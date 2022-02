Entrevista con Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires

El secretario general del el SiPreBA opina sobre el acuerdo con el FMI y suscribe un documento con otros referentes sindicales, políticos y sociales del kirchnerismo.

M.H.: Una serie de organizaciones que integran el Frente de Todos hicieron una declaración respecto de una propuesta en relación a la deuda con el FMI. Me gustaría que compartieras con nuestros oyentes el contenido de esa propuesta.

A.L.: A nosotros nos preocupa, que cualquier tipo de acuerdo con el FMI, lo que implica es un ajuste sobre el pueblo. Y nosotros somos dirigentes sindicales, sociales, políticos, que nos juntamos para esta solicitada y representamos a sectores que han perdido durante los cuatro años de macrismo muchísimos derechos, poder adquisitivo, nivel de vida y que estos dos años eso no se revirtió, más bien lo contrario.

Se puede entender el tema de la pandemia, pero un ajuste a partir de un acuerdo con el FMI sería condenar a nuestro país y además condenar al Frente de Todos también como fuerza política, sacándole también su representatividad.

Porque no nos olvidemos que el FDT vino con la promesa de que iba a recomponer lo perdido durante el macrismo. Entonces básicamente la propuesta que hacemos es que los cien grandes fugadores de divisas hagan un aporte extraordinario para pagarle la deuda al FMI, porque recordemos que además de que no pasó por el Parlamento, el préstamo a través del acuerdo stand by que el FMI le dio a Macri para financiar su campaña, es público que fue una apuesta para que Macri ganara la reelección y, lamentablemente, muchos empresarios argentinos lo utilizaron para fugar divisas.

Entonces, que esas cien personas que son los principales fugadores de divisas hagan un aporte extraordinario, apoyamos la acusación criminal que hace Alberto Fernández contra los funcionarios que tomaron esa deuda y, por último, como planteaba Cristina Fernández de Kirchner que también el FMI se haga cargo de repatriar esa fuga de capitales a nuestro país para que con esos fondos se pueda pagar parte de la deuda.

Estos son los lineamientos generales, el contenido es que no queremos al FMI, no queremos más ajuste sobre la clase trabajadora y los sectores más vulnerables de nuestro país y que en ese sentido el gobierno tiene una responsabilidad que es recomponer la situación perdida con el macrismo.

M.H.: ¿Qué agrupamientos acompañan esta propuesta?

A.L.: Hay representantes del Subte, de Metrodelegados, Beto Pianelli, compañeros de Capital como el “Tano” Catalano de ATE, ex diputados como Campagnolo, dirigentes de movimientos sociales, La Dignidad, SiPreBA. Esto igualmente es un planteo que hacemos en el marco de un debate, nosotros queremos que se politice esta discusión y se masifique. Creemos que no hay que tenerle miedo al debate, que lo peor que podemos hacer es tener miedo de defender los intereses del pueblo.

A veces me da mucha impotencia y mucha lástima cuando dirigentes del bloque del Frente de Todos, que votamos, le temen al default, obviamente nadie lo desea, pero el miedo tiene que ser a no cumplir con las promesas de campaña, con ese objetivo y esa misión de recomponer los derechos y el nivel de vida de la clase trabajadora.

Cristina el último día de diciembre decía que nosotros dejamos uno de los escenarios más altos de Latinoamérica, y hoy tenemos uno de los más bajos. Eso es un problema, nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso. El FMI tiene que esperar, los que no pueden esperar son nuestros compañeros y compañeras que no pueden llegar a fin de mes.

Eso es lo central y hay un montón de sectores dentro del gobierno, más allá de esta declaración que se organizó entre un grupo de compañeros y compañeras, Pablo Moyano ya lo venía planteando, Juan Grabois, compañeros de los movimientos sociales, hay un montón de sectores que vienen planteando la misma perspectiva y a nosotros nos parece importante que dentro del FDT se dé esta discusión.

La Haine