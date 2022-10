Un informe de Cruz Roja destaca el aumento de la juventud que pide ayuda y sit煤a sus mayores problemas en la cronificaci贸n de la pobreza, la falta de escucha y la necesidad de empleos no precarios.

Casi es imposible acceder a una oferta laboral sin herramientas y conocimiento digital de cara a la postulaci贸n. Tampoco, claro, sin apenas formaci贸n, aunque para todo ello primero haya que haberse desenvuelto en un entorno que pueda ir m谩s all谩 de la supervivencia del d铆a a d铆a. En pocas palabras: que tu familia no necesite que dejes de estudiar pronto porque hace falta un salario m谩s en casa.

La cronificaci贸n de la pobreza y abandono escolar temprano, al igual que la discriminaci贸n por no poseer los recursos econ贸micos suficientes para la obtenci贸n de una formaci贸n adecuada y un trabajo posterior, son algunos factores destacados por Cruz Roja en su 煤ltimo informe focalizado en la juventud. Sobre todo, alerta de que casi la mitad de las personas que han formado parte del estudio tienen miedo al futuro: se trata de una rueda en la que se retroalimenta el entorno empobrecido.

La directora estatal de Cruz Roja Juventud, Paula Rivar茅s, recalca que, tras la pandemia, atendieron a un 97% m谩s de j贸venes. 鈥淪e da una transmisi贸n intergeneracional de la pobreza. Si tu entorno es pobre, tendr谩s dificultades y sufrir谩s cierta discriminaci贸n. De hecho, muchos de ellos no pueden comprar un m贸vil, algo esencial en la forma de relacionarse entre j贸venes, as铆 que pierden la oportunidad de desenvolverse entre sus iguales鈥, explica.

En resumen: la pobreza se hereda y, junto a ella, el aumento del abandono y fracaso escolar: 鈥淧orque si tu familia se encuentra en una situaci贸n vulnerable, lo m谩s normal es que con 16 a帽os dejes de estudiar y te pongas a trabajar鈥, a帽ade Rivar茅s. El 41% de la juventud encuestada afirma tener miedo al futuro debido a la incertidumbre que le provoca el no saber de qu茅 va a trabajar o qu茅 ocurrir谩 en el corto plazo. Este dato tan impactante, indican desde Cruz Roja, se conjuga con lo sufrido por parte de este grupo social durante la pandemia.

La COVID 19 hizo grandes estragos en la juventud: 鈥淔ue uno de los colectivos que m谩s solo se sinti贸 y que m谩s dificultades tuvo para adaptarse. Con el confinamiento, muchos de ellos no ten铆an las herramientas digitales adecuadas para seguir con las formaciones en las que estaban inmersos鈥, afirma la directora estatal de Juventud. Muchos de los que s铆 pose铆an dispositivos digitales ni siquiera pudieron acceder a Internet al no poseer Wi-Fi en sus domicilios.

En 2019, Cruz Roja atendi贸 a 99.591 usuarios y usuarias de entre 16 y 30 a帽os, una cifra que aument贸 considerablemente hasta los 196.897 registros del a帽o siguiente, con la eclosi贸n de la pandemia.

De ciudadano a superviviente

Toni Bruel, coordinador general de Cruz Roja en Espa帽a, enfatiza la frase 芦dejar de ser ciudadano para ser superviviente芦. Desde su punto de vista, 鈥渓lega un momento en el que las cosas se tuercen tanto que no puedes participar de la vida social porque solo est谩s preocupado por comer, acceder a la universidad o a un trabajo, aunque sea precario鈥. En esas condiciones, parece imposible no caer en cierta desaceleraci贸n a nivel mental, pensar que no hay nada que te interese.

Cerca del 42% de los j贸venes no tiene inter茅s por la pol铆tica, se desconecta de la participaci贸n social porque, simplemente, est谩n ocupados en intentar sobrevivir un d铆a m谩s, apuntan en el informe. 鈥淗ay otro aspecto muy gr谩fico, que llamamos mendigar Wi-Fi, y es que la mitad de las personas que atendemos tienen que buscar una conexi贸n a la red, de la que carecen, para realizar cualquier tipo de gesti贸n鈥, a帽ade el propio Bruel.

El informe deja otros porcentajes a tener en cuenta: el 36% no se siente representado por ning煤n partido pol铆tico; un 24% siente que no disfruta plenamente del ejercicio de sus derechos; el 21% no se siente identificado con su entorno habitual y un 12% tiene falta de inter茅s por las actividades sociales a las que tiene acceso.

Exposici贸n a la cultura de la inmediatez

No es dif铆cil saber qu茅 consecuencias conlleva esta realidad, como una gran limitaci贸n en la b煤squeda de empleo. A todo ello se suman ciertas dificultades que no por repetidas son menos importantes. Seg煤n el coordinador general, muchas personas no pueden comer prote铆nas tres veces a la semana y m谩s del 36% sufre pobreza energ茅tica, es decir, no tienen asegurado el pago de la factura de la luz. As铆 lo recalca Bruel: 鈥淪on supervivientes, solo se buscan la vida, y es muy dif铆cil que as铆 y al mismo tiempo te puedas formar o buscar un trabajo鈥.

La juventud, adem谩s, se enfrenta a algunos miedos que sus generaciones predecesoras no sufrieron. As铆 lo atestigua el programa de soledad de Cruz Roja, al que muchos y muchas j贸venes llaman. 鈥淎 lo mejor se sienten angustiados porque alguien no le ha dado un like a una foto suya, y quiz谩 si hablaran de ello con sus tutores legales no lo ver铆an importante, pero para los chavales s铆 que lo es鈥, continua Rivar茅s. Seg煤n recoge el informe, 鈥渓os chicos y chicas en situaci贸n de vulnerabilidad social se ven todav铆a m谩s expuestos a la cultura de la inmediatez鈥.

Ilustra la realidad como un laberinto del que no saben salir sin refuerzo y acompa帽amiento. Para ello, resulta primordial una fase de escucha en la que la persona afectada pueda mostrar su realidad sin temor para, despu茅s, esbozar un plan integral e individualizado. Cruz Roja posee convenios con empresas en las que aquel estudiantado formado en la organizaci贸n puede ir a hacer pr谩cticas y as铆 quedar abierta la puerta a una posible contrataci贸n.

鈥淓s imprescindible dar una segunda oportunidad a toda esa gente que, por un motivo u otro, tuvo que ponerse a trabajar sin apenas haber terminado sus estudios, porque muchas veces lo hicieron por la sencilla raz贸n de que su entorno familiar necesitaba ese dinero para salir adelante鈥, prosigue Rivar茅s. En este punto, las competencias digitales es uno de los aspectos que m谩s hay que tener en cuenta. Seg煤n la directora de Cruz Roja Juventud, la juventud es nativa digital pero nadie les ha explicado las m煤ltiples funciones que hay en un Word.

De esa forma, intentan cortar la pescadilla que se muerde la cola una y otra vez tal y como los datos confirman: 鈥El 31% de los menores de 19 a帽os no encuentra trabajo por falta de experiencia laboral, pero no tiene experiencia porque no les contratan鈥, reflexiona la responsable de Cruz Roja. Por otro lado, el perfil mayoritario de personas que se encuentran en esta rueda que es dif铆cil frenar son mujeres de 19 a 30 a帽os. 鈥淧ara terminar con esta din谩mica, entendemos que primero todo el mundo deber铆a tener cubiertos los servicios b谩sicos para que dejaran de ser supervivientes y as铆 puedan aprender competencias. Mientras aprenden a pescar, darles de comer鈥, determina Bruel.

Desequilibrio mundial de la riqueza

As铆 pues, 茅l objetiva tres 谩mbitos en los que trabajar: primero, activar a las personas a trav茅s de la formaci贸n; despu茅s, facilitarles el acercamiento a un entorno laboral seguro y no precario o de subsistencia; y por 煤ltimo, incentivar su participaci贸n social. 鈥淣os enfrentamos a un fen贸meno mundial de desequilibrio de la riqueza y que tendr谩 que tener elementos correctores. No est谩 en nuestras manos cambiar eso, pero s铆 el tener conciencia de que ese desequilibrio siempre va a afectar m谩s a las personas m谩s d茅biles鈥, concluye el coordinador general de Cruz Roja en Espa帽a.

La muestra del estudio estuvo conformada por 45 personas, 26 mujeres y 19 hombres, repartidos en grupos focales entre personal laboral y voluntario de la organizaci贸n y j贸venes atendidos por la misma. Entre las conclusiones que destaca la entidad se encuentra el malestar emocional y ps铆quico que puede provenir del fracaso en la b煤squeda de empleo que les lleva a pensar que la responsabilidad es totalmente de los j贸venes, y reafirman que 鈥la precariedad laboral est谩 directamente relacionada con la precariedad de la vida, con las dificultades de los y las j贸venes para emanciparse de sus familias, la desmotivaci贸n y la frustraci贸n, la desigualdad social y, en algunos casos, el abuso de sustancias legales o ilegales o las adicciones comportamentales鈥.

Guillermo Mart铆nez

Este art铆culo fue publicado originalmente en La f脿brica digital

Fuente: La Marea