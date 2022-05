Los bloqueos impuestos a otros países afectan directamente a un país que busca salir de una crisis precedente. Tras el apagón masivo en octubre del año pasado, Líbano se ve impedido de importar energía por el bloqueo impuesto a Siria, su única frontera terrestre por donde llegaría la energía que el país ya acordó importar de Egipto y Jordania. Mientras tanto se acercan las elecciones previstas para el próximo 15 de mayo en un escenario plagado de incertidumbre. Por Ramiro Giganti (ANRed).

“Hemos logrado todos los acuerdos con Egipto y Jordania para importar energía eléctrica pero seguimos esperando que Estados Unidos realice una excepción en las sanciones a Siria”, declaró el Primer Ministro Najib Mikati. Esas sanciones impiden la llegada de la energía acordada. Desde hace meses el país atraviesa una dura situación por falta de suministro con gravísimos apagones. El primero de ellos sucedió el pasado 9 de octubre cuando dos centrales de generación eléctrica que proveen el 40 % de la electricidad del país, se quedaron sin combustible, causando un apagón generalizado. En aquel entonces la crisis económica que el país todavía atraviesa le impidió importar combustible por lo que también hubo una escasez de combustible que le impidió al gobierno abastecer sus plantas eléctricas. Lo mismo sucedió con las personas que no podían hacer funcionar sus generadores privados, ya que también funcionan con combustible.

Ante esta situación, y en un contexto de crisis económica y política con inminentes elecciones, el país depende del beneplácito de Estados Unidos para poder abastecerse de energía y garantizar necesidades básicas como que los hospitales tengan electricidad.

Las elecciones están previstas para el próximo 15 de mayo. A menos de 10 días numerosas incertidumbres rodean el proceso. Una de ellas es la simple necesidad de contar con energía eléctrica para garantizar la transparencia de las mismas.

La encrucijada que atraviesa este país no se limita a la crisis energética. Con una deuda que casi duplica su PBI que llevó al país a devaluar su moneda violentamente restringiendo sus posibilidades de importar insumos de primera necesidad, una crisis logística para albergas millones de refugiados sirios e iraquíes que el mundo rechaza, y la crisis institucional agravada por la pandemia y la explosión de agosto del 2020 en Beirut. A todo esto se le suman las tensiones y el constante hostigamiento ejercido por Israel que recientemente volvió a violar su espacio aéreo.

Lebanese PM Najib Mikati: “We accomplished all of the agreements with Jordan and Egypt on buying electricity, but we are still waiting for US exception from sanctions.”

Electricity lines will pass through Syria, Lebanon’s only land border with other countries. pic.twitter.com/EEcI3KADRO

— Lebanese News and Updates (@LebUpdate) May 4, 2022