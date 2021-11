–

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n煤mero 32 de Madrid, Luis Vacas, ha dictado sentencia a favor de las maestras interinas de las escuelas infantiles municipales por lo que se convertir谩n en personal fijo de la administraci贸n local.

En la sentencia 289/2021, de 21 de octubre, reconoce a las maestras, que recurrieron la convocatoria de un proceso selectivo impulsado por el Ayuntamiento de Getafe al que concurrieron m谩s de 850 personas, el derecho a la estabilidad.

Por ello, el magistrado Vacas ha instado al Consistorio a que les reconozca su condici贸n de empleados p煤blicos fijos as铆 como su permanencia en el puesto de trabajo que desempe帽aban.

Seg煤n explica Javier Arauz, abogado que ha llevado la defensa de estas profesionales, el Ayuntamiento de Getafe lleva sin convocar las plazas de maestras desde 1998, por lo que desde entonces ninguna de las maestras que ha entrado ha tenido posibilidad de obtener su plaza en propiedad.

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo cuando el despacho de Arauz, que representa a las 21 maestras, impugn贸 unas oposiciones para cubrir 46 plazas de maestros de educaci贸n infantil convocadas por el Ayuntamiento de Getafe (Madrid).

El Consistorio hizo caso omiso y public贸 una convocatoria incluyendo las plazas de los interinos demandantes, pese a las reuniones que mantuvo el despacho con el Ayuntamiento en las que se le pidi贸 que esperase a la sentencia del TJUE y a ver c贸mo se tramitaba el Real Decreto-Ley de interinos.

El Ayuntamiento sigui贸 adelante con los procedimientos, lo que hizo que las interinas a trav茅s de sus abogados planteasen al juez una medida cautelar para suspender el procedimiento. Se trataba de excluir las plazas de las v铆ctimas de abuso.

El propio juez suspendi贸 la ejecuci贸n del proceso selectivo para anular con posterioridad la inclusi贸n en ese proceso selectivo de las plazas de las personas que eran v铆ctima de abuso.

Con esta sentencia, que aun se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se convierte a estas maestras en fijas como f贸rmula de estabilizaci贸n.

Se da la circunstancia que algunas de las recurrentes llevaban ocupando las plazas como interinas desde 2013 y, seg煤n explica la sentencia desde 1998 no se hab铆a convocado ning煤n proceso selectivo.

Las demandantes han venido encadenando contratos temporales, vulnerando as铆 el Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico, la Directiva 1999/70/CE del Consejo sobre el trabajo de duraci贸n determinada, as铆 como la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea de 19 de marzo de 2020, que ha obligado a Espa帽a a regularizar la situaci贸n de miles de interinos.

SANCIONAR EL ABUSO DE CONTRATOS TEMPORALES

El juzgado da la raz贸n a las recurrentes en base a esas resoluciones europeas, as铆 lo indica en la propia sentencia cuando se帽ala que 芦no resulta conforme a la Directiva de referencia el nombramiento de empleados p煤blicos temporales a la espera de la finalizaci贸n de los distintos procesos selectivos para cubrir de forma definitiva las plazas vacantes de trabajadores del sector p煤blico, de suerte que, si la normativa nacional proh铆be transformar en un contrato indefinido una sucesi贸n de contratos de duraci贸n determinada, ha de acudirse a la adopci贸n de medidas efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la abusiva utilizaci贸n de ulteriores y sucesivos contratos de duraci贸n determinada禄.

Esto supone que, 芦si no existe en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol ninguna medida sancionadora que garantice el cumplimiento de aquella Directiva en el 谩mbito del sector p煤blico, procede transformar la relaci贸n temporal abusiva en una relaci贸n fija equivalente a la de los funcionarios de carrera o empleados fijos comparables, pues de lo contrario la expresada pr谩ctica abusiva quedar铆a sin sanci贸n con notorio incumplimiento del objetivo y de los efectos derivados del Acuerdo Marco禄.

UNA SENTENCIA QUE ACERCA A EUROPA

Para Javier Arauz, esta sentencia es importante por varias razones. 芦En primer lugar, valora toda la jurisprudencia anterior y la supera. Pese a lo que hab铆an dicho hasta ahora todos los tribunales, el Supremo incluido. Esta sentencia analiza y entiende que esa jurisprudencia es contraria a las 煤ltimas sentencias y jurisprudencia del TJUE, en concreto la sentencia de 3 de junio y el auto de 2 de junio de 2021鈥.

Al mismo tiempo, considera que 芦da un paso m谩s en la l铆nea de no esperar al legislador para sancionar el abuso. Aunque hay un proyecto de ley que se est谩 tramitando, el juez entiende que su obligaci贸n, como autoridad judicial europea que es, tiene que aplicar la directiva y sancionar los abusos diga lo que diga la legislaci贸n nacional芦.

Arauz recuerda que 芦como la legislaci贸n nacional no dice nada, lo que hace es generar la estabilizaci贸n de este personal y convertirlo en fijo禄.

Un tercer elemento que destaca este jurista es que 芦el origen de esta sentencia es de la impugnaci贸n de un proceso selectivo, en el cual se inclu铆an las plazas de los interinos v铆ctima del abuso. Aprovechando el juzgado esa impugnaci贸n, excluye de ese proceso selectivo las plazas de los interinos y una vez hecho reconoce la fijeza de este personal, tanto laboral como funcionario al aplicar la Directiva 1999/70鈥.

Se帽ala que 芦el magistrado al aplicar la directiva reconoce que estos profesionales tienen derecho a una inamovilidad que los funcionarios de carrera y laborales fijos y por tanto les reconoce este derecho禄.

El magistrado Luis Vacas, que seg煤n ha podido saber Confilegal, fue n煤mero 2 de su oposici贸n.

Es un magistrado con experiencia que estuvo durante a帽os como magistrado del Gabinete T茅cnico del Tribunal Supremo en la Sala de lo Contenciosa-Administrativo.

Es especialista en administrativo, siendo miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci贸n, con una actividad prol铆fica en la tarea investigadora y de publicaci贸n de distintos trabajos.

Para Arauz la sentencia es contundente, 芦supera una situaci贸n anterior. Hay otras sentencias que reconoc铆an derechos similares, pero esta lo que hace es analizar la 煤ltima jurisprudencia del TJUE, la proyecta sobre la jurisprudencia nacional y discrepando del Tribunal Supremo se帽ala que hay que ir por otra v铆a禄.

A lo largo de la resoluci贸n, el magistrado Luis Vacas va desgranando lo que dice el TJUE en su sentencia de 3 de junio y de una 芦manera deductiva le lleva por puro sentido com煤n a la conclusi贸n que la 煤nica v铆a que le queda es hacer fijo a estas profesionales de la ense帽anza芦.

Este jurista se帽ala que otra idea que subyace en este fallo judicial es que las administraciones pueden convocar procesos selectivos, otra cuesti贸n es que en esos procesos est茅n las plazas de v铆ctimas de abuso, 芦porque la directiva le obliga a buscar una soluci贸n de estabilizaci贸n禄.

PENDIENTES DE LA TRAMITACI脫N DEL REAL DECRETO-LEY COMO ANTEPROYECTO

De alguna manera la sentencia conjuga 芦el derecho de las administraciones a convocar esos procesos selectivos con el derecho que tienen las v铆ctimas del abuso en permanecer en esas plazas. De esa manera, desde esa impugnaci贸n le pide al Ayuntamiento de Getafe que reconozca su condici贸n de empleadas fijas al igual que los funcionarios de carrera禄.

Javier Arauz est谩 muy pendiente, como tantos otros juristas y los miles de interinos del pa铆s, de lo que sucede en el Congreso de los Diputados donde se est谩 tramitado el proyecto de ley del Real Decreto-Ley 14/2021, 芦hay que tener esperanza del cambio. Cualquier decisi贸n que no sea la estabilizaci贸n del personal en abuso supondr铆a un problema para el Gobierno de Espa帽a de cara a recibir los Fondos Europeos禄.

Desde su punto de vista, 芦ese escenario de incumplimiento de nuevo de la normativa europea generar铆a una judicializaci贸n de todos los asuntos. Esto har铆a que el problema ser铆a casi cr贸nico hasta que los asuntos llegasen al Tribunal Supremo. La situaci贸n de provisionalidad que se generar铆a ser铆a muy peligrosa禄.

Al mismo tiempo se帽ala que 芦no hay alternativa a la indemnizaci贸n. Viendo lo que est谩 pasando con el impuesto de la plusval铆a, tumbado por el Tribunal Constitucional recientemente, creo que la indemnizaci贸n no es un camino viable禄.

Este experto recuerda el fallo publicado por Confilegal de un temporal que tuvo que ser readmitido por el Ayuntamiento de Almonte tras acabar su contrato y al que hubo que pagar 150.000 euros en concepto de indemnizaci贸n.

芦Es solo por la readmisi贸n si tuviera que indemnizarlo habr铆a que a帽adir los salarios de tramitaci贸n, cuesti贸n que podr铆a ser la ruina de varias comunidades aut贸nomas. No olvidemos que hay casi un mill贸n de trabajadores p煤blicos. No tiene sentido condenar a la ruina a este pa铆s. La indemnizaci贸n no es alternativa禄.

Javier Arauz conf铆a en que alguien ponga sentido com煤n dentro de la C谩mara Baja, 芦y se opte por una estabilizaci贸n del personal. Profesionales que han acreditado su capacidad en estos a帽os de fraude de ley de conocer bien la administraci贸n p煤blica. Hay que darse cuenta que el talento ya est谩 en la administraci贸n禄.

