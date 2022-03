Este 20 de marzo tuvo lugar una gran manifestaci贸n en Madrid, el llamado #20MRural, convocada por las tres organizaciones profesionales agrarias de implantaci贸n estatal y apoyada por entidades muy diversas que inclu铆an asociaciones vinculadas a la caza, los toros y los grandes terratenientes, as铆 como otras relacionadas con el espectro de la 鈥淓spa帽a Vaciada鈥. En torno a esta marcha la ultraderecha ha pretendido capitalizar el descontento hist贸rico (y muy leg铆timo) de la poblaci贸n rural y su percepci贸n de desprecio desde las 茅lites urbanas. Consideramos que la vinculaci贸n de este descontento con ideas conservadoras es parte de un artefacto comunicativo, cultural, artificial y contradictorio, que sin embargo est谩 dando sus frutos.

El sistema alimentario actual (industrial y globalizado) no est谩 funcionando ni para quienes trabajan en el campo 鈥揳hogados en precios bajos y siempre inseguros, costes altos y siempre ascendentes y deudas hasta el cuello鈥 ni en otros sectores de la cadena alimentaria, ni para la sociedad en su conjunto. El sector agrario utiliza el 80% del territorio y el 80% del agua, y genera los alimentos que consumimos a diario y que suponen una importante entrada de divisas en nuestro pa铆s, adem谩s de la materia prima para uno de los principales subsectores industriales en t茅rminos de empleo y de valor. Tambi茅n el sistema alimentario global es, ojal谩 sobre decirlo, responsable de un tercio de las emisiones globales de efecto invernadero, y est谩 en el centro de muchos de otros l铆mites planetarios ya traspasados o en v铆as de ello, como son la biodiversidad, los ciclos biogeoqu铆micos de f贸sforo y nitr贸geno, el agotamiento y cambio en los sistemas de uso del suelo, o el agotamiento y degradaci贸n de los sistemas de agua dulce. Ni que decir tiene que estos l铆mites tienen relaci贸n con conflictos de rabiosa actualidad, como ocurre con los nitratos rusos y los fosfatos del S谩hara Occidental que fertilizan nuestros cultivos.

Pero quienes abogamos por la transici贸n ecosocial no estamos siendo capaces de generar, en un contexto de profunda crisis alimentaria y rural potencialmente favorable, imaginarios capaces de superar los discursos intensificadores, insostenibles, neoliberales y ultraconservadores. Quiz谩 merece la pena echarle una pensada a fondo; en el presente art铆culo queremos reflexionar acerca del papel que juegan los aspectos simb贸licos en las transiciones (y sus contradicciones) hacia la sostenibilidad en el sistema agroalimentario, que resulta relevante tambi茅n en el medio rural.

El sector agrario frente a la transici贸n ecosocial

La autopercepci贸n de debilidad no facilita el cambio, sino m谩s bien una actitud conservadora y defensiva. La baja autoestima dificulta la innovaci贸n y bloquea las transiciones hacia la sostenibilidad. Esta debilidad autopercibida en el sector agrario, tanto en t茅rminos individuales como colectivos, act煤a como un importante obst谩culo para que agricultores y ganaderos persigan opciones que puedan impulsar transiciones hacia modelos alimentarios alternativos, m谩s adecuados y sostenibles, y dificulta el establecimiento de alianzas con los consumidores y los movimientos alimentarios urbanos.

Muchos agricultores y ganaderos, especialmente peque帽os y medianos, se enfrentan a una grave crisis en t茅rminos econ贸micos y socioculturales, adem谩s de a una tendencia de larga duraci贸n de aumento de la pobreza rural, tanto en el Norte Global como en el Sur. 驴Podr铆an ser estos agricultores convencionales en crisis, peque帽os y familiares, un sujeto social clave para escalar las transiciones ecosociales, ya que son los que m谩s lo necesitan? Si nos fijamos en los datos, en Espa帽a desaparecen cada diez a帽os un 10% de las explotaciones (las m谩s peque帽as), y la renta agraria cae en picado desde hace d茅cadas, al contrario de lo que ocurre con el n煤mero de explotaciones ecol贸gicas (crecen a un ritmo superior al 5% anual desde hace m谩s de 10 a帽os) o las ventas de alimentos ecol贸gicos. Pero el hecho es que una amplia mayor铆a de los agricultores y ganaderos no est谩 adoptando pr谩cticas agr铆colas agroecol贸gicas (como referente de las agriculturas sostenibles), sino que est谩 intensificando las pr谩cticas agr铆colas insostenibles, arrastrados por las diferentes pol铆ticas agrarias en los distintos niveles administrativos y de la industria.

Los sujetos sociales presentados como motores de las transiciones por los movimientos alimentarios han sido los movimientos campesinos de enclaves espec铆ficos del Sur Global (el MST en Brasil, la ANAP cubana, etc.). Pero los perfiles sociales m谩s comunes en el sector agrario del Norte Global, como los agricultores (familiares) convencionales, se muestran profundamente reacios (y normalmente enfrentados) a los discursos de la agroecolog铆a y la soberan铆a alimentaria, adem谩s de fragmentados, debilitados y comprometidos, de alguna forma, con los flujos globales del capitalismo agroalimentario. Nuestro sector agrario organizado es el principal promotor 鈥揳 menudo la principal excusa鈥 de las pol铆ticas de globalizaci贸n agroalimentaria, como la Pol铆tica Agraria Com煤n de la UE y su orientaci贸n agroexportadora en muchos cultivos b谩sicos, que erosiona la soberan铆a alimentaria en todo el mundo. Sus principales demandas 鈥揷omo la de unos 鈥減recios justos鈥 que se exigen a un mercado global y neoliberal鈥 son perfectamente compatibles con la agenda de la intensificaci贸n y modernizaci贸n agrarias, adem谩s de profundamente inmovilizadoras, al bloquear cualquier tipo de agencia del propio sector en el avance hacia modelos agroalimentarios en los que tengan mayor poder y capacidad de decisi贸n.

A pesar de ello, se han destinado pocos esfuerzos a comprender los mecanismos simb贸licos que operan en la reproducci贸n de esta situaci贸n tan contradictoria. Los mensajes promovidos por los movimientos alimentarios europeos logran llegar a las comunidades urbanas de clase media, pero no a las comunidades rurales ni a los agricultores convencionales. Los significados y roles que los activistas alimentarios urbanos atribuimos a la peque帽a agricultura en el sistema alimentario 鈥撯渦n campesinado que guarda y cuida los suelos, el agua y la biodiversidad para producir alimentos y distribuirlos en alianza con el consumo鈥濃 divergen en gran medida de los que les asignan los lemas de movilizaciones como las de el pasado domingo: 鈥渦n sector econ贸mico estrat茅gico que hay que conservar y proteger para que tenga rentas equiparables a otros empresarios鈥. De esta forma, los agricultores convencionales se sienten incomprendidos en sus aspiraciones y criminalizados por los movimientos alimentarios urbanos, lo que creemos que podr铆a explicar la gran distancia entre los movimientos agroecol贸gicos urbanos y el tejido social agrario convencional.

Los populismos ruralistas y el cambio de los sistemas alimentarios

En los 煤ltimos a帽os se ha escrito mucho sobre los populismos de extrema derecha en el medio rural. La pobreza rural, la crisis social, econ贸mica y cultural de las zonas rurales y la desposesi贸n de los peque帽os agricultores y campesinos en el contexto de la globalizaci贸n 鈥揺ntre otros factores鈥 han sido identificados como causas fundamentales del surgimiento y expansi贸n de movimientos pol铆ticos rurales conservadores o abiertamente reaccionarios. Los planteamientos populistas de derechas se presentan a menudo como opuestos a, y un obst谩culo para, aquellos movimientos y organizaciones que promueven la justicia social (redistributiva) y la sostenibilidad ecol贸gica. Abren una brecha entre los imaginarios de los agricultores, la poblaci贸n rural y los de los actores urbanos transformadores. Son un problema para las transiciones ecosociales al distanciar simb贸licamente al sector agr铆cola convencional y a las poblaciones rurales de otros actores sociales y econ贸micos ya alineados con dicha transici贸n.

Los populismos rurales conservadores est谩n movilizando un amplio y diversificado repertorio de acciones y mensajes. Por ejemplo, tienden a disolver las diferencias internas dentro de los movimientos agrarios (convencionales) en Europa al plantear al Estado como un origen 煤nico y com煤n a sus problemas, y un objetivo para sus demandas. Esto permite a los agricultores eludir cualquier responsabilidad por la situaci贸n actual, as铆 como la de otros actores del r茅gimen alimentario corporativo (la gran industria agroalimentaria, las grandes cadenas de distribuci贸n, las grandes empresas de semillas y fitosanitarios o la propia banca que gestiona los pr茅stamos y subsidios) o cualquier desaf铆o al statu quo. As铆, hace posible una alianza entre las grandes empresas agrarias, las corporaciones agroindustriales y los agricultores de tama帽o medio y peque帽o. La construcci贸n de un enemigo com煤n es otro elemento recurrente, en torno al 鈥渆xtranjero鈥, ya sean los jornaleros migrantes, los agricultores extranjeros y las importaciones de alimentos (los 鈥渙tros鈥 horizontales), o en torno a los gobiernos nacionales y la Comisi贸n Europea como un enemigo con poder superior (los 鈥渙tros鈥 verticales). La autopercepci贸n de los agricultores y las comunidades rurales como abandonados por los gobiernos nacionales, y en un papel subordinado en la sociedad, aparece como un lugar com煤n en numerosos an谩lisis sobre las movilizaciones agrarias recientes.

Tambi茅n se movilizan diferentes elementos populistas para hacer converger las diversas subjetividades del sector agrario y el mundo rural para poder generar un sujeto social unitario. Es el caso de los paisajes 鈥渢radicionales鈥 y el papel de los agricultores en la conservaci贸n de las tradiciones y la cultura rural; los valores del trabajo bien hecho y la cultura del esfuerzo; o la calidad superior de los productos agroalimentarios locales. Los alimentos locales (por ejemplo, la carne de nuestras macrogranjas de cerdos vinculada con fotos de cerdo ib茅rico comiendo bellotas en una dehesa) son utilizados de forma indiferenciada como expresi贸n de las identidades nacionales. Y las identidades nacionales est谩n, como sabemos, en el centro de los s铆mbolos que movilizan a los agricultores convencionales y al mismo tiempo distancian a los agricultores de los movimientos alimentarios urbanos. Los movimientos populistas de extrema derecha construyen y capitalizan en toda Europa una identidad com煤n de la 鈥減oblaci贸n rural鈥 presentada como v铆ctima de la ciudadan铆a urbana, los movimientos ecologistas y los gobiernos nacionales, reforzando la idea de la 鈥渄ivisi贸n rural-urbana鈥, recreando visiones nost谩lgicas de la 鈥渞uralidad鈥 y present谩ndose como 鈥渉茅roes鈥 para salvar lo 鈥渞ural鈥.

驴C贸mo desarrollar estrategias simb贸licas que permitan reconstruir sujetos sociales amplios para la transici贸n ecosocial en el sistema alimentario?

En este escenario en el que la sostenida crisis rural y agraria se salda con un importante giro a la derecha, desde el activismo ecosocial debemos asumir alg煤n tipo de responsabilidad. Puede ser que la soberan铆a alimentaria, como propuesta pol铆tica surgida hace casi 30 a帽os, est茅 quedando desfasada en un sistema alimentario globalizado que cambia r谩pidamente. Quiz谩 la soberan铆a alimentaria necesita ser 鈥渢raducida鈥 a diferentes contextos y perfiles (territoriales, sociohist贸ricos y culturales), incorporando un an谩lisis m谩s exhaustivo de las actuales relaciones de poder en el sistema alimentario, para potenciar la construcci贸n de alianzas entre diferentes actores 鈥搃ncluidos algunos sectores de los distintos niveles de las administraciones鈥 en torno a problemas espec铆ficos y compartidos. Una soberan铆a alimentaria 鈥渢raducida鈥 debe ser una pr谩ctica arraigada en el mundo real y en sus contradicciones actuales, una reflexi贸n com煤n y un intento de construir relaciones a trav茅s de acciones espec铆ficas, m谩s all谩 de los discursos preestablecidos y los enfoques binarios de 鈥渂ueno鈥 y 鈥渕alo鈥; 鈥渓ocal鈥 y 鈥済lobal鈥; o 鈥渃ampesino鈥 e 鈥渋ndustrial鈥, a trav茅s de enfoques territorializados y basados en el lugar. Esto ampliar谩 el enfoque para incluir en el an谩lisis aspectos sociales y culturales, como un paso necesario para repolitizar la econom铆a m谩s all谩 de los esquemas 鈥渃apitaloc茅ntricos鈥 que se centran en el trabajo, las rentas y los precios.

De cara a generar contextos simb贸licos favorables a la transici贸n ecosocial, en el sistema alimentario y entre los agricultores convencionales, los dispositivos, mensajes y lenguajes a desplegar deben tener en cuenta el entorno cultural presente en la vida cotidiana de estos. Tambi茅n deber铆a tener en cuenta las especificidades de la diversidad dentro del propio sistema agroalimentario, como las representadas a lo largo de los ejes hombre/mujer, urbano/rural o agricultores ecol贸gicos/convencionales. Un ejercicio de 鈥渢raducci贸n鈥 de la soberan铆a alimentaria puede ayudar a abrir espacios simb贸licos en los que construir alianzas entre agricultores convencionales y ecol贸gicos, y con los movimientos ecologistas y alimentarios urbanos, para liderar la ambiciosa transici贸n que necesitamos para el sistema alimentario. Estas alianzas son necesarias tambi茅n para generar debate en torno a la actual adherencia de una mayor铆a de los perfiles de agricultura familiar convencional hacia los discursos e intereses de la agroindustria, la gran distribuci贸n comercial y las grandes familias terratenientes, que son quienes s铆 se benefician en t茅rminos econ贸micos de la evoluci贸n actual del sistema alimentario.

Para construir esos espacios simb贸licos compartidos, la condici贸n previa para cualquier alianza es una 鈥減ol铆tica de reconocimiento鈥. Reconocimiento de unos pueblos, que hace d茅cadas se especializaron en producir y exportar carne humana low cost (campesinado que se proletariz贸 en nuestras ciudades) y hoy producen carne low cost de cerdos y pollos industriales, que son desangrados de su riqueza natural y depositarios de todo tipo de basuras y desastres necesarios para alimentar el crecimiento urbano con comida y recursos naturales baratos; de un sector presionado para subordinarse a la agroindustria a costa de producir alimentos de mala calidad, que envenenan el territorio y a las gentes que cultivan, y de perder la autonom铆a productiva; de un sector que no es due帽o de lo que produce ni de c贸mo se comercializa, a pesar de d茅cadas de apretarse el cintur贸n y de asumir niveles de endeudamiento crecientes e insoportables. No se trata de justificar pr谩cticas insostenibles (en t茅rminos sociales y ecol贸gicos), sino de comprender por qu茅 se reproducen. Es el sistema agroalimentario global el que presiona v铆a precios, corriente arriba en la cadena productiva, a los eslabones m谩s d茅biles para que autoexploten su propia fuerza de trabajo y sobreexploten la fuerza de trabajo ajena y los ecosistemas.

Parece que la poblaci贸n rural, y el sector agrario en particular, perciben cierto tufo de paternalismo y superioridad moral en los mensajes de la izquierda y el ecologismo urbanos, y esto no ayuda a establecer alianzas. En un debate p煤blico, con m谩s de cien personas, un activista agroecol贸gico urbano se levantaba, indignado, y gritaba: 鈥溌縈e quieres hacer creer que los agricultores que envenenan las aguas y los suelos no son mis enemigos?鈥. Pues bien: no lo son. De hecho deber铆an ser la alianza principal del ecologismo urbano, y hoy en d铆a son todo lo contrario. Y quiz谩 una de las razones sea porque la condici贸n de ruralidad no es reconocida hoy como condici贸n de subalternidad en nuestra sociedad urbana y postindustrial, y eso supone una violencia adicional a la propia subalternidad. Solo cuando los agricultores y ganaderos convencionales se sientan reconocidos (y no culpados) por parte de la izquierda ecosocial, dentro de las contradicciones de sus condiciones de vida y de trabajo, ser谩 posible construir relatos comunes m谩s all谩 de la adhesi贸n a los discursos hegem贸nicos en el r茅gimen alimentario corporativo. Solo cuando se recupere la autoestima ser谩 posible acelerar la transici贸n, y el reconocimiento 鈥搕ambi茅n de las contradicciones de la propia izquierda ecosocial, que las tiene鈥 es un poderoso paso hacia la restauraci贸n de la autoestima tanto individual como colectiva.

Gabriela V谩zquez, Daniel L贸pez y Paula Pof son miembros de la Fundaci贸n Entretantos.

Fuente: https://ctxt.es/es/20220301/Firmas/39185/poblacion-rural-izquierda-ultraderecha-transicion-ecosocial.htm