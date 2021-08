–

Tal d铆a como hoy, hace 85 a帽os, el lugar m谩s peligroso de Mallorca era el chalet de Can Servera, en la zona alta de Porto Cristo, a solo unos metros de la casa que se est谩 construyendo Rafa Nadal. Los republicanos lo llamaban el Parapeto de la Muerte porque cada d铆a sufr铆an entre 8 y 10 muertos. All铆 levantaron barricadas para proteger la frontera sur de la zona conquistada y frenar el avance enemigo. El 27 de agosto de 1936 la Batalla de Mallorca se hab铆a estancado y los sublevados machacaban la posici贸n con fuego de fusil, mortero y ca帽贸n. Ocupar un puesto en aquella barricada era completamente suicida.

El capit谩n Alberto Bayo dice que en el Parapeto de la Muerte 鈥渓as disciplinadas fuerzas del PSUC (comunistas) y Estat Catal脿 (nacionalistas) mandadas por Zapatero se aferraron al terreno鈥. El lugar era 鈥渂arrido diez o doce veces diarias por los disparos de la artiller铆a enemiga del 15.5 y siempre fue rehecho鈥. Sus hombres estaban bien parapetados pero no pod铆an defenderse contra los ca帽onazos: 鈥淣osotros a ese armamento no pod铆amos responder porque nuestra columna no ten铆a esa artiller铆a y no contaba con un solo mortero鈥.

En el otro lado, el popular periodista Gabriel Fuster Mayans, alias Gafim, explicaba en una carta a su novia el terrible da帽o que estaban causando: 鈥淟a calidad de mis morteros es formidable. En estos dos d铆as he causado yo solo m谩s de 30 bajas al enemigo. Creo que dentro de tres o cuatro d铆as lo de Porto Cristo se terminar谩鈥.

Uno de los milicianos que defendi贸 el parapeto fue el menorqu铆n Santiago Pons P茅rez. Una reciente carta de su sobrino enviada a Memoria Democr谩tica del Govern ha revelado su historia. Ten铆a solo 18 a帽os, le apodaban Rielletes por su car谩cter alegre y se apunt贸 a la lucha 鈥渃omo una aventura鈥. Llevaba varios d铆as luchando, sufriendo el calor de agosto y una sed tal que desoy贸 el aviso de su compa帽ero de no levantar la cabeza. Su sobrino lo relata as铆: 鈥淭煤, sin experiencia y con la inconsciencia de tu juventud, sin ver el peligro, no te lo pensaste dos veces. Te levantaste para ir a beber y una bala asesina te seg贸 la vida en un instante. La alegr铆a de la casa desapareci贸鈥. 鈥淭odo fue tan triste e injusto鈥 Durante mucho tiempo no se pod铆a hablar ni reclamar nada, pero yo no he olvidado lo que mi madre me cont贸. Aqu铆, p煤blicamente, quiero rescatarte del olvido鈥.

A pesar de todo, los milicianos cumplieron y el parapeto resisti贸 hasta que lleg贸 la orden de reembarcar. El 4 de septiembre la batalla termin贸 y los sublevados se fotografiaron en la posici贸n como s铆mbolo de la victoria. El mejor homenaje es rescatar su sacrificio del olvido.

