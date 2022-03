–

Los gobiernos que integran la OTAN deben preguntarse por qu茅 han llevado tan lejos la confrontaci贸n con Rusia, entre otras cosas, con la expansi贸n hacia el este de la alianza militar, la promoci贸n de revoluciones de colores y el apoyo a las fuerzas de extrema derecha. Tambi茅n deben preguntarse por qu茅 cada vez m谩s actores en todo el mundo no se someten a sus pol铆ticas cada vez m谩s autoritarias y arrogantes.

La paz en la regi贸n solo se puede lograr si los intereses de seguridad leg铆timos de Ucrania, Rusia y los estados de la Uni贸n Europea (UE) se escuchan y se negocian. Una arquitectura de seguridad global conjunta con Rusia y China ser铆a una salida, en lugar de un mayor agravamiento de la peligrosa situaci贸n a trav茅s de entregas de armas y pol铆ticas de confrontaci贸n, cargadas de estereotipos sobre los enemigos y un mayor armamento de la OTAN.

Las decisiones de la mayor铆a de los partidos del Bundestag alem谩n de complementar el presupuesto militar, con una subvenci贸n de 100 mil millones de euros (el doble del presupuesto militar anual), y de suministrar armamento a gran escala a Ucrania son desastrosas. Esto alimenta el conflicto y corre el riesgo de una gran guerra global, en el peor de los casos con una escalada nuclear. Como centro de env铆os de armas, mi ciudad natal, Hamburgo, tambi茅n podr铆a convertirse r谩pidamente en un objetivo. El canciller alem谩n Olaf Scholz anunci贸 en una declaraci贸n del gobierno que hay 鈥渦n punto de inflexi贸n en la historia del continente鈥. El presupuesto de defensa se incrementar谩 a alrededor de 75 mil millones de euros a trav茅s de un fondo especial. Ahora se pondr谩n a disposici贸n 100 mil millones de euros para la Bundeswehr, financiados con deuda. El producto econ贸mico nacional se incrementar谩 hasta un 3% para armamentos y militares, dinero que, en cambio, podr铆a usarse para educaci贸n, la seguridad social y la atenci贸n de la salud y la conversi贸n de las f谩bricas de armas en compa帽铆as civiles. Alemania tambi茅n est谩 suministrando veh铆culos blindados, armas antitanque y misiles tierra-aire a Ucrania. La guerra es buena para los negocios y para las empresas de armas. Los precios de sus acciones est谩n alcanzando nuevos m谩ximos hist贸ricos.

Es importante entender que al gobierno de Estados Unidos no le ha interesado el hecho de que la UE y Rusia han estado coexistiendo pac铆ficamente durante d茅cadas. En la actual crisis econ贸mica mundial, un camino posible para Estados Unidos es instigar una gran guerra para impulsar las exportaciones de armas y proporcionar el 鈥溍璵petu鈥 para la purga de capital necesaria para superar la crisis. Esto es c铆nico. Los gobiernos de los estados centrales de la UE tambi茅n parecen estar de acuerdo con este camino, aunque puede conducir a la autodestrucci贸n. Se ha hecho evidente que Scholz y Macron, en lugar de Biden, han estado tratando de evitar que la situaci贸n se intensifique con el di谩logo con el gobierno ruso, pero no lo suficientemente en serio.

La mayor铆a de la gente en Ucrania, Rusia y Europa, por otro lado, quiere la paz y no un ba帽o de sangre. Sin embargo, la paz no se lograr谩 si se intenta utilizar el anhelo de paz del pueblo para movilizar un apoyo incondicional al gobierno ucraniano y propagar atribuciones de culpa hist贸ricamente olvidadas. Tenemos que reconocer que los fascistas est谩n involucrados en el gobierno ucraniano. El gobierno ucraniano no defiende la democracia; al contrario, ha violado sistem谩ticamente el Acuerdo Minsk 2 y el derecho internacional, oprimi贸 a las minor铆as, integr贸 regimientos fascistas, como Azov, en el ej茅rcito ucraniano, bombarde贸 continuamente 谩reas civiles en el Donbass y declar贸 h茅roe del pueblo al colaborador nazi Stepan Bandera. Tanto el 煤ltimo presidente Poroshenko como el actual Zelensky han llamado subhumanos o inferiores a la gente del Donbass, y ambos han seguido pol铆ticas en consecuencia. En lugar de habilitar un sistema federal para Ucrania, que incluya el Donbass, como se prev茅 en Minsk 2, han promulgado leyes que impiden un sistema federal y un proceso de paz, y han continuado los ataques. El resultado: m谩s de 13.000 muertos en el Donbass desde 2014.

Nuestra solidaridad debe ser con todas las personas en Ucrania por igual, tanto en el oeste del pa铆s como con el Donbass. Todas las personas del mundo tienen derecho a la paz.

Aqu铆 podemos ver un problema con las manifestaciones por la paz, que actualmente organizan los que est谩n en el poder. El movimiento por la paz, con su objetivo de detener las exportaciones de armas, el desarme, la conversi贸n de la producci贸n de armas y el entendimiento internacional mundial, as铆 como una pol铆tica de paz consecuente, est谩 siendo dirigido hasta el absurdo, por el hecho de que la paz ahora se define como la solidaridad con Ucrania. Incluyendo la entrega de armas a un Estado que est谩 tras bambalinas en gran parte controlado por fascistas.

驴Por qu茅 no se produjeron manifestaciones a gran escala cuando Turqu铆a, junto con mercenarios islamistas, invadi贸 Afrin o atac贸 el norte de Irak, incluido el uso m煤ltiple de armas qu铆micas? 驴Por qu茅 no se movilizaron de la misma manera, por qu茅 no se inform贸 todo el d铆a en la televisi贸n, por qu茅 los ni帽os no fueron enviados a las calles por sus maestros a manifestarse? 驴Por qu茅 no se presion贸 al gobierno turco? 驴Por qu茅 Turqu铆a o Estados Unidos no fueron sancionados y aislados por la ONU durante las guerras en Irak, Libia, Siria y Afganist谩n? Todas estas guerras fueron ilegales, seg煤n el derecho internacional, y m谩s brutales que la guerra en Ucrania, hasta el momento.

De todos modos, no creo en las sanciones: siempre afectan a las poblaciones y no a los que est谩n en el poder. Pero llama la atenci贸n la asimetr铆a de las medidas tomadas. La pregunta es hasta qu茅 punto la ONU es neutral o un instrumento de la OTAN. Ser铆a necesario un giro de 180 grados para salir de la escalada de los conflictos. El derecho internacional y los derechos humanos tendr铆an que estar en el centro de la pol铆tica y la ONU tendr铆a que democratizarse. En 煤ltima instancia, sin embargo, ser谩 muy dif铆cil lograr la paz global en el sistema capitalista, porque el capitalismo tambi茅n se basa en la implementaci贸n violenta de los propios objetivos, lo que en el peor de los casos significa formaciones sociales autoritarias y guerra. La Primera y la Segunda Guerra Mundiales fueron desencadenadas por crisis econ贸micas mundiales. Es nuestra tarea evitar que la actual crisis econ贸mica mundial conduzca a una tercera guerra mundial y trabajar para el fin inmediato de las guerras en Ucrania, Siria/Rojava y varios pa铆ses africanos. Los pueblos y las poblaciones tienen derecho a la paz y a la autodeterminaci贸n m谩s all谩 de la agresi贸n imperialista. Luchemos juntos por esto.

FUENTE: Martin Dolzer / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

