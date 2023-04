 El legado de Rachel Corrie: La lucha por la justicia y la rendición de cuentas frente a la opresión

El legado de Rachel Corrie: La lucha por la justicia y la rendici贸n de cuentas frente a la opresi贸n

Adem谩s de las gestiones diplom谩ticas, hubo intentos de que el gobierno estadounidense realizara su propia investigaci贸n sobre la muerte de Rachel. Esto ocurri贸 cuando el congresista Baird present贸 la HCR 111, que ped铆a tres acciones: 1) dar el p茅same a Rachel y a su familia, 2) investigar a fondo la muerte de Rachel, y 3) colaboraci贸n entre los gobiernos estadounidense e israel铆. Sin embargo, el Departamento de Justicia se neg贸 a iniciar una investigaci贸n en 2006, lo que llev贸 a los Corry a presentar dos demandas. La primera iba dirigida contra Caterpillar Inc, fabricante de la excavadora que mat贸 a Raquel, as铆 como de otros equipos suministrados a Israel. En 2007, esta demanda fue desestimada alegando que determinar si Caterpillar facilit贸 cr铆menes de guerra entrar铆a en conflicto con la pol铆tica exterior estadounidense, ya que Estados Unidos paga y suministra equipos de Caterpillar a Israel. La segunda y 煤ltima v铆a hacia la justicia que siguieron los Corry fue una demanda civil en el propio Israel, acusando a este pa铆s de violar el derecho a la vida de Rachel. El tribunal dictamin贸 que Raquel era responsable de su propia muerte, ya que se encontraba en una zona militar restringida, y que el Estado israel铆 no pod铆a ser considerado responsable de las acciones llevadas a cabo en tiempo de guerra. La incapacidad de exigir responsabilidades a Israel por el asesinato de Raquel ilustra un sistema dise帽ado intencionadamente para mantener la opresi贸n y la ocupaci贸n de Palestina.

A pesar de los infructuosos intentos de obtener justicia, el legado de Rachel Corrie ha dejado un impacto profundo y duradero. Tras su tr谩gica muerte, se cre贸 la Fundaci贸n Rachel Corrie para la Paz y la Justicia, que sirve no s贸lo como recuerdo de su vida, sino tambi茅n como plataforma para continuar su incansable defensa de los derechos humanos en todo el mundo.

El acto puso de relieve la cuesti贸n de la rendici贸n de cuentas y la imperiosa necesidad de un sistema jur铆dico justo en el contexto de la ocupaci贸n israel铆, donde palestinos y activistas son objeto de un trato injusto sin poder recurrir a la justicia. Esto no s贸lo preocupa a la familia Corrie, sino que es un problema continuo para cualquiera que haya sido asesinado por la ocupaci贸n israel铆. Como se帽alaron los padres de Rachel, la b煤squeda de justicia para Rachel exige luchar por la misma justicia que Rachel busc贸 para el pueblo palestino.

El 22 de marzo de 2023, The Jerusalem Fund celebr贸 un acto para conmemorar el 20 aniversario de la muerte de Rachel Corrie a manos del r茅gimen israel铆. Rachel Corrie era una activista estadounidense de derechos humanos y miembro del Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM). Durante la Segunda Intifada, a principios de la d茅cada de 2000, Rachel Corrie viaj贸 con un grupo de activistas del ISM a Gaza para protestar contra la ocupaci贸n israel铆. El 16 de marzo de 2003, Rachel muri贸 atropellada por una excavadora israel铆 cuando se interpon铆a entre la excavadora y una casa palestina para impedir su demolici贸n. El acto cont贸 con la presencia de los padres de Rachel, Cindy y Craig Corrie, y fue moderado por la Directora Ejecutiva de la Jerusalem Fund, Jehad Abusalim.

La activista pacifista estadounidense Rachel Corrie habla durante una entrevista en marzo de 2003 en el campo de refugiados de Rafah, en la Franja de Gaza. Getty



Un hombre de Gaza recuerda a la activista por la paz estadounidense Rachel Corrie, 20 a帽os despu茅s de su muerte

Era como un 谩ngel en la Tierra… Ahora el ej茅rcito israel铆 puede hacer cualquier cosa”.

Andrew Buncombe

Kareem Nasrallah ten铆a 14 a帽os cuando la activista por la paz estadounidense Rachel Corrie se present贸 en casa de su familia en Gaza.

Hay una fotograf铆a de ellos juntos, Rachel Corrie sentada a la derecha. El adolescente esboza una sonrisa desde atr谩s, con las manos protectoras sobre los hombros de Eman, una de sus dos hermanas.

Hab铆a conocido a otros activistas extranjeros y llegar铆a a admirar sus esfuerzos por detener la destrucci贸n de propiedades palestinas por parte del ej茅rcito israel铆.

Sin embargo, enseguida percibi贸 algo diferente en Corrie, de 23 a帽os, que bromeaba mientras le ayudaba con los deberes.

“Rachel era como un 谩ngel en la Tierra”, dijo Nasrallah, ahora de 34 a帽os, desde Gaza, donde trabaja para una organizaci贸n sin 谩nimo de lucro. “Ten铆a un coraz贸n puro”.

Han pasado 20 a帽os desde que Rachel Corrie fue asesinada en Rafah, aplastada bajo las orugas de una excavadora blindada israel铆 de 60 toneladas.

Muri贸 cuando los activistas intentaban detener la destrucci贸n de propiedades por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel en lo que afirmaban era una operaci贸n contra insurgentes.

Los voluntarios no s贸lo actuaron como escudos humanos, coloc谩ndose delante de la maquinaria invasora, sino que tambi茅n convivieron con las familias, comiendo y durmiendo en sus casas, aprendiendo no s贸lo sus nombres, sino tambi茅n sus historias.

“No s茅 si muchos de los ni帽os de aqu铆 han vivido alguna vez sin agujeros de proyectiles de tanque en sus paredes y las torres de un ej茅rcito de ocupaci贸n vigil谩ndoles constantemente desde los horizontes cercanos”, dijo Corrie en un correo electr贸nico a sus padres semanas antes de su muerte.

Durante un tiempo, el caso de Rachel Corrie ser铆a el centro de la indignaci贸n internacional.

Esta indignaci贸n creci贸 despu茅s de que sus escritos, algunos de Gaza, se publicaran p贸stumamente como Let Me Stand Alone, Los diarios de Rachel Corrie.

Pero los activistas ten铆an otras causas en las que centrarse. La invasi贸n de Irak llegar铆a a ocupar la atenci贸n de muchos en el movimiento pacifista.

Rachel Corrie y la familia Nasrallah. Foto: Familia Corrie

Algunos pensaban que los conflictos no estaban desvinculados. Los palestinos cre铆an que las fuerzas israel铆es utilizar铆an la invasi贸n de Iraq como tapadera para una ocupaci贸n total y a gran escala de Gaza. As铆 las cosas, Israel se “retirar铆a” formalmente en 2005.

La familia y los amigos de Rachel Corrie sab铆an que conseguir justicia para ella, al igual que conseguir la paz para cientos de miles de palestinos, supondr铆a un enorme desaf铆o.

Sus padres, Cindy y Craig, intentaron y fracasaron en su intento de exigir responsabilidades legales. En 2012, un tribunal israel铆 dictamin贸 que el conductor de la excavadora no hab铆a visto a Corrie y consider贸 su muerte un accidente.