Dorothy Thompson (1923-2011) 鈥攄e soltera Towers, conocida por sus amigos como Dotty鈥 fue una persona muy peculiar. Miembro destacado del grupo de historiadores del Partido Comunista en Gran Breta帽a (que inclu铆a a figuras de renombre como Christopher Hill, John Saville y Eric Hobsbawm), tras abandonar el Partido Comunista en respuesta a la invasi贸n de Hungr铆a en 1956 particip贸 activamente en la Nueva Izquierda brit谩nica y en la Campa帽a por el Desarme Nuclear. Durante muchos a帽os imparti贸 clases de Historia en la Universidad de Birmingham y se la consider贸 la principal historiadora del movimiento cartista del siglo XIX, tema sobre el que public贸 una serie de libros y ensayos.

Esta breve apreciaci贸n valora la contribuci贸n de Dorothy Thompson a lo que puede denominarse el 芦proyecto thompsoniano禄. Por supuesto, nunca existi贸 tal esquema en ning煤n sentido oficial. Sin embargo, Dorothy comparti贸 durante la mayor parte de su vida adulta una gran asociaci贸n emocional, f铆sica e intelectual con su colega historiador Edward Thompson (1924-1993).

Una odisea conjunta

脡l tambi茅n era absolutamente inconfundible. El carism谩tico Edward Palmer Thompson, que publicaba como E. P. Thompson para diferenciarse de su padre, se hizo eco de su progenitor literario al seguir siendo un hombre de letras bastante anticuado: escrib铆a poes铆a, cartas e incluso su producci贸n cuenta tambi茅n con una novela. Pero fue m谩s prol铆fico y mucho m谩s pol铆mata. As铆, E. P. Thompson se convirti贸 en un destacado historiador, intelectual p煤blico, te贸rico socialista y defensor de la paz.

Edward y Dorothy se casaron en 1948, tras el r谩pido final del primer matrimonio de ella. Sigui贸 una odisea personal e intelectual conjunta. No debi贸 de ser f谩cil convivir con 茅l, ya que Edward ten铆a a menudo cambios volc谩nicos de humor y esperanzas pol铆ticas. A veces predec铆a con alegr铆a la regeneraci贸n de la izquierda. Otras veces, preve铆a sombr铆amente la devastaci贸n apocal铆ptica de la izquierda y la destrucci贸n de los derechos humanos.

Polemiz贸 con urgencia, tanto en p煤blico como en cartas privadas. La dial茅ctica hegeliana de rechazar las opiniones de un individuo concreto ayud贸 a E. P. Thompson a aclarar sus propios pensamientos. Sin embargo, los destinatarios de su ira no siempre lo apreciaban. As铆, hizo amigos con facilidad pero tambi茅n se deshizo de varios aliados pol铆ticos de la izquierda.

A menudo, a pesar de todo su carisma, fama y redes internacionales de amigos, Edward Thompson era intelectualmente una figura solitaria. Despu茅s de dejar su puesto en la Universidad de Warwick en 1971, sigui贸 trabajando por cuenta propia, aunque altern贸 su tiempo con algunas becas de ense帽anza en Estados Unidos. Su vida laboral era solitaria, en la gran casa que los Thompson ten铆an en Wick Episcopi, a las afueras de Worcester. Este relativo aislamiento contrastaba fuertemente con sus primeras ense帽anzas para la Asociaci贸n Educativa de Trabajadores (WEA) en Halifax, y con el entorno urbano de Cheltenham, que sigui贸 a Halifax.

A lo largo de todas estas permutaciones, Dorothy Thompson se mantuvo firme. Su notable calma interior fue un ant铆doto poderoso y necesario contra las turbulencias de Edward. El matrimonio en s铆 no estuvo exento de tensiones internas en ocasiones. 驴Qu茅 alianza personal no lo est谩? De hecho, 驴cu谩ntas relaciones con E. P. Thompson podr铆an permanecer totalmente tranquilas? Pero la lealtad personal y la asociaci贸n intelectual de los Thompson nunca flaquearon.

Lo que intentaban era tanto escribir como vivir un compromiso pol铆tico de izquierdas. La forma elegida por Dorothy para escribir era la historia. La de Edward inclu铆a la historia, pero su cometido se extend铆a tambi茅n a la teorizaci贸n socialista, el comentario pol铆tico y las obras literarias.

Historia y pol铆tica

Con el paso del tiempo, se comprometieron firmemente a escribir sus historias con un riguroso nivel profesional. E. P. Thompson se vio impulsado por las reacciones a su 茅xito de ventas La formaci贸n de la clase obrera en Inglaterra (1963). Tuvo lo que 茅l llam贸 una 芦recepci贸n generosa pero cr铆tica en la prensa acad茅mica禄. Cinco a帽os m谩s tarde, a帽adi贸 una detallada posdata a la segunda edici贸n de La formaci贸n , en la que conced铆a una serie de puntos al tiempo que reiteraba con firmeza su argumentaci贸n general.

Despu茅s de eso, me dijo una vez, estaba decidido a que su posici贸n intelectual fuera lo m谩s profesionalmente herm茅tica posible. Dorothy, que siempre escrib铆a de forma m谩s pausada y minuciosa, estaba totalmente de acuerdo. Desde帽aban la 芦mera禄 propaganda hist贸rica. Lo que quer铆an escribir era una s贸lida historia de izquierdas que resistiera la cr铆tica profesional.

Asimismo, ambos estaban comprometidos simult谩neamente con el activismo de base, haciendo campa帽a en la pol铆tica de izquierdas dentro de Gran Breta帽a y en el movimiento paneuropeo por el desarme nuclear (European Nuclear Disarmament, END) entre 1982 y 1991. Fue un compromiso de vida intensivo que, por cierto, ejerci贸 una presi贸n considerable sobre su tiempo de escritura.

Todo ello mientras los Thompson criaban a tres ni帽os llenos de vida. Una vez crecidos, Dorothy Thompson trabaj贸 como acad茅mica en el Departamento de Historia de la Universidad de Birmingham. Una vez m谩s, su calma interior y su resuelta eficacia demostraron ser cualidades fundamentales para ambos.

Por encima de todo, los Thompson estaban comprometidos con sus vidas de escritura y activismo pol铆tico dentro de un marco marxista en evoluci贸n. No solo eran de izquierdas. Fueron miembros del Partido Comunista y, despu茅s de 1956, cuando renunciaron a su afiliaci贸n, buscaron sin descanso un marxismo no comunista. Ten铆an una actitud tolerante pero claramente despectiva hacia los 芦camaradas禄 que trabajaban en el Partido Laborista. Su objetivo, articulado principalmente por Edward Thompson, era actualizar y humanizar el marxismo. Cre铆an que crecer铆a como ideolog铆a.

Argumentaban que el marxismo deb铆a erradicar sus debilidades conceptuales y organizativas, pero conservando sus valores fundamentales. De ese modo, los Thompson esperaban vivir dentro del florecimiento de un zeitgeist verdaderamente revolucionario, en el que tambi茅n esperaban influir.

La liebre y la tortuga

A estas tareas, Edward Thompson aport贸 su originalidad como pensador, su determinaci贸n para llevar los argumentos hasta el final y su inmensa pasi贸n. Era a la vez historiador y te贸rico marxista. Mientras tanto, Dorothy Thompson, al igual que otros amigos entre los historiadores marxistas (como Christopher y Bridget Hill), no estaba en absoluto interesada en escribir nada que pudiera denominarse 芦teor铆a禄.

Se apresuraba a decidir sobre los puntos de vista intelectuales de los dem谩s. De hecho, pod铆a ser muy aguda en las confrontaciones verbales. Sin embargo, en sus escritos evitaba la abstracci贸n y la pol茅mica. Adem谩s, declaraba a menudo que sus dotes como historiadora eran inferiores a las de Edward. No era tan original como 茅l, y no se resent铆a por ello. As铆 que no hab铆a competencia directa entre ambos. Edward ten铆a la 芦teor铆a禄 para 茅l solo, y lideraba la 芦historia禄. La fama p煤blica 鈥攜 las cr铆ticas y el oprobio鈥 le llegaban a 茅l.

Si hab铆a un elemento de competencia involuntaria, aparec铆a en t茅rminos de sus respectivas velocidades de escritura. Dorothy siempre fue la tortuga. Ella se esforzaba, mientras que 茅l escrib铆a no solo con rapidez, sino tambi茅n con gran versatilidad ling眉铆stica. A veces, el contraste deb铆a de ser irritante. Sin embargo, persever贸. Y una vez publicado su gran libro en 1984, titulado The Chartists: Popular Politics in the Industrial Revolution, se relaj贸. Para entonces, ten铆a sesenta a帽os. Tanto ella como 茅l sab铆an lo que pod铆a conseguir. La asociaci贸n hab铆a funcionado intelectualmente tanto para ella como para 茅l.

El deber del descontento

Entonces, 驴cu谩les fueron las contribuciones espec铆ficas de Dorothy Thompson al proyecto thompsoniano, ya que sus objetivos eran conjuntos? Una respuesta debe ser su continua e imperturbable calma interior, que tuvo una influencia tanto intelectual como personal en su trabajo.

El mundo mental de E. P. Thompson era volc谩nico en su poder explosivo, con una marcada vertiente de melodrama. La firmeza de Dorothy aportaba calma y lastre. Mientras ambos discut铆an continuamente sobre historia, pol铆tica y marxismo, ella era la cr铆tica y la que hac铆a las preguntas con los pies en la tierra, mientras que 茅l explotaba de ideas.

Hay un ejemplo que vale la pena repetir. En su estudio titulado Los or铆genes de la ley negra (Whigs and Hunters, 1975), E. P. Thompson escribi贸 sobre un ejemplo atroz de legislaci贸n clasista del siglo XVIII. El libro terminaba con una secci贸n final en la que se discut铆a gen茅ricamente el Estado de Derecho. Un simple lector podr铆a haber esperado encontrar una denuncia del sistema legal como clasista y opresivo. Sin embargo, E. P. Thompson ofrec铆a un rotundo respaldo al Estado de Derecho, a pesar de las malas leyes individuales y el mal funcionamiento de los sistemas judiciales. Tanto Edward como Dorothy me contaron por separado que esta secci贸n fue impulsada por el sondeo de Dorothy.

Ella sent铆a que el deber de cuestionar formaba parte de su herencia disidente (hugonote). Tambi茅n era su estilo de ense帽anza. Trataba de incitar a la gente a pensar, no de crear seguidores cl贸nicos. Por ello, sus alumnos titularon el libro publicado en su honor El deber del descontento. Ni que decir tiene que Edward devolvi贸 el cumplido criticando a su vez la obra de Dorothy. Su destilaci贸n conjunta de la efervescencia de 茅l y el cuestionamiento inquisitivo de ella funcion贸 intelectualmente para ambos.

G茅nero e historia

El segundo elemento clave que Dorothy aport贸 a su proyecto fue su sensibilidad hacia las cuestiones de g茅nero. Los dos Thompson estaban comprometidos con la empat铆a en su estudio del pasado. Detestaban las 谩ridas doctrinas marxistas, al igual que las tendencias impersonales invocadas por los historiadores econ贸micos o los soci贸logos. Todas esas abstracciones no hac铆an referencia a personas hist贸ricas reales.

De ah铆 que E. P. Thompson resumiera su credo com煤n. Escribi贸, en una frase muy citada en el prefacio de La formaci贸n de la clase obrera en Inglaterra, que su objetivo era rescatar a los desconocidos y a menudo despreciados radicales, manifestantes y exc茅ntricos de la historia 芦de la enorme condescendencia de la posteridad禄. Dorothy estaba totalmente de acuerdo. No obstante, de sus escritos se desprende que Edward estaba interesado sobre todo en la mano de obra artesana masculina y, en particular, en hombres como John Thelwall, que eran activos militantes radicales.

No se trataba de un caso de misoginia. Edward Thompson no era uno de esos eruditos masculinos que sienten aversi贸n por las mujeres. Era un feminista decidido. Tambi茅n disfrutaba de la compa帽铆a de las mujeres y esperaba mucho de ellas. Muy posiblemente, fue la presi贸n de sus expectativas lo que pes贸 sobre Dorothy cuando comenzaba su propia carrera acad茅mica y luchaba por escribir.

Sin embargo, el enfoque hist贸rico de Edward se centraba principalmente en los hombres. Y no era su 芦masculinidad禄 lo que le preocupaba. No le interesaban en absoluto las cuestiones de 芦identidad禄, muy de moda 煤ltimamente entre los historiadores. Edward siempre se centr贸 en las ideas y en la lucha entre clases. Esa era para 茅l la din谩mica central, que trataba de explorar hist贸ricamente.

Por el contrario, Dorothy estaba realmente interesada en las cuestiones de g茅nero. En general, simpatizaba con el feminismo de la llamada 芦segunda ola禄 de finales de los a帽os sesenta y setenta. Y disfrutaba leyendo y debatiendo obras como Hidden From History, de su joven amiga Sheila Rowbotham.

Feminismo e historia

Sin embargo, es importante subrayar que Dorothy no era una feminista de l铆nea dura. No aceptaba que todas las mujeres constituyeran una 芦clase禄 separada, con un inter茅s com煤n frente a todos los hombres. Tampoco era una 芦esencialista禄, que creyera en diferencias esenciales entre el macho y la hembra de la especie humana. Para ella, las divisiones econ贸micas eran socialmente m谩s poderosas que las identidades de g茅nero compartidas.

De hecho, a principios de la d茅cada de 1970, The Guardian public贸 un debate entre Dorothy Thompson y Sheila Rowbotham precisamente sobre este punto. El intercambio fue amistoso. Sin embargo, segu铆a existiendo una diferencia fundamental. La clase econ贸mica, para los Thompson, siempre triunf贸 sobre otras alineaciones.

Dicho esto, Dorothy se convirti贸 en una especie de mediadora entre el feminismo y el marxismo. As铆, su libro sobre el cartismo prest贸 especial atenci贸n no solo a la historia laboral, sino tambi茅n al papel desempe帽ado por las mujeres, al igual que a las contribuciones de otros 芦forasteros禄 como los irlandeses.

No hizo suya la preocupaci贸n posmodernista por la identidad como algo puramente construido socialmente. Dorothy siempre fue demasiado materialista para eso. Sin embargo, su 谩ngulo de visi贸n era amplio y su inter茅s por la historia cultural y de g茅nero era cada vez m谩s ecl茅ctico. Por eso no sorprendi贸 tanto que el siguiente libro de Dorothy fuera un estudio sobre la Reina Victoria, subtitulado G茅nero y poder.

Las interesantes tensiones cruzadas entre feminidad y monarquismo, sumisi贸n de esposa y primac铆a presidencial 鈥攖odas ellas experimentadas por una mujer en la cima de la estructura de clases鈥 fueron exploradas con maestr铆a. En 煤ltima instancia, la Reina Victoria aparece m谩s como conservadora/monarca que como mujer/innovadora. No se trata de ninguna revelaci贸n sorprendente. Dorothy tampoco esperaba encontrar ninguna. Fue el an谩lisis detallado de c贸mo se entrecruzaban la clase y el g茅nero lo que result贸 de inter茅s hist贸rico, aportando un nuevo elemento importante a la obra thompsoniana.

Historia enraizada

En tercer y 煤ltimo lugar 鈥攁dem谩s de su cuestionamiento inquisitivo y su conciencia de g茅nero鈥 Dorothy Thompson puso un 茅nfasis incansable en la historia 芦enraizada禄. Su mantra era 芦volver al archivo禄. Toda teor铆a, desde cualquier perspectiva, deb铆a contrastarse con las pruebas.

Desde hace algunos a帽os, este punto de vista vuelve a estar de moda. Dorothy habr铆a estado de acuerdo en que un empirismo 芦puro禄 es imposible. Los hechos no 芦hablan por s铆 solos禄, y una simple narraci贸n de los acontecimientos no ser铆a m谩s que anticuarismo, de hecho, positivamente injusto para los anticuarios. Sin embargo, confiar en una teor铆a 芦pura禄 o en una proposici贸n abstracta, no probada por la evidencia hist贸rica, era muy peligroso en la otra direcci贸n. Si los historiadores ya sab铆an lo que iban a encontrar, entonces la investigaci贸n emp铆rica era un esfuerzo in煤til.

La respuesta era una dial茅ctica constante entre teor铆a y evidencia. Dorothy Thompson nunca defendi贸 te贸ricamente esta postura. Simplemente la puso en pr谩ctica, a trav茅s de su trabajo como profesora y acad茅mica. En cuanto al estudio de la historia de la izquierda, un enfoque 芦enraizado禄 y basado en las fuentes significaba reconocer tanto los fracasos como los 茅xitos de los movimientos radicales. Tambi茅n implicaba analizar las fisuras dentro de la clase trabajadora, as铆 como su solidaridad potencial. El objetivo era un retrato completo, con los mundos 芦ideal禄 y 芦material禄 entrelazados.

En 煤ltima instancia, de hecho, el proyecto thompsoniano basado en la investigaci贸n llev贸 a ambos Thompson a modificar su marxismo. En 1956, abandonaron el Partido Comunista Brit谩nico. E. P. Thompson polemiz贸 entonces contra el modelo despersonalizado de marxismo estructural de Louis Althusser. En cambio, su proyecto contemplaba un marxismo humanista (a veces llamado 芦marxismo cultural禄).

Vivir el camino

Sin embargo, tanto Dorothy como Edward se dieron cuenta, al final, de que su enfoque materialista se estaba convirtiendo en una historia hol铆stica m谩s amplia. En sus 煤ltimos a帽os, Edward se帽al贸 con iron铆a que, cuando se enfrentaba a antimarxistas, defend铆a el marxismo con firmeza. Sin embargo, cuando se encontraba con marxistas ortodoxos, los denunciaba airadamente.

No estaban ni totalmente dentro ni totalmente fuera. En cierto modo, eran 芦posmarxistas禄. Se hab铆an convertido en humanistas liberales con una simpat铆a constante por los desvalidos de la vida. Pero eso parec铆a demasiado vago. De hecho, nunca estabilizaron una base alternativa para una historia progresista de 芦izquierda禄.

Tampoco fueron los 煤nicos que se enfrentaron a estos dilemas. A partir de mediados de la d茅cada de 1970, la izquierda de Europa y Estados Unidos se encontr贸 en una confusi贸n pol铆tica y te贸rica. La historia del trabajo pas贸 de moda. Y el marxismo como ideolog铆a se estaba vaciando, da帽ado por sus grandes defectos de aplicaci贸n pr谩ctica as铆 como por sus rigideces te贸ricas.

Los Thompson a menudo se desesperaban ante el esp铆ritu de la 茅poca. Pero su incansable lucha no les impidi贸 vivir el viaje con pasi贸n y compromiso en cada cent铆metro del camino.