芦Estado y poder禄 y 芦El experimento bolchevique禄, dos apartados del cap铆tulo 芦Conclusiones禄 del libro 芦Marx y Rusia. Un ensayo sobre el Marx tard铆o禄 de Carlos Taibo (Catarata, 2022).

ESTADO Y PODER

No es tarea sencilla la que invita a perfilar algunas conclusiones relativas a la visi贸n del poder, y con ella la de los hechos pol铆ticos, que se revela en el Marx tard铆o. Aun as铆, bien pueden formularse observaciones sobre dos materias interesantes. Mientras la primera la aporta la herencia derivada de la Comuna de Par铆s de 1871, la segunda, m谩s nebulosa, la proporcionan las consideraciones de Marx sobre la comuna rural rusa.

Se ha dicho a menudo que ese op煤sculo que he mencionado ya en alguna ocasi贸n, La guerra civil en Francia, en el que Marx se ocupa de la Comuna parisina, refleja la inflexi贸n libertaria, o libertarizante, de la obra de nuestro autor y abre, en cierto sentido, la 煤ltima d茅cada de vida de Marx. En sus p谩ginas se subraya que ya no se trata de apoderarse, de controlar, una maquinaria burocr谩tico-militar, la del Estado, sino de aplastarla [257]. Se habla de una revoluci贸n contra el Estado, que debe permitir que el pueblo recupere su vida social. 鈥淓l instrumento pol铆tico de su esclavitud no puede servir como instrumento pol铆tico de su emancipaci贸n鈥 [258]. Se帽ala Marx en paralelo que la Comuna fue 鈥渦n reasumir, por el pueblo y para el pueblo, su propia vida social. No fue una revoluci贸n para transferir el poder desde una fracci贸n de la clase dominante a otra, sino una revoluci贸n para destruir la propia maquinaria horrenda de la dominaci贸n de clases鈥 [259]. En La guerra civil en Francia se aprecia con facilidad, en fin, el prop贸sito de identificar en el Estado un organismo ostentosamente separado de la sociedad, y enfrentado a ella. No pueden estar m谩s lejos estas percepciones de las que, de la mano del concepto de 鈥淓stado proletario鈥, blandieron los bolcheviques medio siglo despu茅s.

Rubel y Janover han subrayado que La guerra civil en Francia sirvi贸 a Marx para compensar lo que en el momento de redacci贸n de la obra deb铆a resultarle evidente: sab铆a que a duras penas estaba en condiciones de escribir un libro sobre el Estado que hubiese hecho frente a las visibles carencias que el tratamiento de este 煤ltimo exhib铆a en El capital. No se olvide que en este 煤ltimo la menci贸n del Estado apenas trascend铆a la consideraci贸n de su papel como garante de la legislaci贸n laboral [260]. No s贸lo eso: el librito de 1871 permit铆a dejar atr谩s el programa de estatizaci贸n que Marx y Engels hab铆an defendido, casi un cuarto de siglo antes, al calor del Manifiesto comunista [261]. Siempre en la opini贸n de Ruber y Janovel, La guerra civil en Francia respond铆a a otra dimensi贸n subterr谩nea: la de ajustar cuentas, en el marco de la Internacional, con los detractores anarquistas de Marx, inmersos, en la opini贸n de este 煤ltimo, en juegos de ret贸rica, sometidos al aventurerismo individualista, desconocedores de la realidad hist贸rica y alejados del movimiento proletario realmente existente [262].

Ya he sugerido que se antojan m谩s nebulosas, y en su caso m谩s discutibles, las secuelas pol铆ticas de los escritos de Marx sobre la comuna rural rusa. No creo equivocarme, aun as铆, cuando concluyo que de por medio se halla lo que a menudo es, pese a lo que ya he se帽alado, y en virtud de lo que se antoja una inercia insorteable, una defensa de la descentralizaci贸n 鈥攍a realidad propia de la comuna rural鈥 frente a la l贸gica del Estado y frente a los atavismos que arrastraba el propio Marx. La postulaci贸n de instancias asamblearias y, hoy ir铆amos, autogestionarias se halla manifiestamente de por medio. El mundo de la obshina estaba muy lejos, por otra parte, de la democracia liberal representativa que Marx hab铆a defendido, siquiera fuera instrumentalmente, en varios momentos. M谩s all谩 de lo anterior, y merced a cambios en el sujeto revolucionario 鈥攁caso lo razonable es afirmar que este 煤ltimo se ampl铆a y pasa a incorporar al campesinado, o al menos a segmentos significativos de este 煤ltimo鈥, lo suyo es aseverar, con cautelas, que Marx estaba rompiendo el esquema, m谩s bien cerrado, de las revoluciones articuladas en torno a los centros de poder pol铆tico radicados en las ciudades, con las jerarqu铆as esperables. Resulta dif铆cil esquivar la conclusi贸n de que, tambi茅n aqu铆, hay un gui帽o hacia posiciones que fueron defendidas, en abierta confrontaci贸n con Marx, por gentes como Proudhon y Bakunin. Cabe suponer que el Marx tard铆o se sentir铆a moderadamente inc贸modo al recordar las tesis que hab铆a defendido en algunos momentos en la Internacional y, m谩s a煤n, el tono con que hab铆a descalificado a sus detractores. Pese a que admito 鈥攍o reitero鈥 que las consecuencias pol铆ticas de los escritos de Marx sobre la comuna rural rusa son cualquier cosa menos claras, no deja de sorprender que Rubel y Janover apenas se sirvan de esos escritos postreros para apuntalar muchas de las tesis que defienden en lo relativo a un Marx anarquista [263]. El muy respetable intento de estos dos autores en lo que respecta a perfilar un Marx libertario conduce en alg煤n momento, por cierto, a la conclusi贸n de que quien defendi贸 posiciones anarquistas en el marco de la Internacional fue Marx, y no Bakunin [264].

Tal vez un nexo importante entre las consideraciones marxianas sobre la Comuna parisina y las relativas a otra comuna, la rural rusa, lo ofrecen las notas etnol贸gicas de Marx. Rezuman un antiestatismo que es visiblemente mayor que el del pasado. A tono con lo que acabo de se帽alar en el p谩rrafo anterior, Rosemont asevera que, aunque no por ello Marx se hab铆a convertido en un anarquista, los 煤ltimos escritos del autor de los Grundrisse sentaban las bases de una reconciliaci贸n hist贸rica entre libertarios y marxistas [265]. Marxistas, ahora, sin cursiva.

EL EXPERIMENTO BOLCHEVIQUE

Aunque este libro reduce sus consideraciones a los a帽os postreros de Marx, con alguna incursi贸n en acontecimientos inmediatamente posteriores, perdonar谩 el lector que incluya aqu铆 una somera consideraci贸n sobre la relaci贸n entre elMarx tard铆o y el derrotero del sistema que cobr贸 cuerpo en lo que al cabo se llam贸 Uni贸n Sovi茅tica luego de la revoluci贸n bolchevique de 1917.

Por razones que entiendo obvias, en esa Uni贸n Sovi茅tica la obra del Marx tard铆o, y en realidad no s贸lo la del tard铆o, se vio sometida a una manifiesta censura en provecho de la vulgata oficial. Bastar谩 con que rescate el texto con que un manual sovi茅tico glosaba la visi贸n de la historia de Marx. Dice as铆: 鈥淭odos los pueblos viajan por el que b谩sicamente es el mismo camino. El desarrollo de la sociedad se produce sobre la base de la sustituci贸n consecutiva, conforme a leyes definidas, de una formaci贸n socioecon贸mica por otra. Por a帽adidura, una naci贸n que vive en las condiciones de la formaci贸n m谩s avanzada muestra a las otras naciones su futuro, al igual que estas 煤ltimas muestran a esa naci贸n su pasado鈥 [271]. Lo que en el terreno de los hechos se perfil贸 fue la imposici贸n, en condiciones ciertamente an贸malas, y para hacer frente al atraso del pa铆s, del modo de producci贸n capitalista. Semejante apuesta exigi贸 la disoluci贸n de la comuna rural y de instancias afines, al amparo de una tarea que no hab铆a estado al alcance del zarismo, algunos de cuyos equilibrios depend铆an precisamente de la preservaci贸n de una comuna subordinada a los intereses del sistema en vigor. En la trastienda, y a partir de 1917, se hizo valer la intuici贸n de que hac铆a falta una v铆a propia de introducci贸n del modo de producci贸n capitalista que no reclamase la primac铆a del capital europeooccidental o norteamericano [272]. Creo que se equivoca, y palmariamente, Enrique Dussel cuando afirma que 鈥渓o cierto es que Rusia sigui贸 el camino previsto por Marx. Sin agotar el 鈥榩asaje鈥 por el capitalismo, realiz贸 su revoluci贸n permitiendo que la 鈥榗omuna rural rusa鈥 pasara, en gran medida, directamente de la propiedad comunal a la propiedad social del socialismo real, desde la revoluci贸n de 1917鈥 [273]. Si, por un lado, y nominalismos al margen, cabe aseverar que la apuesta bolchevique lo fue en provecho de lo que antes he descrito como una construcci贸n sui generis de un modelo capitalista, por el otro no est谩 en modo alguno claro qu茅 significa eso de la 鈥減ropiedad social鈥. Lo que germin贸 鈥攁h铆 est谩 el falso colectivismo, impuesto, desp贸tico y autoritario, alentado por Stalin鈥 fue, antes bien, una propiedad burocr谩tica estatalizada, y nunca socializada.

Porque son muchos los argumentos que invitan a concluir que Lenin se inclin贸 por abrazar una interpretaci贸n acr铆tica, mec谩nica y determinista de las teorizaciones del Marx maduro. Una interpretaci贸n, por cierto, que, azares de la vida, arrincon贸 el vigor de la propia de los mencheviques que, muy acorde con los t贸picos manejados al amparo de ese Marx maduro, entend铆a sin m谩s que Rusia no estaba preparada para una revoluci贸n socialista. En un marco de manifiesta idolatr铆a del desarrollo de las fuerzas productivas, la comuna rural qued贸 en el olvido, cuando no fue reprimida con sa帽a, al calor de la defensa de una forma de capitalismo de Estado. Con un proletariado muy poco numeroso y muy d茅bil, engordado ideol贸gicamente y reemplazado en los hechos por la burocracia dirigente, se trataba de quemar etapas en el desarrollo de las fuerzas productivas, con el modelo capitalista en la trastienda. En ese sentido parece que puede afirmarse que Lenin, Trotski y Stalin, tal y como lo recuerda Louis Janover, se sumaron a la lista de los marxistas con los que Marx, en sus a帽os finales, declaraba no simpatizar [274].

Las consecuencias fueron muchas. Por lo pronto, los bolcheviques en el poder no s贸lo cancelaron el horizonte de una revoluci贸n burguesa, stricto sensu, en Rusia. El partido, el Estado y la burocracia dirigente se ofrecieron como sustitutos de la democracia liberal y de la burgues铆a correspondiente. Acabaron tambi茅n con la comuna rural y, al poco, con los soviets como instancias aut贸nomas, e hicieron lo propio, a la postre, con la perspectiva de una revoluci贸n social. Al amparo de lo anterior se asent贸 una ideolog铆a de partido y de Estado que, esclerotizada, se volc贸 al servicio de una nueva dominaci贸n. Y se ratific贸 un escenario en el que los expertos, los savants 鈥攁h铆 est谩 el 鈥渟ocialismo de los intelectuales鈥 de Machajski鈥 se encargaban de liberar al pueblo gracias a su conocimiento superior e inaccesible. Con el marxismo convertido en una prosaica ideolog铆a del desarrollo de las fuerzas productivas [275], lo que cobr贸 cuerpo fue una rara avis, muy alejada de lo que Marx entend铆a por socialismo y m谩s pr贸xima de lo que parece, merced al trabajo asalariado, a la mercanc铆a y a la explotaci贸n, al capitalismo liberal.

Es obvio que, en todos los terrenos, conviene rebajar el ascendiente de las opiniones de unos o de otros en la configuraci贸n de procesos hist贸ricos complejos. Si los textos postreros de Marx hubieran sido conocidos, y asimilados, por Lenin o por Mao, 驴habr铆a cambiado el escenario o este obedec铆a a claves m谩s profundas y asentadas? Aun con ello, 驴no es leg铆timo concluir que muchos de los textos del Marx tard铆o habr铆an alentado el despliegue, en los pa铆ses del Sur y en el siglo XX, de revoluciones mucho menos serviles al dictado de Mosc煤 y de la Tercera Internacional? [276] Aunque lo ocurrido en Rusia en las d茅cadas siguientes a la muerte de Marx no confirm贸 las percepciones de este 鈥攃ierto es que en ello tuvieron alguna responsabilidad los marxistas rusos, incluidos Plej谩nov y Lenin鈥, esas percepciones bien pueden servir de cimiento, uno entre muchos, para la consideraci贸n de procesos revolucionarios que est谩n por venir. Siempre sobre la base, ciertamente, de la certificaci贸n de que el proletariado no es el 煤nico y necesario sujeto de la revoluci贸n [277]. La discusi贸n al respecto, con hitos relevantes como la obra de Mari谩tegui 鈥攍os ind铆genas en Per煤 no son proletarios, pero no por eso permanecen ajenos a un proceso revolucionario socialista [278]鈥 o el despliegue contempor谩neo del zapatismo en Chiapas y del confederalismo democr谩tico en Rojava, no puede ser m谩s actual, de la mano de una sugerente combinaci贸n de sociedades precapitalistas y movimientos anticapitalistas.

Carlos Taibo

Enlace del libro: https://catarata.org/libro/marx-y-rusia_136027