4.9.2022

Sin embargo, De Paepe llev贸 su argumento un paso m谩s all谩, sugiriendo que 鈥渓a reconstituci贸n de la sociedad sobre la base del grupo industrial, la organizaci贸n del Estado desde abajo hacia arriba, en vez de ser el punto de partida y la se帽al de la revoluci贸n, podr铆a no ser el punto de partida y la se帽al de la revoluci贸n demostrando ser su resultado m谩s o menos remoto … Nos vemos llevados a preguntarnos si, antes de que la agrupaci贸n de los trabajadores por industria est茅 lo suficientemente avanzada, las circunstancias no pueden obligar al proletariado de las grandes ciudades a establecer una dictadura colectiva sobre el resto de la poblaci贸n. , y esto por un per铆odo lo suficientemente largo como para barrer cualquier obst谩culo que pueda haber para la emancipaci贸n de la clase obrera. De suceder esto, parece obvio que una de las primeras cosas que tendr铆a que hacer una dictadura colectiva de este tipo ser铆a apoderarse de todos los servicios p煤blicos 鈥.

El oponente m谩s vocal de la propuesta de De Paepe fue Schwitzgu茅bel de la Federaci贸n Jura. Sostuvo que la revoluci贸n social ser铆a realizada por los propios trabajadores 鈥渁sumiendo el control directo de los instrumentos de trabajo鈥; as铆, 鈥渄esde los primeros actos de la Revoluci贸n, la afirmaci贸n pr谩ctica del principio de autonom铆a y federaci贸n鈥 se convierte en la base de toda combinaci贸n social鈥, siendo 鈥渢odas las instituciones del Estado鈥, el medio por el cual 鈥渓a burgues铆a sustenta sus privilegios, hundi茅ndose en la 鈥渢ormenta revolucionaria鈥. Siendo 鈥渓os diversos cuerpos gremiales鈥 鈥渄ue帽os de la situaci贸n鈥, habi茅ndose 鈥渁grupado libremente para la acci贸n revolucionaria, los trabajadores se apegar谩n a esa libre asociaci贸n en lo que se refiere a la organizaci贸n de la producci贸n, el intercambio, el comercio, la formaci贸n y la educaci贸n, la salud, la y seguridad.”

Sobre el tema de la acci贸n pol铆tica, los delegados belgas al Congreso de Bruselas continuaron abogando por trabajar fuera del sistema pol铆tico existente, aunque en parte porque a煤n no ten铆an sufragio universal en B茅lgica. Sin embargo, afirmaron que no esperaban nada del sufragio ni del parlamento, y que continuar铆an organizando a los trabajadores en los organismos y federaciones de oficios a trav茅s de los cuales la clase obrera llevar铆a a cabo la revoluci贸n social, revelando que, como grupo, la Federaci贸n belga a煤n no compart铆a las dudas de De Paepe de que la libre federaci贸n de los productores no ser铆a el medio, sino s贸lo el resultado de una revoluci贸n.

El delegado franc茅s indic贸 que los internacionalistas franceses se mantuvieron antipol铆ticos, buscando unir a los trabajadores 鈥渁 trav茅s de una propaganda incesante鈥, no para conquistar el poder, sino 鈥減ara lograr la negaci贸n de todo gobierno pol铆tico鈥, organiz谩ndose para 鈥渓a verdadera revoluci贸n social鈥.

Resoluciones

El Congreso finalmente declar贸 que correspond铆a a cada federaci贸n y a cada partido socialista democr谩tico determinar por s铆 mismos qu茅 tipo de enfoque pol铆tico deb铆an seguir. Sin embargo, es justo decir que a partir de septiembre de 1874, la mayor铆a de la Internacional antiautoritaria sigui贸 adoptando una posici贸n anarquista o sindicalista revolucionaria. Al finalizar el Congreso de Bruselas de 1874, los delegados emitieron un manifiesto en el que ratificaron su compromiso con el colectivismo, la autonom铆a obrera, el federalismo y la revoluci贸n social; en una palabra, nada menos que el objetivo original de la propia Internacional: 鈥渓a emancipaci贸n de los trabajadores por los trabajadores mismos鈥.

En el momento del Congreso de Berna de octubre de 1876, los ingleses hab铆an dejado de participar en la Internacional antiautoritaria. El debate sobre el estado de 鈥渟ervicio p煤blico鈥 continu贸, con De Paepe ahora defendiendo abiertamente que los trabajadores 鈥tomen y usen los poderes del Estado鈥 para crear una sociedad socialista. La mayor铆a de los delegados rechazaron la posici贸n de De Paepe, incluidos Guillaume y Malatesta.

Malatesta abog贸 por 鈥渓a completa abolici贸n del Estado en todas sus posibles manifestaciones鈥. Mientras que a Guillaume y a algunos de los otros antiautoritarios veteranos les gustaba evitar la etiqueta de “anarquista”, Malatesta declar贸 que “la anarqu铆a, la lucha contra toda autoridad… siempre sigue siendo la bandera alrededor de la cual se re煤ne toda la Italia revolucionaria”. Tanto Malatesta como Guillaume dejaron claro que, al rechazar el Estado, incluso en un papel 鈥渢ransitorio鈥, no abogaban por la abolici贸n de los servicios p煤blicos, como insinuaba De Paepe, sino por su reorganizaci贸n por parte de los propios trabajadores.