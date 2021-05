–

El millor d’aquest primer de maig: empastifar amb pintura el monument a Francesc Cambó.

El monument a Cambó de la Via Layetana és un dels mes lletjos de Barcelona, a més el posat de la figura de bronze és la d’un pinxo prepotent i agressiu, amenaçant amb la ma (mireu la foto de l’escultura), com dient, a que et dono un mastegot!!, emmarcat en els edificis del que van ser les entitats financeres

decisòries durant molts anys.

Però la estètica de la figura no es motiu suficient per empastifar-la, hi ha altres escultures lletges a la ciutat que no mereixen tant ser “ultratjades”, el personatge al que s’homenatja és el suficientment detestable com per merèixer l’empastifada encara que la està tua fos harmoniosa i bonica.

En Francesc Cambó va ser un polític i empresari cap del partit catalanista “Lliga Regionalista”, regidor de Barcelona, diputat, ministre a Madrid… en el seu itinerari vital va representar uns interessos molt concrets, els de la burgesia catalana, va ser un ferotge opositor a la organització obrera de qualsevol mena, després de la vaga de la canadenca apareix formant part del Sometent, patrullant armat per els carrers de Barcelona (una imatge propagandística segurament no va patrullar moltes hores), en els inicis del pistolerisme patronal reclama al govern Dato el nomenament de MartinezAnido com a Governador (cosa que per la seva satisfacció aconsegueix) el resultat son desenes de treballadors morts i empresonats, com que això no és suficient recolza el cop d’estat d’en Primo de Rivera iniciant així la practica comú del catalanisme burgés de col•laboració amb “l’estat profund”, malgrat que Primo de Ribera fos anticatalà , els interessos de classe pesaven més.

Aquesta col•laboració es manté després de l’esclat del 36, Cambó forma una xarxa de recolzament al franquisme, amb diverses oficines de propaganda, però a més forma una xarxa d’espies per passar informació a Burgos, evidentment prefereix el feixisme espanyolista al risc de la revolució social.

Però Cambó no sols era un polític al servei de la burgesia, era també un important home de negocis amb una gran fortuna, gran part d’aquesta fortuna ve de la explotació colonial de les empreses energètiques a l’Amèrica del Sud, va ser president entre 1920 i 1936 de la CHADE (Compañia Hispano Americana de Electricidad) que va tenir el monopoli prà cticament total a l’Argentina, Xile i l’Uruguai grà cies a prà ctiques sistemà tiques de suborn polític, fins el punt que en aquells anys chadista era sinònim de corrupte.

Francesc Cambó i Batlle, polític, ministra, burgés, empresari, fomentador de la repressió de les organitzacions obreres, somatenista, amic del pistolerisme patronal, suport de les dictaduresprimoriverista i de la franquista, explotador colonial… perquè tenim aquesta merda de monument a Barcelona??, llà stima de no tenir una excavadora per eliminar-lo de soca-rel!!