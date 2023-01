–

De parte de Indymedia Argentina January 29, 2023 195 puntos de vista

Si el lawfare es 鈥揹icho de un modo t茅cnico鈥 la continuaci贸n de la pol铆tica por otros medios, la Argentina se ha convertido en su vanguardia mundial. Tal vez porque 鈥揺n contraposici贸n a lo que indican los manuales鈥 su ejercicio ya no es un secreto para nadie. Lo prueba la reciente denuncia del Poder Ejecutivo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el pedido de juicio pol铆tico a los integrantes de la Corte Suprema por ser garantes de su sistematizaci贸n.

Por Ricardo Ragendorfer.

Pero vayamos por partes.

Cabe aclarar que el lawfare no es un invento reciente. Lo prueba el affaire Dreyfus, ocurrido al concluir el siglo XIX. Su v铆ctima: el capit谩n del ej茅rcito franc茅s, Alfred Dreyfus, un oficial jud铆o acusado injustamente por espionaje para la Alemania imperial. Y que termin贸 en el penal de la Isla del Diablo, en la Guyana Francesa, pese a que en Par铆s ya se sab铆a la identidad del verdadero filtrador. El caso sacudi贸 los cimientos de la Tercera Rep煤blica, adem谩s de dividir a la sociedad al comp谩s del incipiente nacionalismo antisemita, entre otras disfunciones pol铆ticas alentadas por la prensa amarilla de la 茅poca. En defensa del militar se alinearon intelectuales como Bernard Lazare, Georges Clemenceau y 脡mile Zola, quien el 13 de enero de 1898 public贸 en el diario L鈥橝urore su a煤n recordado art铆culo 鈥淵o acuso鈥 (J鈥橝cusse), que contribuy贸 a torcer el rumbo de los acontecimientos: en 1899, Dreyfus fue indultado por el presidente 脡mile Loubet. Pero reci茅n en 1906 fue rehabilitado por la Justicia.

Casi once d茅cadas despu茅s, la artiller铆a medi谩tico-judicial, enlazada por el hilo invisible del espionaje, comenz贸 a ser disparada sobre las democracias m谩s inestables de Occidente. Brasil 鈥揷on el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula鈥 es al respecto un gran ejemplo.

El lawfare puede tener por objeto desestabilizar gobiernos 鈥減opulistas鈥 o neutralizar opositores, depende desde donde se aplique. En Argentina, sus primeros signos visibles fueron articulados por el fiscal Alberto Nisman con la denuncia contra CFK y el canciller H茅ctor Timerman por el 鈥淢emor谩ndum de Entendimiento con Ir谩n鈥. Otro hito: a mediados de 2015, la opereta basada en el falso testimonio del convicto Mart铆n Lanatta para malograr la candidatura bonaerense de An铆bal Fern谩ndez. Ya con Mauricio Macri en la presidencia, el laboratorio en la materia fue la provincia de Jujuy con la crucifixi贸n jur铆dica de Milagro Sala en aras de imponer un ejemplo aplastante de disciplinamiento social. Pero la temporada nacional de esta especialidad comenz贸 el 15 de abril de 2016 con la citaci贸n del juez Claudio Bonadio a la ex presidenta por el tema del d贸lar a futuro; aquella vez, su llegada al edificio de Comodoro Py se transform贸 en un acto opositor. Sin embargo, eso no fren贸 el 铆mpetu lindante entre la dramaturgia y el revanchismo que el Poder Ejecutivo hab铆a empezado a deslizar. A partir de entonces las prisiones preventivas para ex funcionarios fueron moneda corriente, al igual que otros tantos expedientes surgidos de la imaginaci贸n de sus instructores. La lista es larga, pero no est谩 de m谩s rescatar dos cl谩sicos: el caprichoso renacer de la denuncia por el 鈥淢emor谩ndum鈥 y la instalaci贸n del falso 鈥渉omicidio鈥 de Nisman. Pero el Oscar a la mejor ficci贸n fue para la llamada 鈥渃ausa de las fotocopias鈥.

En este punto bien vale retrotraerse al mediod铆a del 10 de diciembre de 2015, cuando el a煤n flamante presidente le铆a con tono afable su discurso ante la Asamblea Legislativa. Entonces, tras un leve carraspeo, de pronto, dijo: 鈥淓n nuestro gobierno no habr谩 jueces macristas. Y a quienes quieran serlo les digo que no ser谩n bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros鈥.

Una salva de aplausos estall贸 en el recinto.

D铆as despu茅s de tan sabias palabras, design贸 con un DNU a dos jueces de la Corte Suprema (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz). Ya por aquellas horas, el apuro del asunto y el desprecio por la divisi贸n de poderes no eran un dato menor. Tal fue el arranque de la etapa m谩s kafkiana del pa铆s, consumada por personajillos dif铆ciles de olvidar.

Sin embargo, nadie fue m谩s pintoresco que el fiscal Guillermo Mariju谩n. Aquel individuo peque帽o y cabez贸n supo pasar a la historia por ser el art铆fice de una imagen ic贸nica: las excavadoras abri茅ndose paso en la inmensidad de un campo patag贸nico, en busca de un inexistente tesoro kirchnerista.

El fiscal federal Carlos Stornelli result贸 ser un abanderado del lawfare. Y con el juez Claudio Bonadio supo idear un sistema confesional basado en la delaci贸n asistida. Una mixtura entre el macartismo y la inquisici贸n espa帽ola a los efectos de encarcelar a todo imputado que no declare lo que ellos quer铆an o铆r. As铆 se origin贸 el festival de los arrepentidos.

Pero Stornelli cometi贸 el pecado de tensar la cuerda extorsiva m谩s de lo debido, extendiendo su voracidad procesal hacia la alimentaci贸n de presuntas cuentas bancarias a su nombre.

Desde una perspectiva totalizadora, no est谩 de m谩s puntualizar que el lawfare fue concebido como un mecanismo de relojer铆a. Pero apenas basta un desperfecto en alguno de sus engranajes para transformar a sus hacedores en protagonistas de una pat茅tica comedia de enredos. En este caso, tal engranaje se llamaba Marcelo D鈥橝lessio. La calamitosa ca铆da en desgracia de aquel tipo jactancioso y boc贸n dej贸 al desnudo una red de chantaje y fisgoneo integrada por cabecillas judiciales, periodistas, esp铆as, legisladores y funcionarios del r茅gimen macrista.

Pues bien, luego saltaron a la luz p煤blica otros escandalosos ejemplos: el caso del grupo de esp铆as llamado 鈥淪uper Mario Bros鈥 y el de la 鈥淕estapo bonaerense鈥 dirigido por la ex gobernadora Mar铆a Eugenia Vidal.

A esta altura, al car谩cter clandestino del lawfare ya se le ve铆a todos sus hilos. A煤n as铆, tanto su pr谩ctica como sus operadores siguieron inc贸lumes. Lo prueba el bueno de Stornelli, quien 鈥損ese a estar procesado por espionaje y extorsi贸n鈥 tuvo recientemente la dicha de dictaminar la anulaci贸n de la causa contra el ministro larretista Marcelo D鈥橝lessandro y el operador de la Corte, Silvio Robles, por el esc谩ndalo de los chats.

驴Acaso, en este contexto, el fallido atentado a CFK no indicar铆a que la etapa superior del lawfare es el asesinato?

Lo cierto es que cuando la naturaleza de sus maniobras secretas toma estado p煤blico, al generar la reacci贸n defensiva de sus destinatarios, el asunto se transforma en una silenciosa guerra civil.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/politica/el-lawfare-al-desnudo-y-una-silenciosa-guerra-civil/