–

De parte de Indymedia Argentina September 6, 2022 178 puntos de vista

La imagen, que en poco tiempo recorri贸 el mundo, tiene una potencia devastadora, expresa un asesinato simb贸lico que conmovi贸 a la sociedad toda, dando lugar a una respuesta multitudinaria y la lectura de un documento por dem谩s d茅bil y concesivo.

Por Eduardo Lucita.

La escalada derechista que se viene desenvolviendo desde el alegato del fiscal Luciani y su pedido de condenas a la vicepresidenta en ejercicio ha coronado en un magnicidio fallido. No por inesperado significa un hecho aislado. Lo investigado hasta ahora parece indicar que no se trata de 鈥渦n loquito suelto鈥, sino de un neonazi integrado a un grupo en estado primitivo. Si se llegara a comprobar que se trata de una conspiraci贸n pol铆tica (incluidos servicios y 鈥渇allas鈥 de la custodia) la situaci贸n escalar铆a a niveles sin precedentes. Todo deber谩 ser investigado pero no hay dudas que no ha salido de un cielo sereno sino m谩s bien de un presente borrascoso. Puede estar emparentado con atentados que han padecido varios referentes latinoamericanos.

La influencia del 鈥渁ire de los tiempos鈥. Por un lado instalado, como lo define la Pastoral Social, por 鈥淯na escalada de los discursos de odio en los medios masivos de comunicaci贸n, en las redes y en la dirigencia social y pol铆tica鈥. Y por otro la trama de corrupci贸n de la obra p煤blica cartelizada, expuesta por la causa Vialidad, que desde la dictadura del 鈥76, atraviesa a todos los gobiernos. Un fuerte ajuste que busca la 鈥渆stabilizaci贸n鈥 de la econom铆a recortando partidas esenciales, aumentando tarifas de servicios p煤blicos, dejando correr una inflaci贸n que carcome salarios e ingresos populares, dando concesiones a los poderosos y el horizonte electoral completan el tel贸n de fondo del atentado fallido.

El arriba y el abajo

Discursos de odio y corruptela, se expresan en 鈥渓as alturas鈥, en el enfrentamiento entre dos bloques (representados por fracciones pol铆ticas) que disputan poder a trav茅s de c贸mo gestionar el capitalismo local y resolver su crisis. Uno basado en el mercado, en el libre movimiento de capitales, en la meritocracia y el individualismo apoyado en la corporaci贸n financiera y en sectores de ingresos medios y altos. Otro que intenta articular Estado y mercado, con mayores regulaciones y arbitrajes que permitan una mejor distribuci贸n de los ingresos apoyado en un debilitado capitalismo nacional y en sectores populares de la sociedad. Ambos bloques comparten la explotaci贸n de los recursos naturales, la necesidad del ajuste, en auditar los planes sociales pero no en investigar la deuda, en el respeto al acuerdo con el FMI.

Por el contrario en 鈥渆l abajo鈥 de la sociedad, donde viven y reproducen su existencia el conjunto de las clases subalternas, es donde se expresa con fuerza el ajuste. La disputa en las alturas, lo ha desplazado moment谩neamente y le ha dado centralidad a la pol铆tica sobre la econom铆a. No en el sentido que la primera conduce a la segunda, sino favoreciendo las condiciones para que las clases dominantes rebajen, m谩s a煤n, el piso material en que se desenvuelven los trabajadores y las clases populares. Conviene recordar tambi茅n que es en este campo donde se producen los muertos.

驴Qu茅 hubiera pasado?

Complejizar el escenario en que se desenvolvi贸 el intento de magnicidio, no implica desvalorizarlo o desconocer la gravedad del mismo, como qui茅nes lo convierten en solo un hecho policial o lo definen como un 鈥渁cting鈥. Por el contrario, la pistola Bersa cargada con cinco proyectiles no fue debidamente activada, por lo que cuando se la gatill贸 dos veces solo sali贸 un poco de p贸lvora. 驴Pero qu茅 hubiera pasado si el agresor no hubiera sino un inexperto y la bala hubiera cumplido su misi贸n? 驴La actual conmoci贸n social hubiera dado lugar a un descontrol generalizado? El fantasma de Colombia del 鈥48 cuando el asesinato del l铆der liberal Jorge Eli茅cer Gait谩n 鈥揾ab铆a llamado a la unidad nacional- se proyecto en la noche del atentado. Conocido como el Bogotazo, termin贸 con cientos de muertos e inaugur贸 una d茅cada de violencia.

Espontaneidad y control

驴Podr铆a haber sucedido aqu铆 algo similar? no lo sabemos, pero s铆 hemos visto que la reacci贸n popular fue multitudinaria. Ya con las acusaciones del fiscal y el pedido de 12 a帽os de prisi贸n e inhabilitaci贸n de por vida para ejercer cargos p煤blicos, hubo una reacci贸n espont谩nea. Provoc贸 un impacto tan inesperado como disruptivo Como afirm茅 desde esta misma columna repuso la centralidad pol铆tica de CFK, unific贸 al peronismo, dot贸 de sentido al kirchnerismo que estaba sin rumbo frente al rumbo econ贸mico adoptado por el FdT y estimul贸 las movilizaciones luego de un largo tiempo de pasividad. Al mismo tiempo dej贸 sin iniciativa a JxC que se repleg贸 sobre sus propias disputas internas. El fallido atentado fortaleci贸 dram谩ticamente estas tendencias.

Previendo que la gente se lanzar铆a espont谩neamente a las calles y plazas de las principales ciudades del pa铆s el presidente, la misma noche del atentado, declar贸 feriado nacional y convoc贸 a manifestarse en la hist贸rica Plaza de Mayo para repudiar el atentado y promover la paz social y la unidad nacional. Columnas sindicales, movimientos sociales, diversas agrupaciones y una fuerte proporci贸n de sectores de la clase media urbana colmaron la plaza y desbordaron sus adyacencias, demostrando que como en el 2脳1 hay reservas democr谩ticas en la sociedad argentina.

Mucha gente, d茅bil respuesta

El documento le铆do en el acto 鈥損reviamente consensuado con CFK- fue fiel al contenido del mensaje presidencial de la noche anterior -tambi茅n consensuado-. No expres贸 para nada las ansias de hacer retroceder a la derecha que expresaba la multitud all铆 reunida, de la que algunas columnas de la izquierda anticapitalista formaron parte pero no cubrieron la ausencia de la principal fuerza de izquierda del pa铆s el FIT-U, que habiendo sido de los primeros en denunciar la persecuci贸n pol铆ticas y exigir la derogaci贸n de la ley de Asociaci贸n Il铆cita, se mantuvo al margen de la movilizaci贸n sin comprender que las grandes mayor铆as populares no son indiferentes ni pasivas ante situaciobnes de la envergadura de lo vivido estos d铆as.

La crisis econ贸mica, pol铆tica y social que amenaza independizarse de los de los bloques capitalistas en pugna y del propio Estado es lo que alimenta a la derecha, emparentada con otras derechas latinoamericanas, para dar una salida a la crisis, precisamente por derecha. No se combaten con llamados a la unidad nacional y a la paz social. Por el contrario estos llamados buscan desdibujar las contradicciones de clase y encerrar las luchas populares detr谩s de un acuerdo con las clases dominantes y sus representaciones sociales y pol铆ticas.

Un futuro en disputa

驴C贸mo se resolver谩 esto a futuro? 驴C贸mo funcionar谩 esta disfunci贸n entre pol铆tica y econom铆a? Alguna vez la propia CFK propuso equilibrar la relaci贸n de precios, salarios y tipo de cambio, en una articulaci贸n virtuosa, totalmente contraria al dise帽o de pol铆tica econ贸mica actual, demasiado parecido al que proponen los economistas liberales, acorde con lo firmado con el FMI y bendecido por los centro financieros imperiales. En alg煤n momento la voz de los trabajadores y las clases populares se har谩 escuchar.

Como tantas otras veces la moneda est谩 en el aire.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI 鈥揈conomistas de Izquierda-