De parte de Nodo50 February 21, 2023 287 puntos de vista

El 21 de febrero de 1848 sal铆a de la imprenta de la Asociaci贸n de Trabajadores de la Educaci贸n, sita en el n煤mero 46 de la calle Liverpool de Londres, el Manifiesto comunista de Marx y Engels, un cl谩sico del pensamiento comunista.

El a帽o 1848 fue un a帽o de estallidos revolucionarios en Europa: el 25 de febrero se proclamaba la II Rep煤blica francesa, la misma que tuvo como ministro de Trabajo a Louis Blanc, quien puso en marcha los Ateliers Nationaux; entre enero de 1848 y febrero de 1849 se sucedieron los estallidos revolucionarios en Palermo, Mil谩n, Venecia y Roma; y entre marzo de 1848 y julio de 1849, en las ciudades alemanas de M煤nich, Berl铆n, Dresde y, entre otras, Fr谩ncfort. Asimismo, esa ola revolucionar铆a -el fantasma del que hablaban Marx y Engels-, se extendi贸 por otras ciudades europeas (Viena, Budapest, Praga, Cracovia, Bucarest鈥), donde se produjeron estallidos revolucionarios de m谩s baja intensidad, y Londres, donde el 10 de abril de 1848 tuvo lugar la 煤ltima de las grandes manifestaciones del movimiento cartista. Ahora bien, en todos esos procesos el pueblo fue el gran protagonista de las barricadas, pero quien se consolid贸 en el poder pol铆tico de esos Estados fue la gran burgues铆a.

En ese contexto, el 21 de febrero de 1848 Marx y Engels publicaron en Londres el Manifiesto comunista, un texto para la lucha de la gente com煤n, para los nadie de la historia, como dec铆a Eduardo Galeano; ahora bien, en tanto que texto de combate para el pueblo que siempre pone los muertos en los procesos revolucionarios, pero inmediatamente es dejado al margen de poder pol铆tico que contribuye a conquistar, es un texto de car谩cter filos贸fico en el que se dirigen a esa parte (partido, solemos traducir) comunista de la sociedad: a esa gente explotada que, excluida de la Historia, tiene que tomar consciencia de que 鈥no tiene nada que perder, como no sean sus cadenas, pero en cambio tiene un mundo entero por ganar鈥, para decirlo con las mismas palabras que emplearon Marx y Engels para poner fin al Manifiesto, al margen de la archiconocida consigna 隆Proletarios del mundo, un铆os!

En este sentido, hoy, 175 a帽os despu茅s de su publicaci贸n debemos preguntarnos: 驴tiene sentido seguir leyendo el Manifiesto? La respuesta siempre ser谩 positiva en la medida en que sea pertinente preguntarse si hay alguna alternativa al capitalismo (no solo al neoliberalismo, como piensa mucha gente en la izquierda); si tiene sentido, en el contexto de la exacerbaci贸n de las desigualdades sociales, de la degradaci贸n de la democracia representativa, del triunfo del individualismo libertario y ego铆sta, del auge de las identidades nacionales interclasistas y excluyentes, de la destrucci贸n ecol贸gica de la naturaleza鈥, preguntarse por el fin de la opresi贸n, que se cantamos en la Internacional, por la emancipaci贸n humana.

隆Claro que tiene sentido!

El Manifiesto es un cl谩sico del pensamiento pol铆tico, como lo puede ser el Pr铆ncipe de Maquiavelo. Ahora bien, 驴c贸mo se lee un cl谩sico? 驴C贸mo exegetas que se limitan a realizar una lectura cerrada del texto, sin su contexto鈥, o c贸mo int茅rpretes de la realidad que buscan 鈥cambiar el mundo de base鈥? Obviamente, sin despreciar la primera lectura, es la segunda forma de leer el Manifiesto la que m谩s nos tiene que decir y la que se mantiene m谩s fiel al esp铆ritu de los autores, ya que si bien es un cl谩sico universal, es -preferentemente- un cl谩sico de la tradici贸n comunista, lo que implica que es preciso leer el Manifiesto desde la perspectiva de quien nada tiene. Es decir, leer el Manifiesto con una mirada hist贸rica -porque la lucha de clases existe鈥, y como dijo Warren Buffet hace unos a帽os en una entrevista concedida al New York Times, 鈥la lucha de clases no solo existe, si no que es mi clase la que la va ganando鈥-; leer el texto desde el an谩lisis sociol贸gico del mundo actual, identificando la estructura de clases, el intercambio desigual鈥 y las estrategias y los mecanismos de opresi贸n que garantizan que los intereses de la clase dominante sean los intereses dominantes de la sociedad; y, en definitiva, leer el texto desde una perspectiva pol铆tica, que nos permita comprender que mientras el proletariado no tome conciencia de clase, no luche por transformar el r茅gimen burgu茅s y no conquiste el poder pol铆tico para construir la democracia, ninguna conquista social ser谩 definitiva y la libertad y la igualdad seguir谩n siendo una quimera.

Esa es la primera tarea: 隆reconstruir el proletariado! S铆, obviamente el proletariado existe, la clase trabajadora, la clase que no posee los medios de producci贸n, la clase que solo tiene una mercanc铆a para vender: su fuerza de trabajo鈥, existe; existe en todos los centros de trabajo, existe en las relaciones de producci贸n, existe en su relaci贸n con el capital鈥; sin embargo, est谩 desarmado, desorganizado y desmovilizado. Esa es nuestra tarea, revertir la situaci贸n tanto en la lucha laboral como en la lucha pol铆tica y en la batalla de ideas.

Una advertencia final. El Manifiesto no es un texto 煤nico鈥, es un texto que inaugura una forma de interpretar el mundo, es un texto consecuente con la und茅cima tesis -鈥Los fil贸sofos no han hecho m谩s que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo鈥-; es un texto que pone la primera piedra para empezar a transformarlo: nos habla de lucha de clases, de alianzas, de conciencia pol铆tica鈥 Pero como texto fundacional, tiene una continuaci贸n en textos que nos muestran como interpretar la historia y el momento presente (La lucha de clases en Francia, 1850; La guerra civil en Francia, 1871鈥), como descubrir el mecanismo de producci贸n y reproducci贸n social en la sociedad capitalista (El Capital, 1867鈥), como analizar la ideolog铆a de la clase dominante y su papel en la dominaci贸n de la sociedad (La ideolog铆a alemana, 1846鈥)鈥, en fin como comprender el mundo en el que vivimos con la intenci贸n de transformarlo.

Por esa raz贸n, 175 a帽os despu茅s el Manifiesto mantiene su fuerza, porque nos llama a la acci贸n, a construir nuestro propio destino, libres de opresiones, 鈥榚n una asociaci贸n de personas en la que el libre desarrollo de cada uno o cada una condicione el libre desarrollo de todas y todos鈥. Y hoy, pasados 175 a帽os, esa necesidad sigue siendo imperiosa.

