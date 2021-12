Sobredosis de opio virtual en la FIL Guadalajara 2021

El ulular de las sirenas del convoy de varias camionetas blindadas de alta gama anunciaba la llegada del expresidente Zapatero, uno de los invitados de honor en la FIL Guadalajara 2021. Escoltado por la Guardia Nacional y con su numeroso séquito es recibido por las autoridades estatales y organizadores de la FIL que lo acompañan hasta el salón 8 área nacional donde tiene una cita para participar en el encuentro: “En defensa de la democracia igualitaria frente a las alternativas autoritarias”

Rodríguez Zapatero que ejerció la presidencia del reino de España entre los años 2004 al 2011 es homenajeado con aplausos por un auditorio completamente entregado a su causa. Según los analistas especializados, el expresidente no es un radical ni un populista, es un político moderado que apuesta por el diálogo y critica la violencia y el autoritarismo porque “sin igualdad no hay libertad ya que la dignidad humana está por encima de todo” “No basta con las leyes ni los grandes discursos pues hay que garantizarle al pueblo un bienestar material y espiritual además de la protección de la naturaleza como base del desarrollo” “El mundo hay que hacerlo habitable o de lo contrario el papel del político es irrelevante” Zapatero que podría gozar de una jubilación dorada con “sacrificio” se ha convertido en el “nuevo Gandhi” involucrado en la mediación de conflictos latinoamericanos, como es el caso de Venezuela donde funge como “embajador de buena voluntad” entre la oposición y gobierno de Nicolás Maduro. Es necesario limar asperezas para que se llegue al entendimiento y reconciliación nacional y así evitar un estéril derramamiento de sangre entre hermanos. Por su compromiso con la paz entre los pueblos algunos colectivos y organizaciones promueven su candidatura para el Premio Nobel de la Paz. No olvidemos que él retiró las tropas españolas de Irak, consiguió sentar a ETA en una mesa de negociación en la que acordó su desarme y apoyó la ley del Estatut Catalán para intentar neutralizar el procés el independentista y recuperar así la armonía entre los españoles. Zapatero durante su mandato fue el primer político español en declararse feminista y el máximo impulsor del matrimonio igualitario. Una de las alegrías más grandes de su vida fue encontrarse a dos hombres tomados de la mano. Aplausos.

“El futuro de América Latina y el Caribe pasa por su integración para que se consolide como una nueva potencia al estilo de la Unión Europea. Porque en un mundo cada día más global el reto es tener autonomía y no dependencia de un sistema financiero internacional donde quien tiene la llave es EE.UU” “Un proyecto que no tenga ningún contenido mesiánico; sino racional, político y de construcción empezando por el comercio, las infraestructuras comunes y promoviendo la investigación, la ciencia e innovación”

Algunos políticos mexicanos como Cuauhtémoc Cárdenas o Muñoz Ledo apoyaron sus propuestas con la siguiente argumentación: “Debemos aspirar a un nuevo pacto social para establecer una “Nueva República” en una socialdemocracia. El ejercicio democrático del poder es ciertamente, mandar obedeciendo. Lo que en última instancia significa el cambio democrático, la mutación del súbdito en ciudadano” Pero si están ante un súbdito del rey de España Felipe VI que viene a dictar lecciones de democracia en la Nueva España. Porque una monarquía hereditaria no es democrática ya que no se vota la jefatura del estado ya que se elige al príncipe o la principesa en la cama y según los caprichos de los óvulos y espermatozoides.

“Mas allá de las injusticias, la pobreza o las desigualdades lo que debe prevalecer en Latinoamérica es la unidad para favorecer a sus democracias” “la protección de todas las personas por la condición de ser ciudadano desde la cuna a la tumba, es decir, con la garantía de un mínimo de dignidad y bienestar” “No podemos tener pobreza ilimitada y a la vez riqueza ilimitada. La lucha contra la discriminación es fundamental” Pero nos vemos avocados a padecer una “dictadura democrática” con millones de ciudadanos condenados la miseria y en manos de unos gobiernos corruptos y gansteriles que jamás van a renunciar a sus privilegios. Solo mediante la lucha armada es posible lograr la liberación.

“La unidad de los países latinoamericanos y su integración es la prioridad en este siglo XXI. La debilidad de sus democracias, la capacidad de reducir desigualdades y pobreza no va a depender de México para los mexicanos, no va a depender de Bolivia para los bolivianos, va a depender si hay una Latinoamérica que se une y tenga fortaleza económica y financiera para endeudarse, fortaleza económica para el diálogo comercial y la negociación”

Y aunque el PSOE sea el principal valedor de la monarquía borbónica, Zapatero dijo que la socialdemocracia es un “republicanismo social avanzado y que profundiza en todas las condiciones para enfrentar la no dominación y discriminación de las personas” ¿Republicanismo?- Estaba hablando de modo figurado -¿la república de Platón?- porque “nosotros respetamos a la monarquía como está escrito en la Constitución” -me lo confesó cuando lo entreviste al finalizar el acto. Es decir, que este espectáculo de feriante no era más que puro metaverso y el único espacio donde podemos resucitar la República y sin colocarnos las gafas de realidad virtual. Tendremos que consolarnos con el revolucionario concepto de “monarquía republicana”. Lo que no tocó en su discurso fueron las aventuras del rey emérito Juan Carlos I en Dubái. Sería porque lo considera el “salvador de España” cundo consiguió neutralizar el golpe de estado de 1981. Él estuvo ocupando el cargo de presidente o gran chambelán en su reinado y no podía traicionar la memoria de su majestad ¿defender a un defraudador, a un corrupto y estafador hace parte también del juego democrático? . Se le caería el tinglado de socialdemócrata integro y honrado, pero prefiere mantener un silencio cómplice. Nadie va a atreverse a importunar al futuro premio Nobel de la Paz con preguntas capciosas y de doble sentido.

“La generación que va a tomar el poder en Latinoamérica en este momento histórico está llamada a unir e integrar más que a separar. Todo lo demás no son más que vanas promesas que seguramente generen una vez más frustración. Por lo tanto, el gran reto de Latinoamérica es su unidad, solo cuando haya una gran movilización o una gran decisión de altura de sus líderes políticos para lograrla , podremos ver una mejora de la democracia, una mejora en las condiciones sociales, porque eso no se va a poder dar sino tienen una fuerza y un papel en el mundo.” “Que se garantice la democracia, el estado de derecho, equidad fiscalidad. Que decidan todas las naciones de Latinoamérica su futuro o de lo contrario otras potencias lo harán” Rotundamente respaldó a la propuesta que planteó el presidente de México AMLO en el Consejo de Seguridad de la ONU de gravar con mayores impuestos a las personas más ricas y poderosas del mundo para combatir la miseria. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Musk, Besos se encargarán de redimir a los pobres de la tierra.

“Buscar la paz y la no violencia que permita extender la prevalencia de la libertad ya que sin integración regional nos consumirá el individualismo. Una integración sin importar las diferencias políticas entre derechas e izquierdas puesto que hay que aunar esfuerzos por el bien común” Las palabras que más ha repetido el “brillante estadista” en su discurso son: unidad, integración y socialdemocracia.

“La unión es la gran utopía” la segunda independencia de las naciones latinoamericanas (iberoamericanas en el lenguaje monárquico españolista) El reino de España es unidad heredada de la proclama del caudillo Francisco Franco de: Una, Grande y Libre. Pero los norteamericanos fieles a la doctrina Monroe (América para los americanos) tienen todas las de ganar porque la mayoría de los gobernantes latinoamericanos son sus socios y encima a nómina. A EE.UU no le conviene la integración de Latinoamérica pues entre más dividido esté el “patio trasero”, mejor para eternizar su dominio. Países como Panamá, Ecuador, Salvador, Venezuela (Venezuela bolivariana y chavista) o Cuba (comunista) han dolarizado sus economías y los que no, dependen de las transacciones en dólares, de las remesas y, sobre todo, de la bolsa de valores de Wall Street. Todo el crecimiento de un país y el PIB se mide en dólares. En Argentina cuando la gente se levanta por la mañana lo primero que pregunta es “cómo está el dólar”.

España, según la Constitución, es un ESTADO (REINO) SOCIAL y DEMOCRATICO DE DERECHO. Ahí están los principios republicanos” “La República es una gran construcción de instituciones sólidas.” “¿Qué es más importante en la democracia, una buena arquitectura, comprensión y aplicación de esos valores republicanos que he explicado de una manera muy sucinta o la parte social? Les diría que solo se llega a ésta si se logra la primera (!!!la república!!!!)

En este metaverso tan placentero volamos sobre nubes de algodón, titilan las lucecitas de colores y nadamos en ríos de mermelada, Solo falta que el gurú que se ponga flores en el pelo como los hippies de peace and love. “Debe prevalecer La civilización del amor sobre la del odio y la violencia” Y para meterle miedo al público lanzó una intrigante profecía: “EE.UU provocaría dos guerras frías con Rusia y China y hay que impedirlo”

Zapatero es el “heraldo rosa” de la Unión Europea en Latinoamérica. Porque Europa intenta inmiscuirse en los asuntos latinoamericanos con España como interlocutor. Atención porque históricamente España ha intentado copiar el modelo de la Commonwealth británica y para eso creó la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que regularmente se reunía en distintas sedes donde el rey de España ejercía el papel de novísimo “Emperador”. No hay más que echar la vista atrás para revivir el penoso incidente del “¿Por qué no te callas?” que le gritó el rey Juan Carlos I al comandante Chávez en la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile. Para la monarquía española no existe Latinoamérica sino “Iberoamérica” aunque lo más apropiado sería hablar de “Hispanidad” Una España hundida tras el desastre del 98 con la pérdida de sus últimas colonias Cuba, Puerto Rico y Filipinas precisa reivindicarse. Sus ansias de venganza son más que evidentes. Este es el clásico enfrentamiento entre los derrotados hispanos y los victoriosos anglosajones, el imperio yanqui y el británico. Por algo el generalísimo Franco fue el guionista y productor de la película “Raza”, patrocinada por el Consejo de la Hispanidad, que coincidía con el ideario del nacional-catolicismo y el renacimiento de una España imperial. O sea, que en una misma mesa se han sentado los mexicanos invadidos y derrotados por el ejército norteamericano en 1846 y también en 1914 y los españoles derrotados por el imperio yanqui en 1898. Ambos países siguen siendo satélites de Washington, y encima España está integrada a la OTAN (estructura de defensa mutua del bloque occidental) por obra y gracia del PSOE que le cedió a Washington las bases de Torrejón, Morón, Zaragoza y Rota