada de Laia Estrada, el juez de Instrucci贸n n煤mero 6 de Tarragona desestima, de momento, la posibilidad de obligarla a comparecer mediante una detenci贸n.

Momentos despu茅s de conocerse la noticia, Estrada lo ha anunciado por Twitter.

“El error es la motivaci贸n de la causa, no s贸lo quiero poner el foco en esta fase en que yo soy diputada, se ordena mi detenci贸n y la causa pasa a ser del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya”, dec铆a Estrada esta misma ma帽ana antes de conocer que la orden de detenci贸n quedaba sin efecto. Laia Estrada no era diputada en el momento en que decidi贸 no comparecer. “Sab铆a perfectamente cu谩les eran las consecuencias”, ha a帽adido.

Laia Estrada ha denunciado “una pol铆tica represiva que afecta a muchas personas” y ha destacado que “viene por parte del Estado y tambi茅n por parte de la Generalitat”.

La presidenta del Parlament, Laura Borr脿s, ha activado el servicio jur铆dico para tener una certificaci贸n oficial conforme Estrada es diputada del Parlament. La presidenta record贸 que el art铆culo 22 del reglamento de la c谩mara legislativa catalana “le reconoce la inmunidad”. Y a帽adi贸: “Establece que durante su mandato los diputados no pueden ser detenidos si no es en caso de delito flagrante”.

Estrada est谩 acusada de des贸rdenes p煤blicos en la manifestaci贸n del 21 de diciembre del 2018, durante el Consejo de Ministros en Barcelona. La diputada fue citada a declarar a los juzgados de Tarragona el 30 de diciembre del 2020 y el 21 de enero del 2021, pero no se present贸, motivo por el cual ayer se dict贸 la orden de detenci贸n.

La acusaci贸n de Laia Estrada se enmarca en los hechos del 21 de diciembre del 2018, durante el Consejo de Ministros, y en las movilizaciones que hubo contra la reuni贸n del ejecutivo espa帽ol. Las protestas acabaron con una manifestaci贸n de 80.000 personas. Hubo otras manifestaciones en Girona, l’Ampolla, Tarragona o Lleida. El juez citaba primero, y pretend铆a detener, despu茅s, a Estrada por la “injustificada” ausencia en las citaciones de declaraci贸n como imputada.

https://www.elnacional.cat/es/politica/el-juez-retira-la-orden-de-detencion-de-laia-estrada_609872_102.html