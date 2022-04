–

El viernes pasado se estrenó Geografías, una bella obra de teatro escrita por Leandro Airaldo, el multipremiado dramaturgo, actor y director de Enamorarse es hablar corto y enredado. Aquí, tal como en Enamorarse… se vuelve a narrar el encuentro entre dos desconocidos que abren su soledad para quedarse un poco menos solos. Por Andrés Manrique para ANRed

Un banco sin respaldo, un poste de una parada de colectivo, un cuadrado que representa unas baldosas que construyen el territorio y la cuarta pared que nunca se atravesará; un trabajo mínimo con la luz, dos actores con un vestuario preciso en escena; algunos efectos sonoros propios de la ciudad y excelentes actuaciones: esos son los elementos de la obra. El resto, palabras.

En poco más de sesenta minutos, los dos personajes desconocidos se vuelven personas que llegan a tocarnos con su historia. En mutuo acercamiento afectivo y físico, se aproximan también al espectador. La magia está echada. Emociona lo que cuentan, pero sobre todo lo que hacen con eso que cuentan. El dispositivo funciona; interpela sin golpes bajos ni sofisticaciones innecesarias, apelando a una ternura exenta de clichés y a una poesía concreta, sin retórica.

Mientras los espectadores se acomodan en la sala, un personaje de espaldas, sentado en el banco del escenario, toca un instrumento que no se llega a ver, pero que suena con aire de fuelle, de bandoneón. Las luces se apagan. Al encenderse, el personaje que estaba de espaldas sigue sentado, pero ahora frente al público. Al pie del poste, una mujer está parada, mirando hacia el costado en un gesto típico de estar esperando el colectivo. Después, se larga a llorar. El personaje del banco la mira extrañado, revuelve en su mochila y le alcanza un pañuelo de papel. El gesto tiende el lazo entre ellos que se llaman Marcia y Federico. Él no espera el colectivo, simplemente está descansando de las caminatas que realiza con frecuencia para alejar recuerdos que lo atormentan. Y Marcia no tiene destino, va a subirse al primer colectivo que frene para mantener a distancia una situación afectiva que le duele. Cada cual encuentra, en el movimiento, la forma de aplacar la angustia de la pérdida.

En la espera, de madrugada, ocurre toda la acción dramática. La presencia de la parada de tres líneas, remite a la posibilidad de traslado que es más hacia el interior diverso y múltiple de los personajes, que a través del espacio. Marcia se vuelve para Federico tan reveladora como Federico lo es para Marcia. Él pone en escena su conocimiento enciclopédico sobre los planetas y las cosas. Marcia, en cambio, le dará un impulso de movimiento y riesgo que Federico no habría jamás dado por sí solo. Cabalmente se cumple la hipótesis del personaje de mejores posibilidades: sin uno, el otro no se puede superar. La literalidad de Federico, hilarante y exasperante a la vez, explicada por el diagnóstico que no revelaremos, funciona para el pensamiento pragmático de Marcia como la llave extraña que abre el cofre del lenguaje.

Con algo de la belleza del entrañable Christopher, personaje principal de “El curioso incidente del perro a medianoche”, la gran novela de Mark Haddon (también llevada al teatro), Federico cuenta y explica distintos fenómenos del espacio exterior que irán revelando pliegues de su personalidad. Porque él no cree en el azar, en nada que no sea demostrable empíricamente. “No me consta”, repite cuando Marcia le plantea lo que a ella “le gusta creer”. Es en ese momento de aparente incomprensión cuando se vuelve fascinante comprobar cómo eso que no le consta a Federico, por carecer de rigor científico y aun lógico, se cuela en él y construye una posibilidad de contacto. Y cómo el discurso cientificista entra en diálogo con el coloquial para empujar a los personajes al punto en que reconocen que, a pesar de ser tan distintos, ambos pertenecen a un mundo en el cual la comunicación quizá sigue siendo el mejor de los malentendidos.

Las funciones son los viernes a las 20.30, en el teatro Patio de Actores (Lerma 568)

