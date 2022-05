–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 2, 2022 169 puntos de vista

Sin disculparse ni avergonzarse por su serie de recientes fracasos, el partido de la guerra vuelve a la carga una vez m谩s. Sus miembros reciben con satisfacci贸n la perspectiva de una 鈥淣ueva Guerra Fr铆a鈥

Andrew J. Bacevich (The Nation)

Recientemente particip茅 en la conmemoraci贸n del discurso de Martin Luther King 鈥淢谩s all谩 de Vietnam: el momento de romper el silencio鈥, pronunciado originalmente el 2 de abril de 1967 en la iglesia Riverside de Nueva York. King aprovech贸 la ocasi贸n para anunciar su oposici贸n a la guerra que estaba teniendo lugar en Vietnam. Aunque algunos miembros del movimiento antib茅lico lo ve铆an venir desde hac铆a tiempo, esta decisi贸n recibi贸 duras cr铆ticas, incluso de partidarios del movimiento en defensa de los derechos civiles. Le acusaron de desviarse de su camino y le indicaron la necesidad de volver al lugar que le correspond铆a.

El acto de este a帽o en conmemoraci贸n por el 55潞 aniversario, celebrado tambi茅n en el magn铆fico santuario de la iglesia de Riverside, ofreci贸 una estimulante m煤sica cristiana y un reflexivo debate sobre las declaraciones de King. Sin embargo, lo m谩s impactante fue la lectura p煤blica del propio discurso. 鈥淢谩s all谩 de Vietnam鈥 contiene muchos pasajes c茅lebres y conmovedores. King, por ejemplo, cit贸 鈥渓a cruel iron铆a de ver en las pantallas de televisi贸n a j贸venes negros y blancos que matan y mueren juntos por una naci贸n que ha sido incapaz de sentarlos juntos en las mismas escuelas鈥 y que no les permite vivir 鈥渆n la misma manzana en Chicago鈥. Y reflexionaba sobre la incongruencia de enviar a j贸venes negros 鈥渁 doce mil kil贸metros de distancia para garantizar unas libertades en el sudeste asi谩tico que no hab铆an encontrado en el sudoeste de Georgia y el este de Harlem鈥.

Para m铆, al menos, lo que ese momento conmemorativo puso claramente de manifiesto fue su lacerante cr铆tica a la libertad estadounidense. Y ah铆, en mi opini贸n, reside su valor perdurable.

Entre la teor铆a y la pr谩ctica 鈥揺ntre las aspiraciones expresadas en la Declaraci贸n de Independencia y la Constituci贸n, por un lado, y la omnipresencia de lo que King denomin贸 los 鈥渢rillizos gigantes鈥 del racismo, el materialismo y el militarismo, por el otro鈥 sigue existiendo, incluso en nuestros d铆as, una enorme brecha. Su discurso reflej贸 elocuentemente esa brecha que, con el paso del tiempo, no se ha reducido de un modo considerable.

King no fue ni el primer ni el 煤ltimo observador en se帽alar la naturaleza degradada y deficiente de la libertad al estilo estadounidense tal y como se ejerce en la pr谩ctica. Tampoco fue el 煤nico en advertir la hipocres铆a que impregna nuestra pol铆tica. No obstante, debido a las cotas morales a las que hab铆a ascendido, su cr铆tica adquir铆a una mordacidad especial.

En 2022 hemos llegado a un momento, aunque sea con retraso y a rega帽adientes, en el que la mayor铆a de los estadounidenses (aunque ni mucho menos todos) al menos reconocen que el racismo constituye un indecente hilo que recorre la historia de nuestra naci贸n y se burla de nuestra profesada devoci贸n por la libertad y la igualdad para todos. Por supuesto, el reconocimiento por s铆 solo no implica una reparaci贸n. En el mejor de los casos, hace que las reparaciones sean plausibles. En el peor de los casos, ofrece una excusa para la inacci贸n, como si el mero hecho de confesar el pecado bastara para eliminarlo.

La atenci贸n prestada al racismo en los 煤ltimos tiempos ha tenido exactamente ese efecto no deseado: liberar a los estadounidenses de cualquier obligaci贸n, ni siquiera de reconocer las insidiosas consecuencias del materialismo y el militarismo. En ese sentido, incluso ahora, dos de los gigantescos trillizos de King apenas llegan a ser mera palabrer铆a. En la esfera pol铆tica se ignoran o, en el mejor de los casos, se tratan como algo secundario.

Los presidentes suelen tener mucho que decir sobre muchas cosas y Joe Biden abraza con creces esa tradici贸n. Rara vez 鈥揓immy Carter es la 煤nica excepci贸n que se me ocurre鈥 se centran en el impacto del materialismo y el militarismo en la vida estadounidense. Sobre estos dos temas, el por lo dem谩s locuaz Biden ha guardado silencio.

Empleando un registro prof茅tico en su discurso, King hab铆a descrito la guerra de Vietnam como 鈥渦n mero s铆ntoma de una enfermedad mucho m谩s grave dentro del esp铆ritu estadounidense鈥. Y aunque esa guerra termin贸 hace medio siglo, la enfermedad m谩s grave a煤n persiste. Se puede ver en la desigualdad generalizada y la pobreza abrumadora que impregnan a la que sigue siendo la naci贸n m谩s rica del mundo, as铆 como en el continuo apetito de nuestro pa铆s por la guerra, ya sea directamente o a trav茅s de sus representantes. Sobre todo lo vemos en la obstinada negativa a reconocer la relaci贸n entre el racismo persistente, el materialismo omnipresente y el militarismo corrosivo, cada uno de los cuales utiliza y sostiene a los dem谩s.

En la iglesia de Riverside, King denunci贸 que, mientras el gobierno de Estados Unidos manifestaba un firme compromiso por la paz, se hab铆a convertido en 鈥渆l mayor proveedor de violencia del mundo鈥. Teniendo en cuenta el aumento progresivo de muerte y destrucci贸n que segu铆a aconteciendo en Vietnam, la verdad de esa afirmaci贸n en 1967 era 鈥搊 deber铆a haber sido鈥 indiscutible. Incluso teniendo en cuenta la invasi贸n rusa de Ucrania y la consiguiente destrucci贸n y matanza en este pa铆s, hoy en d铆a esa afirmaci贸n sigue siendo cierta. Si se calculan las consecuencias de las diversas campa帽as desacertadas posteriores al 11 de septiembre, emprendidas en el marco de la 鈥済uerra global contra el terrorismo鈥, los hechos hablan por s铆 mismos.

En 1967, King lanz贸 este reto: 鈥淐omo naci贸n debemos someternos a una revoluci贸n radical de valores鈥. En las d茅cadas siguientes no se produjo tal revoluci贸n. De hecho, quienes ejercen el poder, ya sea en Washington o en Hollywood, en Wall Street o en Silicon Valley, generalmente se esfuerzan por suprimir cualquier tendencia de este tipo, excepto quiz谩s cuando se gana dinero. As铆, hoy en d铆a, el materialismo y el militarismo permanecen ocultos a plena vista.

Rearmarse para la pr贸xima guerra

Para los defensores del statu quo decididos a mantener la tendencia estadounidense al materialismo y al militarismo, la guerra ruso-ucraniana no podr铆a haber ocurrido en mejor momento. De hecho, llega como un regalo de los dioses.

En cuanto a las repercusiones inmediatas, dicha guerra ha afectado a la pol铆tica estadounidense de dos maneras. En primer lugar, est谩 desviando la atenci贸n de la incapacidad manifiesta de Washington para abordar eficazmente un c煤mulo de problemas que ha provocado nuestra despilfarradora concepci贸n de la libertad, especialmente la crisis clim谩tica. Las terribles noticias procedentes de J谩rkov o Mariupol enterraron el 煤ltimo informe que advert铆a de que los actuales esfuerzos para la atenuaci贸n del cambio clim谩tico se quedar谩n cortos con casi total seguridad, con consecuencias catastr贸ficas.

Mientras tanto, la flagrante agresi贸n rusa en Ucrania tambi茅n ha ofrecido una excusa para que Washington considere como una noticia pasada o descarte como noticia la vergonzosa debacle de la retirada estadounidense de Kabul en agosto de 2021. De este modo, el Pent谩gono se encoge de hombros ante un episodio humillante que puso fin a veinte a帽os de esfuerzos militares equivocados y mal gestionados en Afganist谩n. Entre los defensores del militarismo estadounidense hay pocas cosas m谩s importantes que olvidar 鈥搉o, borrar鈥 esas dos d茅cadas de funestos fracasos y decepciones. En esencia, la invasi贸n rusa de Ucrania ha permitido que Washington haga precisamente eso. Como por arte de magia, Putin ha conseguido cambiar de tema.

Como ejemplo de c贸mo funciona esto, analicemos un reciente ensayo en Foreign Affairs, la revista insignia de la pol铆tica exterior de la clase dirigente. Se titula 鈥溌縀l retorno de la 鈥榩ax americana鈥?鈥.

Los signos de interrogaci贸n son enga帽osos. Unos signos de exclamaci贸n habr铆an captado mejor los objetivos de sus autores. Michael Beckley y Hal Brands ense帽an en las universidades de Tufts y Johns Hopkins, respectivamente. Ambos tambi茅n pertenecen al American Enterprise Institute de Washington, D.C., y ambos acogen con satisfacci贸n la guerra de Ucrania como el medio que reactivar谩 el compromiso de Estados Unidos con el enfoque firme y en茅rgico de la pol铆tica mundial que favorecen los sectores militaristas. El presidente ruso Vlad铆mir Putin, escriben, ha dado a Estados Unidos 鈥渦na oportunidad hist贸rica para reagruparse y rearmarse ante una era de intensa competencia鈥, pensando que no s贸lo Rusia, sino tambi茅n China, estar谩n en nuestro punto de mira. El llamamiento a rearmarse es fundamental en su mensaje.

Los autores culpan a la 鈥渁pat铆a p煤blica predominante鈥 y al 鈥渓etargo estrat茅gico鈥 de haber relegado a EE.UU. a una posici贸n d茅bil. En particular, su ensayo s贸lo contiene una referencia de pasada a las guerras de Afganist谩n e Irak, y no menciona en absoluto lo que han provocado las dos d茅cadas de guerras estadounidenses posteriores al 11-S y a qu茅 coste. Al menos impl铆citamente, Beckley y Brands consideran que estos conflictos son irrelevantes.

Desde esta perspectiva, la guerra de Ucrania dif铆cilmente podr铆a haber llegado en mejor momento. Seg煤n Beckley y Brands, abre 鈥渦na ventana de oportunidad estrat茅gica鈥 para hacer frente a 鈥渓a pr贸xima ola de agresiones autocr谩ticas鈥 que, seg煤n los autores, acecha en el horizonte. Aprovechar esa oportunidad requerir谩 que Estados Unidos 鈥搒u presupuesto militar ya es de lejos el mayor del mundo鈥 realice 鈥渆normes inversiones en fuerzas armadas orientadas al combate de alta intensidad鈥, mostrando al mismo tiempo una 鈥渧oluntad de enfrentarse a los adversarios e incluso arriesgarse a entrar en guerra鈥 en el proceso. Los autores acogen con satisfacci贸n esta posibilidad.

Desde cualquier perspectiva, a mi juicio, la guerra de Ucrania est谩 resultando un desastre para todas las partes implicadas (excluidos los fabricantes de armas). Cuando sea y como sea que termine el conflicto, no habr谩 vencedores, s贸lo v铆ctimas. Aun as铆, Beckley y Brands celebran la guerra como la ocasi贸n de un gran despertar en Washington: el momento en que los responsables pol铆ticos redescubrieron 鈥渆l valor del poder radicado en los medios militares y econ贸micos鈥.

驴Qu茅 dir铆a Martin?

Cito las opiniones de Beckley y Brands no porque sean originales o incluso particularmente interesantes, sino porque captan la esencia del pensamiento convencional de Washington. Sin disculparse ni avergonzarse por su serie de recientes fracasos, el partido de la guerra 鈥搇a 煤nica expresi贸n que ha sobrevivido del bipartidismo del Congreso鈥 vuelve a la carga una vez m谩s.

Al igual que la clase dirigente de la pol铆tica exterior se eximi贸 en su d铆a de la responsabilidad de Vietnam y se esforz贸 por ignorar la lecci贸n, la actual generaci贸n de esa clase dirigente est谩 visiblemente deseosa de seguir adelante. Sus miembros reciben con satisfacci贸n la perspectiva de una 鈥淣ueva Guerra Fr铆a鈥 que permitir铆a a Estados Unidos revivir los ostensibles d铆as de gloria de la 煤ltima, que incluy贸, por supuesto, no s贸lo la Guerra de Vietnam sino tambi茅n la de Corea, una carrera armament铆stica nuclear y una pauta de 鈥渢rucos sucios鈥 de la CIA, entre otras abominaciones. Beckley y Brands se han ofrecido como voluntarios para servir de escribas de este diab贸lico proyecto. Si Washington hace caso de su llamada a la acci贸n, dejar谩n a otros las infamias que inevitablemente suceder谩n.

Aunque no hay manera de saber con certeza c贸mo habr铆a reaccionado Martin Luther King con este asunto, no es dif铆cil de adivinar. Con toda probabilidad, lo habr铆a condenado sin reservas. Habr铆a rechazado cualquier esfuerzo propagand铆stico para disfrazar los principios imperialistas de la 煤ltima versi贸n naciente de una 鈥減ax americana鈥. Habr铆a exigido una estimaci贸n honesta de nuestras guerras reci茅n concluidas antes de embarcarse en lo que Beckley y Brands caracterizan enga帽osamente como otra 鈥渓arga lucha crepuscular鈥. Habr铆a reiterado su llamamiento a una revoluci贸n radical de valores que derive en una sociedad en la que las personas importen m谩s que las cosas. Casi con toda seguridad habr铆a citado la inminente crisis clim谩tica (que Beckley y Brands ignoran) para dejar claro que los Estados Unidos de 2022 tienen prioridades m谩s importantes que embarcarse en una nueva competici贸n de grandes potencias que probablemente 煤nicamente provoque l谩grimas.

鈥淎hora nos enfrentamos al hecho鈥, dijo King en abril de 1967 al concluir su discurso en la iglesia Riverside 鈥渄e que el ma帽ana es hoy. Nos enfrentamos a la apremiante urgencia del ahora. En este enigma de la vida y de la historia, existe lo que se llama llegar demasiado tarde. La dilaci贸n sigue siendo el ladr贸n del tiempo. La vida a menudo nos deja al descubierto, desnudos y abatidos por una oportunidad perdida. La marea de los problemas de los hombres no permanece estancada, sino que fluye. Podemos gritar desesperadamente para que el tiempo se detenga a su paso, pero el tiempo es inflexible a toda s煤plica y se precipita. Sobre los huesos descoloridos y los residuos revueltos de numerosas civilizaciones est谩n escritas las lamentables palabras: 鈥楧emasiado tarde鈥欌.

鈥溌縔a es demasiado tarde?鈥 se ha convertido en la pregunta de nuestro tiempo. Esperemos que no. Pero si queda tiempo suficiente para salvar el planeta y a nosotros mismos 鈥損or no hablar de nuestra atribulada democracia鈥 es probable que, en el mejor de los casos, apenas alcance. Ciertamente, no podemos perder el tiempo en una mayor irresponsabilidad militar como la que, en los 煤ltimos a帽os, le ha costado demasiado caro a nuestro pa铆s y a otros. No podemos permitirnos seguir aplazando la revoluci贸n de valores de King.

Luther King Martin Luther King, en uno de sus discursos.

Andrew J. Bacevich Jr. es un historiador estadounidense especializado en relaciones internacionales, estudios de seguridad, pol铆tica exterior estadounidense e historia diplom谩tica y militar estadounidense. Es profesor em茅rito de Relaciones Internacionales e Historia en la Escuela de Estudios Globales Frederick S. Pardee School of Global Studies.

Este art铆culo se public贸 en The Nation el 18 de abril.

Traducci贸n: Paloma Farr茅

Autor:



Andrew J. Bacevich (The Nation)

CTXT