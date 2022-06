–

El Ministerio de Educaci贸n de la Ciudad a cargo de Soledad Acu帽a dispuso que la 鈥渆鈥 o la 鈥渪鈥 dejen de usarse en todos los contenidos que dictan les docentes, tanto en el material que se les entrega a estudiantes como en documentos administrativos. Horacio Larreta, el jefe de gobierno porte帽o que aspira a ser presidente defendi贸 la medida como si en las escuelas se hablara otra lengua: 鈥淎 partir de ahora los docentes de la ciudad tienen que respetar las reglas del idioma espa帽ol鈥. Por ANRed

Durante su gobierno el presupuesto de Educaci贸n descendi贸 de 25% al 15%; con deficiencias en las vacantes y denuncias por mal nutrici贸n de los comedores escolares. En este contexto, ante los bajos resultados obtenidos en Lengua por estudiantes, el gobierno de Juntos por el Cambio argumenta que es necesario prohibir el uso de la 芦e禄 y 芦x禄.

驴Qu茅 es el lenguaje inclusivo?. El movimiento transfeminista instal贸 este cambio en la forma de usar el lenguaje, as铆 como otras pr谩cticas que incluyen a identidades sexo gen茅ricas y aplican las leyes existentes que garantizan el derecho a la identidad. En ese sentido, la prohibici贸n abre el interrogante sobre el cumplimiento, de la ley de Educaci贸n Sexual Integral y de la ley de Identidad de G茅nero, de aplicaci贸n nacional, que establece que 芦toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad禄.

Inmediatamente tanto en redes sociales como diversos sinticatos vinculados a la educaci贸n se expresaron frente a la mencionada resoluci贸n del Ministerio.

Desde la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE) expresaron: 芦Lo que no se nombra no existe: Negar desde el lenguaje a las infancias y adolescencias trans y no binaries constituye un ataque al derecho a la identidad de todes y cada une, y a ser en un ambiente en el que la diversidad es respetada. Esta iniciativa forma parte de la ofensiva de la derecha en la educaci贸n. Prohibir el lenguaje inclusivo es la expresi贸n de un proyecto pedag贸gico pol铆tico conservador y contrario a conquistas democratizadoras芦, agregaron 芦el lenguaje es una construcci贸n colectiva que est谩 en permanente transformaci贸n y que construye realidades, y les docentes continuaremos construyendo una escuela p煤blica e igualitaria para todes, reconociendo y abrazando amorosamente a todes y cada une de nuestres estudiantes禄.

Desde la Red de Ling眉istas en formaci贸n explicaron en su cuenta de Twitter ;禄La escuela no puede dejar de ense帽ar normativa. Pero hace a帽os que el dise帽o curricular se estructura a partir del enfoque comunicativo, que abre las puertas a que los usos ling眉铆sticos ingresen en el aula. Y ac谩 la RAE y las prohibiciones juegan en el banco de suplentes 芦.

Continuaron 芦intentar prohibir un uso, como lo hace el Ministerio, es desconocer por completo la mec谩nica del cambio ling眉铆stico. Las lenguas se encuentran en constante cambio, solo que, en la mayor铆a de los casos, no somos conscientes de ello禄.

