De parte de La Haine August 20, 2021 26 puntos de vista

La organizaci贸n castellanista se enfrenta a un proceso judicial que podr铆a terminar con su extinci贸n como partido pol铆tico. El partido apunta a cierta intencionalidad por parte de la Administraci贸n, pues no enviaron a la direcci贸n correcta un aviso que podr铆a haber evitado ese proceso.

Izquierda Castellana (IZCA) podr铆a desaparecer como partido pol铆tico debido a un supuesto incumplimiento en sus estatutos en relaci贸n a la ley de financiaci贸n de partidos. El Ministerio del Interior ejerce la acusaci贸n y el proceso se dirime en la Audiencia Nacional, concretamente en su Juzgado Central Contencioso-Administrativo n煤mero 6. Desde este juzgado se envi贸 la notificaci贸n que informaba del inicio de un procedimiento abreviado para dejar fuera a IZCA de la lista de partidos pol铆ticos. La organizaci贸n pol铆tica afirma que lo recurrir谩.

Asimismo, IZCA advierte de que se trata de un intento de 鈥渋legalizaci贸n鈥 por parte del Estado espa帽ol y sospecha de una actuaci贸n de mala fe desde la Administraci贸n, pues la notificaci贸n que les advert铆a de que sus estatutos no estaban acordes a la ley y que les proporcionaba un tiempo para remediarlo no lleg贸 a la direcci贸n ofrecida por IZCA para tal efecto. El m茅dico de profesi贸n Luis Ocampo, representante legal y portavoz de la organizaci贸n afectada, cuenta los detalles.

驴Por qu茅 cree que el Ministerio del Interior act煤a de esta forma contra IZCA?

Nosotros siempre hemos tenido problemas con este Ministerio desde que nos constituimos como partido en el a帽o 2000, independientemente del color del Gobierno.

En las elecciones europeas de 2009, intentaron ilegalizar la candidatura que conformamos junto a la organizaci贸n Comuneros. Se llamaba Iniciativa Internacionalista y en un primer momento tanto la Junta Electoral Central como el Tribunal Supremo, en una sentencia absolutamente incre铆ble para un alto tribunal como pretende ser, se mostraron a favor de la ilegalizaci贸n. Recurrimos al Tribunal Constitucional. En el 煤ltimo momento, este Tribunal nos dio el visto bueno a la candidatura porque sab铆an que, si no, recurrir铆amos a los tribunales europeos y ganar铆amos, ya que no hab铆a ning煤n argumento de peso para ilegalizarla. De todas formas, la criminalizaci贸n no ces贸 durante toda la campa帽a. Fue brutal. Sab铆an que esta candidatura pod铆a ser una referencia electoral para un sector importante de la sociedad.

Realmente, el Ministerio del Interior teme que IZCA sea capaz, y est谩 demostrando que lo es, de contribuir junto con muchos otros colectivos y fuerzas a poner en pie un movimiento popular, rupturista, democr谩tico y de solidaridad entre los pueblos. Ahora, otra vez, nos intenta ilegalizar.

Y si miramos al futuro m谩s pr贸ximo, no pasa desapercibido que el a帽o que viene Madrid acoger谩 una cumbre de la OTAN para articular y definir cuestiones muy concretas para preparar la guerra entre el imperialismo occidental y lo que ellos llaman el eje del mal: China, Rusia, Ir谩n, Cuba y Venezuela. Nosotros somos una fuerza antimilitarista, antiOTAN directamente, y desde luego vamos a intentar poner en marcha un movimiento de respuesta a esta cumbre. Este proceso judicial que inician ahora es una forma de intentar asustarnos, pero no lo conseguir谩n.

La notificaci贸n que les alertaba del error en sus estatutos y les daba un plazo para remediarlo no lleg贸 a la direcci贸n correcta. 驴Qu茅 le dice esto?

Nosotros nos imaginamos que una de dos: o se ha producido un error muy grave o estamos ante una intencionalidad muy clara. En la direcci贸n correcta hemos recibido otras notificaciones legales, e incluso esta 煤ltima en la que se nos informe del inicio del proceso judicial. 驴Por qu茅 se equivocaron en aquella?

No podemos decir con seguridad qu茅 ha ocurrido, pero visto el contexto pol铆tico y el cari帽o que nos suele mostrar el Ministerio del Interior, nos hace ver que esto no se trata de un error, pese a que no podamos asegurarlo.

驴Por qu茅 piensa que la notificaci贸n del inicio del proceso llega precisamente ahora?

Puestos a buscar simbolismos, es curioso porque el decreto del inicio del proceso se firma el 29 de julio, y aunque nos llega el 5 de agosto, aquella es la fecha en que Doris Benegas muri贸 hace cinco a帽os, pero creemos que eso tan solo es una pura coincidencia anecd贸tica.

El franquismo ya utilizaba el mes de agosto para comunicar este tipo de cosas. Es una vieja pr谩ctica de la Administraci贸n, el buscar aquellos momentos en que todos los elementos necesarios, como abogados, notarios o procuradores, pueden ser m谩s dif铆ciles de encontrar debido a las vacaciones. De todas formas, tenemos tiempo para responder hasta septiembre, pues agosto es inh谩bil para este tipo de procesos, o eso nos han confirmado desde el propio juzgado.

驴Qu茅 medidas va a tomar el partido?

Ya estamos adecuando los estatutos a la ley org谩nica 3/2015, de la actividad econ贸mico-financiera de los Partidos Pol铆ticos. Sabemos que esto no afectar谩 al procedimiento judicial, aunque pensamos que as铆 deber铆a ser: si ellos cometieron el error de no notificarnos correctamente el fallo, una vez que s铆 tenemos constancia de ello tendr铆an que darnos algo de tiempo para remediarlo.

Por otra parte, recurriremos el caso, y hay dos posibilidades. Un procedimiento con vista y otro sin ella. En este 煤ltimo, todo se resuelve de forma documental, as铆 que vamos a reclamar que se haga el procedimiento con vista porque nos parece m谩s garantista y que nos ofrece una mayor oportunidad de defender nuestros argumentos.

驴IZCA ha sufrido alg煤n otro caso de represi贸n?

IZCA ya tuvo un intento de ilegalizaci贸n en el a帽o 2010, m谩s o menos. Manos Limpias puso una denuncia ante la Audiencia Nacional solicitando nuestra ilegalizaci贸n por unas supuestas relaciones con el mundo de la izquierda abertzale. La Fiscal铆a se hizo eco de ello y en principio el procedimiento se inici贸, aunque finalmente se archiv贸 porque no hab铆a pruebas.

Que yo recuerde, todos los procesos judiciales que hemos tenido se han solventado favorablemente a nuestra gente y organizaci贸n. De todas formas, aunque ya estamos acostumbrados, no es plato de buen gusto pasar constantemente ante los tribunales.

La persecuci贸n hacia nuestra organizaci贸n no cesa. Llevamos sufriendo acoso desde hace d茅cadas de una forma sistematizada, y aqu铆 no somos pol铆ticos profesionales ninguno, vivimos de nuestros respectivos trabajos. Otra cosa es que en las acusaciones que vierten contra nosotros hubiera cierta seriedad y rigor, pero siempre se ha demostrado que eran montajes policiales e, incluso, medi谩ticos.

驴Qu茅 cambiar铆a si se llega a ilegalizar a IZCA?

Nos supondr铆a problemas importantes para nuestra vida pol铆tica cotidiana. Seguramente, se resentir铆a en lo que a participaci贸n p煤blica y coordinaci贸n y colaboraci贸n con otras fuerzas pol铆ticas y sindicales se refiere, porque quiz谩 habr谩 gente que tenga problemas en firmar junto a una organizaci贸n extinguida o ilegalizada.

Lo que es el conjunto militante y de activistas y simpatizantes que conforman IZCA y en general el movimiento popular castellano, no solo no dejar铆amos de actuar sino que lo har铆amos de una forma m谩s intensa y reforzada que en la actualidad.

Para qui茅n no lo conozca, 驴qu茅 es IZCA? 驴Qu茅 valores defiende?

Somos una organizaci贸n soberanista. Reivindicamos el concepto de Castilla en la l铆nea con lo que era el pacto federal castellano que despu茅s dar铆a lugar, en gran medida, a la Primera Rep煤blica. Entendemos Castilla como las 17 provincias que ahora conforman cinco comunidades aut贸nomas diferentes: Madrid, las castillas, Cantabria y La Rioja.

Nuestros valores son republicanos. Creemos que el actual r茅gimen no tiene ninguna legitimidad porque est谩 basado en la legalidad franquista. Aspiramos a un r茅gimen republicano que defienda el derecho a la soberan铆a de cada uno de los pueblos que conforman el Estado espa帽ol.

驴En qu茅 territorios est谩 implantada? 驴Qu茅 representaci贸n institucional tiene?

No nos presentamos a las elecciones desde hace mucho tiempo. Lo hicimos cuando nos constituimos porque nos parec铆a una plataforma interesante de dar a conocer el proyecto, pero ya est谩. Despu茅s lo hicimos de forma muy puntual: participamos en la candidatura europea de Iniciativa Internacionalista y formamos parte de la coalici贸n que se llam贸 Unidad Popular. En junio de 2016 s铆 formamos parte de la coalici贸n de Unidas Podemos, aunque con muchas dudas, y no hemos vuelto a hacerlo.

Nuestro trabajo est谩 centrado en la organizaci贸n. Creemos que la lucha popular es lo necesario y lo que puede crear profundos cambios.

https://www.elsaltodiario.com/partidos-politicos/ministerio-interior-audiencia-nacional-proceso-judicial-contra-izquierda-castellana