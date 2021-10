–

El laboratorio MSD (Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, U.S. o Merck Sharp & Dohme), desarrollador del primer medicamento espec铆fico contra la covid, ha acordado el libre uso de su patente, seg煤n un comunicado del Banco de Patentes de Medicamentos.

A principios de octubre, este laboratorio hab铆a hecho p煤blico que su producto, el molnupiravir, seg煤n sus propios ensayos cl铆nicos, reduce el riesgo de hospitalizaci贸n o muerte de los contagiados hasta en un 50%.

MSD trabajar谩 junto al Comit茅 de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para completar el proceso de revisi贸n para que finalmente se pueda ejecutar la solicitud de autorizaci贸n para su comercializaci贸n, seg煤n informa la web Pharmarket.

De este modo, las empresas y entidades desarrolladoras no recibir谩n regal铆as por las ventas de molnupiravir mientras la covid-19 permanezca clasificada como Emergencia de Salud P煤blica por la OMS.

Desde M茅dicos sin Fronteras aplauden la iniciativa pero a la vez se confiesan “decepcionados” por establecer algunas limitaciones al respecto: “Resulta decepcionante que la licencia excluya de su territorio a pa铆ses clave de renta media-alta como Brasil y China, donde existe una capacidad s贸lida y establecida para producir y suministrar medicamentos antivirales. Seg煤n una estimaci贸n, en los pa铆ses de ingresos medios excluidos de la licencia se produjeron 30 millones de infecciones por covid-19 en el primer semestre de 2021, lo que supone el 50% de todas las infecciones en los pa铆ses de ingresos bajos y medios”, asegura Yuanqiong Hu, coordinadora de Pol铆ticas de la Campa帽a de Acceso de MSF.

El molnupiravir es un desarrollo de la Universidad de Emory, de Atlanta, recibi贸 fondos de investigaci贸n de la Agencia de Reducci贸n de Amenazas de Defensa de EEUU y del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU, seg煤n indica el comunicado.

MSD y Ridgeback Biotherapeutics anunciaron recientemente la presentaci贸n de una solicitud de autorizaci贸n de uso de emergencia para molnupiravir a la Administraci贸n de Alimentos y Medicamentos de EEUU y trabajan activamente con agencias reguladoras de todo el mundo. Si se autoriza, molnupiravir podr铆a ser el primer medicamento antiviral oral disponible para la terapia de la covid-19.

La empresa farmac茅utica tiene un contrato con el Gobierno estadounidense para suministrar 1,7 millones de dosis del medicamento a un precio de 700 d贸lares la unidad. Tambi茅n ha firmado recientemente acuerdos de suministro con pa铆ses como Reino Unido, Malasia y Singapur, seg煤n la agencia Reuters.

