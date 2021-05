–

De parte de Kurdistan America Latina May 31, 2021 53 puntos de vista

El combatiente de las Fuerzas de Defensa Popular (HPG) Beng卯n Barman卯 habl贸 con la agencia de noticias ANF sobre la operaci贸n de ocupaci贸n turca en las Zonas de Defensa Medya, donde la insurgencia tiene sus bases. Tambi茅n se refiri贸 a la resistencia de los guerrilleros y las guerrilleras.

鈥淓l enemigo lleg贸 a (la zona de) Gar锚 en febrero con una gran exigencia. Quer铆a atacar el cuartel general de la guerrilla y asestar un golpe demoledor a los guerrilleros 鈥損untualiz贸-. Este plan fue frustrado por Heval 艦ore艧 y sus compa帽eros de armas. El enemigo qued贸 debilitado como resultado, y sab铆amos que despu茅s de este golpe vendr铆an ataques a煤n mayores鈥.

鈥淎hora luchamos con el esp铆ritu de resistencia de Heval 艦ore艧. El enemigo quer铆a instalarse en Met卯na y Zagros despu茅s de la operaci贸n de Gar锚. La lucha de los guerrilleros contin煤a. Aprovecho la ocasi贸n para saludar a todos los compa帽eros que resisten al enemigo en sus posiciones鈥, indic贸 Barman卯.

El guerrillero adem谩s salud贸 a los compa帽eros y las compa帽eras que est谩n en huelga de hambre contra el aislamiento impuesto al l铆der kurdo Abdullah 脰calan, encarcelado desde 1999 en la isla-prisi贸n de Imrali, en Turqu铆a.

Los huelguistas participan en la campa帽a 鈥淭iempo de Libertad鈥 en circunstancias muy dif铆ciles. Sobre esto, el guerrillero explic贸 que 鈥渓as c谩rceles y las monta帽as se complementan. A estas alturas sabemos muy bien que el enemigo no quiere dialogar. Los guerrilleros que luchan en este momento en las zonas de Met卯na, Zagros, Zap y Ava艧卯n saben c贸mo infligir una derrota al enemigo鈥.

鈥淟as acciones contra el enemigo tienen lugar todos los d铆as 鈥揳greg贸-. Cada combatiente escribe una leyenda de la resistencia. Esta es una guerra de importancia hist贸rica. El enemigo quiere destruir al pueblo kurdo junto al PKK. Y nosotros queremos expulsarlo no s贸lo de Bashur (Kurdist谩n del Sur, norte de Irak), sino de todo Kurdist谩n鈥.

Barman卯 expres贸 que 鈥渓a guerra tiene lugar en todas las partes de Kurdist谩n. Estamos luchando con la estrategia de una guerra popular revolucionaria. Sin duda, el otro pilar de esta lucha es el pueblo. Tenemos expectativas en nuestro pueblo. Hay una tradici贸n centenaria de levantamiento y resistencia. El enemigo utiliza todo tipo de medidas represivas, pero el pueblo tiene que hacer lo necesario. Los hijos de este pueblo llevan a帽os luchando por Kurdist谩n, en las monta帽as. S贸lo tenemos nuestras vidas y estamos dispuestos a sacrificarlas por Kurdist谩n鈥.

El guerrillero alert贸 que en Kurdist谩n, 鈥渢odos los ni帽os est谩n en peligro. Nadie sabe cu谩ndo el enemigo disparar谩 una bala o meter谩 a alguien en la c谩rcel. Ante esta situaci贸n, la sociedad no puede tener la conciencia tranquila. Por eso, el pueblo debe participar en la lucha en cualquier circunstancia鈥.

鈥淓n los pueblos y ciudades hay que apoyar la resistencia de Gar锚 y Zagros, aunque s贸lo se junten tres personas. Esto es especialmente cierto para Bakur (Kurdist谩n del Norte, sudeste de Turqu铆a), porque si la lucha se desarrolla all铆, alcanzaremos el 茅xito m谩s r谩pidamente. La guerra popular revolucionaria se basa en esto鈥, manifest贸.

Barman卯 convoc贸 a la juventud kurda a sumarse a la lucha, porque 鈥渆l enemigo est谩 m谩s d茅bil que nunca. Los j贸venes se ven especialmente afectados por los ataques. Utiliza todo tipo de m茅todos, desde ataques f铆sicos hasta drogarlos. Al hacerlo, les quitan la juventud. No les permite pensar ni por un segundo en sus familias, en ellos mismos y en la sociedad. Les obliga a llevar una vida completamente degenerada. En esta situaci贸n, un gran papel corresponde tambi茅n a los padres. Deben defender a sus hijos y ense帽arles la cultura kurda. Es el momento de la victoria y de la liberaci贸n de R锚ber Apo (Abdullah 脰calan). Por lo tanto, es importante que la juventud de Kurdist谩n participe en este proceso. Deben participar en la campa帽a de resistencia y cumplir con sus tareas. Tenemos plena confianza en nuestro pueblo y en la juventud kurda. Sacamos nuestra fuerza de los m谩rtires y de nuestro pueblo鈥.

Barman卯 reflexion贸 que 鈥渆l enemigo ha hecho coincidir el inicio de la actual invasi贸n con el aniversario del genocidio armenio. Como organizaci贸n, hemos dicho muchas veces que el objetivo del Estado ocupante turco es el genocidio contra los kurdos. Si un kurdo que vive en Bakur cree que todav铆a no se le ha hecho un gran da帽o, es porque la guerrilla ha impedido este genocidio, hasta ahora. El Estado turco quiere eliminar este obst谩culo para completar el genocidio planeado. En cualquier caso, la fundaci贸n de la Rep煤blica de Turqu铆a se basa en la partici贸n de Kurdist谩n鈥.

鈥淧ara ser afectado por los ataques del enemigo, basta con ser kurdo. A los kurdos no les deja otro camino que la muerte, la rendici贸n y la turquicidad 鈥揺stim贸 el guerrillero-. Tal vez hoy todav铆a puedan decir que llevan una vida c贸moda y que no les va a pasar nada. Esto es gracias a la resistencia de los guerrilleros. De lo contrario, no ser铆a posible vivir una vida tranquila como kurdo鈥.

Por 煤ltimo, asever贸 que 鈥渃omo movimiento, estamos en contra de la guerra. Lo que queremos es una coexistencia libre y fraternal de todos los pueblos, incluidos el kurdo y el turco. Esto forma parte del sistema que queremos construir. Nos vemos obligados a luchar contra el enemigo. Como ya he dicho, el gobierno fascista del AKP/MHP no quiere saber nada del di谩logo y la paz. El 煤nico lenguaje que entiende es el Kalashnikov y las balas de los guerrilleros鈥.

Para ver el video, click aqu铆

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>