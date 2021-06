EEUU usa sus tropas para imponer en 脕frica una nueva divisi贸n territorial que los pa铆ses de la Uni贸n Europea tendr谩n que aceptar y reconocer

Ante el fracaso de la implantaci贸n del AfriCom en suelo africano, el Pent谩gono ha optado por reunir las fuerzas estadounidenses para 脕frica y Europa bajo un mando 煤nico, con sede en Wiesbaden, Alemania. El mando militar estadounidense decidir谩 la pol铆tica exterior de la Uni贸n Europea. Esto 煤ltimo ya lo estamos viendo con el congelamiento de las operaciones militares de Francia y de la Uni贸n Europea en Mali, mientras que se mantienen las operaciones en Chad. La sombra de China acecha en 脕frica…

Ya comenz贸 “African Lion” (“Le贸n Africano”), el ejercicio militar de mayor envergadura realizado en 脕frica, planificado y dirigido por el ej茅rcito de EEUU. “African Lion” incluye acciones terrestres, a茅reas y navales en Marruecos, T煤nez, Senegal y los mares adyacentes -desde el norte de 脕frica hasta el oeste de ese continente y desde el Mediterr谩neo hasta el Atl谩ntico- con la participaci贸n de 8 000 militares (la mitad son soldados estadounidenses) y alrededor de 200 blindados, ca帽ones autopropulsados, aviones y nav铆os de guerra. Se prev茅 que este “African Lion” costar谩 24 millones de d贸lares y tendr谩 implicaciones particularmente importantes.

Con un plan pol铆tico trazado y decidido fundamentalmente en Washington, el “African Lion” de este a帽o se desarrolla por primera vez en el Sahara Occidental, o sea en el territorio de la Rep煤blica 脕rabe Saharaui Democr谩tica (RASD), reconocida por m谩s de 80 Estados miembros de la ONU pero cuya existencia Marruecos niega y combate por todos los medios.

Rabat estima que, al realizar el “African Lion” en el Sahara Occidental, Washington reafirma de hecho su reconocimiento de la soberan铆a de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Por consiguiente, el gobierno marroqu铆 invita a Argelia y Espa帽a a renunciar a lo que presenta como 芦su hostilidad hacia la integridad territorial de Marruecos禄. Espa帽a, pa铆s al que Marruecos acusa de apoyar el Frente Polisario (el movimiento de liberaci贸n que gobierna la RASD), no participa este a帽o en el “African Lion”, mientras que Washington reitera su pleno respaldo a Marruecos, defini茅ndolo incluso como su 芦mayor aliado no miembro de la OTAN y socio de EEUU禄.

Por vez primera, “African Lion” se realiza este a帽o bajo una nueva estructura estadounidense de mando. En noviembre pasado, las tropas de EEUU en Europa y las fuerzas de EEUU en 脕frica fueron reagrupadas bajo un mando 煤nico: el 芦US Army Europe and Africa禄, cuyo comandante, el general Chris Cavoli, explica el motivo de esa decisi贸n de la siguiente manera: 芦Los problemas de seguridad de Europa y 脕frica est谩n indisolublemente vinculados y si los dejamos sin control pueden r谩pidamente transmitirse de una zona a la otra.禄

As铆 que el US Army decidi贸 reunir su Mando en Europa y su Mando para 脕frica para 芦desplazar din谩micamente las fuerzas de un teatro al otro, mejorando nuestros tiempos de respuesta a las urgencias regionales禄. En ese marco, el ejercicio “African Lion 21” se incorpora al “Defender Europe 21“, en el cual participan 28 000 efectivos y m谩s de 2 000 veh铆culos pesados. De hecho, se trata de una sola serie de maniobras militares coordinadas que est谩 desarroll谩ndose desde el norte de Europa hasta el oeste de 脕frica. 驴Objetivo oficial? Contrarrestar una difusa 芦actividad maliciosa en el norte de 脕frica y el sur de Europa y una agresi贸n militar adversa禄, con evidentes referencias a Rusia y China.

Italia, por ejemplo, participa en el “African Lion 21” -como tambi茅n participa en “Defender Europe 21”- no s贸lo aportando hombres y medios militares sino tambi茅n como base estrat茅gica. El ejercicio que se desarrolla en 脕frica est谩 siendo dirigido -desde la provincia italiana de Vicenza- por la Task Force (“Fuerza de Tarea”) del US Army en el sur de Europa y las fuerzas participantes reciben, a trav茅s del puerto italiano de Livorno, grandes cantidades de material de guerra proveniente de Camp Darby, tambi茅n en Italia, que sirve de base log铆stica al US Army.

La participaci贸n de Italia en el “African Lion 21” es parte de la creciente implicaci贸n militar italiana en 脕frica. Ejemplo de ello es la misi贸n militar italiana en N铆ger, que se realiza oficialmente 芦en el marco de un esfuerzo conjunto europeo y estadounidense por la estabilidad del 谩rea y para oponerse a los tr谩ficos ilegales y las amenazas contra la seguridad禄… pero que en realidad apunta a controlar una de las 谩reas m谩s ricas en materias primas estrat茅gicas (principalmente petr贸leo, uranio y colt谩n), cuya explotaci贸n est谩 en manos de transnacionales estadounidenses y europeas, cuyo oligopolio se ve en peligro ante la presencia econ贸mica china, entre otros factores.

Por eso se recurre a la tradicional estrategia colonial: garantizar sus propios intereses con medios militares, incluyendo el apoyo a las 茅lites locales, cuyo poder se asienta en la fuerza de las armas, tras la cortina de humo de la lucha contra milicias yihadistas.

En realidad, las intervenciones militares empeoran las condiciones de vida de las poblaciones locales, fortaleciendo los mecanismos de explotaci贸n y de sometimiento, que a su vez se traducen en migraciones y en las tragedias humanas que estas acarrean.

il Manifesto