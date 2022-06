–

De parte de ANRed June 13, 2022 186 puntos de vista

El fiscal Fabi谩n Canda volvi贸 a pedir al juez Santiago Carrillo que dicte una medida cautelar para evitar da帽os 芦irreparables禄 en el ambiente. En noviembre, el Juez hab铆a determinado que la aprobaci贸n del transg茅nico incumpl铆a la legislaci贸n nacional y el Acuerdo de Escaz煤. El trigo HB4 es cuestionado por productores, c谩maras empresarias y asambleas socioambientales. Por Luc铆a Guadagno (Agencia Tierra Viva).

El fiscal federal Fabi谩n Canda reiter贸 ante el juez federal Santiago Carrillo el pedido de suspender de manera urgente la autorizaci贸n del trigo transg茅nico HB4 por 鈥渓os perjuicios irreparables鈥 que puede causar para el ambiente y la salud de la poblaci贸n. Lo hizo tras conocerse, el 12 de mayo pasado, que el gobierno nacional autoriz贸 a la empresa Bioceres 鈥攑ropiedad de Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel, entre otros鈥 a comercializar la semilla. Se trata del primer trigo transg茅nico aprobado en el mundo, cuya liberaci贸n podr铆a impactar de manera irreversible en los ecosistemas, la agricultura y la alimentaci贸n global.

El fiscal Canda volvi贸 a advertir ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 que el proceso de autorizaci贸n del trigo HB4 viol贸 derechos colectivos fundamentales garantizados por la Constituci贸n Nacional y la Ley General del Ambiente. Entre ellos, el principio precautorio, que establece que ante la posibilidad de un da帽o grave o irreversible deben tomarse medidas eficaces para impedirlo, aunque haya dudas o se argumente falta de informaci贸n. Por lo tanto, el 19 de mayo pasado, Canda exigi贸 por escrito al Juez que tome en cuenta las presentaciones previas de la Fiscal铆a, de la Defensor铆a General de la Naci贸n y de vecinos afectados, y que ordene de inmediato una medida cautelar que suspenda la autorizaci贸n hasta que se cumpla con la legislaci贸n ambiental.

Para el Fiscal, la resoluci贸n que aprob贸 el transg茅nico es ilegal porque no se tuvo en cuenta las consecuencias para el ambiente de la liberaci贸n de la semilla ni del uso del herbicida glufosinato de amonio, que acompa帽a el cultivo. 鈥淐omo vengo sosteniendo, todo lo atinente a la aprobaci贸n y utilizaci贸n de organismos gen茅ticamente modificados, en el caso, semillas transg茅nicas, se encuentra ineludiblemente unido con el uso de los agrot贸xicos鈥, advierte el titular de la Fiscal铆a en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N潞 8.

Y reitera que las consecuencias socioambientales del uso 鈥渆xorbitante鈥 de agroqu铆micos en la Argentina ha generado rechazos dentro del mundo cient铆fico y acad茅mico, adem谩s del reclamo de numerosas organizaciones sociales y campesinas.

Trigo transg茅nico y glufosinato de amonio

El trigo HB4 tiene dos modificaciones gen茅ticas hechas por la cient铆fica Raquel Chan en los laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Una le confiere tolerancia a la sequ铆a (as铆 se lo publicita, pero la empresa reconoce que el resultado es que s贸lo 鈥渁guanta鈥 unos d铆as m谩s sin lluvia). La otra lo hace resistente al glufosinato de amonio, un herbicida tres veces m谩s t贸xico que el glifosato y 15 veces m谩s restrictivo en su consumo de acuerdo a la ingesta diaria admisible por la FAO (0,3 miligramos por kilo para el glifosato y 0,02 para el glufosinato). Ya en 2012, el cient铆fico Andr茅s Carrasco alertaba: 鈥淓l glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones, produce convulsiones, estimula la producci贸n de 贸xido nitroso y muerte celular en el cerebro鈥.

Sin embargo, el Gobierno argentino aprob贸 el transg茅nico de la misma manera que hace con todos: sin hacer estudios independientes sobre los efectos en la salud y el ambiente. Ni de la semilla ni del veneno que se le aplicar谩 en grandes vol煤menes a campo abierto. Tampoco garantiz贸 la participaci贸n ciudadana, a pesar de que tiene que hacerlo por ley.

Por el momento, Bioceres avanza con un 芦sistema cerrado禄 de venta de las semillas bajo identidad reservada. Seg煤n la empresa, en la campa帽a pasada se sembraron 55.000 hect谩reas, sobre un total de 6,7 millones de hect谩reas de trigo cultivadas en el pa铆s.

Transg茅nico ilegal

Desde octubre de 2020, cuando el Ministerio de Agricultura dict贸 la resoluci贸n 41/2020 que aprob贸 de manera parcial el trigo HB4, tanto la Fiscal铆a Federal como la Defensor铆a General de la Naci贸n y vecinos afectados exigen al juez Carillo que dicte una medida cautelar que se suspenda la autorizaci贸n.

En esa primera resoluci贸n, el Gobierno aprob贸 el cultivo pero no la comercializaci贸n, que quedaba condicionada a la aprobaci贸n por parte de Brasil, principal importador del trigo argentino. Un a帽o despu茅s, Brasil lo autoriz贸 pero s贸lo en forma de harina (no de grano). Y este a帽o, en abril y mayo, Bioceres consigui贸 que China aprobara la soja HB4 y que Australia y Nueva Zelanda habilitaran el trigo transg茅nico. La canciller铆a Argentina difundi贸 estas noticias como parte de sus logros diplom谩ticos. Finalmente, el gobierno nacional autoriz贸 su comercializaci贸n en la Argentina el mes pasado.

Mientras, el Ministerio P煤blico Fiscal no s贸lo advert铆a la violaci贸n del principio precautorio, sino tambi茅n se帽alaba 鈥渄efectos insuperables鈥 en la resoluci贸n 41/2020, entre ellas, que los fundamentos eran insuficientes. Advirti贸 que la autoridad administrativa (en este caso la Secretar铆a de Alimentos, Bioeconom铆a y Desarrollo Regional, a cargo de Marcelo Alos), se limit贸 a transcribir de manera incompleta dict谩menes t茅cnicos de la empresa. 鈥淥miti贸 invocar fundamentos s贸lidos que tornen razonable la autorizaci贸n comercial de la semilla, de los productos y subproductos derivados de 茅sta鈥, se帽al贸 el Fiscal.

Tambi茅n insisti贸 en el inter茅s p煤blico que est谩 en juego, en contraposici贸n al inter茅s particular de Bioceres de vender su producto. 鈥淣o puede soslayarse el inter茅s p煤blico en los procesos ambientales, siendo claro que cuando se produce un da帽o ambiental se compromete el inter茅s de toda la comunidad鈥, se帽al贸.

El riesgo de da帽o ambiental y, como consecuencia, en la salud de las personas no s贸lo est谩 presente por el uso de agrot贸xicos y porque no est谩 garantizado que el transg茅nico no produzca efectos adversos en quienes lo consuman. Sino tambi茅n porque una vez cultivado puede contaminar a los trigos no transg茅nicos por mezcla o fecundaci贸n cruzada. Esto motiv贸 un fuerte reclamo por parte de c谩maras agropecuarias, de acopiadores y molineros, que temen que su granos se contaminen y cargas enteras sean rechazadas en el mercado exterior, donde no se aceptan estos transg茅nicos.

Las contradicciones del juez Santiago Carrillo

En noviembre pasado, el juez Carrillo dict贸 un fall贸 que la Fiscal铆a reproch贸 por 鈥渃ontradictorio鈥. Por un lado, Carrillo orden贸 al Ministerio de Agricultura publicar informaci贸n e implementar un proceso de participaci贸n ciudadana para la aprobaci贸n del trigo transg茅nico HB4. En sus argumentos, el Juez sostuvo que hubo un incumplimiento 鈥渃laro e incontestable鈥 de la legislaci贸n nacional y del Acuerdo de Escaz煤 al restringir la participaci贸n y el acceso la informaci贸n p煤blica en el proceso de aprobaci贸n. Sin embargo, no suspendi贸 la aprobaci贸n.

Ante esto, la Fiscal铆a hizo una nueva presentaci贸n de 40 p谩ginas exhortando de nuevo al juez a que suspenda la autorizaci贸n. 鈥淟a postura asumida por el tribunal se encuentra en abierta contradicci贸n con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental, en particular, respecto de la aplicaci贸n del principio de precauci贸n鈥, sostuvo Canda, y cit贸 un fallo de la Corte Suprema de Justicia que afirma: 鈥淓s importante se帽alar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad la prevenci贸n del da帽o futuro鈥.

A fines de febrero, la Corte Suprema de Justicia tom贸 el expediente para resolver un antiguo recurso extraordinario (que no se refer铆a al trigo HB4 sino a otros transg茅nicos), lo que paraliz贸 la causa hasta el 31 de mayo 煤ltimo. En ese lapso, el Gobierno avanz贸 con la aprobaci贸n total del trigo transg茅nico.

Para el fiscal Canda, esta 煤ltima autorizaci贸n 鈥渟ella definitivamente鈥 la posibilidad de un perjuicio irreparable por lo que es urgente que el Juez aplique los 鈥減rincipios de precauci贸n y prevenci贸n鈥 y dicte una medida cautelar que la suspenda.

Hasta ahora, el juez Carrillo no respondi贸 si acepta este pedido. Tampoco se cumpli贸 el proceso de participaci贸n ciudadana que orden贸 en noviembre pasado, a pesar de que ya se venci贸 el plazo de 20 d铆as establecido en su fallo.

La presentaci贸n del fiscal Canda se enmarca en una causa judicial conocida como 芦Alicia Fany Gim茅nez y otros contra el Ministerio de Agroindustria禄, que comenz贸 en 2012. En ella, grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil piden al Poder Judicial que ordene la suspensi贸n definitiva de todos los cultivos transg茅nicos y que sea obligatorio el etiquetado de los alimentos que contengan transg茅nicos, entre otras exigencias vinculadas a la salud y el ambiente. Mientras tanto, se pide a los jueces que ordenen una medida cautelar de suspender la comercializaci贸n y cultivo de transg茅nicos y el uso de agrot贸xicos, as铆 como el etiquetado de los alimentos con organismos gen茅ticamente modificados.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/el-ministerio-publico-fiscal-reclamo-la-suspension-urgente-del-trigo-transgenico-hb4/