Fuentes diplom谩ticas de Espa帽a afirman a El Salto que el Ministerio de Asuntos Exteriores se est谩 鈥渃oordinando entre las diferentes embajadas competentes, dada la situaci贸n en Yemen鈥, para gestionar el caso del capit谩n gallego de un buque pesquero retenido en este pa铆s en guerra. Las mismas fuentes aseguran tambi茅n que 鈥渟e mantiene una interlocuci贸n constante con las autoridades yemen铆es para asegurar que el se帽or Costas reciba un trato adecuado鈥, en referencia a los v铆veres que dispone. El relato del capit谩n gallego del buque pesquero Cobija, Pablo Costas, de 56 a帽os, difiere.

El agua para lavarse se les termin贸 el jueves. La comida se agotar谩 en cuatro d铆as. Y ya llevan tiempo sin agua potabilizada. La tripulaci贸n recoge agua de un abrevadero del puerto y la hierven varias veces antes de ingerirla. El capit谩n est谩 acusado de pesca ilegal por Australia y lleva un a帽o y nueves meses sin abandonar el barco, prisionero de un embrollo judicial y mercantil con m煤ltiples pa铆ses, una de los cuales es un pa铆s en guerra: Yemen. En el puerto yemen铆 de Al Mukalla lleva retenido desde hace diez meses. Denuncia que el Ministerio de Asuntos Exteriores desasiste su caso. La diplomacia rusa necesit贸 15 d铆as para sacar a un tripulante compatriota. Costas solicit贸 a Espa帽a su repatriaci贸n y la de toda la tripulaci贸n a finales de abril.

Desde 2015, Espa帽a lleva 2.000 millones facturados en armas para la guerra de Yemen por parte de la coalici贸n liderada por Arabia Saud铆, inform贸 recientemente el periodista Danilo Alb铆n. En la monarqu铆a absoluta de Arabia Saud铆 se encuentra exiliado el fiscal general de Yemen que ha apelado la puesta en libertad de Pablo Costas. En los colindantes Emiratos 脕rabes Unidos 鈥攎onarqu铆a federal sin democracia鈥 se encuentra fugado el padre del rey de Espa帽a, Juan Carlos I, acusado de corrupci贸n por Suiza por su labores de comisionista en las obras del AVE a La Meca (Arabia Saud铆).

En los suburbios de la diplomacia, el 23 de julio Espa帽a vot贸 a favor de una enmienda valorada conjuntamente por los ministerios de Asuntos Exteriores y Cultura para no declarar en peligro la barrera de coral de Australia en la 44 sesi贸n del Comit茅 de Patrimonio Mundial de la Unesco, inform贸 Clim谩tica. Adem谩s de Espa帽a, los pa铆ses que apoyaron la enmienda negacionista del cambio clim谩tico de la ministra de Medio Ambiente de Australia, Sussan Ley, fueron Arabia Saud铆, Om谩n 鈥攃onsulado tambi茅n implicado en este caso鈥, Bosnia y Herzegovina, Etiop铆a, Hungr铆a, Mal铆, Nigeria, San Crist贸bal y Nieves, Uganda y Rusia.

Rescate a茅reo o mar铆timo

Salir del puerto Al Mukalla y cruzar a pie o en autom贸vil una frontera no es posible en Yemen. Abandonar el puerto y alcanzar un aeropuerto con vuelos a El Cairo tampoco es factible. El capit谩n y la tripulaci贸n necesitar铆an ser escoltados hasta el aer贸dromo. La extracci贸n del marinero ruso se produjo v铆a mar铆tima.

En la 煤nica carta, fechada el 27 de julio, que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado a la esposa del marinero gallego aseguran que han solicitado al capit谩n de la fragata espa帽ola Navarra 鈥渓a realizaci贸n de las gestiones oportunas鈥 con el jefe de la Autoridad Portuaria del puerto de Mukallah, as铆 como con el Centro de Guardacostas. Sin embargo, la fragata no se encontraba en aguas de Yemen.

La Central Unitaria de Traballadoras de Galiza (el sindicato CUT) ha intentando mediar entre el capit谩n y el Ministerio de Asuntos Exteriores a trav茅s de Manolo Cama帽o, veterano asesor sindical que ha colaborado en la repatriaci贸n de 鈥渕uchos compa帽eros鈥 a lo largo de las tres 煤ltimas d茅cadas, desde Islas Mauricio a Senegal, 鈥測 jam谩s nos hab铆amos encontrado con una actuaci贸n diplom谩tica de tama帽a ineptitud鈥. 鈥淓s algo que inquieta鈥, a帽ade. 鈥淭ienen competencia pero no hacen los deberes. Y hay cosas m谩s graves, como afirmar que est谩n esperando la decisi贸n de las autoridades judiciales de Yemen鈥, agrega.

En julio de 2020, tras faenar desde diciembre de 2019 en el 脥ndico Sur, una patrulla de guardacostas de Australia abord贸 al pesquero Cobija a 500 millas de la costa australiana. Armados, los agentes de aduanas entraron en el buque, solicitaron la documentaci贸n y registraron la embarcaci贸n. 鈥淧idieron disculpas al marchar鈥, asegura Costas. 鈥淔ue un abordaje ilegal y arbitrario鈥, apunta Cama帽o. Tras la incursi贸n, el barco naveg贸 rumbo norte-noroeste y, como les ocurri贸 a otras embarcaciones durante los primeros meses de pandemia, no pudieron atracar por no tener permiso sanitario. Posteriormente, la empresa pa帽amena propietaria del buque comunic贸 al capit谩n la venta del barco a una empresa somal铆, aguas donde pescaron durante tres semanas. El nuevo armador les orden贸 descargar en Yemen, donde atracaron el 27 de septiembre de 2020. Desde entonces permanecen all铆, donde recal贸 la supuesta denuncia por pesca ilegal de Australia, 鈥渁lgo chocante, porque las autoridades australianas en julio no encontraron nada鈥, a帽ade Cama帽o. Se celebr贸 un juicio 鈥攅n Yemen鈥 con sentencia de arresto de tres meses, que ya ha cumplido el capit谩n del barco. Le acompa帽an 32 tripulantes, que no han sido denunciados. Costas niega el delito que le imputan y confiaba 鈥攜a no conf铆a鈥 en que 鈥渆l tiempo iba a arreglar las cosas鈥.

鈥淓stoy habituado a estas cosas鈥, afirma con su experiencia de 35 a帽os navegando, 鈥渕alentendidos, amenazas, corrupciones, chantajes, el mundo es as铆, ya lo sabemos, pero esto es completamente diferente. Aguant茅 todo lo que puede, pero esto pinta muy mal y ni siquiera guardan las apariencias鈥, asegura en conversaci贸n mantenida con El Salto v铆a audios de Whatsapp.

Pablo Costas solicita que la asistencia consular les saquen a un sitio seguro donde puedan 鈥渃omer, beber y dormir鈥. De no ser as铆, 鈥渜ue nos maten ya, esto es un salvajismo consentido por Espa帽a鈥.

Costas asegura que no recibe notificaciones en papel, solo comentarios verbales. Desde el puerto le han indicado que no tienen problemas con que se marche, pero le alertan de que el fiscal general exiliado en Arabia Saud铆 ha apelado la sentencia. Yemen ha dejado de aportar comida, que antes les entregaban en 鈥渃uentagotas鈥.

Ratas y cucarachas

Califica las condiciones del barco como 鈥渋nsalubres鈥. Est谩 infestado de ratas y cucarachas y la temperatura no baja de los 30潞, que se incrementa notablemente al ser una cubierta de hierro, donde duermen a las noches. Ya no poseen sistema de refrigeraci贸n y el barco se ha ido destartalado r谩pidamente estos diez meses varado a puerto. El percance m谩s importante lo tuvieron cuando se rompi贸 el ancla, quedaron a la deriva y el agua les empuj贸 hacia las rocas. 鈥淟as olas no son muy grandes, pero hay viento y con un accidente as铆, es f谩cil que alguien no lo cuente鈥, explica. Les socorrieron marineros de la zona. Hace semanas que renunciaron a sus puestos, y ya hace tiempo que nadie les paga. 鈥淓l somal铆 es insolvente y querr谩n que alguien pague los platos rotos, pero aqu铆 no hay responsables, los propietarios han abandonado el barco y nosotros no tenemos nada鈥, a帽ade.

Su hermana, Isabel Costas, llora al otro lado del tel茅fono. 鈥淓s una situaci贸n desesperante. Nos encontramos atados, esperando que llegue alguna respuesta. El Ministerio no se ha puesto en contacto conmigo. Esto es una pel铆cula de terror鈥. El sindicato CUT agrega que Asuntos Exteriores tampoco se ha puesto en contacto con ellos, a pesar de tener autorizaci贸n de Costas para interceder en su nombre.

Esta semana, miembros del sindicato CUT y la hermana del marinero se desplazaron hasta Madrid para concentrarse frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 鈥淓stamos desesperados鈥, concluye Isabel Costas.

