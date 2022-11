Mercadona lleva siendo el supermercado l铆der en el Estado espa帽ol desde 2009. En 2021 la empresa alcanz贸 el 25% de la cuota de mercado del sector, una cifra muy lejana a la de Carrefour, segunda en liderazgo en el pa铆s, con un 9% de la cuota. Ese mismo a帽o, la l铆nea de supermercados tuvo un beneficio neto de 680 millones de euros. M谩s all谩 del sector de la alimentaci贸n, la compa帽铆a es una de las empresas que m谩s factura de todo el territorio. A pesar de que Mercadona est谩 integrado en el d铆a a d铆a de la poblaci贸n, muy pocas son las veces que su fundador y CEO, Juan Roig, ha hablado p煤blicamente, ya que se niega a dar entrevistas y solo aparece para comentar los resultados anuales de la empresa.

Sin embargo, durante los 煤ltimos a帽os Mercadona ha tenido una estrategia medi谩tica muy clara: aparecer de forma positiva en los medios de comunicaci贸n a trav茅s de una publicidad 鈥渧elada鈥 de sus productos.No hay m谩s que hacer una r谩pida b煤squeda sobre Mercadona para ver la presencia casi diaria, en distintas cabeceras del Estado, de noticias relativas al lanzamiento de un nuevo producto o a los impactos positivos de la actividad econ贸mica de la compa帽铆a. Es casi imposible encontrar una noticia cr铆tica con respecto a la empresa de Roig, al igual que pasa con otras grandes empresas nacionales como El Corte Ingl茅s. El cuidado escrupuloso de su imagen es la garant铆a de su hegemon铆a. Seg煤n la propia compa帽铆a, 鈥淢ercadona es una empresa involucrada con los objetivos de la sociedad鈥. La falta de una postura cr铆tica por parte de los medios de comunicaci贸n, la gran implantaci贸n en todo el territorio y una autorrepresentaci贸n amable por parte de la compa帽铆a hace que la sociedad tenga una visi贸n positiva e inquebrantable de la empresa, hasta el punto de que est谩 extendida la idea de que Mercadona es una de las empresas que mejor trata a sus empleados. Sin embargo, muchos testimonios nos aportan una realidad distinta a esta proyecci贸n.

鈥淣unca ver谩s un empleado racializado en Mercadona鈥, Miguel Montenegro

A pesar de que se trata de una din谩mica empresarial que se produce en todo el Estado, en los 煤ltimos a帽os se han dado varios casos en Andaluc铆a que han desembocado en la convocatoria de boicot a la l铆nea de supermercado organizada desde la CGT Andaluc铆a para el pr贸ximo mi茅rcoles 16 de noviembre. 鈥淯na jornada de lucha contra la pol铆tica laboral de Mercadona que est谩 despidiendo y agrediendo psicol贸gicamente tanto a trabajadores/as como a sus familiares鈥, comentan desde el sindicato. En esa jornada se realizar谩n acciones en distintos establecimientos de la compa帽铆a repartidos por el territorio andaluz. 鈥淨ueremos visibilizar lo que Mercadona est谩 haciendo y adem谩s concienciar a las trabajadoras de que no se callen, que ya est谩 bien de aguantar abusos, de obligarles a ir a trabajar estando enfermos, de no permitirles conciliar la vida familiar y laboral, de tener que recurrir a los juzgados quien se atreva a reclamar sus derechos鈥, comenta Miguel Montenegro secretario general de CGT Andaluc铆a.

La jornada de boicot se realizar谩 un d铆a antes de la celebraci贸n del proceso de conciliaci贸n judicial del 煤ltimo caso representado por el sindicato. Mart铆n, un trabajador de Mercadona de La Carolina (Ja茅n), denuncia que ha sido despedido por ser la pareja sentimental de la secretaria de Formaci贸n de CGT Andaluc铆a, Ceuta y Melilla, Lola Lloreda. 鈥淰amos a defender la nulidad del despido con u帽as y dientes 鈥攃omenta Montenegro鈥, utilizan siempre un falso despido disciplinario, es una excusa para echar por la cara鈥.

鈥淢i caso sali贸 en Canal Sur, pero solo me permitieron hablar de la denuncia a la empresa Fremap, me prohibieron utilizar la palabra Mercadona鈥, Lolo Lorenzo

Esta estrategia de despido ha sido utilizada en varias ocasiones por la compa帽铆a. Un modus operandi que se basa en justificar un despido por cuestiones disciplinarias y reconocer en un posible tr谩mite judicial la improcedencia de ese despido. 鈥淕racias a la no reforma laboral de Yolanda D铆az siguen sin tener que pagar salario de tr谩mites cuando los despidos son improcedentes, a la empresa esto le est谩 yendo muy bien鈥, comenta el portavoz de CGT Andaluc铆a. El pasado agosto, en Almu帽茅car, Adela Olivares y Salvador Pag茅s, dos trabajadores con m谩s de 20 a帽os en Mercadona, fueron despedidos de forma improcedente 鈥渄espu茅s de tantos a帽os cargando cajas de frutas y cortando embutidos鈥, seg煤n comentaban en la concentraci贸n frente al establecimiento organizado por vecinas de la localidad. 鈥淢ercadona no quiere personas mayores, cuando ya le ha sacado el rendimiento a alguien, utilizan el despido disciplinario鈥, sostiene Miguel Montenegro.

Altas forzadas y abuso de poder

Lolo Lorenzo era trabajador de Mercadona hasta agosto de 2020, cuando fue despedido 鈥減or las limitaciones funcionales que presento en mi aparato locomotor鈥, seg煤n comenta 茅l mismo. Todo comenz贸 a finales del a帽o 2019 cuando le diagnosticaron varias hernias discales. Tras varios d铆as de baja, Mercadona y la empresa de seguro m茅dico que le da servicio a esta, FREMAP, 鈥渕e comenzaron a presionar para que me dieran el alta a pesar de que no estaba recuperado鈥, comenta Lorenzo. Unas presiones que duraron meses a pesar de que el trabajador segu铆a incapacitado y someti茅ndose a distintas intervenciones quir煤rgicas. A Lorenzo le obligaron a volver a trabajar: 鈥淧rovocaron mi alta para as铆 poder echar a la chica que me sustitu铆a, que se hab铆a quedado embarazada, y no tener que pagar ninguna de las dos bajas鈥. Finalmente, a Lolo Lorenzo le dan otra baja por enfermedad com煤n, de la que se hace cargo la Seguridad Social, cuando la enfermedad estaba relacionada con su trabajo y deber铆a haberse hecho cargo la empresa FREMAP. 鈥淵o he cargado 11.000 kilos diarios de lunes a s谩bado durante 16 a帽os, estas dolencias no son heredadas de mi madre鈥, se queja el trabajador.

A principio del a帽o 2020, el trabajador dej贸 de recibir su sueldo estando de baja, seg煤n justific贸 la empresa porque no hab铆a acudido a una citaci贸n m茅dica cuya notificaci贸n hab铆a recibido supuestamente por su hijo: 鈥淒ec铆an que la notificaci贸n la hab铆a recibido mi hijo Manuel Lorenzo, pero mi hijo no se llama as铆 y adem谩s tiene ocho a帽os, es imposible鈥.

Durante m谩s de tres a帽os, tanto Fremap como Mercadona han perturbado la tranquilidad del trabajador a trav茅s de distintas estrategias. 鈥淢e han bloqueado la posibilidad de contacto, mentido y dejado sin cobrar m谩s de un a帽o en el que mi padre pensionista me ha tenido que ayudar para sacar a mi familia para adelante鈥, se queja Lorenzo. El pr贸ximo 9 de enero de 2023 se celebrar谩 el juicio del trabajador contra ambas empresas. El exempleado sostiene que su caso no se trata de un caso aislado del modo de hacer de la empresa, sino que esta tiene 鈥渃omprados los medios de comunicaci贸n y las instituciones鈥. Por su experiencia, afirma que su caso 鈥渟ali贸 en Canal Sur, pero solo me permitieron hablar de la denuncia a la empresa Fremap, me prohibieron utilizar la palabra Mercadona鈥.

A pesar de que 鈥渓as malas pr谩cticas laborales forman parte del ADN de la empresa鈥, seg煤n comentan desde CGT Bizkaia, y los casos de acoso sexual (en Valencia durante el a帽o 2015), la represi贸n sindical (en 2013, Francisco Enr铆quez, empleado en M谩laga, fue despedido de la empresa por formar parte de la CGT), o abuso laboral (tres casos en Fraga durante el a帽o 2013) son una constante en los 煤ltimos a帽os, pocos son los que acaban teniendo un recorrido medi谩tico que llega a la sociedad. Este silenciamiento se debe al miedo a las posibles represalias que la empresa pueda tener con trabajadores y extrabajadores y, adem谩s, con la cl谩usula de confiabilidad que la empresa obliga a firmar a todos sus empleados. Esta obligatoriedad se une a otras cuestiones presentes en el c贸digo de conducta de la entidad, que pasa desde la prohibici贸n de los tatuajes hasta la denominaci贸n de los clientes como 鈥渆l jefe鈥. Una actitud que puede desembocar en la discriminaci贸n en sus filas de empleados a distintas personas por cuestiones de diversidad: 鈥淣unca ver谩s un empleado racializado en Mercadona鈥, comenta Miguel Montenegro.