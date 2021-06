A prop贸sito de Jos茅 Carlos Mari谩tegui, “Antolog铆a, selecci贸n, introducci贸n y notas de Mart铆n Bergel”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2021. 341 p谩ginas

El legado del escritor socialista peruano Jos茅 Carlos Mari谩tegui est谩 en disputa, y el historiador argentino Mart铆n Bergel ha propuesto su versi贸n en una Antolog铆a destinada a dejar huella en los estudios mariateguianos. Voy a explicar por qu茅, seg煤n mi criterio, si hubo un Mari谩tegui de Robert Paris, otro de An铆bal Quijano y a煤n otros de Alberto Flores Galindo y Ricardo Portocarrero, de Oscar Ter谩n, de Michael L枚wy, de Fernanda Beigel y de Miguel Mazzeo, ahora contamos con un Mari谩tegui de Bergel.

Tal vez convenga sintetizar en pocas palabras la figura y significaci贸n de Mari谩tegui, trazar aquellos rasgos que lo singularizan en la historia pol铆tica e intelectual de las izquierdas en Am茅rica Latina. Nacido en el poblado de Moquegua en 1894 y fallecido en Lima, en 1930, la breve vida de Mari谩tegui estuvo condicionada por una infancia pobre y castigada, no en menor medida debido a las enfermedades que lo aquejaron desde ni帽o, obligaron a amputarle una pierna en la d茅cada de 1920 y condujeron a su deceso a la edad de 36 a帽os.

Fue ayudante de tipograf铆a, autodidacta corrector de textos, periodista, ensayista, orador en universidades populares, organizador e inspirador de sindicatos, editoriales, partidos pol铆ticos y revistas de izquierda como Amauta. Su obra m谩s conocida son los 7 ensayos de interpretaci贸n de la realidad peruana, publicados en 1928.

La peculiaridad de Mari谩tegui consiste en haber meditado un proyecto socialista moldeado para un pa铆s de composici贸n social mayoritaria campesina e ind铆gena. Ese gesto creativo no hizo del marxismo un dogma, sino la clave para leer una biblioteca heterog茅nea y activa, atenta a las novedades de la 茅poca sin por eso abandonar una disciplinada criba cr铆tica.

1919 fue un parteaguas en la biograf铆a mariateguiana. Inici贸 entonces un viaje de cuatro a帽os por Europa, y en particular por Italia, que conmovi贸 las previas sensibilidades decadentistas y antiburguesas del joven Mari谩tegui, ya interpelado por las crisis del positivismo y del liberalismo profundizadas por la Primera Guerra Mundial, generando un compost de convicciones marxistas y socialistas que no lo abandonar铆an. Pero no solo eso. La experiencia de una Europa en vilo tras la Revoluci贸n Rusa y sus vientos renovadores en todos los planos potenci贸 una preexistente e insaciable curiosidad ante las vanguardias est茅ticas y las innovaciones t茅cnicas (el cinemat贸grafo, por ejemplo), sin descartar aperturas te贸ricas como las del psicoan谩lisis.

Como socialista convencido, supo dialogar con las intensidades de una vida universitaria convulsionada por los ecos de la Reforma Universitaria llegados desde C贸rdoba, Argentina, involucrarse con el naciente movimiento obrero (en cuya conformaci贸n de la CGT Mari谩tegui tuvo un rol orientador), construir el partido socialista vinculado con la III Internacional comunista, sin olvidar su intervenci贸n en los candentes debates en torno al indigenismo en pol铆tica y literatura.

La sensibilidad ante el indigenismo y los mitos para los que ley贸 por izquierda a Georges Sorel, el enfoque revolucionario y la estrategia socialista situada, hicieron de la herencia mariateguiana un proscenio de debates despu茅s de su muerte. Desde los a帽os 1980 ese inter茅s se apag贸 aunque se publicaran obras importantes. Con la eventual recomposici贸n de las pol铆ticas de izquierda en el siglo XXI, el legado de Mari谩tegui es convocado en las controversias latinoamericanas de nuestro presente.

Al mestizar marxismo e indigenismo, literatura y pedagog铆a, naci贸n y revoluci贸n mundial, Mari谩tegui deb铆a ofrecer a la posteridad un archivo m煤ltiple legible desde diversos horizontes. Mari谩tegui se cuenta entre los temas de estudios latinoamericanistas m谩s transitados. No hay volumen general de historia de la cultura, de historia pol铆tica de las izquierdas o de historia intelectual sobre Am茅rica Latina que carezca de alguna secci贸n sobre el pensador y pol铆tico peruano. Desde luego un libro puede prescindir de 茅l, pero entonces brilla por su ausencia.

La visibilidad p贸stuma de Mari谩tegui se explica m谩s por sus virtudes intelectuales que por una posterioridad pol铆tica, pues el socialismo revolucionario en el Per煤 tuvo una trayectoria dif铆cil. M谩s bien pareciera que el proyecto de una estrategia de izquierda desarrollista tempranamente propuesta por V铆ctor Ra煤l Haya de la Torre, un nombre central del populismo latinoamericano, tuvo mayor relevancia. No porque el partido fundado por Haya de la Torre, el APRA, conquistase una efectividad pol铆tica en el Per煤 (cuando se hizo poder estatal con Alan Garc铆a, en la d茅cada de 1980, su performance fue desgraciada), sino porque el fallecimiento de Mari谩tegui en 1930 coincidi贸 con una mutaci贸n de la sociedad capitalista en el 谩mbito latinoamericano que apremi贸 a lo largo de su extensa geograf铆a proyectos intervencionistas estatales de rasgos m谩s o menos integradores de las demandas populares.

Desde entonces y hasta hoy, Mari谩tegui, el pensador de una revoluci贸n socialista situada tanto en los problemas locales y nacionales como en el escenario mundial en el que se dirime el porvenir postcapitalista, es una figura intempestiva, in-actual. Mari谩tegui se resiste a ser traducido en cualquier horizonte reformista o estatista de un buen capitalismo guiado por un liderazgo virtuoso, un conjunto de nociones ajenas al momento revolucionario generado por la Revoluci贸n Rusa de 1917 que impact贸 vigorosamente en su pensamiento.

Entonces se impone la pregunta: 驴por qu茅 una nueva antolog铆a, siempre 煤til para iniciarse en la lectura de un autor devenido en un cl谩sico continental? Mart铆n Bergel es un historiador atento a las reglas de su oficio. Pero no es solo eso. Es tambi茅n un estudioso comprometido con su tiempo. Y decir tiempo involucra asumir los debates que nos destina la era en que vivimos. Uno de esos debates es la delimitaci贸n nacional-estatal de un proyecto de poder popular orientado por una estrategia socialista.

Es todav铆a claro –en contra de lo que conjeturaron Michael Hardt y Antonio Negri hace apenas dos d茅cadas– que las transformaciones radicales exigidas por la globalidad capitalista requieren ser planteadas, pol铆ticamente, en escenarios pr谩cticos nacionales. Pero esa misma globalidad del capital hace inexorable prolongar el alcance de tales proyecciones localizadas en una estrategia tambi茅n global. El siglo XX dio a la izquierda la dur铆sima lecci贸n de que no es posible 芦en un solo pa铆s禄, ni esa versi贸n apenas distinta que es la 芦desconexi贸n禄 del sistema mundial.

El Mari谩tegui de Bergel se resiste a una traducci贸n arbitraria al horizonte posibilista de una estatalidad capitalista incluso progresista. Y es que, precisamente, este es el movimiento interpretativo que amenaza con subyugar varias generaciones de las investigaciones marxistas a las exigencias pragm谩ticas del reformismo contempor谩neo. Con esto no sostengo que la estrategia reformista sea necesariamente injustificable en un debate pol铆tico actual. La opci贸n reformista ha sido y perdura como un aspecto de la historia de la izquierda, y hay que decirlo, sus argumentos son 煤tiles para neutralizar los revolucionarismos ut贸picos.

Lo que digo es que el legado de Mari谩tegui puede ser ajustado a las preferencias reformistas solo a trav茅s de una inclemente violencia simb贸lica: la que somete un pensamiento desplegado en una era de deseos extremos a las demandas perentorias de las pol铆ticas posrevolucionarias del reformismo nacional-estatal (驴por qu茅 hacer de Mari谩tegui un benjaminiano mu帽eco ajedrecista en cuyo interior se oculta un peque帽o y ventr铆locuo Haya de la Torre?). En contraste con esa actitud, Mart铆n Bergel acompa帽a la honestidad historiogr谩fica de quien fue tal vez su mayor maestro, el fil贸sofo Oscar Ter谩n. Incluso despu茅s de renunciar al proyecto revolucionario, aunque no a la voluntad de socialismo, atento a lo que las fuentes le habilitaban leer, Ter谩n persever贸 cautivado por un Mari谩tegui caracterizado como un 芦moderno extremista禄.

As铆 como he apuntado la violencia interpretativa con que en ciertos casos Mari谩tegui ha sido le铆do en estos lustros de estrategia reformista y nacionalista en Am茅rica Latina, debo decir que Mart铆n Bergel no es solo un historiador deseoso de reconstruir un pasado tal como fue. Tambi茅n 茅l pondera trazos en los que se perciben las costuras de una faena interpretativa. Su apuesta consiste en comprender a Mari谩tegui en el seno de un 芦socialismo cosmopolita禄.

Para encuadrar dicha tesis, Bergel acude al planteo de Mariano Siskind en el libro Deseos cosmopolitas, donde su autor prolonga el concepto goethiano de Weltliteratur en la lectura de algunos tramos de la escritura literaria y ensay铆stica modernista latinoamericana producida entre 1880 y 1925. Siskind menciona a Mari谩tegui solo al pasar, y Mart铆n Bergel extiende su an谩lisis con matices sobre los que no puedo detenerme. Lo fundamental es que, con el auxilio de Siskind, la nueva interpretaci贸n de Mari谩tegui adquiere una significaci贸n m谩s que individual.

El peruano es situado en una trama mayor, sin resignar su personalidad, neutralizando el excepcionalismo biogr谩fico que ha seducido a segmentos importantes de la literatura a 茅l dedicada. Ahora bien, reconocida la predilecci贸n del antologista, 驴sortea la tesis de Bergel el tamiz del archivo mariateguiano mejor que la hip贸tesis nacional-estatal o la de esa figura en apariencia m谩s compleja, pero a menudo esencialista, que lo remite a un 芦marxismo latinoamericano禄? Pienso que s铆. Y paso a explicarme.

Los textos de Jos茅 Carlos Mari谩tegui en la Antolog铆a est谩n distribuidos en cinco partes. Las primeras cuatro secciones corresponden con los libros (si as铆 pueden domesticarse los ensayos mariateguianos –en ese plano m谩s cerca de Nietzsche que de Marx– mejor orientados a producir intuiciones vigorosas que a dise帽ar arquitecturas l贸gicas), a saber, La escena contempor谩nea, de 1925, los 7 ensayos de interpretaci贸n de la realidad peruana, de 1928, y los dos p贸stumamente aparecidos: Defensa del marxismo y El alma matinal.

De cada 芦libro禄, Bergel selecciona los segmentos a su juicio m谩s significativos. Naturalmente, al respecto se podr铆a conversar sobre geograf铆as textuales complementarias. Por dar solo un ejemplo, ser铆a razonable abogar por la inclusi贸n en el apartado dedicado a los 7 ensayos del incisivo 芦Esquema de la evoluci贸n econ贸mica禄, en que Mari谩tegui delinea la pluralidad de temporalidades, escenarios y actores que enfrenta toda estrategia socialista irreductible a una vulgata marxista euroc茅ntrica. Pero es sabido que en el g茅nero de las antolog铆as el espacio es un recurso escaso y es inexorable priorizar.

Con todo, el criterio de Mart铆n Bergel se sostiene pues su apuesta esencial y clave editorial descansa en la quinta parte. En dicho tramo, con raz贸n intitulado 芦Socialismo cosmopolita禄, se repliega el n煤cleo del Mari谩tegui renovado que la Antolog铆a descubre y a la vez construye. Tal vez por eso la extensi贸n de esta quinta parte triplique en n煤mero de p谩ginas a las dedicadas a cada una de las secciones precedentes.

Debe admitirse que el adjetivo 芦cosmopolita禄 est谩 presente en un n煤mero limitado de ocasiones en los textos elegidos en 芦Socialismo cosmopolita禄, y que esta 煤ltima expresi贸n nunca ha sido utilizada –hasta donde conozco– por el propio Mari谩tegui. Tal vez la f贸rmula de un 芦socialismo indoamericano禄 le haya sido m谩s af铆n. No obstante, Mart铆n Bergel articula textos y propias interpretaciones donde el diagn贸stico de una 芦crisis mundial禄 y la enunciaci贸n de una estrategia tambi茅n 芦mundial禄 exigida por la imposici贸n global de la sociedad capitalista convergen en una lectura incompatible con socialismos nacionales o latinoamericanismos de izquierda, sobre todo cuando delatan esencialismos como el antes mencionado. Bergel tiene plena raz贸n al enfatizar que la crisis contempor谩nea anim贸 en Mari谩tegui el car谩cter cosmopolita de su socialismo.

Ciudadano del mundo e historiador informado de problem谩ticas globales, Mart铆n Bergel es tambi茅n un intelectual argentino y latinoamericano. Este diagn贸stico no requiere elucidaciones de un arcano insondable sonsacado por las virtudes de una arqueolog铆a detallada. Aunque Bergel est谩 admirablemente informado sobre la literatura mariateguiana, sus referencias capitales son, me parece, argentinas: Oscar Ter谩n el primero de todos, aunque no el 煤nico (Jos茅 Sazb贸n es otra presencia insoslayable). Con esto quiero poner de relieve cu谩nto de los debates te贸ricos, pol铆ticos e intelectuales de la Argentina, y en rigor de Am茅rica Latina, transitan en las p谩ginas de esta Antolog铆a. Entiendo que su apuesta intelectual se ajusta mal a la consoladora dicotom铆a que constre帽ir铆a a elegir entre un particularismo intransferible y un universalismo monol贸gico.

El escritor peruano editado y construido por Bergel debate con las interpretaciones nacional-populistas de Mari谩tegui y con las sostenidas en un latinoamericanismo sustancial. En el Mari谩tegui de la presente Antolog铆a, diestramente formulado y puesto al alcance de un p煤blico lector que desear铆amos creciente, Bergel restituye con serenidad historiogr谩fica la voluntad de socialismo sin la cual la vida, el pensamiento y la pasi贸n del intelectual peruano se tornan irreconocibles. Renovar la lectura de una obra abierta con dosis equilibradas de erudici贸n e inteligencia pol铆tica sostiene una de las variadas deudas que es deber reconocer con el Mari谩tegui de Mart铆n Bergel.

Este volumen ingresar谩 en los anaqueles de la investigaci贸n acad茅mica. Desear铆a verlo tambi茅n incorporado a las lecturas de formaci贸n pol铆tica e intelectual de las nuevas generaciones preocupadas por generar una alternativa a esta sociedad capitalista desquiciada y suicida.

Jacobin Am茅rica Latina