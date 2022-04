–

Entrevistado en exclusiva por Adriana Meyer, desde la alcaid铆a 8 de la Polic铆a de la Ciudad, Jaru Rodr铆guez Carrero cuenta qu茅 pas贸 el 10 de marzo frente al Congreso, cuando en rechazo al nuevo acuerdo con el FMI volaron piedras e impactaron, entre otros, en el despacho de CFK. De La Candelaria en Venezuela a la UBA, pasando por la calle, lleva m谩s de un mes detenido mientras la Justicia porte帽a retiene una causa que no investigar谩. Adem谩s, 驴qu茅 hace la divisi贸n Antiterrorismo en las causas por protesta social? Por Adriana Meyer (Agencia Perycia).

Si acaso su nombre no era conocido, luego de la trifulca entre agrupaciones de izquierda en la facultad de Filosof铆a y Letras de la UBA eso cambi贸. El motivo del intercambio de pu帽etazos fue la rotura y quite por parte de unos de un cartel que exig铆a la libertad de Jaru Rodr铆guez Carrero, colocado por los otros.

Jaru son las iniciales del nombre de su padre. Es de La Candelaria, en Caracas, y se fue de Venezuela a finales de 2015 para estudiar y trabajar en Argentina, a sus 23 a帽os. En ese pa铆s hab铆a empezado a estudiar Comercio Exterior, pero al llegar ingres贸 a la carrera de Sociolog铆a de la Universidad de Buenos Aires. 鈥淰iv铆 una pobreza estructural muy fuerte aunque nunca me falt贸 comida y amor, me fui llenando de frustraci贸n y preguntas, pero lo m谩s fuerte fue la inseguridad, en Caracas sales a la calle y no sabes si vuelves鈥. Jaru cuenta que cuando entr贸 a Sociales vio los carteles y los militantes debatiendo euf贸ricos y esa efervescencia lo impuls贸 a la militancia. 鈥淎 pesar de sus diferencias te贸ricas tratan de ir hacia la misma senda, al principio estuve en un grupo de estudiantes independientes, hice amigos que hoy son dirigentes de diferentes orgas鈥.

El venezolano de cabello negro y barba recortada se define como migrante, que paga un alquiler, ayuda a su madre, tiene una compa帽era, trabaja y milita. 鈥淭engo que dividir el tiempo. Como soy gastron贸mico me dediqu茅 a planificar la olla popular de La Dignidad, en Humberto Primo y Santiago del Estero. Estuve en el Frente Migrante de la UTEP para atender a los hotelados de la Comuna 1. Nunca milit茅 para un dirigente sino por las situaciones, no me interesa la grieta鈥, cuenta a Perycia.

鈥淓stuve con los compa帽eros de Nuestra Am茅rica, y luego entr茅 a la cooperativa agroecol贸gica Qu茅 comes cuando comes. Fui aprendiendo con el trabajo genuino, levantarse temprano, tener un pago. Antes de mi detenci贸n estaba en el MTR Cuba, pero no es cierto que cobraba un salario ah铆 como se dijo. Los 煤ltimos meses ten铆a que trabajar m谩s horas porque estaba en Pedidos Ya鈥.

Los compa帽eros de encierro lo recibieron bien. 鈥淟os presos me han humanizado y apoyado. Tenemos comida, aseo, agua, no me falta nada, tengo la visita de mi compa帽era y compa帽eros aunque sea a trav茅s de un vidrio. Privado de la libertad y humillado en los canales de televisi贸n, no me taparon la cara, difundieron mis datos personales, todo eso duele鈥.

驴Qu茅 pas贸 el 10 de marzo frente al Congreso?

鈥淟lego a la plaza con la convocatoria de los compa帽eros del MTR Cuba. Tomo el tren, el subte solo, sin nada, con barbijo, una campera y un pantal贸n negro. Llego al grupo, me enlisto, no fuimos a romper un acto porque estamos discutiendo una deuda, no tendr铆a ning煤n sentido. No pertenezco a ning煤n grupo de autodefensa, las c谩maras lo vieron, nunca estuve adelante. Los testigos del grupo Antiterrorista dicen que me ven deambulando, s铆, me fui a comer un chori con un compa帽ero a la esquina. Ten铆a hambre. Volv铆 al grupo鈥.

Jaru recuerda que en ese momento 鈥渄el lado izquierdo estaba el MTR Hist贸rico con ponchos celestes, no los conoc铆a鈥. Seg煤n dice, 鈥渧en铆an con mucho agite, no estaban en la plaza. Hice un video de cuando quemaron los cauchos y las letras del FMI. No particip茅, no accion茅 ni planifiqu茅 eso. Sub铆 el video al Instagram, No al FMI. El rechazo es hacia esa instituci贸n internacional que viene a imponernos pol铆ticas econ贸micas que nos da帽an mucho hist贸ricamente. No era contra Larreta, ni contra Alberto ni contra Cristina, era contra una instituci贸n m谩s poderosa鈥.

Cuando empiezan a tirar cosas al Congreso se suma m谩s gente, pero Rodr铆guez Carrero dice que no quiso tirar nada. 鈥淩etrocedemos hasta la primera parada de colectivos. Ah铆 vino la brigada y tiraron a todo el mundo. En eso los compa帽eros se van, me pongo nervioso, los pierdo. Me piden mover un tacho para obstaculizar a la Montada que hab铆a llegado, lo hago y sal铆. Los compa帽eros me hacen se帽as que est谩n por all谩 y salgo de la plaza caminando鈥. Luego de la desconcentraci贸n se fue a su casa, en tren y subte. Nunca se cambi贸 de ropa ni se tap贸 el rostro. 鈥淣o hay ninguna prueba que certifique fehacientemente la culpabilidad de Jaru Rodr铆guez鈥, se帽ala su abogado, Mart铆n Alderete.

鈥淪e le imputan los delitos de asociaci贸n il铆cita, lesiones, atentado a la autoridad, incendio y varias contravenciones cometidas ese d铆a en la plaza de los dos Congresos. Supuestamente fue una asociaci贸n il铆cita que tiene por objeto cometer desmanes en movilizaciones. Lo particular es que no se lo ve hacer nada il铆cito en esa jornada, ni tampoco las c谩maras registran nada. La fiscal铆a tampoco puede demostrar que forma parte de una organizaci贸n delictiva. De hecho no hay ninguna organizaci贸n pol铆tica en particular identificada, le endilgan a la llamada Movimiento Teresa Rodr铆guez cuando hay no menos de cinco desprendimientos que llevan las mismas siglas. No hay vinculaci贸n entre los diferentes detenidos en la causa鈥, explica Alderete. A su criterio, Jaru era un manifestante m谩s entre tantos.

La defensa consistir谩 en denunciar 鈥渓a estigmatizaci贸n a las organizaciones sociales y la persecuci贸n a personas por el simple hecho de manifestarse y ser reconocidas en una marcha en la cual hubo incidentes鈥. Alderete agreg贸 que las im谩genes y publicaciones pol铆ticas no son delito sino 鈥渆star铆amos hablando de persecuci贸n al pensamiento鈥.

El pasado que vuelve

Cuando se trata de criminalizar a los que luchan, algunos periodistas y funcionarios del Poder Judicial ingresan a la c谩psula del tiempo y van al pasado dictatorial.

En b煤squeda de otro manifestante, la justicia lleg贸 a Guernica, en el conurbano bonaerense, pero el sospechoso no estaba. Para identificar la casa, los funcionarios pusieron que 鈥渆n la pared est谩 pintada una imagen del Che Guevara. Adem谩s de la detenci贸n la orden inclu铆a el secuestro de todos los elementos de papeler铆a, folleter铆a, banderas, ropa que lo identifiquen con alguna agrupaci贸n pol铆tica, y elementos para fabricar bombas molotov, gomeras y pintura. 鈥淓n la justicia interpretan que el supuesto militante social fue advertido y se fue despu茅s de 鈥榣impiar el lugar鈥欌, escribi贸 un medio reproduciendo la jerga judicial y policial.

El esc谩ndalo derivado de la utilizaci贸n por parte del gobierno porte帽o del sistema de reconocimiento facial de pr贸fugos para hacer seguimientos ilegales se entronca con la utilizaci贸n de la Ley Antiterrorista, y sus derivados. 驴Qu茅 tiene que hacer la divisi贸n Antiterrorismo aportando testimonios a las causas por protesta social?

El ex funcionario Marcelo Sain reconoci贸 hace algunos a帽os que esa norma hab铆a sido 鈥渦n error鈥 del gobierno que la impuls贸. La declamada Seguridad Democr谩tica parece haber perdido terreno frente al punitivismo, y cada nueva manifestaci贸n vuelve a arrojar manifestantes perseguidos y encarcelados, no importa qu茅 administraci贸n pol铆tica se encuentre en el poder.

La politizaci贸n de la Justicia

鈥淣uestros padres fundadores de la Gremial (de abogados y abogadas) vivieron esta situaci贸n con intensidad durante fines de los 60 y principios de los 70. Nosotros lo vivimos mucho durante el menemismo. Causas pol铆ticas originadas en hechos pol铆ticos, a partir de las cuales lo jur铆dico pasa a ser relativo y la ideologizaci贸n y politizaci贸n de la Justicia es lo que gu铆a el procedimiento. La Ley Antiterrorista votada hace varios a帽os aporta tambi茅n mucho a esta situaci贸n鈥, reza uno de los comunicados de esa agrupaci贸n emitido el 15 de marzo.

鈥淟a pedreada al Congreso e incluso a determinados despachos fueron acciones pol铆ticas. Oscar Santill谩n es un compa帽ero, como lo son todos y cada uno de los integrantes del MTR Hist贸rico. Y esto no implica valorar las acciones que se produjeron frente al Congreso. Lo acusan de pertenecer a una organizaci贸n cuyo objeto es cometer delitos determinados, esta asociaci贸n il铆cita ser铆a el MTR Historico, y sus referentes como el Negro Martino ser铆an los jefes de esta banda. Y ya nos encontramos entonces en fines de los 60, principios de los 70. En 茅ste momento se allanan los locales del MTR H, se ordena la detenci贸n del Negro y as铆 retrocedemos 50 a帽os鈥, agreg贸.

Para la Gremial, 鈥渓os j贸venes fiscales y jueces relacionados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han demostrado poseer una clara ideolog铆a de represi贸n鈥, y escucharlos es 鈥渃omo escuchar a aquellos jueces del famoso 鈥楥amar贸n鈥, latristemente c茅lebre C谩mara Federal en lo Penal, Fuero Antisubversivo de la dictadura鈥.

En este contexto, 驴qu茅 les espera a los nueve imputados por manifestarse en contra del acuerdo con el FMI? A帽os de estar encausados, como los de diciembre de 2017 contra la reforma previsional que intent贸 implementar el macrismo. Mientras tanto, en el feudo de Gerardo Morales tambi茅n van presos quienes protestan. Los movimientos sociales y algunos partidos de izquierda repiten que el ajuste no cierra sin represi贸n. Las marchas son ya casi parte del panorama cotidiano. Que no lo sean los presos por luchar.

