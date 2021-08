–

Los Documentalistas de Argentina (DOCA) denuncian que el macrismo sigue operando en el Instituto Nacional de Cinematograf铆a y Artes Audiovisuales (INCAA). Denuncian la sub ejecuci贸n presupuestaria en el balance 2020, sostienen que esto expone el actual manejo de los fondos para la promoci贸n del cine y alertan sobre el destino de la industria en una gesti贸n que se tensa entre lo nuevo y lo viejo sin imponer un criterio superador al proceso macrista y sostienen que la gesti贸n de Luis Puenzo no termina de plasmarse como un proyecto renovador. Por Red Eco.

DOCA, que nuclea 140 realizadores de todo el pa铆s, habla no solo del monto del presupuesto sub ejecutado -que seg煤n el balance oficial supera los 600 millones de pesos- sino, y sobre todo, porque todav铆a hay funcionarios que ingresaron con la gesti贸n macrista y esta permanencia en los cargos expresa cierta continuidad en las pol铆ticas. Compartimos las reflexiones que al respecto realiz贸 Fernando Krichmar, integrante de DOCA, en entrevista realizada por Mario Hern谩ndez.

芦Desde el principio nosotros iniciamos acciones judiciales contra Ralph Hayek el anterior Presidente del INCAA porque ya hab铆a hecho tres veces exactamente lo mismo que acaba de hacer esta gesti贸n, que es no nombrar al Consejo Asesor, que es seg煤n la ley, quien tiene que controlar la ejecuci贸n del presupuesto. Entonces intent贸 hacer aprobar a la fuerza un balance donde no quedaban claros much铆simos gastos. Quien preparaba esos balances era el gerente de Administraci贸n que sigue siendo la misma persona.

Pasa exactamente lo mismo con la persona que hac铆a los planes de fomento, que ahora est谩 en internacionales, pero por lo que dicen es la que impulsa muchas de las ideas. Y estas no solo no difieren mayormente en lo que pas贸 con el macrismo, en el sentido que el proyecto parece ser un proyecto que favorece la gran concentraci贸n de los fondos del INCAA en pocas pel铆culas, cuando justamente lo que se vino trabajando desde 2003 en adelante fue llegar a la producci贸n de casi 200 pel铆culas entre ficciones y documentales.

Estamos alarmados por estas continuidades, tanto de nombres como de metodolog铆as y respuestas pol铆ticas. En ese balance que intentaron hacer aprobar por la asamblea federal, que est谩 formada por todos los ministros de Cultura de las provincias que, por supuesto, no lo aprobaron, hab铆a 600 millones de pesos sub ejecutados durante 2020, que fue un pedido para la mayor铆a de los realizadores, productores, actores y todos aquellos que est谩n vinculados a la producci贸n de pel铆culas; la idea era justamente volcarlo al apoyo a todos aquellos que por la pandemia no pod铆an filmar y mucho menos estrenar en cine.

Entonces, no es que nosotros vivamos en el pasado, es muy dif铆cil realizar una nueva pol铆tica, porque esta gesti贸n cuando lleg贸 gener贸 mucha expectativa en mucha gente, tanto porque Luis Puenzo viene del palo del cine, porque el presidente ven铆a del palo del documental, pero cerraron los o铆dos, no est谩n generando espacio para las entidades y no nos est谩n dando la menor vela en el entierro del plan de fomento que tiene que haber.

Que es justamente lo que queremos plantear, un plan de fomento que garantice la multiplicidad de miradas, que garantice el cine independiente, que haya gran cantidad de pel铆culas anuales y no favorecer la concentraci贸n de las pel铆culas. Estamos en esa pelea.

Hemos hecho un gran encuentro virtual, m谩s de 500 personas por la defensa del fondo de fomento, que tambi茅n el macrismo plante贸 que caducara definitivamente en diciembre del 2022, as铆 que estamos planteando que ese art铆culo de la Ley general impositiva, donde se plante贸 que se terminen las asignaciones espec铆ficas que concretamente son un 10% del precio de las entradas m谩s un 25% de la publicidad en las carteleras, que es lo pone el ENACOM, con lo que se forma un fondo virtuoso que es el Fondo nacional de cinematograf铆a con el que se fomentan las pel铆culas.

No se saca de los hospitales, ni de ning煤n otro lado, sino que hay un fondo genuino que de alguna manera alimenta la posibilidad de que hagamos pel铆culas en Argentina. Lo cual adem谩s de tener un gran valor cultural y de generar un patrimonio como hecho cultural para el pa铆s, tambi茅n da mucho trabajo a mucha gente, que fue un problema muy serio durante 2020.

Donde no se toc贸 mayormente la m谩quina para impedir lo establecido por el macrismo, con miles y miles de requisitos para limitar los pagos, y todo ese tema que ya ven铆a de la anterior gesti贸n.

Estamos esperando que haya una modificaci贸n de pol铆ticas, sobre todo por esto que te digo, se hab铆a generado mucha expectativa por el cambio de gobierno y ahora no se est谩 verificando como un proyecto cinematogr谩fico distinto.禄

