–

De parte de Kurdistan America Latina May 31, 2023 328 puntos de vista

Durante toda la campa帽a electoral, el presidente electo Recep Tayyip Erdogan insult贸 a los miembros de la comunidad LGBTQ, los utiliz贸 para atacar a la oposici贸n y los acus贸 de destruir los valores familiares. La reelecci贸n en Turqu铆a del presidente islamoconservador ahora causa pavor entre la comunidad, cuyos miembros temen incluso por su vida.

鈥淭engo realmente miedo. Antes, ya no pod铆a respirar y ahora van a intentar estrangularme鈥, dijo el s谩bado Ilker Erdogan, un estudiante de 20 a帽os contactado por AFP la v铆spera de los comicios, en el barrio de Kadik枚y, en Estambul.

En su primer discurso el domingo por la noche tras su victoria, Erdogan pregunt贸 a sus seguidores: 鈥溌縀s el CHP (partido laico de su rival perdedor Kemal Kili莽daroglu) LGTB? 驴Es el HDP (pro-kurdo) LGTB?鈥. Y la multitud clam贸: 鈥溌铆!鈥. Y luego dijo: 鈥溌縀s el AKP (su partido) LGTB?鈥 鈥 鈥溌o!鈥, contest贸 el p煤blico.

Ilker Erdogan explica que desde muy peque帽o ya ha sentido ese miedo. 鈥淐uando nac铆 el AKP ya estaba en el poder. Desde que nac铆, he sentido la discriminaci贸n, la homofobia y el odio. Los funcionarios, los profesores, los directores, los trabajadores de la escuela, me han hecho sentir ese odio鈥, recuerda.

鈥淪iempre me dijeron que hab铆a algo que no funcionaba en m铆, que yo era un marginado, y me hicieron creer que lo era de verdad鈥, prosigue.

A lo largo de la campa帽a electoral, el jefe de Estado saliente nunca dej贸 de atacar a esta comunidad, incluso diciendo que 鈥渘ing煤n LGTB puede ser el producto de esta naci贸n鈥.

El peligro de las expresiones de odio

Su ministro del Interior, S眉leyman Soylu, denunci贸 la 鈥渞eligi贸n鈥 LGTBQ, importada, seg煤n 茅l, de 鈥淓stados Unidos y Europa鈥. 鈥淐uando hablan de LGTBQ, esto incluye el matrimonio de animales y humanos鈥, dijo en una ocasi贸n.

脷ltimamente, se han incrementado los episodios de odio hacia esta comunidad: 鈥淗e sufrido m谩s discursos y actos de odio de los que hab铆a tenido durante mucho tiempo. Me lanzaron caf茅 desde un carro y me han gritado en la calle鈥, asegura Ameda Murat Karaguzu, responsable de proyecto en una asociaci贸n para los derechos de los LGTBQ.

鈥淟a polic铆a que me detiene, a m铆 y no a mis amigos heterosexuales, comprueba mi documento de identidad鈥 El discurso de odio generado por el gobierno sustenta cada una de estas situaciones鈥, dice esta mujer de 26 a帽os.

En su opini贸n, este 鈥渄iscurso de odio鈥 del presidente Erdogan 鈥渋ncita a las personas hom贸fobas, tr谩nsfobas y hostiles a los LGTBQ+ en la calle, porque saben que no tendr谩n ninguna consecuencia si nos matan o nos hieren鈥.

Tugba Baykal, directora de documentales y activista LGTBQ de 39 a帽os, ha decidido irse de su pa铆s: 鈥淟a gente es tratada como criminales por el simple hecho de existir鈥, cuenta, segura de que los pedidos de visados para emigrar van a aumentar.

Ella intentar谩 ir a Estados Unidos: 鈥淯na decisi贸n que habr铆a sido mucho m谩s dif铆cil de tomar si nuestra pa铆s fuera m谩s hospitalario鈥.

FUENTE: Semana / AFP

<!–

–>