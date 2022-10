–

David Graeber, desgraciadamente fallecido hace dos a帽os a edad muy temprana, fue un antrop贸logo, de gran prestigio acad茅mico -faceta en la que no incidir茅, pero ah铆 est谩 sobre todo su gran obra intelectual accesible para cualquier persona, que es lo verdaderamente interesante-; a nivel acad茅mico hay que decir que, por su radicalismo, le acabaron cerrando las puertas en Estados Unidos, por lo que acab贸 recalando en Londres y se involucr贸 mucho en el movimiento estudiantil brit谩nico. Y es que Graeber fue tambi茅n un activista pol铆tico y social, uno de los protagonistas del movimiento Ocuppy Wall Street, inspirado en gran medida por los indignados del 15M espa帽ol y tambi茅n por aquella primavera 谩raba de 2011, cuyo objetivo no era crear ning煤n partido pol铆tico sino 鈥渂ombear ideas y est铆mulos para regenerar la democracia鈥; la experiencia de Ocuppy la plasm贸 Graeber en este libro, Somos el 99%. Una historia, una crisis, un movimiento; el t铆tulo alude a la consigna adoptada, que daba la vuelta a esa obsesi贸n por las supuestas mayor铆as de la democracia parlamentaria, de que es el 1% de la poblaci贸n m谩s rica la que toma las decisiones a nivel mundial.

Graeber no pensaba, a priori, que el movimiento Ocuppy estuviera enraizado en ninguna gran tradici贸n de la historia estadounidense, le interesaba m谩s hablar de sus ra铆ces en el anarquismo y en el feminismo; no obstante, 茅l matizaba entre la democracia, entendida como propaganda por parte del poder para entenderla simplemente como la manera de elegir a los pol铆ticos que gobiernen, y una tradici贸n en la sociedad estadounidense con una visi贸n democr谩tica amplia y profunda: una visi贸n perfectamente compatible con lo libertario, que pasa por una combinaci贸n de libertad individual con la idea de que personas libres y responsables son capaces de sentarse a dialogar y dirimir sobre sus propios asuntos. Esto explicar铆a que los mandan en Estados Unidos, y podemos extender el asunto a cualquier sociedad jerarquizada, tengan tanto miedo a movimientos verdaderamente democr谩ticos o entendidos tal y como esplica Graeber.

Tampoco seamos ingenuos y vayamos a pensar que gran parte de la gente en Estados Unidos es anarquista, por mucho que critiquen al gobierno, ya que probablemente la educaci贸n y la propaganda ya se encarga de poner l铆mites; no obstante, es una visi贸n muy interesante y va mucho m谩s all谩 de esta otra, demasiado extendida, de entender la democracia simplemente como participar en elecciones para elegir a los que mandan. Movimientos como Ocuppy, o el 15M, demuestran el deseo de muchas personas de plasmar en experiencias, de percibir que es posible mediante asambleas y toma horizontal de decisiones, ese ideal autogestionario.

Precisamente, uno de los textos m谩s notables de otra libro, Anarquismo y antropolog铆a. Relaciones e influencias mutual entre la antropolog铆a y el pensamiento libertario, es el firmado por David Graeber, extenso y con un abundante material de referencia que le aporta solidez: el art铆culo se denomina 芦Nunca ha existido Occidente o la democracia surge de los espacios intermedios禄, cuyo t铆tulo es ya toda una declaraci贸n de intenciones. El texto de Graeber, que pone en cuesti贸n, no solo que la democracia tenga una tradici贸n meramente occidental, sino el mismo concepto de Occidente, y que trata de desprender a esa opci贸n pol铆tica de su reducci贸n a 芦elecci贸n de representantes禄 para llevarla a un terreno libertario, descentralizador y de toma de decisiones igualitarias, merece por s铆 solo la lectura de este libro compuesto no obstante de otros art铆culos muy interesantes sobre la relaci贸n entre el anarquismo y la antropolog铆a.

Y Fragmentos de una antropolog铆a anarquista es el t铆tulo de otra obra de David Graeber. El primer interrogante que se hace el autor es por qu茅 hay tan pocos anarquistas en la academia incluso en tiempos en los que las ideas libertarias est谩n en apogeo; los movimientos inspirados en el anarquismo se suceden, pero eso no tiene un reflejo en las universidades. La conclusi贸n de Graeber es que, mientras el marxismo es un discurso te贸rico anal铆tico sobre la estrategia revolucionaria, el anarquismo ha tendido a ser un discurso 茅tico sobre la pr谩ctica revolucionaria (siempre, siendo un poco cautos sobre las simplificaciones y teniendo en cuenta los muchos matices que tiene la realidad). En suma, las inquietudes del anarquismo han estado dirigidas a las formas de pr谩ctica y de ah铆 su famosa insistencia en unos medios acordes a los fines: resulta imposible generar libertad utilizando el autoritarismo. Graeber considera que esa coherencia, que anticipa en la cotidianeidad la sociedad libertaria del futuro, no encaja muy bien en una instituci贸n arcaica como la universitaria. Un profesor 谩crata deber铆a, al menos, cuestionar el funcionamiento de las universidades y eso 煤nicamente le puede acarrear problemas.

No obstante, los anarquistas no est谩n necesariamente en contra de la teor铆a. El anarquismo es, tanto una idea, como un proyecto subversivo respecto a las estructuras de dominio, construyendo siempre la alternativa en el seno de la vieja sociedad; por ello, se necesitan las herramientas que proporcionen el conocimiento y el an谩lisis intelectual precisos. Aunque no se est茅 radicalmente en contra de la teor铆a, siempre se ha buscado en los grupos anarquistas un proceso de consenso que obliga a aceptar la necesidad de m煤ltiples perspectivas te贸ricas todo lo amplias posibles, cohesionadas por ciertas convicciones y compromisos comunes. Graeber considera que es parte del proceso de consenso la aceptaci贸n por parte de todo el mundo, desde el comienzo, de una serie de principios amplios de unidad, los cuales se asumen al considerarse necesarios para la cohesi贸n del grupo; sin embargo, m谩s all谩 de eso, resulta obvio en el mundo libertario que nadie va a convertir a otro completamente a sus puntos de vista y que es mejor que no lo intente, por lo que la discusi贸n se centrar谩 en el tema concreto de la acci贸n y en trazar un plan aceptado por todos en el que nadie vea transgredidos sus principios. Como puede verse, el anarquismo se esfuerza m谩s en buscar proyectos particulares reforzados mutuamente y no en demostrar que los dem谩s parten de posiciones err贸neas. Las diversas teor铆as pueden ser muy distantes en algunos aspectos, pero eso no quiere decir que no puedan existir e incluso reforzarse mutuamente; del mismo modo, las personas pueden tener puntos de vista particulares e irreconciliables y no por ello dejar de tener una relaci贸n 铆ntima o participar en alg煤n proyecto.

Graeber realiza un peque帽o manifiesto contra la pol铆tica; hay que aclarar siempre que esta concepci贸n de la pol铆tica presupone un Estado, o aparato de gobierno, que gestionar para imponer su voluntad a los dem谩s. Bajo ese prisma, la pol铆tica est谩 al servicio de alguna 茅lite capaz mejor que el resto de manejar los asuntos de inter茅s para todos, por lo que ser谩 siempre contraria a la idea de que la gente administre sus propios asuntos. Graeber dedica su peque帽o ensayo, precisamente, a cuestionarse cu谩l puede ser la teor铆a social adecuada para aquellos que tratan de crear un mundo en el cual la gente tenga la libertad para gestionar sus propios asuntos. Para ello, se dedica a establecer unas premisas iniciales, las cuales es posible reducir a dos principales. La primera es que es necesario partir de la hip贸tesis de que 芦otro mundo es posible禄, una muy utilizada frase inspirada en una popular canci贸n brasile帽a, por lo que instituciones como el Estado o el capitalismo, o cualquier otra perniciosa, son evitables; en gran medida, se requiere un acto de fe para ello, pero precisamente la imposibilidad del conocimiento absoluto hace que adoptemos el optimismo casi como un imperativo. Frente a toda tentaci贸n conservadora, algo que parece inherente al ser humano, hay que estimular siempre el progreso recordando que es posible que estemos traicionando el mundo nuevo si insistimos en justificaciones y en reproducir modelos actuales.

Es por eso que Graeber realiza otro peque帽o manifiesto, esta vez en contra del antiutopismo; es una tendencia de la 茅poca del 芦fin de las ideolog铆as禄, considerar que la tentaci贸n ut贸pica ha llevado a los peores horrores a la humanidad. En primer lugar, se reduce toda utop铆a a la diferentes v铆as del socialismo autoritario (marxismo-leninismo, estalinismo, mao铆smo鈥), en nombre del cual se ha acabado asesinando a millones de personas; hay que decir que esa pr谩cticas acabaron confundiendo sus sue帽os de un mundo mejor con certidumbres cient铆ficas e impusieron sus puntos de vista mediante toda una maquinaria de violencia. Los anarquistas no proponen nada parecido, ni consideran los acontecimientos hist贸ricos inevitables ni tienen la menor intenci贸n de construir instituci贸n coercitiva alguna. Graeber recuerda algo importante y es que la creaci贸n de formas de violencia sist茅mica es siempre un asalto al papel que la imaginaci贸n puede tener como principio pol铆tico; es necesario reconocer esto como primer paso, precisamente, para erradicar toda forma de violencia sist茅mica. Por lo tanto, esta es la primera proposici贸n para una teor铆a social sobre una sociedad libertaria: la capacidad de concebir otro mundo mejor.

La segunda propuesta de Graeber es que toda teor铆a social anarquista debe rechazar cualquier tentaci贸n de vanguardismo. El papel de los intelectuales no es, de forma obvia para el mundo libertario, el de formar una 茅lite capaz de desarrollar los an谩lisis estrat茅gicos pertinentes y actuar luego de directores de las masas para que los cumplan. Frente a la cuesti贸n de cu谩l es entonces el rol de los intelectuales, Graeber recuerda que ese ha sido uno de los motivos para denominar a su obra Fragmentos de una antropolog铆a anarquista, ya que es esa disciplina la mejor posicionada para elaborar esa teor铆a social. Por un lado, los antrop贸logos han confirmado con sus investigaciones la existencia de multitud de comunidades basadas en el autogobierno y con una econom铆a alejada del capitalismo, por otro, la etnograf铆a proporciona algo parecido a un modelo de c贸mo podr铆a funcionar una pr谩ctica intelectual revolucionaria no vanguardista. La elaboraci贸n de una etnograf铆a supone observar lo que la gente hace, tratando de extraer la l贸gica simb贸lica, moral o pragm谩tica que subyace en sus acciones, intentando encontrar el sentido de los h谩bitos y de las acciones de una comunidad. Es por eso que el intelectual puede observar a aquellos que est谩n llevado a cabo alternativas viables, intentar anticipar cu谩les ser谩n las implicaciones de eso que ya se est谩 haciendo y devolver esas ideas como contribuciones o posibilidades (nunca como prescripciones). As铆, este proyecto intelectual propuesto por Graeber puede tener dos aspectos o momentos: uno etnogr谩fico y otro ut贸pico, en constante di谩logo. Aunque nada de esto parece tener mucho que ver con la antropolog铆a de los 煤ltimos cien a帽os, recuerda Graeber, en este tiempo ha existido una peculiar afinidad entre el anarquismo y la antropolog铆a, lo cual ya es en s铆 mismo significativo.

Y dejaremos para otra espacio profundionar en otras dos voluminosas obras de Graeber. Una es En deuda. Una historia alternativa de la econom铆a, que analiza los or铆genes del sistema capitalista y considera la deuda econ贸mica como una herramienta de los Estados para controlar a las personas; Graeber, por lo tanto, aboga por condonar todas las deudas, tanto de las personas como de los pa铆ses a nivel internacional. El origen de esta obra, que hace un riguroso repaso hist贸rico y alternativo a las habituales historias de la econom铆a, desde la antigua Mesopotamia, estriba en esa arraigada distorsi贸n moral tan extendida que considera que es obligatorio siempre pagar las deudas, por muy criminal que sea el origen de las mismas. Graeber propone, a partir de la crisis de 2008, que evidenci贸 la falsedad de todo lo que el poder econ贸mico y pol铆tico nos hab铆a hecho creeer, un verdadero debate p煤blico acerca de la naturaleza de la deuda, del dinero y de las instituciones financieras. Un volumen de m谩s de 500 p谩ginas (sin contar las notas), pero que merece la pena leer.

Y la 煤ltima obra de Graeber, publicada en castellano este mes de octubre de 2022, coescrita con el arqu茅ologo David Wengrow es El amanecer de todo. Una nueva historia de la humanidad. La acabo de comprar y solo la he empezado a leer, pero ardo en deseos de hacerlo, un ensayo donde un antrop贸logo y un arqu茅ologo, mano sobre mano, con unas intenciones cada vez m谩s convergentes, reconstruyen en un trabajo que dur贸 d茅cadas esa gran narrativa que es la historia de la humanidad. Desgraciadamente, Graeber muri贸 poco despu茅s de acabar este trabajo y no pudo verlo publicado, pero ah铆 est谩 el gran legado intelectual y humano, que tanto hizo por una sociedad m谩s justa, gran esperanza para los oprimidos del mundo. Seguiremos profundizando en su trabajo para que nos sirva de inspiraci贸n.

Capi Vidal