October 10, 2021

De aqu铆 a unos cuarenta d铆as tendremos, con el benepl谩cito de las variopintas fuerzas que apoyan al gobierno (y, en lo que se refiere al gasto militar, tambi茅n de las derechas escalonadas), nuevos presupuestos con una nueva y escandalosa cifra de gasto militar, tanto el reconocido como el ocultado, despistado o simplemente el que pasaba por ah铆.

Por eso, aprovechando que tambi茅n va a comenzar谩 el baile de cifras y estimaciones sobre el gasto militar que conlleva, les voy a hablar de un lugar concreto que no suele ser tenido en cuenta y que, sin embargo, aporta una considerable cantidad de apoyo a la cifra final de este gasto.

No valdr谩 para gran cosa, porque todo lo que no hayamos conseguido antes en problematizar este gasto militar ahora no vamos a conseguir que aplaque la furia militarista, pero por insistir que no quede.

Me refiero a los llamados 芦programas duales禄, que dependen de un departamento espec铆fico del CDTI, llamado 芦Departamento de Grandes Instalaciones y Programas duales禄, creado para el apoyo de la industria militar y la financiaci贸n de programas de armas.

La p谩gina de CDTI explica as铆 este departamento: 芦El CDTI ha creado un departamento espec铆fico de Grandes Instalaciones y Programas Duales desde el que atender directamente las necesidades del sector de la Defensa y Seguridad en materia de I+D+i empresarial禄.

Donde hay patr贸n, no manda marinero. Si el CDTI reconoce esta modalidad de apoyo al gasto militar no vamos nosotros a ponernos tiquismiquis.

Pero empecemos por el principio. CDTI depende del ministerio de Ciencia e innovaci贸n, un ministerio a priori ajeno al militarismo. Quiere decirse que tambi茅n hay que rastrear y consignar las partidas del Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n, como se hace con las del Ministerio de Industria o las de Asuntos exteriores, porque es evidente la contribuci贸n de este ministerio al gasto militar.

No se comprende, por ello, que los calculadores oficiales y oficiosos del gasto militar obvien esta realidad en sus c谩balas, pero as铆 ocurre.

Miren si no lo que los medios de comunicaci贸n dicen que se gastar谩n este a帽o (o lo que dijeron que se gastar铆a los a帽os anteriores): 10.152 millones de euros, en los que no cuentan partidas externas al ministerio de defensa.

Miren los otros informes al uso, que tambi茅n se conforman con sumar al gasto de defensa y sus organismos aut贸nomos, otras partidas dispersas en los ministerios de Industria, Exteriores, con suerte Interior (por la Guardia Civil) y las clases pasivas y . . . paren de contar.

驴No merece la pena destacar tambi茅n, entre otras que habitualmente son obviadas, las participaciones sustanciales de CDTI al gasto militar? 驴Pisa alg煤n zapato ponerles la cara colorada a estas gentes te贸ricamente preocupadas por la ciencia pero que con la otra mano financian a los se帽ores de la guerra?

Pero sigamos.

CDTI tiene firmado desde abril de 2019 (es decir, que no es de ayer) un Protocolo General de Actuaci贸n conjunta, descargable en el Portal de transparencia del Gobierno, rubricado por la Secretaria de Estado de Universidades, la Presidenta de la Agencia Estatal de Investigaci贸n y el Presidente del CDTI, que en realidad es el instrumento jur铆dico que habilita una gran parte de la colaboraci贸n del CDTI en el gasto militar (antes lo hac铆an por medio de otro convenio previo de 2010 que igualmente puede descargarse en el portal de transparencia del gobierno).

Por cierto, que la Agencia Estatal de Investigaci贸n, dependiente del Ministerio de Econom铆a y Competitividad, colabora con el gasto militar desde antiguo, como he explicado en otras ocasiones, y tambi茅n tiene un instrumento jur铆dico propio para ello (Acuerdo de 24 de junio de 2015), lo que nos lleva a predicar que tambi茅n ser铆a deseable un repaso m谩s riguroso del presupuesto de este Ministerio cuando se vayan a dar cifras del gasto militar oculto por el Gobierno de Espa帽a.

Pues bien, el Protocolo del 2019 que vincula al CDTI y a la AEI con el gasto militar, define el objetivo del mismo como el marco de colaboraci贸n entre la Direcci贸n General de Armamento y Material de Ministerio de Defensa y dichas instituciones 芦en apoyo y promoci贸n de la tecnolog铆a y la innovaci贸n en el 谩mbito de la defensa y la seguridad禄.

La colaboraci贸n es muy amplia y va desde la realizaci贸n e actividades conjuntas a la promoci贸n comercial y asesoramiento, pasando, c贸mo no, por la subvenci贸n de proyectos de I+D+I.

La p谩gina web del CDTI a帽ade en su laudatoria justificaci贸n del colaboracionismo militar que 芦Se ha puesto en marcha una modalidad espec铆fica de proyectos de I+D enfocados al desarrollo de tecnolog铆as duales a los que se aplica la ayuda parcialmente reembolsables del CDTI con el m谩ximo Tramo No Reembolsable (33%)禄.

Bien, reconozco que el lenguaje administrativo y 芦bur(r)ocr谩tico禄 es tan opaco que necesita traductor simultaneo para la perfecta comprensi贸n de su alcance. Hagamos el intento: 芦Se禄 (es decir, el CDTI en realidad 芦ha禄) puesto en marcha una l铆nea de subvenciones (modalidad espec铆fica, que a su vez quiere decir que cuenta con otras inespec铆ficas o generalistas, como el programa INVIERTE y otros, desde las que adem谩s tambi茅n concurren las industrias militares) mediante la que, y aqu铆 encontramos otra sorpresa, adem谩s se soltarles pasta a las industrias militares, una parte de 茅sta, concretamente un tercio del dinero, se da a fondo perdido, como tramo 芦no reembolsable禄. Somos pocos, realmente casi nadie, los hijos de vecino que no hemos accedido a lo largo de nuestra vida a cr茅ditos no reembolsables para financiar nuestras necesidades, de forma que nada que decir al respecto.

Y es que hay que tener suerte, que el Ministerio de Industria les ofrece cr茅ditos a inter茅s cero (hace unos pocos d铆as el Consejo de ministros y ministras autoriz贸 nada menos que 1200 millones de euros de estas caracter铆sticas) y el CDTI ofrece otros que en su tercera parte no hay que devolver (sin contar con los privilegiados tipos de inter茅s de las cantidades que s铆 hay que devolver). Me imagino a las miles de peque帽as y medianas empresas muertas de envidia por el trato tan privilegiado que se le da a la industria militar.

Tambi茅n tendr谩n su regustillo amargo los que se dedican, con mucho esfuerzo y poco reconocimiento, a la ciencia que vale para mejorar el mundo, que ver谩n como una vez m谩s el inter茅s del Estado est谩 en despreciarla en beneficio de la investigaci贸n militar que, por mucho que luego digan que acaba sirviendo a la sociedad porque sus investigaciones tienen aplicaciones civiles, lo cierto es que el mismo resultado de servicio civil se conseguir铆a dedic谩ndose 煤nicamente a ciencia civil, con el a帽adido de que nos ahorrar铆amos tanto horror y el perverso militarismo que aqueja al planeta.

He curioseado la informaci贸n disponible sobre estos programas duales y me encuentro un folleto (puede descargarse aqu铆 ) en el que se indica que hasta la fecha han movilizado 25.200 millones de euros, que no es poca cosa, de los cuales 15.500 han sido de financiaci贸n directa y el resto de programas internacionales desde hace ya m谩s de 5 a帽os.

De 2016 a octubre de 2018, seg煤n el folleto, se han aportado desde este programa m谩s de 42 millones de euros a operaciones estrictas de seguridad y defensa, desde 2006 a 2008 se aport贸 una cantidad desconocida (no se atreven a confesarla) para aviones no tripulados y radares aerotransportados. Durante estos a帽os se han financiado los sat茅lites militares Paz e Ingenio, Los sistemas de protecci贸n de 茅stos de basura espacial (SST). Actualmente se est谩n financiando aplicaciones civiles y militares de las sondas y programas Galileo Copernicus y Govsatcom, as铆 como el sistema de comunicaciones militares SPAINSAT . . . Y se habla de una inversi贸n de 16,000 millones de euros (no sabemos si 16 millones coma cero, cero, cero, o 16.000 millones porque el folleto es una chapuza) para inversiones referidas al espacio y relativas a los intereses de defensa, de inversiones referidas a buques de guerra . . . Una bicoca.

Recapitulemos: adem谩s de financiar gasto militar, es que la cifra movilizada es tan brutal que no me explico c贸mo han conseguido hasta la fecha que no la veamos con claridad nuestras lupas de buscar gasto militar. O que no las veamos todos.



驴Alguien ha realizado alg煤n tipo de control sobre este tipo de cr茅ditos?驴lo ha preguntado alguno de nuestros doctos diputados o senadores en las comisiones de defensa o en cualquier otro lugar? Parece que no. Al menos yo no encuentro nada al respecto a pesar de haberlo rastreado varias veces.

CDTI tambi茅n subvenciona el gasto militar con otros programas, como el suculento programa INVIERTE. Pero contamos con id茅nticas dificultades, porque es un modo opaco de apoyo a la industria militar por el que nadie se interesa en exceso.



Cuando dentro de unos d铆as publiquen en la p谩gina de la Secretar铆a General de Presupuestos los cuentos y las cuentas de los PGE, seguramente las partidas que destina CDTI y el ministerio de Ciencia e Innovaci贸n a gasto militar estar谩n tan suficientemente escondidas que, en realidad, encontrarlas supondr谩 todo un reto para quien, y no es frecuente, quiera al menos buscarlas.

Seguramente tampoco las detectar谩 m谩s tarde la IGAE, ni m谩s tarde el Tribunal de Cuentas, porque el inter茅s por conocer la cifra real del gasto militar espa帽ol en realidad no es una preocupaci贸n del Estado.

Ocurrir谩 lo mismo en las partidas que se ocultan en los otros ministerios. Pasar谩n desapercibidas y nadie levantar谩 el dedo. No da votos, sino dolores de cabeza.



Nosotros seguiremos incluyendo la estimaci贸n que nos sea posible en el avance (creo que este ser谩 el 煤ltimo en el que yo participe y tal vez si no hay quien se interese por tomar el relevo el 煤ltimo en que se contemplen estas partidas ocultas) de este a帽o.



Es importante, al margen de la cifra que se consigne, porque permite, sobre todo, explicar las implicaciones de nuestro militarismo y el servilismo aplastante que lleva a que casi todos los ministerios e instancias inyecten dinero a algo tan pernicioso y envilecedor para quienes aspiramos a un mundo algo mejor.