De parte de Periódico El Roble May 5, 2022

El 21 de abril se estren贸 en el Gaumont el brillante documental policial que reconstruye la causa armada de homoicidio que tuvo un a帽o y medio preso a Alejandro Bord贸n, laburante aeron谩utico de Monte Chingolo, Lan煤s. Desde hoy, jueves 5, la funci贸n es 12.30.

El documental muestra c贸mo en este tipo de casos es solo la lucha la que puede sacar a una persona se帽alada por la polic铆a, el famoso 鈥減erejil鈥, de la c谩rcel. Es interesante ver el largo camino paralelo que siguen no solo Alejandro, sino tambi茅n su esposa, Susana Fleitas, quien tuvo que pagar la olla durante ese tiempo, mientras viajaba a visitarlo a Sierra Chica con sus dos hijos y organizaba movilizaciones. Todo esto mientras quienes quer铆an a Bord贸n en la c谩rcel la se帽alaban como 鈥減uta鈥, ya que supuestamente Alejandro hab铆a cometido un crimen pasional. Toda la familia, as铆, sufri贸 la violencia, no solo f铆sica (golpizas en la detenci贸n), psicol贸gica (desde la incertidumbre hasta enviar a la familia al penal equivocado por 500km tras un traslado) y simb贸lica (en los medios, Alejandro negrito chorro de Chingolo, Alejandro asesino por la 鈥減uta鈥 de su esposa, etc). En definitiva, las diferentes formas de la violencia institucional.

Mientras se reconstruyen los puntos flojos de los acusadores el documental relata sumariamente la historia del sistema policial y muestra a trav茅s de este ejemplo concreto c贸mo la polic铆a y el sistema judicial son parte de lo mismo. C贸mo, al af谩n de aparecerse como h茅roe a cualquier precio, de un polic铆a que vuelve del trabajo se le prenden jefes policiales aliados con la pol铆tica de la seguridad en complicidad con los medios, fiscales cortos de vista y jueces poco expeditivos鈥 por lo menos. Contra toda ilusi贸n de una justicia en este sistema, 鈥渏usta鈥, demuestra que la justicia es de clase. A la vez, la fotograf铆a y el sonido genera un impacto emocional que no puede hacernos menos que interesarnos por las causas armadas hoy.

Lamentablemente son decenas las causas armadas contra pibis del conurbano. La misma Susana Fleitas sigue aun colaborando con la Coordinadora contra las Causas Armadas que toma a estos presos sociales que a veces desde los organismos de DDHH se consideran como un tema 鈥渁parte鈥.

Gran aporte, en suma, de este documental, para dilucidar las mutaciones del Estado como justiciero para el Capital, en su permanente ataque a la clase trabajadora. Vayamos a verlo, en su tercera semana al cine Gaumont a partir de hoy, 5/5 pasando al horario de 12:30hs.

