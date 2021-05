–

De parte de Indymedia Argentina May 24, 2021

Ya hace casi una semana desde que se difundi贸 en Colombia, en medios cercanos al gobierno, que el jefe guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, Jes煤s Santrich hab铆a sido asesinado en territorio venezolano. Pero ni los gobiernos, ni la prensa, ni la misma guerrilla confirm贸 fehacientemente el hecho. Jes煤s Santrich hab铆a sido un importante gestor del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, que se firm贸 en setiembre de 2016.

Lo que sigui贸 fue un accidentado desarrollo, donde una parte de la conducci贸n de las FARC avanz贸 por el camino de la constituci贸n de un partido pol铆tico, a pesar de las deficiencias en el avance en la implementaci贸n de la desmovilizaci贸n, y de la creciente vendetta de la derecha pol铆tica colombiana contra guerrilleros desmovilizados, que se agudiz贸 en el gobierno de Iv谩n Duque. Desde el acuerdo hasta ahora, son m谩s de 250, al menos 264, los guerrilleros asesinados.

Pero antes de llegar hasta este punto ya un sector de las FARC hab铆a vuelto a las armas, encabezados precisamente por Santrich y otro jefe guerrillero de los di谩logos de paz, Iv谩n Marquez. En el medio hubo una movida judicial para extraditar a Santrich a los Estados Unidos, y hasta una banca en el Congreso colombiano, que asumi贸 por apenas unos d铆as, antes de la retoma de las armas, en agosto de 2019.

No se supo mucho m谩s de 茅l, hasta ahora, casi dos a帽os despu茅s, cuando se lo anunci贸 muerto.

Nadie confirma

Inmediatamente despu茅s de la noticia inicial el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, asegur贸 que estaban verificando la informaci贸n, pero a pesar de lo provisorio de la versi贸n, no se priv贸 de advertir que, si se confirmaba, era una prueba de la vinculaci贸n del gobierno de Venezuela con este sector de las FARC.

El mismo d铆a se conoci贸 un comunicado de las FARC, cuya autenticidad no se confirm贸 fehacientemente, que dec铆a que efectivamente Santrich hab铆a sido asesinado, por un grupo comando de las Fuerzas Armadas de Colombia, que ingres贸 a territorio venezolano, para atacar al jefe guerrillero, en una zona de dif铆cil acceso cerca de la l铆nea fronteriza, en las serran铆as del Perij谩.

Si se hubiera confirmado esta versi贸n, ser铆a un cuadro grave: se tratar铆a de una irrupci贸n de fuerzas colombianas en Venezuela, en el peor momento de la relaci贸n entre los dos pa铆ses.

Pero a casi una semana no hay m谩s informaci贸n. Nada oficial. Ni en Venezuela, ni en Colombia y tampoco alg煤n otro tipo de informaci贸n verificable sobre la muerte de Santrich. No hay cuerpo, no hay fotos, no hay testigos, no hay nada. Solo silencio en la Casa de Nari帽o en Bogot谩 y en el Palacio de Miraflores en Caracas, y un mar de especulaciones y versiones que no pueden ser dadas por v谩lidas, porque los medios que las difunden representan a sectores interesados en el conflicto. Igual, estas versiones se diluyen a medida que pasan los d铆as.

Lo cierto es que a Iv谩n Duque le vendr铆a muy bien azuzar el fantasma Santrich protegido en Venezuela, como cortina de humo justo en el peor momento de su gobierno, cercado por una protesta social sin precedentes que no cede, a pesar de la extendida y desmadrada represi贸n policial y militar. Pero por alguna raz贸n, no lo hace.

Para Nicol谩s Maduro, el c谩lculo es m谩s complejo, porque el gobierno de Venezuela est谩 reclamando a otro sector de la FARC en armas, enfrentado al de Santrich y M谩rquez, para que libere a 8 militares venezolanos que capturaron y mantienen prisioneros, en otro sector de la frontera, en Apure, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sostiene una operaci贸n de in茅dita envergadura enfrentando a irregulares colombianos, en territorio venezolano.

Un escenario muy complejo, porque desde Colombia se vienen orquestando desde hace varios a帽os operaciones directas e indirectas contra el gobierno de Venezuela, que una y otra vez llevan a los mismos nombres: el presidente Duque y su mentor, 脕lvaro Uribe.

En el medio, Seuxis Pausias Hern谩ndez Solarte, Jes煤s Santrich, cuya muerte nadie desmiente, pero nadie confirma.

Marcos Salgado es periodista argentino, del equipo fundacional de Telesur. Editor de questiondigital.com. Corresponsal de HispanTv en Venezuela. Analista asociado al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, estrategia.la)

Fuente: https://estrategia.la/2021/05/23/el-misterio-santrich/