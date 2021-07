–

Investigadores del hospital madrile帽o han desarrollado un tratamiento de c茅lulas reguladoras extra铆das del tejido t铆mico.

Evitar el rechazo y alargar la supervivencia del 贸rgano trasplantado a trav茅s de una terapia celular era algo impensable en la medicina hasta ahora. Sin embargo, tras siete a帽os de investigaci贸n, los profesionales del Hospital Gregorio Mara帽贸n han logrado unos resultados preliminares que invitan al optimismo y apuntan hacia una nueva era en los trasplantes de 贸rganos.

鈥淭arde o temprano el 贸rgano trasplantado es rechazado por el sistema inmunol贸gico por lo que la mayor铆a duran menos de 20 a帽os. Con esta nueva tecnolog铆a podemos lograr que no se produzca ning煤n rechazo鈥, comenta Rafael Correa Rocha, jefe del Laboratorio de Inmuno regulaci贸n Hospital Gregorio Mara帽贸n, quien ha presentado los resultados preliminares del estudio en compa帽铆a del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y de la directora de la Organizaci贸n Nacional de Trasplantes, Beatriz Dom铆nguez.

El objetivo del proyecto es prolongar de forma indefinida la supervivencia del 贸rgano trasplantado y la vida del paciente. Una meta que parece m谩s cercana seg煤n los resultados preliminares de uno de los tres bebes que ya han recibido la pionera terapia y tras nueve meses no ha mostrado ning煤n s铆ntoma de rechazo al coraz贸n que le fue trasplantado.

驴C贸mo funciona la terapia de c茅lulas reguladoras?

La terapia se basa en la generaci贸n de c茅lulas reguladoras extra铆das del tejido t铆mico o timo, un 贸rgano situado encima del coraz贸n y que los cirujanos suelen extraer en los trasplantes de coraz贸n. 鈥淓n la infancia es muy activo y en la adolescencia reduce su tama帽o y en los adultos casi desaparece鈥, explica Rocha. Estas c茅lulas reguladoras son las que reducen el efecto de las c茅lulas defectoras y evitan el rechazo de los 贸rganos.

Para el investigador madrile帽o lo realmente innovador ha sido acudir al origen de la formaci贸n de las c茅lulas reguladores en lugar de extraerlas de la sangre. Adem谩s, se sorprendieron gratamente al ver cuantas se pod铆an extraer del timo. 鈥淟o sorprendente fue cuantas. En un ni帽o podemos extraer 2.000 c茅lulas en sangre y en el timo hasta 10.000. Adem谩s, tienen una supervivencia y capacidad reguladora m谩s potente que las de sangre鈥, explica.

Una vez descubierto el origen de las c茅lulas reguladoras y su posibilidad de extracci贸n, los investigadores sometieron a tres bebes a la terapia. Para ello, cuando recibieron su coraz贸n se recupero el tejido t铆mico se aislaron las c茅lulas reguladoras y una vez el paciente est谩 estabilizado a los 8-10 d铆as se administran las c茅lulas.

鈥淯na ni帽a de seis meses de edad fue trasplantada en noviembre, recuperamos el tejido t铆mico y a los siete d铆as se le administraron las c茅lulas. Nueve meses despu茅s tenemos los primeros resultados: Tras recibir la terapia ha creado una reserva muy grande de c茅lulas reguladoras y esta poblaci贸n se est谩 conservando por lo tanto el equilibrio entre defectoras y reguladoras es mucho y esperamos que esto se mantenga as铆鈥, detalla Rocha.

驴Cu谩les son los principales beneficios?

Estos resultados preliminares demuestran, seg煤n el investigador, que se puede evitar el rechazo a un 贸rgano trasplantado y alargar la supervivencia del irgento, evitando as铆 que se tenga que realizar otro trasplante a los 15-20 a帽os.

Adem谩s, se puede conservar el tejido t铆mico para dar m谩s dosis en etapas posteriores o incluso usarlo para otros pacientes. 鈥淎 partir de un 煤nico timo se puede obtener cientos o miles de dosis para no solo utilizarla en el paciente del que proviene. Como las recogemos en su origen, las c茅lulas no son reconocidas como extra帽as. Podemos darle un uso alog茅nico, podemos coger c茅lulas de un ni帽o y gracias a la inmadurez de las c茅lulas un paciente adulto no las rechazar铆a鈥, comenta Rocha.

Para Beatriz Dom铆nguez, directora de la ONT en Espa帽a, lo que promete este proyecto es a lo que tenemos que aspirar. 鈥淒ebemos alcanzar la generaci贸n de tolerancia inmunol贸gica. Que el nuevo 贸rgano se mimetice con el sistema inmunol贸gico. Hablamos de pacientes futuros sin terapia de inmunosupresi贸n, lo que reduce los efectos secundarios. Adem谩s, con esta terapia tambi茅n se puede bajar la lista de trasplantes al no necesitar otro trasplante los que ya hayan recibido el primero鈥, comenta.

Por su parte, Enrique Ruiz Escudero, ha calificado el avance como otro gran hito de la sanidad espa帽ola alcanzado por profesionales de la sanidad madrile帽a y ha dado la enhorabuena a todo el equipo que lo ha hecho posible. 鈥淎sistimos a un avance sin precedentes. Cada vez que digo que Madrid est谩 a la vanguardia me refiero a investigaciones como esta. Debemos seguir apostando por la investigaci贸n m茅dica鈥, ha recalcado.

El consejero de la Comunidad de Madrid tambi茅n ha recordado que la regi贸n ha sido la comunidad con m谩s trasplantes de coraz贸n realizados en 2021, la mayor铆a en el Gregorio Mara帽贸n. 鈥淓l confinamiento ha reducido el n煤mero de donaciones, pero Madrid nunca par贸 y estamos recuperando cifras similares anteriores a la pandemia. Perseguimos ese objetivo y para conseguirlo trabajamos en varios planes estrat茅gicos en marcha鈥, ha explicado.

