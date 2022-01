EL LEVANTAMIENTO EN KAZAJISTÁN: ENTREVISTA Y VALORACIÓN

EL LEVANTAMIENTO EN KAZAJIST脕N: ENTREVISTA Y VALORACI脫N rPor CrimeThinc.

En Kazajst谩n ha estallado una revuelta a gran escala en respuesta al aumento del coste de la vida y a la violencia del gobierno autoritario. Los manifestantes han tomado edificios gubernamentales en muchas partes del pa铆s, especialmente en Almaty, la ciudad m谩s poblada, donde ocuparon temporalmente el aeropuerto e incendiaron el edificio del capitolio. Mientras publicamos esto, la polic铆a ha reconquistado el centro de Almaty, matando al menos a docenas de personas en el proceso, mientras las tropas de Rusia y Bielorrusia llegan para unirse a ellos en la represi贸n de las protestas. Le debemos a la gente que est谩 recibiendo esta represi贸n el saber por qu茅 se levant贸. En el siguiente reportaje, presentamos una entrevista con un expatriado kazajo que explora lo que llev贸 a la gente de Kazajst谩n a rebelarse y explora las implicaciones de este levantamiento para la regi贸n en su conjunto.

芦Lo que est谩 ocurriendo ahora en Kazajst谩n nunca hab铆a sucedido aqu铆. 芦Toda la noche hubo explosiones, violencia policial contra la gente, y algunas personas quemaron coches de polic铆a, incluso algunos al azar. Ahora la gente est谩 marchando por las calles principales y est谩 ocurriendo algo cerca del Akimat (el edificio del Parlamento)禄. -Es el 煤ltimo mensaje que recibimos de nuestra compa帽era en Kazajst谩n, una anarco-feminista de Almaty, poco antes de las 16 horas (hora de Kazajst谩n oriental) del 5 de enero, antes de perder el contacto.

Debemos entender el levantamiento de Kazajist谩n en un contexto global. No es simplemente una reacci贸n a un r茅gimen autoritario. Los manifestantes de Kazajist谩n responden al mismo aumento del coste de la vida por el que la gente lleva a帽os protestando en todo el mundo. Kazajst谩n no es el primer lugar en el que un aumento del coste del gas ha desencadenado una oleada de protestas: ha ocurrido exactamente lo mismo en Francia, Ecuador, and elsewhere y otros lugares del mundo, bajo una amplia gama de administraciones y formas de gobierno.

Lo significativo de esta revuelta no es que no tenga precedentes, sino que se trata de personas que se enfrentan a los mismos retos que nosotros, vivamos donde vivamos.

La urgencia con la que Rusia est谩 actuando para ayudar a reprimir el levantamiento tambi茅n es significativa. La Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una alianza militar formada por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajist谩n, Kirguist谩n y Tayikist谩n -con Rusia a la cabeza- se ha comprometido a enviar fuerzas a Kazajist谩n. Esta es la primera vez que la OTSC despliega tropas para apoyar a un pa铆s miembro; se neg贸 a ayudar a Armenia en 2021, durante su conflicto con Azerbaiy谩n.

Es instructivo que la guerra entre Armenia y Azerbaiy谩n no justificara la intervenci贸n de la OTSC, pero s铆 un poderoso movimiento de protesta. Como en otros proyectos imperiales, la principal amenaza para la esfera de influencia rusa (la 芦Rusosfera禄) no es la guerra, sino la revoluci贸n. Rusia se ha beneficiado considerablemente de la guerra civil en Siria y de la invasi贸n turca de Rojava, enfrentando a Siria y a Turqu铆a para conseguir un punto de apoyo en la regi贸n. Una de las formas en que Vladimir Putin se ha mantenido en el poder en Rusia ha sido reuniendo a los patriotas rusos para que lo apoyen en las guerras de Chechenia y Ucrania. La guerra -la guerra perpetua- forma parte del proyecto imperial ruso, al igual que la guerra ha servido al proyecto imperial estadounidense en Irak y Afganist谩n. La guerra es la salud del Estado, como dijo Randolph Bourne.

Los levantamientos, por otra parte, deben ser reprimidos por cualquier medio necesario. Si los millones de personas de la Rusosfera que languidecen bajo una combinaci贸n de cleptocracia y neoliberalismo vieran triunfar un levantamiento en cualquiera de esos pa铆ses, se apresurar铆an a seguir su ejemplo. Si observamos las oleadas de protestas en Bielorrusia en 2020 y en Rusia hace un a帽o, podemos ver que mucha gente est谩 dispuesta a hacerlo incluso sin esperanza de 茅xito.

En las democracias capitalistas como la de Estados Unidos, donde las elecciones pueden cambiar una pandilla de pol铆ticos ego铆stas por otra, la ilusi贸n de la elecci贸n en s铆 misma sirve para distraer a la gente de tomar medidas para lograr un cambio real. En reg铆menes autoritarios como Rusia, Bielorrusia y Kazajst谩n, no existe tal ilusi贸n; el orden reinante se impone 煤nicamente por la desesperaci贸n y la fuerza bruta. En estas condiciones, cualquiera puede ver que la revoluci贸n ofrece el 煤nico camino a seguir. De hecho, los gobernantes de estos tres pa铆ses deben su poder a la ola de revoluciones que tuvo lugar a partir de 1989 y que provoc贸 la ca铆da del Bloque del Este. No podemos culpar a sus s煤bditos por sospechar que s贸lo una revoluci贸n podr铆a cambiar sus circunstancias.

Revoluci贸n, pero 驴con qu茅 fin? No podemos compartir el optimismo de los liberales que imaginan que el cambio social en Kazajst谩n ser谩 tan sencillo como echar a los aut贸cratas y celebrar elecciones. Sin cambios econ贸micos y sociales profundos, cualquier cambio meramente pol铆tico dejar铆a a la mayor铆a de la gente a merced del mismo capitalismo neoliberal que la est谩 empobreciendo hoy.

Y en cualquier caso, Putin no se rendir谩 tan f谩cilmente. El verdadero cambio social -en la Rusosfera como en Occidente- requerir谩 una lucha prolongada. Derrocar al gobierno es necesario, pero no suficiente: para defenderse de futuras imposiciones pol铆ticas y econ贸micas, la gente com煤n tendr谩 que desarrollar un poder colectivo sobre una base horizontal y descentralizada. Este no es el trabajo de un d铆a o de un a帽o, sino de una generaci贸n.

Lo que los anarquistas tienen que aportar a este proceso es la propuesta de que las mismas estructuras y pr谩cticas que desarrollamos en el curso de la lucha contra nuestros opresores deben servir tambi茅n para ayudarnos a crear un mundo mejor. Los anarquistas ya han desempe帽ado un papel importante en el levantamiento de Bielorrusia, mostrando el valor de las redes horizontales y la acci贸n directa. El sue帽o del liberalismo, de rehacer el mundo entero a imagen y semejanza de los Estados Unidos y Europa Occidental, ya ha demostrado ser hueco: los Estados Unidos y Europa Occidental est谩n implicados en muchas de las razones por las que los esfuerzos para realizar este sue帽o han fracasado, en Egipto y Sud谩n y en otros lugares. El sue帽o del anarquismo est谩 por intentar.

En respuesta a los acontecimientos de Kazajst谩n, algunos supuestos 芦antiimperialistas禄 est谩n repitiendo como loros el eterno argumento de los medios de comunicaci贸n estatales rusos de que toda oposici贸n a cualquier r茅gimen aliado con la Rusia de Putin s贸lo puede ser el resultado de la intervenci贸n occidental. Esto es particularmente atroz cuando las naciones en la esfera de influencia de Rusia han abandonado en gran medida cualquier pretensi贸n de socialismo, entreg谩ndose al tipo de pol铆ticas neoliberales que provocaron la revuelta en Kazajst谩n. En una econom铆a capitalista globalizada, en la que todos estamos sometidos a la misma especulaci贸n y precariedad, no debemos dejar que las potencias mundiales rivales nos enfrenten. Deber铆amos ver a trav茅s de toda la farsa. Hagamos causa com煤n entre continentes, intercambiando t谩cticas, inspiraci贸n y solidaridad para reinventar nuestras vidas.

Los ciudadanos de a pie de Kazajst谩n que se han levantado esta semana han demostrado lo lejos que podemos llegar, y lo lejos que tenemos que llegar juntos.

Los antecedentes del levantamiento

A primera hora del 6 de enero (hora de Kazajst谩n oriental), despu茅s de que los cortes de Internet impidieran completar una entrevista con participantes del movimiento en Almaty, realizamos la siguiente entrevista con un defensor del anarquismo kazajo que vive en el extranjero.

Para contextualizar, 驴qu茅 proyectos o movimientos anarquistas, feministas y ecol贸gicos han existido en Kazajist谩n en el siglo XXI?

Al principio, hubo oposici贸n al primer presidente ex comunista, Nursultan Nazarbayev, que acab贸 dirigiendo Kazajst谩n en la era postsovi茅tica. A partir de mediados de la d茅cada de 1990, empez贸 a ser m谩s autoritario, cambiando las estructuras de gobierno para adquirir mayores poderes presidenciales. Esto le granje贸 a Nazarbayev opositores dentro de la 茅lite pol铆tica en todo el espectro pol铆tico. Sorprendentemente, comunistas, socialdem贸cratas, centristas y proempresariales colaboraron para pedir una constituci贸n m谩s democr谩tica con una autoridad presidencial limitada.

En cuanto a los movimientos de abajo, hab铆a anarquistas, que eran m谩s bien un movimiento clandestino, y hab铆a un movimiento socialista, cuyo l铆der acab贸 huyendo de Kazajist谩n. Tambi茅n hab铆a nacionalistas e islamistas radicales, pero, de nuevo, no eran muy populares, tambi茅n eran movimientos clandestinos.

En cuanto a los ecologistas, si tuvieron algo de atenci贸n p煤blica, fue sobre todo por parte de grupos de defensa. En Kazajst谩n, s贸lo se permite participar en las elecciones a unos seis partidos registrados; el resto son rechazados. Sin embargo, hay muchos grupos de apoyo.

El gobierno nunca permiti贸 que ninguna oposici贸n real participara en las elecciones desde la d茅cada de 2000. Los candidatos ten铆an caras diferentes pero los mismos pensamientos, para que pareciera un entorno pol铆tico 芦competitivo禄 en el que un hombre fuerte gana constantemente, similar a la situaci贸n de Rusia, Bielorrusia y otros pa铆ses postsovi茅ticos dictatoriales.

驴Hay partidos de la oposici贸n en Kazajist谩n?

En cuanto a los partidos de la oposici贸n, b谩sicamente no hay ninguno en Kazajst谩n. En los a帽os 90 y 2000 hab铆a partidos de este tipo, pero todos fueron cerrados o prohibidos por el gobierno. Hoy en d铆a, hay personas que dicen representar a la oposici贸n, pero viven en el extranjero, en pa铆ses como Ucrania. No tienen ninguna conexi贸n real con la calle.

Tambi茅n existe una especie de rivalidad dentro de ellos: He visto a todos ellos acusarse mutuamente de colaborar con el gobierno. Tratan de atraer a los ciudadanos descontentos para que hagan cosas que no suponen realmente ninguna amenaza para el gobierno, cosas que dan la ilusi贸n de hacer un cambio, como decir a la gente que dialogue pac铆ficamente con los funcionarios locales o que participe en las elecciones arruinando a prop贸sito la papeleta como forma de 芦protesta禄 contra las elecciones; cualquier t谩ctica que d茅 la ilusi贸n de luchar contra el gobierno, cuando en realidad es s贸lo una p茅rdida de tiempo.

En los 煤ltimos a帽os, este tipo de oposici贸n tambi茅n empez贸 a aparecer dentro del pa铆s; de la nada, hab铆a activistas aleatorios que formaban movimientos pol铆ticos y organizaban piquetes sin experimentar ning煤n tipo de persecuci贸n, mientras que la gente corriente siempre es detenida por la polic铆a inmediatamente cada vez que protesta.

Un grupo de oposici贸n inusual -no puedo decir si es una oposici贸n controlada- se llama Opci贸n Democr谩tica de Kazajist谩n. Est谩 dirigido por un empresario que vive en Francia llamado Mukhtar Ablyazov. Si buscas su nombre, ver谩s art铆culos sobre supuestos casos de blanqueo de dinero y demandas. Fue ministro en los a帽os 90; cuando se uni贸 a la oposici贸n, acab贸 siendo encarcelado por el gobierno kazajo. Fue liberado, pero acab贸 huyendo de Kazajist谩n y viviendo en el exilio. Desde entonces, lidera la oposici贸n pol铆tica con m谩s apoyo en las redes sociales. La mayor铆a de las personas relacionadas con su movimiento han sido perseguidas y detenidas; esto ha sucedido desde 2017. Todas las protestas que ha organizado desde el extranjero han sido reprimidas, con una presencia policial masiva en zonas p煤blicas. Ha habido casos en los que se ha apagado Internet en todo el pa铆s.

En cualquier caso, lo que est谩 ocurriendo ahora en Kazajist谩n es completamente inesperado.

驴Qu茅 tensiones dentro de Kazajist谩n han precedido a estos acontecimientos? 驴Cu谩les son las fisuras de la sociedad kazaja?

Lo que realmente desencaden贸 a la poblaci贸n tuvo lugar en la ciudad de Zhanaozen. Esta ciudad produce beneficios petrol铆feros, pero sus habitantes se encuentran entre los m谩s pobres del pa铆s. La ciudad es conocida por los sangrientos sucesos de 2011, cuando hubo una huelga laboral y el gobierno orden贸 a la polic铆a disparar a la gente. Esa tragedia ha permanecido en la mente de la gente, especialmente entre los residentes de la ciudad, y desde entonces, se han producido all铆 m谩s peque帽as huelgas en las industrias petroleras -aunque esas fueron pac铆ficas y no llevaron a un derramamiento de sangre-. Desde 2019, las huelgas y las protestas se han vuelto m谩s comunes all铆. Al mismo tiempo, debido a factores econ贸micos, la gente se ha vuelto m谩s activa en la pol铆tica de todo el pa铆s, ya que los precios del petr贸leo se desplomaron en todo el mundo, lo que repercuti贸 en la econom铆a de Kazajist谩n. Al debilitarse la moneda kazaja, el Tenge, la gente pod铆a permitirse cada vez menos.

Tambi茅n hay graves problemas en Kazajst谩n: falta de agua potable en los pueblos, problemas medioambientales, gente que vive endeudada, corrupci贸n y nepotismo en un sistema en el que cualquier objeci贸n puede ser f谩cilmente cerrada. La mayor铆a de la gente ha seguido viviendo en estas condiciones mientras la econom铆a ha estado al servicio de empresarios kazajos multimillonarios que tienen v铆nculos con funcionarios del gobierno y otras personas prominentes. A principios de la d茅cada de 2000, los habitantes de Kazajist谩n tuvieron un atisbo de esperanza al crecer la econom铆a gracias a las reservas de gas natural; como consecuencia, el nivel de vida de muchas personas aument贸. Pero todo cambi贸 en 2014, cuando los precios del petr贸leo cayeron en todo el mundo y la guerra de Ucrania provoc贸 sanciones contra Rusia, lo que afect贸 a Kazajist谩n, ya que depende de Rusia.

Hubo algunas peque帽as protestas en 2014 a 2016, pero fueron f谩cilmente reprimidas. En 2018 a 2019 crecieron m谩s, gracias en parte al mencionado empresario de la oposici贸n, Mukhtar Ablyazov, que utiliz贸 las redes sociales para ganar tracci贸n. Las protestas y el activismo pol铆tico se organizaron bajo la bandera del partido Opci贸n Democr谩tica de Kazajist谩n.

La situaci贸n empeor贸 a partir de 2020, cuando se produjo la pandemia de COVID-19. La gente perdi贸 sus empleos; algunos se quedaron sin poder pagar los bienes, recibiendo muy poca ayuda del gobierno, mientras que las restricciones sanitarias hicieron que la gente se frustrara m谩s y desconfiara del gobierno. Adem谩s, el precio de los productos subi贸, concretamente el de los alimentos; esto ocurri贸 en todo el mundo, pero en Kazajst谩n tuvo un impacto considerable.

Volviendo a la ciudad de Zhanaozen, que tiene una historia de derramamiento de sangre, el precio del gas licuado se dispar贸 en el mismo lugar donde se produce el combustible. Ese coste ha crecido constantemente durante los 煤ltimos diez a帽os, pero finalmente se increment贸 a煤n m谩s cuando el gobierno dej贸 de subvencionarlo, en lugar de dejar que el mercado decidiera.

Ya se hab铆an producido peque帽as protestas por este asunto en esa ciudad, pero el 1 de enero de 2022, el precio del gas licuado que se utiliza para alimentar los veh铆culos se duplic贸 inesperadamente. Esto enfureci贸 a la gente. Se manifestaron masivamente en la plaza. Las fuerzas del orden parec铆an dudar en dispersar la protesta. Otros pueblos de la provincia se levantaron y empezaron a bloquear las carreteras en se帽al de protesta. Luego, en pocos d铆as, las protestas se extendieron por todo el pa铆s.

Lo que empez贸 con una protesta por la subida del precio de la gasolina creci贸 en gran medida por los otros problemas que he mencionado anteriormente. Esto motiv贸 a la gente a salir a la huelga y a las calles.

Describa las diferentes agendas de los distintos grupos de ambos lados de esta lucha. 驴Hay facciones o corrientes identificables dentro de las manifestaciones?

Al principio, el gobierno ignor贸 los problemas del precio del gas tratando de acostumbrar a la gente, incluso culpando a los consumidores de la elevada demanda. Finalmente, bajaron el precio, pero esto no detuvo las protestas. Entonces, el Estado neg贸 esencialmente su implicaci贸n en la inflaci贸n de los precios del gas, pero a medida que se intensificaban las protestas, el gobierno empez贸 a ceder m谩s para intentar calmar a la gente. Por ejemplo, se comprometi贸 a introducir algunas pol铆ticas para ofrecer a la gente ayuda econ贸mica, despu茅s de ignorarlas durante a帽os.

Pero las protestas a煤n no han cesado. Pocas personas conf铆an o apoyan al gobierno. Las personas que se manifiestan simplemente quieren una vida mejor, como la que imaginan que tienen en los pa铆ses europeos desarrollados. Por supuesto, hay diferentes demandas de diferentes personas: algunos piden la dimisi贸n de todo el gobierno, mientras que otros quieren una nueva forma de gobierno democr谩tico, concretamente una forma parlamentaria sin un presidente ejecutivo, y otros quieren m谩s empleos e industria y mejores condiciones sociales.

Algunos de los disturbios y saqueos m谩s intensos est谩n teniendo lugar en la antigua capital sovi茅tica de Almaty, que es la metr贸polis financiera de Kazajst谩n. La gente est谩 saqueando las tiendas e incendiando cosas. Han tomado el control del edificio del gobierno local y lo han incendiado.

El gobierno ha contribuido a esta situaci贸n, porque no ha cumplido la exigencia de dimitir y formar un nuevo sistema pol铆tico democr谩tico. El actual presidente de Kazajst谩n, que es un estrecho aliado del anterior y primer presidente, Nazarbayev, est谩 echando m谩s le帽a al fuego al negarse a transferir su poder. Cuanto m谩s tiempo se mantenga en su puesto, m谩s violencia se producir谩, ya que ni el gobierno ni los manifestantes pueden llegar a un acuerdo. Mientras esto contin煤e, las personas que cometen actos violentos podr谩n seguir sali茅ndose con la suya. En Almaty hay anarqu铆a; parece que nadie est谩 seguro de qui茅n manda all铆 ahora, ya que la oficina del alcalde fue incendiada y desapareci贸 de la vista del p煤blico. Toda la ciudad est谩 atrincherada y los manifestantes armados se pasean por ella.

La ciudad est谩 bajo toque de queda, en teor铆a, pero en la pr谩ctica, las fuerzas del orden est谩n ausentes o se han unido a las protestas, as铆 que la ciudad es como una comuna [es decir, como en la Comuna de Par铆s] por lo que he o铆do. En este momento, teniendo en cuenta c贸mo se est谩n desarrollando los acontecimientos, yo no llamar铆a a la gente de all铆 manifestantes, sino revolucionarios, sobre todo viendo a los civiles armados.

Una tienda saqueada en Kazajst谩n.

Presenta una cronolog铆a de los acontecimientos de la semana pasada.

La protesta comenz贸 en la ciudad petrolera de Zhanaozen el 2 de enero. A la ma帽ana siguiente, otras ciudades y pueblos del oeste de Kazajist谩n comenzaron a protestar en solidaridad.

Las protestas m谩s masivas tuvieron lugar por la noche, cuando los disturbios se extendieron a otras ciudades, incluida Almaty. A 煤ltima hora de la noche del 4 de enero, los habitantes de Almaty marcharon a la plaza principal, frente al ayuntamiento. Enormes tropas de polic铆a se posicionaron all铆. Se produjeron enfrentamientos, pero los manifestantes se impusieron.

Fueron dispersados a primera hora de la ma帽ana del 5 de enero, pero se reagruparon de nuevo hacia las 9 de la ma帽ana, en la niebla. Algunos agentes de la ley incluso cambiaron de bando y se unieron a la protesta. Finalmente, los manifestantes volvieron a marchar a la plaza hacia las 10 de la ma帽ana y consiguieron asaltar el ayuntamiento, incendiando el edificio. Los agentes de seguridad del gobierno huyeron de Almaty, dejando la ciudad bajo el control de los manifestantes.

Desde entonces, parece que el presidente volvi贸 a enviar algunas tropas all铆 en un intento de tomar el control. No s茅 c贸mo se est谩 desarrollando, pero he o铆do que durante la noche del 5 de enero o a primera hora de la ma帽ana del 6 de enero, la gente empez贸 a saquear y a robar armas y se registraron disparos.

En otras ciudades, la situaci贸n es m谩s pac铆fica, con protestas masivas en las plazas. Creo que los manifestantes han tomado los edificios del gobierno local en algunas otras ciudades, pero por lo que s茅, 茅stas son menos ca贸ticas en comparaci贸n con Almaty.

En la capital, Nursultan, la situaci贸n es tranquila, pero la gente ha visto un gran n煤mero de polic铆as antidisturbios rodeando el palacio presidencial. B谩sicamente, todo el palacio presidencial est谩 cerrado.

En resumen, todo Kazajist谩n es ahora como Los Juegos del Hambre. Si has visto la trilog铆a de Los Juegos del Hambre o si conoces un resumen b谩sico de la trama, sabes de qu茅 estoy hablando. La gente est谩 tomando el control de varias ciudades una por una. De nuevo, el presidente no quiere irse y dejar que la oposici贸n reforme el sistema. As铆 que si eso no sucede, espero m谩s caos hasta que el gobierno sea derrocado o la protesta sea brutalmente reprimida.

驴Cree que los participantes en estas protestas tienen alg煤n punto de referencia para los movimientos de protesta que han estallado en Francia, Ecuador y otros lugares del mundo en respuesta al aumento de los precios del combustible? 驴En qu茅 se basan las t谩cticas que utilizan?

Creo que muchas de ellas est谩n influenciadas por las protestas que han tenido lugar en otros pa铆ses postsovi茅ticos como Bielorrusia y Kirguist谩n. Parece que en Almaty, los residentes se inspiraron en el ejemplo del vecino Kirguist谩n, donde la gente tambi茅n asalt贸 el gobierno y quem贸 edificios, pero en comparaci贸n con Kirguist谩n, el gobierno fue derrocado m谩s r谩pidamente. Kirguist谩n ha vivido tres revoluciones hasta ahora; teniendo en cuenta su proximidad y sus lazos culturales con Kazajst谩n, ya que ambos pa铆ses hablan lenguas t煤rquicas, creo que su ejemplo jug贸 un papel importante en Kazajst谩n.

驴Qu茅 posibilidades hay de que ocurra lo siguiente?

Desde mi punto de vista, puedo imaginar un par de escenarios. O bien el gobierno dimite -o es derrocado- y Kazajst谩n inicia el camino de la democratizaci贸n, o bien el gobierno reprime la revuelta con un tremendo uso de la fuerza, incluso con la participaci贸n de otros pa铆ses.

El presidente de Kazajst谩n, Kassym-Jomart Tokayev, est谩 pidiendo a la OTSC [Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar formada por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajst谩n, Kirguist谩n y Tayikist谩n] que env铆e soldados para 芦mantener la paz禄. En resumen, el presidente est谩 invitando a tropas extranjeras a Kazajist谩n para reprimir las protestas. O los manifestantes armados repelen de alg煤n modo a estas fuerzas y el gobierno cae, o los revolucionarios se rinden y son aplastados.

Kazajst谩n se enfrenta a un futuro oscuro. Es una guerra por la libertad o la derrota, y la derrota significar铆a una posible p茅rdida de m谩s libertades y posiblemente de soberan铆a.

驴Qu茅 puede hacer la gente de fuera de Kazajist谩n para apoyar a los participantes en la lucha?

La 煤nica manera realista de que la gente de fuera de Kazajist谩n apoye es llamando m谩s la atenci贸n sobre los acontecimientos y quiz谩s organizando alg煤n tipo de ayuda.

Un fragmento de una estatua derribada del hombre fuerte Nursultan Nazarbayev.

Conclusi贸n: Una visi贸n desde Rusia

En el siguiente texto, un anarquista ruso reflexiona sobre las implicaciones del levantamiento en Kazajist谩n para la regi贸n. Puedes leer una perspectiva de los anarquistas bielorrusos aqu铆.

Despu茅s de d茅cadas de represi贸n, fracasos y derrotas, 驴por qu茅 surge la esperanza una y otra vez, como vemos en Bielorrusia, Rusia, Kirguist谩n y ahora en Kazajist谩n? 驴Por qu茅, despu茅s de que caigan nuestros familiares, amigos y vecinos, abatidos por la polic铆a o el ej茅rcito, la gente sigue luchando? 驴C贸mo es que todav铆a tenemos estas oportunidades de experimentar el viento del cambio y la emoci贸n, que nos da una muestra de todo lo que podr铆a ser nuestra vida?

Podemos sentir algunas respuestas en las l铆neas del m煤sico kazajo Ermen Anti, de una banda llamada Adaptation:

芦Por mucho que disparen, las balas no ser谩n suficientes. No importa cu谩nto aplasten, sin embargo, las pl谩ntulas de la justa ira est谩n brotando hijos de Prometeo, llevando el fuego al pueblo que se congela禄.

Cuando observamos los acontecimientos de las 煤ltimas d茅cadas en Kazajst谩n, Bielorrusia, Rusia y Kirguist谩n, tenemos que preguntarnos qu茅 podr铆a lograr la cooperaci贸n entre las iniciativas y los movimientos que luchan por la liberaci贸n a nivel internacional. Estas conexiones podr铆an permitir el intercambio de experiencias pol铆ticas y culturales, para fortalecer la causa com煤n que los pueblos de estos pa铆ses deber铆an compartir. Sin embargo, en contraste con lo mucho que las econom铆as y las realidades pol铆ticas de estos pa铆ses est谩n interconectadas y son interdependientes, los movimientos anarquistas est谩n desconectados.

Kazajst谩n puede ser un ejemplo de lo que puede ocurrir ma帽ana en Rusia, Bielorrusia y otros pa铆ses de esta parte del mundo. Hoy, la gente en Rusia teme por su vida cuando piensa en expresar cualquier forma de disidencia. Pero ma帽ana, podemos ver Zhanaozen y Almaty en las ciudades de Rusia, Bielorrusia (隆de nuevo!) y otros pa铆ses. Podemos olvidarnos de las seguridades de que 芦eso no puede ocurrir aqu铆禄; lo que puede y no puede ocurrir depende, en primer lugar, de lo que podamos imaginar y desear.

Cuando se producen situaciones como la que vemos hoy en Kazajst谩n, podemos ver lo importante que es estar conectados con los dem谩s en nuestra sociedad. Hoy nos sorprende que a menudo ni siquiera estemos entre la gente en las calles, luchando y defendi茅ndonos hombro con hombro, o haciendo otro trabajo importante para apoyar el levantamiento. Para estar preparados y conectados, tenemos que ser capaces de afrontar las contradicciones dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestra sociedad en su conjunto. Tenemos que ser capaces de comunicar nuestras ideas y llevar propuestas a las personas que nos rodean en situaciones como 茅stas. Los conflictos, los desacuerdos y el aislamiento est谩n asfixiando a compa帽eros que, de otro modo, podr铆an dedicar su vida a la lucha. Cuando me pregunto qu茅 hace falta para que nos veamos en las calles y en las casas de la gente, caminando juntos, cuidando del otro y luchando juntos, me imagino acerc谩ndonos de otra manera, haciendo posible que cada uno luche, se desarrolle, sobreviva.

Podemos preguntarnos: 驴qu茅 tenemos que cambiar en nuestra forma de acercarnos a los dem谩s y a otras personas, c贸mo enfocamos la lucha y nuestros movimientos, para que sean una fuente de vida e inspiraci贸n que pueda ofrecer a la gente formas de pensar, luchar y vivir?

Por ejemplo, recordamos el movimiento feminista en Kazajst谩n, que fue el centro de la atenci贸n y el discurso p煤blico durante algunos a帽os en la d茅cada de 2010, que public贸 una revista feminista y sac贸 a relucir ese tema en Kazajst谩n de una manera que nadie hab铆a hecho antes, conectando a un mont贸n de grupos y comunidades a lo largo de la l铆nea de falla de la violencia dom茅stica y el patriarcado. Este es un ejemplo de c贸mo podemos posicionarnos para abordar temas que nos conecten con un amplio abanico de personas en nuestra sociedad.

En las antiguas rep煤blicas sovi茅ticas tenemos una impresionante herencia de resistencia y levantamientos a la que recurrir. Tenemos que conectarnos entre nosotros para poder acceder a este patrimonio.

Solidaridad y fuerza para todos los que luchan en Kazajist谩n y en todos los pa铆ses postsovi茅ticos. Como se dice, los perros pueden ladrar pero la caravana seguir谩 adelante. Puede que hoy nos pisen el cuello, pero la lucha no cesar谩, y los que cayeron en las calles de Almaty no ser谩n olvidados.

