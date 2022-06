–

De parte de Kurdistan America Latina June 7, 2022

Andrea, integrante del colectivo Desde El Margen, de Ecuador, conversó con nuestra agencia sobre la actual lucha del pueblo kurdo y la solidaridad desde América Latina.

–La solidaridad es importante, pero ¿qué hay más allá? ¿Cómo construir relaciones que ayuden a la construcción de la verdadera coyuntura revolucionaria?

–Estamos en un contexto de sociedad red que dentro de la estrategia del capital ha generado muchos activismos, que quedan solo en la comodidad del “posting”, de mandar un Twitter, de una publicación. La difusión es muy importante, es muy importante que la gente sepa lo que está pasando y la resistencia también es muy importante. Pero nosotros, como Desde el Margen, tenemos claro que esto no es suficiente. Y esto es lo que compartimos en la Larga Marcha de 2022. No basta solo con correr la voz, necesitamos construir procesos revolucionarios en nuestros territorios. Porque no sacamos nada con solo vender con admiración un proceso como el de ustedes, que es hermoso, que es maravilloso. Nos gustaría vivir allí. ¿Por qué no lo hacemos?

No basta con querer. Necesitamos construir estos procesos de liberación en cada uno de nuestros territorios. Porque el mayor gesto de solidaridad revolucionaria es hacer la revolución. Y eso es un desafío. Y eso implica que abandonemos nuestra comodidad, o nuestro pensamiento, que en muchos casos ya se siente derrotado. Muchos compañeros que han militado en la izquierda ya piensan que no es posible una revolución. Que la única forma es tomar el poder. O quedarse en la comodidad de la academia. Todo esto -academia, arte, cultura-, es muy importante, pero para construir nuestro propio proceso de liberación, cuantos más territorios liberados tenemos en el mundo, más poder y fuerza le estamos quitando al capital colonial patriarcal. Estamos reduciendo el poder de los estados nacionales. Al menos estamos sembrando la pregunta de que otro mundo es posible. Y hay muchos ejemplos.

Lo estamos intentando. Para nosotros esta es la base, es la esencia de la solidaridad revolucionaria, hacer la revolución en nuestros territorios porque no hay otro camino posible.

–Los miembros de la organización han participado en las acciones de la Larga Marcha Internacionalista por la liberación de Öcalan. ¿Puedes hablar un poco sobre esta experiencia y la importancia del internacionalismo?

-La primera participación que tuvimos como organización fue en 2020. Para nosotros fue algo nuevo. Habíamos oído hablar de la Larga Marcha, la habíamos seguido a través de redes y canales de información. Y esta vez pudimos asistir. Como organización, era muy importante. Porque pudimos compartir mucho conocimiento, mucha experiencia de nuestro territorio. Porque ese era el objetivo: poder generar un intercambio directo, sentándonos con la gente. También aprendimos mucho. Algo que me gustaría destacar de la primera participación que tuvimos en la Larga Marcha fue poder aprender de la crítica y autocrítica de la pedagogía del tekmil de una manera más directa.

El internacionalismo nos permite conocernos entre procesos, hay muchos procesos de resistencia, pero la estrategia del capital es que cada vez -a pesar de estar en una sociedad red, una sociedad donde hay mucha información-, la estrategia del capital es que nos distanciamos, que no conozcamos los otros procesos, y hay muchos procesos que se están dando en otros territorios, en otros continentes que no conocemos aquí y que los compañeros de allá tampoco conocen. Entonces, la Larga Marcha se convierte en ese objetivo de aglutinar procesos a nivel global para que el tejido de resistencia se amplíe y se fortalezca.

Venimos con mucha experiencia, mucho conocimiento de todos estos compañeros de otros territorios y también aportamos a esto. También consideramos que el internacionalismo no debe basarse únicamente en asistir a la Larga Marcha y difundir el mensaje. Es importante, sí. Pero nosotros como organización, como Desde el Margen, consideramos que la mayor solidaridad entre los pueblos que están desarrollando una revolución es que construyamos esa revolución en nuestros territorios. Porque cuantos más territorios liberados, cuantos más territorios construyan su revolución, más nos podremos sustentar. Somos una fuerza mayor. Y luchamos con más fuerza contra los estados nacionales.

En este año también pudimos participar en la Larga Marcha. Obviamente, la situación era diferente por el tema del covid. Pero aún con todas las barreras dentro de las fronteras y de las visas -nosotros en Ecuador tenemos que pedir una visa para poder ir a Europa-, a pesar de todos esos problemas, logramos llegar y fue una experiencia muy importante. Conocimos la militancia de otras organizaciones, principalmente de jóvenes. Creemos que las personas que fuimos a la Larga Marcha en 2022 nos llevamos la experiencia de compartir con los jóvenes, y eso es muy importante. En nuestro territorio es fundamental tener estas experiencias porque venimos de un proceso de despolitización de la juventud, un movimiento secundario que no se organiza desde 1990, un movimiento universitario que está totalmente despojado, totalmente desarticulado por un sistema educativo neoliberal. Vemos que la juventud se encuentra en una situación de alienación, de individualismo, producto de este sistema neoliberal, capitalista, patriarcal y colonial. Entonces, poder reunirnos con jóvenes, y poder transmitir esto a nuestros socios en la organización, muchos de los cuales son muy jóvenes, ha sido muy enriquecedor. Da mucha fuerza, da mucha esperanza. Y eso solo se puede hacer uniéndonos. Juntarnos, vernos, hablar de nuestras experiencias y también de nuestras contradicciones en nuestra práctica militante. Y poder transmitir esto a nuestros socios en la organización, muchos de los cuales son muy jóvenes, ha sido muy enriquecedor.

–¿Cómo se enteró de la Revolución del Kurdistán?

-Nosotros como organización hemos estado en una búsqueda continua de procesos revolucionarios, que se construyan en torno a la autonomía de los pueblos. Dejando de lado las prácticas de la izquierda tradicional, que son patriarcales, que buscan la toma del poder; en esta búsqueda, nos encontramos con la Revolución del Kurdistán. Al principio teníamos poco acceso a la información porque el idioma era una barrera, y no es como ahora que hay mucho material en español y en ese entonces no había. En 2013, con la liberación de Rojava, el proceso del Kurdistán se hizo mucho más visible en Ecuador y América Latina. Fue entonces cuando decidimos establecer un contacto, buscar, tratar de encontrar un contacto con los compañeros allí para tener una comunicación más directa y enriquecer nuestros procesos.

A partir de ese momento, como organización hemos tenido una conexión directa; y nuestra formación como organización revolucionaria se basa en los ejemplos que nos han dado, en su revolución. Para nosotras implica mucha esperanza, La revolución kurda significa la posibilidad de que se puedan construir otros mundos desde la liberación de las mujeres y de la liberación de todas las personas del mundo. Para nosotras eso ha sido un gran aprendizaje: la crítica y la autocrítica y la forma de organizar la vida; la recuperación de nuestra propia historia, el paradigma de Abdullah Öcalan. El confederalismo democrático se ha convertido en un ejemplo, lo estamos estudiando mucho y estamos viendo qué posibilidades y qué conexiones tenemos aquí y cómo podemos construirlo con nuestras propias realidades, nuestra propia historia y nuestras propias contradicciones en el territorio.

–¿La organización del paradigma de la Nación Democrática y el confederalismo democrático es aplicable en los territorios de Abya Yala, y en el Ecuador en particular?

-Hay algo que se ha convertido en una discusión profunda dentro de nuestra organización: es sobre cómo estamos construyendo nuestro propio proceso, con los ejemplos de los procesos revolucionarios que seguimos, la revolución de Kurdistán, el movimiento zapatista, que también es uno de nuestros grandes referentes. Podríamos decir que, como Desde el Margen, estos dos procesos, la revolución kurda y el movimiento zapatista, son nuestros grandes referentes. Obviamente, ninguna revolución y ningún proceso se trasladan tal cual son, porque aquí hay diferentes contextos sociales, diferentes contradicciones.

La construcción del confederalismo democrático es nuestra principal referencia aquí en el Ecuador, en nuestro proceso de organización, en el proyecto político de Desde el Margen, que lo llamamos Territorios Autónomos Rebeldes. Estamos empezando a construirlos en los barrios, en las ciudades. Estamos pensando en la generación de autonomía dentro de los barrios, principalmente en las áreas de salud, alimentación y educación. Pensar en una Nación Democrática y no en un Estado-nación es básico. Porque cuando dejamos de pensar tanto en el Estado, y de ser parte del Estado, estamos rompiendo esta dependencia. Dentro de los barrios tenemos absoluta dependencia del Estado. Si quieres salud, el Estado. ¿Quieres educación? El Estado. El tipo de alimentos que estamos comiendo, con que nos estamos alimentando, lo define el Estado. ¿Seguridad? El Estado. ¿El ocio, la cultura? El estado. Hay una intrusión del Estado en cada poro de nuestro cuerpo, en cada actividad de nuestra vida. Hay que reemplazar esta figura por una Nación Democrática, que está constituida por el pueblo, por el pueblo, por una asamblea dinámica. Es fundamental, de lo contrario no es posible pensar en un Territorio Autónomo Rebelde.

La forma de organización del confederalismo democrático, esta dualidad, esta presencia siempre de un compañero es fundamental en la construcción de un proyecto político antipatriarcal, que es nuestra línea. Nuestro proyecto político se basa principalmente en la liberación de la mujer como la principal forma de liberación, como ustedes nos han enseñado de la liberación de los pueblos. Estamos pensando en los niños y niñas para que puedan tener voz. Entonces la dinámica asamblearia para construir colectivamente los procesos y la toma de decisiones, es fundamental. La ecología para América Latina es una de las luchas más importantes, llevamos más de 500 años colonizados. Nuestra naturaleza, la naturaleza de este territorio, está al acecho. El despojo caracteriza la vida de los pueblos de América Latina. La lucha contra las mineras por la defensa del agua, la lucha contra las petroleras, la lucha contra las industrias. Esto ha generado millones de muertes en América Latina. No podemos pensar en un proceso revolucionario, en una autonomía, sin pensar en la Madre Tierra. Es fundamental, nos atraviesa, es parte de nosotros. Aquí, en América Latina, se ha generado un pensamiento que se llama cuerpo-territorio. Lo que le pasa al territorio, lo que le pasa al agua, la contaminación del agua, del aire, de la tierra, pasa por nuestro cuerpo, nos enferma, entonces no son cosas separadas, somos lo mismo. Y a partir de este pensamiento, de este pensamiento que se hace cuerpo, que se hace carne, construimos y tomamos decisiones políticas sin separarnos de la naturaleza, porque es parte de nosotros.

El eje de construcción y organización junto a las mujeres y con la voz de las mujeres es fundamental, por eso es importante para nosotras aprender de Jineolojî. Porque vamos mucho más allá, porque hemos visto que necesitamos recuperar nuestra historia. Recuperar nuestra historia para poder construir otra mentalidad. Destruir esta mentalidad dominante, que aún está presente y que aún está en las organizaciones. Porque si algo ha caracterizado a las organizaciones de izquierda en América Latina es que son tremendamente patriarcales. Y hay organizaciones que no quieren generar este cambio. Y luego está la revolución de las mujeres, el paradigma de Abdullah Öcalan. Es fundamental salir a pensar de otra manera, sacar el pensamiento positivista que nos han dado las ciencias sociales eurocéntricas, y pensar desde los territorios. Pensar desde la vida, desde el cuidado de la vida. Para nosotras esto ha sido fundamental en nuestra construcción.

-Uno de los mayores problemas actuales en Abya Yala es precisamente el tema de la violencia contra la mujer y la cultura de la violencia. Está enraizado en la mentalidad de la sociedad debido al proceso de colonización del territorio y sus devastadoras consecuencias. La Revolución del Kurdistán tiene como principal pilar la revolución y la liberación de la mujer. ¿Cómo se pueden llevar estas luchas en la misma línea?

-Pues todo el territorio de Abya Yala, desde la conquista hace más de 500 años, entró en un proceso muy fuerte de cosificación de la mujer. Las mujeres de Abya Yala se convierten en moneda de cambio. Esta moneda de guerra dentro de los procesos también es de resistencia. Esto no quiere decir que el patriarcado vino con la conquista, no es así. La forma de organizar la vida antes de la conquista también tenía prácticas patriarcales, claro que los incas tenían prácticas patriarcales. Es algo que las mujeres que estamos tejiendo, que pensamos, principalmente dentro de lo que se llama feminismos comunitarios en Abya Yala. Hemos ido rescatando ese proceso de construir, de rescatar la propia historia.

El patriarcado ha pasado por nosotras. Nos queda claro que el capital se sustenta en el patriarcado. Porque el patriarcado permite que el capital tenga propiedad privada y la principal propiedad privada es sobre la familia, sobre los cuerpos de las mujeres, de los niños, de las niñas. La gran aportación del pensamiento occidental europeo ha sido la separación con la naturaleza. En eso, el hombre que razona es el que tiene poder sobre la naturaleza, y los cuerpos que se consideran naturales, los cuerpos de las mujeres.

Esto nos ha hecho un daño profundo en la construcción de las sociedades en América Latina. En tiempos de dictaduras en América Latina ha habido genocidios, en muchos países, en muchos territorios. Después de la conquista, hubo prácticas que se han mantenido desde entonces, contra los cuerpos, principalmente de mujeres indígenas, donde todo el aparato militar de los estados nacionales, buscando un blanqueo, destruía o pretendía destruir la matriz, destruir los cuerpos de las mujeres para que no pudieran tener hijos y que la población siguiera creciendo. Ese era uno de los objetivos.

Entonces, el feminicidio, la violación, como práctica de castigo, como práctica de control de la mujer, ha sido siempre una forma de patriarcado dentro de la conquista. La forma de corrección, la forma de controlar a las mujeres, es la violación. ¡Aquí en Ecuador tenemos violaciones todos los días! Violaciones a todo tipo de mujeres y cuerpos feminizados. Solo decir que se ha disminuido la designación de presupuestos para combatir la violencia de género para aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo funcionan los estados y la justicia. ¿Cómo podemos buscar la justicia si esa justicia es patriarcal? Si es una justicia que condena a las mujeres, que culpa a las mujeres. Una justicia que no piensa en la reparación.

Ante esto, ante estas realidades, las mujeres de América Latina nos hemos unido con una idea de lucha, con un objetivo de lucha, que es que queremos estar vivas. Ese es un objetivo primario básico para poder construir otras sociedades. Queremos estar vivos. Pensamos la lucha como el cuidado de la vida en común, cuestionando la justicia patriarcal, creando, pensándonos. Allí, la revolución de las mujeres kurdas se ha convertido en un ejemplo muy importante de organización desde las mujeres, de generar nuestros propios espacios de organización, de destruir el pensamiento dominante que tenemos las mujeres, claro, porque hemos sido creadas dentro de una educación patriarcal y tenemos muchas prácticas patriarcales que tenemos que destruir para construir otros mundos.

La defensa personal es fundamental. Ya no podemos dejar que nos maten. Tenemos que cuidar nuestros procesos políticos, la construcción de otros mundos hay que cuidarla por todos los medios. La recuperación de nuestra historia. La organización de la educación. La organización de la salud. Creo que algo que nos has enseñado y que para nosotras, no solo para nosotras como “Desde el Margen”, sino para todas las organizaciones que ven como ejemplo en América Latina la revolución de las mujeres kurdas es que la liberación de las mujeres es la liberación de todos los pueblos, es la liberación de la vida. En el momento en que nosotros, que somos los que vivimos la mayor opresión, nos liberamos, liberamos todo. Porque estamos liberando a nuestras familias; nuestros hijos e hijas están siendo criados de manera diferente. La organización en los barrios, la organización en las comunidades. ¿Por qué? Porque cuidamos la vida. Porque somos vida. Y estas revoluciones son para toda la vida. Y las otras revoluciones son de por vida. Y las otras revoluciones de la izquierda tradicional ya demostraron que no podían surgir, ¿por qué? Porque se basaban en el pensamiento patriarcal. No podemos en ese momento, siguiendo el ejemplo de la revolución del Kurdistán, ninguna organización de izquierda puede pensar que va a hacer la revolución y que va a lograr sostenerla sin cuestionar su pensamiento dominante y su pensamiento patriarcal.

-¿Hay alguna palabra final que le gustaría agregar?

-Enviarles un saludo revolucionario, de resistencia, compañeros de esta maravillosa revolución que es la revolución del pueblo kurdo, para decirles que aquí en Abya Yala les agradecemos mucho su lucha y queremos que sepan que nosotros también están luchando, que estamos juntos, que no están solos, que seguimos construyendo, creyendo y soñando en otros mundos que son posibles. Que estemos juntos, que no estés solo, que sigamos construyendo, creyendo y soñando en otros mundos que sean posibles. Sepan que aquí en el Ecuador también hay un proceso, una semilla que quiere que crezca una planta de liberación, un proceso de revolución aquí. No vacilen, camaradas. Estamos luchando junto a ustedes. Lo que está pasando en estos momentos, todos los bombardeos del Estado Genocida Turco, aquí también lo estamos difundiendo, aquí estamos creando formas de poder sostener su revolución también. Es muy importante que nos conozcamos, que sepas que no están solos. Y que este proceso siga, y que lo que están haciendo también lo están haciendo en otros territorios tan lejanos como el nuestro, aquí en Ecuador. Pero aquí estamos, y todavía estamos en la lucha, camaradas. Jin, Jiyan, Azadi.

Desde Ecuador, América Latina, Abya Yala, llamamos este 11 de junio a la acción global para defender la revolución de Kurdistán contra los ataques del estado genocida turco. Esta revolución sigue caminando, camaradas.

FUENTE: Nûçe Ciwan

