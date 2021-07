–

El Imperio de Calibán

– 28/07/2021

Traducción de Norberto

Barreto Velázquez

El Ku Klux Klan

también fue una asociación de patronos.

La Guerra Civil

revolucionó las relaciones laborales sureñas. Las personas

esclavizadas huyeron de las plantaciones, tomaron las armas contra

sus brutales explotadores y forjaron nuevos horizontes políticos. El

futuro parecía prometedor.

Para los propietarios de

plantaciones, sin embargo, esta transformación fue una pesadilla:

los trabajadores que tenían en servidumbre habían librado una

“huelga

general”, como W.E.B. Du Bois la llamó más tarde, dejándolos

financieramente vulnerables e intensamente sacudidos. Este grupo

racista y revanchista no se limitó a llorar sus derrotas, sino que

se organizaron.

A través de los años de

la Reconstrucción, la clase dominante sureña se resistió

ferozmente a la eflorescencia de la libertad negra. Los restrictivos

códigos negros, las políticas pro-plantadores del presidente Andrew

Johnson, los disturbios racistas en Memphis y Nueva Orleans y, sobre

todo, el terrorismo generalizado del Ku Klux Klan demostraron

brutalmente los límites de la emancipación. Liderado por antiguos

dueños de esclavos, el Klan reunía varias formas de violencia para

impedir que los afroamericanos votaran o asistieran a las escuelas,

intimidar a los carpetbaggers del norte y garantizar, según un

documento sin fecha del Klan, que las personas liberadas continúen

con su trabajo correspondiente”.

Membership card of A.F. Handcock in the Invisible Empire Knights

of the Ku Klux Klan (1928)





Los capítulos del Klan,

repartidos de manera desigual en muchas partes del Sur, prometieron

abordar los problemas laborales más apremiantes de los plantadores.

Después de enterarse de la existencia de esta organización, Nathan

Bedford Forrest —el ex comerciante de esclavos, principal carnicero

en la batalla de 1864 en Fort Pillow, y el primer Gran Mago de la

organización— expresó

su aprobación de su secretividad, actividades y objetivos:

“Eso es algo bueno; eso es muy bueno. Podemos usarla para mantener

a los negros en su lugar”.

Mantenerlos en su lugar

no fue una tarea fácil: los afroamericanos abandonaron ansiosamente

las granjas y plantaciones, lo que causó una escasez generalizada de

mano de obra. Alfred Richardson, un afroamericano de Georgia, observó

que los plantadores seguían profundamente frustrados porque no

podían cultivar sus productos. Pero el KKK demostró ser una de las

mejores herramientas de los empleadores del Sur para imponer

violentamente su voluntad.

Los problemas

laborales de los plantadores

Durante décadas, los

historiadores han debatido la mejor manera de caracterizar al KKK,

una organización terrorista supremacista blanca fundada por

veteranos confederados que surgió por primera vez en Pulaski,

Tennessee, en 1866 antes de extenderse por todo el sur. Cientos de

miles se unieron a ésta, aunque obtener un recuento detallado de los

miembros reales es prácticamente imposible debido al secretismo de

la organización.

Sin embargo, muchas cosas

no están en discusión: los miembros del Klan estaban estrechamente

vinculados al Partido Demócrata y usaban la violencia —azotes,

ahorcamientos, ahogamientos, violencia sexual, expulsiones— contra

afroamericanos y republicanos “insubordinados” de todas las

razas. Los miembros del Klan también utilizaron formas “más

suaves” de represión, incluyendo la quema de escuelas y libros y

la creación en listas negras de maestros procedentes del Norte.

También buscaron evitar que los afroamericanos se educaran. Según

Z. B. Hargrove de Georgia, los miembros del Klan ocasionalmente

azotaban a personas liberadas “por

ser demasiado inteligentes”.

Nathan Bedford Forrest. (Wikimedia Commons)

El racismo unió a los

miembros blancos del Klan independientemente de las diferencias de

clase, pero no todos jugaron un papel igual en la organización. El

liderazgo del Klan consistía principalmente en propietarios de

plantaciones, abogados, editores de periódicos y propietarios de

tiendas con movilidad descendente, los más perjudicados por la

transformación radical de la economía y las relaciones laborales

del Sur.

Estos hombres estaban

enfurecidos por su posición económica en declive y la ascensión de

los hombres negros a posiciones de poder político. El líder del

Klan con sede en Carolina del Norte, Randolph

Abbott Shotwell, se quejó de que los hombres negros recién

empoderados habían ayudado al gobierno federal a derribar “los

derechos del amo” y privar de derechos a “una gran proporción de

los hombres más capaces y mejores en la raza naturalmente

dominante”.

Los miembros resentidos

de la élite, como Shotwell y Forres, estaban decididos a restablecer

su poder. Abundante evidencia sugiere que el Klan de la era de la

Reconstrucción funcionó como una asociación de patronos con

objetivos que, de alguna manera, se asemejaban a los objetivos de

otras organizaciones empresariales anti-laborales.

Los líderes del Klan

exigieron que las masas negras realizaran una función: participar en

formas de trabajo agotadoras y brutalmente intensas que se asemejaban

a la vida de las plantaciones anteriores a la Guerra Civil. Los

miembros del Klan trataron de evitar que los afroamericanos

abandonaran los lugares de trabajo, participaran en reuniones

políticas, buscaran educación, accedieran a armas de fuego o se

unieran a organizaciones destinadas a desafiar a sus explotadores.

Como un observador de Georgia le

dijo a un comité de investigación del Congreso en 1871, “Creo

que su propósito es controlar el gobierno del estado y controlar el

trabajo negro, lo mismo que lo hicieron bajo la esclavitud”.

Campo algodonero





Mientras que los miembros

del Klan insistieron en que las masas negras pasaran sus horas de

vigilia plantando y recogiendo cultivos, muchos se negaron a creer

que estos mismos trabajadores merecían paga por sus esfuerzos. Según

un informe

de 1871 de Tennessee, con frecuencia “el empleador enmarca

alguna excusa y reñía con el trabajador, quien se veía obligado a

dejar su cosecha y su salario por el terror al Klan, que, en todos

los casos, simpatizaba con los empleadores blancos”. Estos casos

eran más parecidos a la esclavitud que al sistema de trabajo libre

prometido por la emancipación.

El Klan como

asociación de patronos

Pocos estudiosos han

etiquetado al Klan como una asociación de empleadores, y la mayoría

de los historiadores de la gestión han ignorado la Reconstrucción

del Sur. El importante libro de Clarence Bonnett de 1922, Employers’

Associations in the United States: A Study of Typical Associations,

es mudo sobre el Klan, centrándose exclusivamente en las

organizaciones dirigidas por empresas que se formaron a finales del

siglo XIX en el norte para contrarrestar el movimiento laboral cada

vez más agitado.

Sin embargo, la

definición de Bonnett es flexible, permitiéndonos aplicarla a las

acciones de las organizaciones de vigilantes de la Reconstrucción:

“Una asociación de patronos es un grupo que está compuesto o

fomentado por los empleadores y que busca promover el interés de

estos en los asuntos laborales. El grupo, en consecuencia, es (1)

una organización formal o informal de empleadores, o (2) una

colección de individuos cuya agrupación es fomentada por los

empleadores”.

Libertos votando, New Orleans, 1867. (Wikimedia Commons)





Por supuesto, las

asociaciones de empleadores del Klan de la era de la Reconstrucción

y de la Era Progresista enmarcaron sus respectivos problemas

laborales de manera muy diferente. Mientras que los miembros de las

alianzas de empleadores y ciudadanos del norte promocionaban la

libertad de la que supuestamente disfrutaban los trabajadores

industriales (a saber, no afiliarse a sindicatos), los miembros del

Klan no tenían ningún interés en tratar de ganar legitimidad de

las masas afroamericanas.

Esto no quiere decir que

las asociaciones de empleadores con sede en el Norte aceptaran

estallidos de disturbios laborales. Ellos también utilizaron

técnicas coercitivas, como guardias privados y secuestros, palizas y

ahorcamientos, y se beneficiaron de las rápidas intervenciones de la

policía y los guardias nacionales. Pero retóricamente, las

asociaciones de empleadores de la Era Progresista a menudo empleaban

el lenguaje Lincolnesque de “trabajo libre”, señalando a

las masas de trabajadores “libres” que lo mejor para ellos era

trabajar diligentemente y cooperar con sus jefes. Aquellos que

optaron por caminos más belicosos a menudo eran despedidos y

colocados en una lista negra -reprimidos, sí, pero muy diferente de

lo que experimentaron los libertos.

Los miembros del Klan

hablaban el lenguaje sin adornos del dominio racial y de clase, y lo

siguieron adelante con extrema brutalidad. Si medimos el número de

asesinatos y palizas, el Klan fue mucho más violento que la mayoría

de las asociaciones de empleadores con sede en el Norte. El

historiador Stephen Budiansky ha calculado

que los vigilantes blancos asesinaron a más de tres mil personas

durante el período de Reconstrucción.

“AFÍLIATE AL KKK Y LUCHA POR LA RAZA Y LA NACIÓN”





Sin embargo, los miembros

del Klan eran estratégicos, empleando amenazas, secuestros y azotes

para lograr los objetivos principales de las clases dominantes del

Sur. Esto significaba mantener a la gente liberada alejada de las

urnas electorales, romper reuniones políticas y asesinar a los

hombres y mujeres más irremediablemente rebeldes. “Los asaltantes

blancos”, ha señalado

el historiador Douglas Egerton, “no simplemente atacaron a

los negros por ser negros”. En cambio, usaron la intimidación y la

violencia contra lo que consideraban hombres y mujeres vagos, poco

confiables, irrespetuosos y desafiantes.

Las acciones espantosas

como azotes y ahorcamientos sirvieron a las necesidades de la

gerencia, ayudando a disciplinar a un número incontable de

trabajadores. El cultivador de algodón de Mississippi Robert Philip

Howell, por ejemplo, expresó su agradecimiento

al Klan porque, en 1868, sus miembros ayudaron a resolver sus

problemas con los “negros libres”: “si no hubiera sido por su

miedo mortal al Ku-Klux, no creo que pudiéramos haberlos manejado

tan bien como lo hicimos”.

Aparceros negros en Georgia





Tampoco el hecho de que

los blancos pobres y de clase trabajadora participaran en los

capítulos del Klan significa que no deberíamos considerar al KKK

como una organización de jefes: lograr el control laboral casi

siempre ha implicado coordinar grupos de participantes entre clases.

Después de todo, las asociaciones de empleadores, en su mayoría con

sede en el norte, no podrían haber logrado romper las huelgas y

acabar con los sindicatos sin las movilizaciones de rompe huelgas

durante los conflictos laborales.

El Klan, entonces, era

una asociación de empleadores particularmente despiadada,

particularmente racista, pero era igual era una asociación de

empleadores. Y fue brutalmente efectiva.

El miedo cubrió a la

clase obrera negra, en su mayoría agrícola. Aunque los negros en

todo el Sur ya no eran “propiedad”, la amenaza de la violencia

organizada por el Klan se cernía sobre ellos. Demasiados pasos en

falso, incluidas formas sutiles y frecuentes de insubordinación,

podrían conducir a encuentros no deseados con hombres encapuchados

seguidos de amenazas, palizas e incluso la muerte. Los miembros del

Klan eran los despiadados ejecutores de la administración,

asegurando que las masas mantuvieran la cabeza baja y trabajaran

eficientemente.

Algunas personas

liberadas se unieron a organizaciones de resistencia como las Ligas

de la Unión. Estas organizaciones aliadas de los

republicanos estaban activas en estados como Alabama, donde los

miembros celebraban reuniones, movilizaban a los votantes y, a

menudo, actividades muy alejadas de sus deberes “apropiados” en

el lugar de trabajo.

Pero en respuesta, los

miembros del Klan conspiraron entre sí antes de allanar las casas de

los miembros de la Liga, azotar a los residentes, arrebatar sus armas

y exigir que se mantuvieran alejados de las urnas electorales.

Perdonaban vidas sólo cuando sus víctimas prometían abandonar las

ligas. Sólo en Alabama, los miembros del Klan asesinaron

a unos quince miembros de la Liga entre 1868 y 1871.



“Contrarrevolución

de la propiedad”

Asegurar que los

afroamericanos permanecieran atados (a veces literalmente) a granjas,

plantaciones y otros lugares de trabajo mientras recibían poca

compensación era uno de los objetivos centrales de las élites del

Sur, las mismas personas que se beneficiaron de la esclavitud antes

de la Guerra Civil. Mientras que los blancos de todas las clases se

unieron a las ramas del Klan —y participaron con entusiasmo en

ataques contra maestros del Norte, administradores del Freedmen

Bureau y miembros de la Liga sindical— las élites llevaban

la voz cantante.

Esta fue una

“Contrarrevolución de la Propiedad”, como dijo W. E.B. Du Bois.

Los reformadores de la era de la Reconstrucción no proporcionaron

una libertad genuina a los antiguos esclavos, escribió, en parte

“porque la dictadura militar detrás del trabajo no funcionó con

éxito frente al Ku Klux Klan”. Al igual que las asociaciones de

empleadores con sede en el Norte, el KKK luchó por los intereses de

los miembros más poderosos de la sociedad, repartiendo violencia y

terror en nombre de los empleadores agrícolas.

Deberíamos apreciar los

enormes avances emancipadores de la Guerra Civil sin perder de vista

las formas en que la clase dominante sureña luchó para aferrarse al

poder. Lo hicieron en parte desempeñando roles de liderazgo en el

Klan y apoyando activamente a las numerosas organizaciones de

vigilantes racistas que exigían la subordinación laboral.

Al destacar sus intereses

de clase fundamentales, podemos entender mejor las razones de sus

actos estratégicos de terror. Estos hombres perdieron quizás el

conflicto más significativo para la democracia en la historia de

Estados Unidos, pero no dejaron de luchar contra las fuerzas de

liberación.