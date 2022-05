–

El líder del CHP Kılıçdaroğlu reveló que la familia del presidente turco Erdoğan transfirió dinero a una fundación ficticia en el extranjero a través de las fundaciones progubernamentales Ensar y TÜRGEV.

Kemal Kılıçdaroğlu, jefe del principal partido de la oposición, el Partido Popular Republicano (CHP), anunció el martes por la noche que un miembro de la familia del presidente Erdoğan contrabandeó mil millones de liras turcas al extranjero a través de las fundaciones progubernamentales Ensar y TÜRGEV, que utilizaron una fundación de fachada en Estados Unidos. Kılıçdaroğlu dijo que tienen documentos relativos al flujo de dinero.

“Tenemos documentos que prueban las transferencias”

En un vídeo en su cuenta de las redes sociales, Kılıçdaroğlu declaró: “Tenemos los documentos sobre sus transferencias de dinero. Se ha creado una fundación en Estados Unidos. Quieren huir a Estados Unidos para disfrutar de las leyes estadounidenses. Quieren crear una nueva Pensilvania para ellos. Crearon una fundación de fachada y contrataron a un ciudadano estadounidense para que la presidiera, pero la verdadera dirección está formada por los miembros de la familia Erdoğan. Dos fundaciones de Turquía, TÜRGEV y Ensar, comienzan a enviar dinero a un ciudadano estadounidense. Cada vez transfieren enormes cantidades de dinero a los Estados Unidos. ¿Dónde encontraron este dinero, quién se lo dio? ¿Por qué transfieren estas divisas al extranjero?”

“Intentan construir una vida paralela”

“Y hay gente que intenta establecer una vida paralela en el extranjero. ¿Crees que el nuevo gobierno te dejará en paz allí? ¡Se equivocan! Erdoğan, deberías decirnos qué miembro de tu familia envía ese dinero y quién de la familia lo recibe en EEUU. Dínoslo todo, no lo dudes”, remarcó Kılıçdaroğlu.

El líder del CHP continuó: “Hago un llamamiento a los municipios: es su deber cuidar de nuestros hijos que quieren librarse de estas fundaciones falsas. Los municipios deberían ofrecer alojamiento a los estudiantes que quieren deshacerse de ellas. Por eso no hay dinero para los jubilados, por eso un litro de leche cuesta 20 liras turcas y 4 millones de ciudadanos no tienen electricidad porque no pueden pagar las facturas. Mientras ellos (la familia Erdoğan) buscan un lugar para blanquear dinero, nosotros no tenemos otra patria. No nos vamos a ninguna parte; resucitaremos juntos este Estado”.

ANF – REDACCIÓN

