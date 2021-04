Entevista con Lucas Sebasti谩n Melfi, polit贸logo, docente e investigador del Instituto de Estudios de Am茅rica Latina y el Caribe

Adem谩s de la confluencia de intereses derivados del complejo industrial militar, la OTAN sostiene la pretensi贸n brit谩nica sobre Malvinas porque las islas son un activo geoestrat茅gico fundamental para intervenir en Am茅rica latina.

Al cumplirse 39 a帽os del inicio de la Guerra de Malvinas, entrevistamos a Lucas Sebasti谩n Melfi, polit贸logo, docente e investigador del Instituto de Estudios de Am茅rica Latina y el Caribe (IEALC), donde integra el Grupo de Estudios sobre Pol铆tica Exterior, Geopol铆tica y Defensa, coordinado por la doctora en Ciencias Sociales de la UBA Sonia Winer. Con ella editaron recientemente el libro Malvinas en la geopol铆tica del imperialismo. Complejo Militar Industrial Brit谩nico y alianzas con EEUU.

Una primera pregunta apunta obviamente a la vigencia del reclamo soberano argentino sobre Malvinas. 驴Por qu茅 el Reino Unido sostiene esa presencia en Malvinas y c贸mo se relaciona esto con la relevancia geoestrat茅gica de las islas y la disputa por los bienes comunes?

Para responder porqu茅 el Reino Unido sostiene su presencia en las Islas Malvinas lo primero que habr铆a que decir es que las islas no solamente constituyen un activo geopol铆tico de relevancia para la estrategia brit谩nica sino para toda la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN). En este sentido vemos que no solamente el Reino Unidos sostiene su presencia sino que la OTAN ha hecho grandes inversiones en la renovaci贸n de sistemas de defensa, aeropuertos y dem谩s, porque la considera como un elemento puntual de su nueva estrategia global de espectro completo. Esa ser铆a la primera salvedad, que las islas no s贸lo son un elemento geopol铆tico de gran relevancia para el Reino Unido sino para toda la nueva estrategia global que la OTAN comienza a plantearse ya desde la ca铆da del Muro de Berl铆n en 1989.

Entonces dividir铆a esto de la importancia geopol铆tica en dos, un aspecto geoecon贸mico y otro geoestrat茅gico. Desde la geoeconom铆a de lo que siempre se habla es del tema de los bienes comunes renovables y no renovables en lo que es Malvinas, el Atl谩ntico Sur, la Ant谩rtida y los espacios mar铆timos circundantes. Por supuesto que esto es as铆, que tenemos todo el tema de la pesca de peces, calamares y moluscos, pero tambi茅n est谩 todo el tema del extractivismo petrolero. En el libro detallamos todas las licencias de la cuenca norte de Malvinas para la extracci贸n hidrocarbur铆fera. Y no s贸lo se trata de pesca y petr贸leo, sino que hay un tercer factor geoecon贸mico que vemos, que tiene que ver con Malvinas como un factor de colocaci贸n de bienes y servicios de la defensa, como la continuidad de un paradigma de desarrollo industrial militar proveniente del Reino Unido, por supuesto, alimentado en sus or铆genes por la Marina Real brit谩nica, que ve en la Guerra de Malvinas una oportunidad de renovaci贸n y preservaci贸n del acervo armament铆stico, a contrapelo de lo que ven铆an siendo las pol铆ticas de ajustes de Margaret Thatcher (Primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990).

De lo que estamos hablando es de una serie de estructuras que van mucho m谩s all谩 de la luz p煤blica y se concentran en los rincones del Estado profundo, m谩s all谩 de cualquier sistema de balances y contrapeso, para los cuales los tiempos de paz son lo peor que puede suceder. Porque para una industria como la de las armas, con el nivel de investigaci贸n y desarrollo que requiere, y con el nivel de inversi贸n que exige la investigaci贸n y luego el desarrollo industrial, el no tener salidas para sus mercanc铆as es algo devastador. Entonces lo que se busca desde el punto de vista geoecon贸mico es que haya una permanente salida de estas mercanc铆as, de bienes y servicios para la defensa.

Yo creo que en este sentido hay una continuidad que empieza m谩s que nada a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estas estructuras, que muchos han denominado complejo industrial militar mientras que otros, desde una mirada m谩s desde la econom铆a pol铆tica, prefieren denominar como base industrial de la defensa, arrancan desde el imperialismo del Siglo XIX. Ahora, su forma moderna cobra relevancia a partir de la Segunda Guerra y tiene un punto clave en su desarrollo, entrando ya en la posmodernidad y el neoliberalismo, durante la Guerra de Malvinas. Ah铆 se produce toda una transformaci贸n de ese complejo que se encamina m谩s hacia un modelo con m谩s protagonismo de actores privados, m谩s similar al modelo de complejo industrial militar estadounidense.

驴C贸mo se expresa ese nuevo entramado en la pol铆tica exterior concreta del Reino Unido, en particular en lo que hace a nuestras islas Malvinas?

Esta necesidad de permanente colocaci贸n de bienes y servicios de la defensa puede verse con mucha m谩s claridad en la r茅plica de David Cameron (Primer ministro entre 2010 y 2016) al pedido de di谩logo, que en ese entonces se tradujo en una militarizaci贸n de toda la zona de Malvinas que implica una renovaci贸n de los sistemas de defensa, transformaci贸n de los sistemas de comunicaci贸n y reemplazo de sistemas misil铆sticos, con un costo de 280 millones de libras. Se contesta de una manera militar al pedido de di谩logo. Esto sin contar con que se instala en las islas una escuela, que no se encuentra bajo la 贸rbita de Educaci贸n del Reino Unido sino del Ministerio de Defensa, lo cual llama bastante la atenci贸n. Dentro de este nuevo esquema los actores privados, por ejemplo la transnacional de origen brit谩nico BAE Systems, juegan un destacado papel.

Es muy notable (la ex embajadora argentina Alicia Castro cita esto) la forma en que en los debates parlamentarios en el Reino Unido el ex ministro de Defensa Michael Fallon lograba considerables aumentos presupuestarios para las bases militares en Malvinas argumentando el riesgo de una invasi贸n argentina, utilizando eso como posible hip贸tesis de conflicto. Como continuidad de esto tambi茅n podemos ver al actual Primer ministro Boris Johnson diciendo que de ninguna manera Gran Breta帽a se va a retirar de sus compromisos transatl谩nticos y anunciando la mayor inversi贸n militar en 30 a帽os, con 16.500 millones de libras.

Creo que esto refleja la importancia de este factor geoecon贸mico, que tiene que ver con la constituci贸n de estructuras profundas como estos complejos industriales militares, que necesitan todo el tiempo estar colocando mercanc铆as b茅licas a煤n en tiempos de paz. Actores como BAE Systems y otros dentro del estado profundo hacen lobby por el descarte de soluciones pac铆ficas apuntando siempre a soluciones que impliquen una respuesta industrial militar, porque el objetivo es la colocaci贸n de este tipo de mercanc铆as.

Pero adem谩s no tenemos que olvidar que con la creciente importancia de los actores privados los mismos se van combinando y fusionando con estas estructuras profundas del estado, produci茅ndose una hibridaci贸n donde ya no es posible advertir d贸nde comienza lo p煤blico y d贸nde lo privado. Corporaciones como BAE Systems se encuentran ligadas intr铆nsecamente al Estado brit谩nico, no s贸lo por el poder de lobby que tienen y la capacidad de penetraci贸n en las estructuras estatales sino tambi茅n porque un porcentaje de las acciones de BAE son del Estado brit谩nico. Y a su vez estas corporaciones se ramifican en otras, como las industrias medi谩ticas (estamos hablando de empresas estatales como la BBC). Del mismo modo hay que advertir que estos componentes se van transnacionalizando. Esto es el centro de lo que fue la estrategia de Thatcher en su momento: generar las condiciones para el surgimiento de una industria global internacional y transnacional de la defensa.

Nosotros vemos entonces que vectores como estos del complejo militar industrial brit谩nico confluyen con los complejos militares de otros pa铆ses b谩sicamente en lo que es la OTAN. Por eso es que siempre tenemos que tener en cuenta que toda la inversi贸n millonaria que hace no s贸lo el Reino Unido sino toda la OTAN forma parte de lo que se conoce como estrategia de espectro completo. Y con un planteo que la OTAN viene haciendo desde hace bastantes a帽os, a partir de la ca铆da del Muro de Berl铆n, que tiene que ver no s贸lo con plantearla como Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte sino como un organismo de seguridad global.

Aparejado a esto, de manera indivisible, viene el aspecto geoestrat茅gico. Es cierto que el inter茅s brit谩nico por establecerse en esa posici贸n sur estrat茅gica, en donde se da la confluencia de los dos oc茅anos, se remonta al siglo XVIII. Es un punto geoestrat茅gico indiscutible. Ya el comodoro Lord George Anson hab铆a dicho que la posesi贸n de las islas ten铆a consecuencias para el Reino incluso en tiempos de paz y que en la guerra pr谩cticamente los convert铆a en los due帽os de los mares. En efecto, vemos ese inter茅s geoestrat茅gico pero remarcamos que no s贸lo se trata de algo brit谩nico sino que toda la OTAN est谩 jugando ah铆 porque esa posici贸n les abre toda una zona de acceso y de influencia, todo un corredor hacia el Atl谩ntico Sur, hacia Am茅rica latina, facilitando cualquier tipo de intervenci贸n en ese sentido.

Tenemos que representarnos e imaginar el activo estrat茅gico que significa tener un lugar con bases militares y aeropuertos que est谩 rodeado de centros de extracci贸n petrol铆fera que permite tener ah铆 ya un centro de reabastecimiento de armas y de combustible sin necesidad de log铆stica y transporte. Un activo geoestrat茅gico fundamental para toda la OTAN, que por esto tambi茅n sostiene la posesi贸n de las islas por el Reino Unido, lo que es un punto fundamental a tener en cuenta.

驴Te parece que hay cambios en el panorama internacional respecto del reclamo soberano argentino? Porque por un lado podr铆amos enumerar rechazos a la continuidad de la apropiaci贸n brit谩nica de territorios de ultramar sobre todo en la Uni贸n Europea pero tambi茅n hay una continuidad de los ejercicios militares brit谩nicos (siempre con apoyo de EEUU) en el Atl谩ntico Sur, como en una extensi贸n de hecho de esta 鈥済lobalizaci贸n鈥 de la OTAN que mencionabas.

En cuanto a los cambios en el panorama internacional respecto del reclamo argentino creo que el rechazo a la continuidad de la apropiaci贸n brit谩nica de territorios por parte de la Uni贸n Europea forma parte de la larga historia que tiene el Reino Unido con el continente, de acuerdos y desaveniencias. Hay dos grandes tensiones, una econ贸mica industrial y otra pol铆tica, que atraviesan siempre toda esta relaci贸n.

El tema es que cuando hablamos de acuerdos y desaveniencias, esto va m谩s all谩 de las declaraciones diplom谩ticas sino que tiene que ver con la imbricaci贸n de los distintos aparatos productivos en materia de renovaci贸n industrial e innovaci贸n cient铆fica y tecnol贸gica. En este sentido, Gran Breta帽a siempre va variando, encontr谩ndose por momentos m谩s cercana a Europa y por momentos m谩s cercana a EEUU en materia de desarrollos conjuntos, espec铆ficamente en materia de defensa.

Por otro lado est谩 el segmento pol铆tico, en el que Gran Breta帽a con sus distintos gobiernos va variando su posici贸n dentro de la OTAN como un actor que procede seg煤n las estrategias del Tratado del Atl谩ntico Norte y act煤a bajo su paraguas y en otras 茅pocas act煤a puramente como aliado bilateral de los EEUU.

Por lo que vale la pena estudiar esta historia de tensiones es para entender mejor lo que fue el Brexit, no como un hecho aislado, como la ocurrencia de un loco, sino como el 煤ltimo cap铆tulo de una larga saga.

Cuando se habla de la relaci贸n especial entre Gran Breta帽a y EEUU no se trata solamente de coincidencias culturales sino que tiene que ver con todo un sistema de desarrollos conjuntos en materia cient铆fica y tecnol贸gica, hay toda una imbricaci贸n material, la relaci贸n especial no es meramente declarativa sino que es el correlato pol铆tico de ese desarrollo industrial y tecnol贸gico. Entonces en los momentos en que Gran Breta帽a se encuentra m谩s cercana a EEUU Europa reflota cierto reclamo contra la apropiaci贸n y cuando se vuelve a acercar ah铆 le bajan el tono.

En donde veo el principal cambio es en un incremento terrible del intervencionismo, que dicho en criollo es imperialismo. Hay toda una avanzada de las distintas agencias imperiales bajo la estrategia del espectro completo, es decir, utilizando distintos medios (terrestre, a茅reo, suborbital, psicol贸gico, etc.) para avanzar sobre la soberan铆a de los distintos pa铆ses. En este sentido, dicha estrategia es la que se plantea trascender el diagrama original del Atl谩ntico Norte y empezar a injerir en el Atl谩ntico Sur. Y ah铆 las islas Malvinas forman el punto de apoyo fundamental. El cambio que veo es que hay una intensificaci贸n bastante fuerte de la acci贸n imperialista, b谩sicamente.

驴Te parece que hay cambios reales en la pol铆tica diplom谩tica del Gobierno de Alberto Fern谩ndez en relaci贸n con los anteriores en torno a Malvinas?

Respecto del tema diplom谩tico, me parece que un primer t贸pico a tener en cuenta es dejar de debatir la cuesti贸n Malvinas 煤nicamente en t茅rminos nacionales (aunque la cuesti贸n de la soberan铆a obviamente es nacional) para empezar a debatirla como una cuesti贸n suramericana, latinoamericana y nuestroamericana, porque esencialmente eso es lo que es dado que la presencia del RU y la OTAN constituye todo un corredor de acceso a todo el continente. Antes dijimos que Malvinas es un centro de reabastecimiento de combustibles y de armamento, desde el que se puede derivar una injerencia a cualquier pa铆s de la regi贸n.

Por lo tanto, no es una cuesti贸n 煤nicamente nacional. En este sentido recordamos a el Consejo de Defensa de la Uni贸n de Naciones Suramericanas (Unasur) como un insumo esencial que habr铆a que recomponer y, por supuesto, la creaci贸n de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe帽os (CELAC), que incluye a Cuba y no a EEUU y Canad谩. Esa clase de iniciativas continentales, de uni贸n nuestroamericana, me parece que conforman un recurso y una capacidad esencial para garantizar la soberan铆a pol铆tica y la independencia econ贸mica en el presente contexto regional.

Voy a esto tambi茅n porque, como dec铆a antes, el principal cambio que noto a nivel internacional es una intensificaci贸n y un incremento de la injerencia de las grandes potencias. Las declaraciones son p煤blicas. Lo tenemos a Boris Johnson diciendo que el Reino Unido no va a abandonar sus compromisos transatl谩nticos. Bueno, ya lo est谩n diciendo. Y mucha gente se asombra de esto. No creo que sea algo para asombrarse, porque todas estas pol铆ticas imperialistas se dan porque son posibilitadas por determinadas narrativas estret茅gicas.

驴Qu茅 esto? En t茅rminos de Ernesto Laclau, la recombinaci贸n de elementos discursivos en pos de una finalidad estrat茅gica, que puede ser legitimar una guerra, una intervenci贸n, el gasto en defensa鈥 Cameron y Johnson son los 煤ltimos dos cap铆tulos, pero tambi茅n recordemos a Tony Blair (Primer ministro entre 1994 y 2007), del Partido Laborista, como para no quedaron con que se trata 煤nicamente de una cuesti贸n del Partido Conservador. Recordemos que Tony Blair es el primero que vincula la t谩ctica del terrorismo con los Estados y al realizar esa operaci贸n ret贸rica saca de la 贸rbita de la seguridad al terrorismo y lo pone en la defensa. Al hacer eso, lo que se legitima es un incremento ulterior del presupuesto para este sector. De esto se trata y por eso lo anuncian p煤blicamente.

Yo creo que en un a帽o y con la pandemia en el medio todav铆a es bastante pronto como para emitir un juicio de valor sobre la pol铆tica diplom谩tica de Canciller铆a. S铆 rescatamos lo que 脫scar Guardiola-Rivera y Laclau denominan como 鈥渄iplomacia revolucionaria鈥 (algo que se llev贸 adelante en tiempos de Alicia Castro), esto es, la construcci贸n de consensos no s贸lo con los actores tradicionales de la diplomacia sino tambi茅n con toda una serie de actores sociales, pol铆ticos, sindicales y acad茅micos, como organizaciones no gubernamentales y formadores de opini贸n, de las cuatro naciones que conforman el Reino Unido (recordemos que Gran Breta帽a es s贸lo una). Creo que para hacer juicios de valor todav铆a falta, pero el tema es ir viendo si la pol铆tica de Canciller铆a logra no quedarse 煤nicamente en los canales tradicionales de la diplomacia y crea consensos con otros actores.

jacobinlat.com