–

De parte de ANRed April 19, 2022 174 puntos de vista

Ayer, Pasa La Rompiente se present贸 en Recoveco Records, un estudio de grabaci贸n en pleno centro porte帽o. Como sucede todos los lunes, las actuaciones en el estudio se transmiten en vivo. Una buena oportunidad para conocer, desde la actuaci贸n de una banda, a un interesante espacio de comunicaci贸n y producci贸n musical que invita al descubrimiento. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Situado en pleno centro porte帽o (Mitre y Paran谩) se encuentra Recoveco Records. All铆, se present贸 Pasa La Rompiente cant谩ndole al mar dentro del mayor centro urbano del pa铆s, una noche de lunes: 鈥淓l tiempo vuelve a hablar su idioma鈥 sin palabras鈥. La banda eligi贸 la canci贸n hom贸nima para empezar su presentaci贸n. Frente a ellos una pantalla les muestra el chat de la transmisi贸n, mediante el cual leen los comentarios de quienes lo est谩n siguiendo en vivo. Entre cada canci贸n responden a seguidores conocidos y otros que est谩n viendo a la banda por primera vez. 鈥淣os est谩n viendo desde la Patagonia鈥 celebran en un momento y no ocultan sus ganas de ir a tocar al sur del pa铆s.

Algunas horas antes de la presentaci贸n de Pasa La Rompiente, en ese mismo estudio se transmiti贸 el s茅ptimo cap铆tulo de la segunda temporada de No es solo Reggae, un programa sobre este g茅nero musical jamaiquino que sale en vivo los lunes a las 19hs.

鈥淩ecoveco Records es un estudio de graba-transmisi贸n y auditorio cultural, virtual ahora, a partir de la pandemia donde se transform贸 en algo ya casi m谩s cercano a un canal de televisi贸n . Pero tiene sus cosas de estudio de grabaci贸n como fue creado inicialmente. Tiene gradas para que venga p煤blico presente, entonces hacemos conciertos como el que acabamos de hacer. Tambi茅n tenemos programas semanales como puede ser Una Que Sepamos Todes (1QST), que sale los mi茅rcoles y es un fog贸n virtual que naci贸 justamente en pandemia, donde la gente pide temas desde su casa, y hay noticias, hay humor, es un programa bastante completo. Hay otro que es enteramente de Hip-Hop y Freestyle donde tambi茅n hay consignas y la gente del chat pone palabras鈥 buscamos mucho la interactividad. Hay otro programa de entrevistas, hay podcast, hay charlas de trasnoche, con m煤sica. Siempre con m煤sica en vivo porque esto no deja de ser algo que tiene el motor desde la m煤sica禄, coment贸 Gorra Budapest ingeniero en sonido y creador del espacio.

Si bien est谩n en distintas redes sociales lo principal es el canal de youtube donde se transmiten los contenidos. 鈥淏谩sicamente es un canal de youtube donde hay m煤sica y la idea muchas veces es descubrir m煤sica. Tiene como meta que la gente descubra m煤sica y por eso le damos lugar a bandas y proyectos que se muestren, como por ejemplo la propuesta de hoy, donde el estudio invierte y pone los recursos para que la m煤sica se muestre de la mejor manera鈥.

La presentaci贸n del lunes fue la primera de una serie de presentaciones en vivo que van a darse todos los lunes a las 22:30, con el h铆brido de presencialidad y virtualidad. Todo lo que trasmiten es gratuito, las presentaciones presenciales quedan a criterio de la banda, pero en su mayor铆a son gratuitas. Cuando no es as铆 lo recaudado es para la banda.

La programaci贸n es diversa: desde el programa de Regaee y entrevistas que no se limita a ese g茅nero, los lunes, pasando por las presentaciones en vivo, el podcast de los martes a media noche, el fog贸n virtual de los mi茅rcoles, La Bombap: el programa de hip hop y freestyle que ya est谩 en la tercer temporada y se transmite los viernes, entre otros que no est谩n en este momento con nuevas emisiones, como Jazz Do IT, un programa de Jazz cuyas emisiones est谩n disponibles en el canal. 鈥淟o importante es mostrar m煤sica nueva y por ah铆 anda toda la cosa.鈥

La presentaci贸n est谩 terminando. La banda anuncia algunas de sus canciones como Trabajadores del Mar, dedicada a la clase trabajadora de las ciudades costeras o El Mar de Luca, dedicado a la poblaci贸n migrante que se desplaza en el mar buscando nuevos territorios para habitar. El cierre es con dos canciones que la banda grab贸 hace unos d铆as en ese mismo estudio: C谩lida Niebla y De Cero.

Visitar el canal de Youtube de Recoveco Records