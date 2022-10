–

De parte de La Peste October 25, 2022 118 puntos de vista

De replicar mitos no se libra ni la m谩s iconoclasta. En breve aparecer谩n los paneg铆ricos de Pepe Fanelli, al que seguiremos cargando con el sambenito de padre fundador del internacionalismo obrero en la regi贸n ib茅rica.

Frente a la previsible reedici贸n del mito, en este texto se estudia la campa帽a de propaganda que desarrollaron, desde el oto帽o de 1868, alrededor de 20 extranjeros ligados -o muy cercanos- a la Alianza de la Democracia Socialista [ADS]. Nuestra objetivo es, por tanto, desmarcarnos de aquellos an谩lisis que mantienen a Fanelli como el protagonista indiscutible de esta historia; argumento reiterado desde que Miguel Bakunin afirmara que..

鈥淟a actividad de la Alianza fue aun m谩s fecunda en Espa帽a donde La Internacional no ten铆a aun ramificaci贸n y donde Fanelli, miembro de la Alianza y diputado italiano, fund贸 el solo, en el curso de un viaje con este prop贸sito, numerosas y activas secciones en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades..鈥1

Sin desmerecer el esfuerzo de ambos, ni el coloso ruso, ni el diputado italiano ser谩n el centro de este relato. Nuestra investigaci贸n se origina a partir de la siguiente frase del historiador M谩ximo Nettlau: el viaje de Fanelli fue resuelto por el c铆rculo de Bakunin. Consecuentemente, nuestra primera tarea ser谩 tratar de ampliar el inventario de aliancistas de paso por la pen铆nsula entre 1868 y 1876.

La ADS, sociedad semi-p煤blica a la que pertenecieron Fanelli, Bakunin y otros que ir谩n saliendo, fue creada formalmente en Suiza a finales de septiembre de 1868, a partir de un n煤cleo de 18 personas de diferentes pa铆ses. Sobre la mesa ten铆an el tema de la revoluci贸n espa帽ola, y decidieron aprovechar la oportunidad organizando r谩pidamente aquel famoso viaje, para difundir en Espa帽a una visi贸n alternativa de la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores [AIT].

Aunque sin duda aquella misi贸n encomendada a Fanelli ser铆a determinante, como veremos aqu铆, ni Fanelli habr铆a sido el primero en llegar, ni hab铆a sido la primera y 煤nica opci贸n de los asociados de la ADS.

鈥淓n este a帽o llega a Espa帽a Giuseppe Fanelli, emisario directo de Miguel Bakunin, para difundir el esp铆ritu anarquista, pero, mucho antes hab铆an llegado ya hombres como Fernando Garrido, Alfred Nocquet, Lev Illich Mechnikov, Elie Reclus y Aristide Rey. Todos llegaban con objeto de erigirse en portavoces de la vanguardia del anarquismo naciente en el mundo鈥︹2.

Inicialmente, en quien verdaderamente hab铆a pensado Bakunin para viajar a Espa帽a era en el joven ge贸grafo Eliseo Reclus, en quien el revolucionario ruso ten铆a puestas muchas esperanzas, pero que rechazar铆a la oferta por el mal estado de salud de su compa帽era.

En su lugar, 茅ste propuso a su hermano mayor EL脥AS RECLUS [1827-1904], que manten铆a contacto con algunos disidentes ib茅ricos en el extranjero, y hab铆a hecho diversos viajes a la pen铆nsula desde 1854. La pieza clave en Espa帽a era Fernando Garrido [1821-1883], viejo camarada que, por ejemplo, hab铆a sido uno de sus colaboradores en L鈥橝ssociation y en Cooperation.

鈥..recibimos el encargo de amigos del extranjero y acompa帽amos en octubre del citado a帽o a internacionales de otros pa铆ses para establecerla en Espa帽a, poni茅ndolos en relaci贸n en Madrid y Barcelona con los hombres m谩s decididos del Partido Republicano Socialista..鈥3.

El铆as tambi茅n era miembro de la ADS, como antes lo hab铆a sido de su precedente en los a帽os de clandestinidad, la Fraternidad Internacional Revolucionaria [FIR], concretamente desde 1865. Las cr贸nicas cuentan que se vino para Espa帽a -por iniciativa propia y sin avales-, tras asistir al III Congreso de la AIT celebrado en Bruselas entre el 13 y el 16 de septiembre de 1868. Sin embargo, hemos de considerar que ni asisti贸 al Congreso celebrado d铆as despu茅s en Berna, donde salt贸 por los aires la Liga de la Paz y la Libertad, ni tampoco a las deliberaciones del grupo fundacional aliancista, de las que ten铆a noticias solo por las cartas de Eliseo.

鈥(Eliseo) no asisti贸, pues, a las deliberaciones prolongadas del grupo de Bakunin en Vevey y Ginebra efectuadas en las una o dos semanas siguientes. Pero permaneci贸 en contacto por escrito con Bakunin entonces, a fin de organizar el viaje de El铆as y Ar铆stides Rey a Espa帽a, a los cuales deb铆a unirse en Barcelona Giuseppe Fanelli..鈥4

Aunque no fue el primero en venir, El铆as lleg贸 a Barcelona el 24 de octubre atra铆do por las noticias de la revoluci贸n. All铆 le esperaba entusiasmado Garrido, pero no empezar铆a a tener datos concretos de su cometido como aliancista, hasta que lo alcanzara el estudiante de medicina AR脥STIDES REY [1834-1901]. Ferviente proudhoniano, Rey hab铆a tirado de sus contactos como l铆der estudiantil, e incluso de sus dotes de gimnasta, para llegar a Barcelona tras asistir al Congreso de la Paz de Berna, y viajar luego a Par铆s para conseguir que le asignaran tareas de corresponsal en varios diarios; adem谩s de reunir el aval de asociaciones como la de Delescluze y la Secci贸n parisina de la AIT.

Al final tanta prisa no sirvi贸 de mucho, ya que hubo de esperar hasta que Reclus y Garrido volvieran de su excursi贸n de propaganda. Seg煤n algunos c谩lculos, 茅sta primera gira catalana se desarroll贸 entre el 3 y el 14 de noviembre, recorriendo al menos Girona, Cassa de la Selva, Llagostera, Sant Feliu, Calonge, Sant Antoni, Palam贸s, Palafrugell, La Bisbal, Girona, Banyoles, Olot, Tortell谩, Figueres, Lloret, Martorell, Tarrassa, Igualada鈥

鈥淗e acompa帽ado a Garrido durante doce d铆as en su gira por Catalu帽a; hemos estado en las ciudades mar铆timas, en las de monta帽a y en aldeas de corchotaponeros..鈥5

Por lo que respecta a JOS脡 FANELLI [1827-1877], que como los anteriores hab铆a sido miembro de la FIR, sabemos que s铆 asisti贸 al Congreso de Berna y, adem谩s, estuvo presente en las deliberaciones del grupo fundacional aliancista prolongadas un par de semanas m谩s. Con cierto retraso, Fanelli se trasladar铆a a Barcelona el 12 de noviembre tras conseguir, con dificultades, varias cartas de recomendaci贸n y algo de dinero. Apenas estar铆an juntos en Barcelona unos d铆as, ya que el d铆a 16 dejar铆an la ciudad para reunirse con Garrido en Tarragona, que segu铆a incansable con su gira -Reus, Tortosa-. Desde all铆 tomaron el tren el d铆a 18, rumbo a Valencia, donde llegaron sin previo aviso y s贸lo les esperaba Jos茅 M陋 Orense, patriarca del republicanismo hispano.

鈥(Fanelli) habr铆a obrado 鈥seg煤n el sentimiento delicado de El铆as鈥 deslealmente para con estos republicanos, los cuales, por recomendaci贸n de El铆as, le hablan acogido amigablemente al principio..鈥6.

En la capital del Turia asistieron a un par de actos multitudinarios, siendo entonces cuando parece que surgieron las primeras discrepancias entre ellos, a las que alude Nettlau.

Decidieron tomar caminos opuestos el d铆a 24. Mientras Fanelli sigui贸 viaje hasta Madrid acompa帽ado de Orense, o al menos en el mismo tren; el resto del grupo opt贸 por dirigirse al sur, donde ser铆an testigos de las primeras manifestaciones en la provincia de M谩laga, encabezadas por los federales a partir del d铆a 28. Desde esa ciudad se trasladar铆an por tren a C谩diz el d铆a 1 de diciembre y luego a Jerez, d铆a 4; justo en el momento en que se fraguaba el enfrentamiento entre las milicias republicanas y las tropas del nuevo gobierno, que estallar铆a tras dejar ellos la zona de vuelta a M谩laga.

鈥..en Jerez, unos trabajadores vinieron 谩 buscarme porque deseaban que concurriera a una sociedad que ten铆an formada. Fui, en efecto, en compa帽铆a de algunos periodistas extranjeros, conducido a un barrio apartado e introducido en una especie de portal, que serv铆a de sala, donde hab铆a 30 贸 40 trabajadores reunidos, y por todo ajuar una mesa, un vel贸n y unos cuantos libros..鈥7

Cerca de estos tres primeros emisarios aliancistas, debemos buscar al colectivista parisino BENITO MALON [1841-1893], que estuvo en Espa帽a en fecha indeterminada. Internacionalista desde 1865 y cercano a Ar铆stide Rey o los Reclus en los a帽os siguientes, habr铆a conocido en Suiza a Bakunin y se habr铆a sumado a la ADS en el oto帽o de 1868, tras haber pasado varios meses encarcelado por ser uno de los dirigentes de la AIT parisina. A falta de otros datos, por descarte y afinidad, es muy probable que coincidiera en Espa帽a con los tres anteriores a finales de 1868. As铆 lo sugiere la cronolog铆a de su correspondencia personal, que se interrumpe desde la prisi贸n a mediados de septiembre y se reanudar铆a en Par铆s en abril de 1869, momento en el que comenzaba una campa帽a de propaganda fundando secciones por toda Francia.

As铆 mismo, deber铆amos localizar en Espa帽a al doctor SAVERIO FRISCIA [1813-1886], puntal del primer internacionalismo siciliano y amigo personal de Bakunin, al que hab铆a secundado en la FIR y luego entre los fundadores de la ADS. As铆 lo dej贸 caer el

propio Malon y, sin otras referencias por las que guiarnos, tal vez fuera aquel diputado italiano a quien El铆as Reclus ubica en Madrid a finales de 1868, y no Fanelli como se insiste.

鈥淎nteayer un diputado italiano y dos espa帽oles pasaban por una calle excusada hablando de socialismo, en franc茅s. Dos individuos, provistos de garrotes, se le echaron encima [..] nuestros amigos resistieron valientemente鈥8

Parece claro que todos los emisarios aliancistas se dieron cita en Madrid en el mes de diciembre de 1868, donde sabemos que volvieron a encontrarse Rey, Reclus y Fanelli el d铆a 9, y posiblemente estuvieran tambi茅n Malon o Friscia.

All铆 les esperaba, desde hac铆a semanas, el historiador, ge贸grafo y revolucionario ruso LE脫N MECHNIKOV [1838-1888], que hab铆a sido el primero en llegar a Barcelona a mediados de octubre, tras asistir en Berna al Congreso de la Liga de la Paz.

Mechnikov proven铆a de Suiza, donde integraba junto a Bakunin, Herzen, etc鈥 la colonia de legendarios exiliados rusos desde 1864; y a su vez trabajaba como catedr谩tico de geograf铆a comparada en la Universidad de Lausana. Si bien es innegable su proximidad a Bakunin, y m谩s que probable su pertenencia a la FIR, todo apunta a que tom贸 la decisi贸n de viajar a Espa帽a por su cuenta y riesgo, ya que tra铆a consigo el salvoconducto de la Alianza Republicana Universal, organizaci贸n antimon谩rquica y paneuropea creada por Mazzini en 1865, adem谩s del aval de haber sido uno de los mejores ayudantes de campo de Garibaldi; lo que le hab铆a dejado una pierna parcialmente amputada y le forzaba a usar muletas.

鈥淗ace algunos d铆as dos periodistas amigos nuestros, uno de los cuales es ruso, contemplaban el mismo espect谩culo en una de las calles mas c茅ntricas de Madrid. Tampoco ellos pensaron en quitarse el sombrero [..] cuatro o cinco j贸venes robustos y atrevidos se acercaron a ellos con los pu帽os apretados y en actitud amenazadora. Pero tuvieron que retroceder ante las muletas del uno y el rev贸lver del otro..鈥9

Viajero experimentado que se manejaba con soltura al menos en 10 idiomas, entre ellos el castellano, circul贸 durante m谩s de un a帽o por diferentes regiones -Catalu帽a, Arag贸n, Madrid, Andaluc铆a,..-. De su discreto paso por la pen铆nsula, no tenemos m谩s noticias que las cr贸nicas que 茅l mismo remitiera, bajo el seud贸nimo Emil Denegri, a la revista rusa Oti茅chestvenniye Zapiski -Anales Patri贸ticos-. Aunque no hemos podido leerlas, por no estar traducidas al castellano, sabemos que estudi贸 en detalle el pa铆s, su historia y sus gentes, e incluy贸 algunas semblanzas de disidentes pol铆ticos catalanes como Jos茅 Anselmo Clav茅 y V铆ctor Balaguer, o alusiones al propio Garrido.

Contactos que, en este 煤ltimo caso, databan de a帽os atr谩s, ya que Mechnikov pudo haber traducido al ruso en 1862 su libro La Espa帽a Contempor谩nea, que no fue editado en Espa帽a hasta 1865.

鈥淭oda esta historia tuvo ocasi贸n de oirla el mismo Garrido de labios de su traductor ruso, a los postres de una comida [..] a la que con el ilustre cartagenero asistieron entre otros, el glorioso Castelar y el eminente ge贸grafo de fama universal (El铆as) Eliseo Reclus..鈥10

Para tratar de identificar a Mechnikov con el esquivo traductor ruso de Garrido, podemos recurrir -tambi茅n- a la prensa espa帽ola de la 茅poca, advirtiendo que fueron dos los rusos enviados a Espa帽a como corresponsales de La Gaceta y La Ilustraci贸n Universal de San Petersburgo; quienes a su vez trabajaban para la revista Anales Patri贸ticos. Nos referimos al propio Mechnikov, cuya llegada a Barcelona recoge la prensa a mediados de octubre de 1868; y a Pedro Boborykin [1836-1921], famoso dramaturgo ruso que viv铆a en Par铆s desde 1865, al que localizamos de camino a una asamblea federal celebrada en C贸rdoba el 12 de junio de 1869, donde se rubric贸 el Pacto federal b茅tico-extreme帽o-murciano.

鈥..(Bakunin) no pudo venir a Espa帽a por falta de dinero, ni tampoco pudo enviar a nadie. Solo vino un tip贸grafo ruso, que acaso no pas贸 de Barcelona, y que desde luego no hay noticias de su actividad鈥10BIS

Si bien no es habitual encontrar a dos corresponsales de un mismo peri贸dico en un mismo lugar, las dudas se sostienen en que Boborykin tambi茅n hab铆a sido colaborador de Anales Patri贸ticos, e incluso era amigo de Bakunin. Por contra, consultando su biograf铆a vemos que s贸lo se menciona una estancia previa en Espa帽a, 1864, y nada se dice de esta segunda visita. Apuntala la hip贸tesis de que Mechnikov pudo utilizar el nombre de Boborykin en Espa帽a, el que dicha asamblea federal estuvo presidida por Garrido y, sobre todo, que su intervenci贸n durante aquel acto parece que fue en castellano. Eso sin contar con que se hab铆a trasladado desde Madrid a C贸rdoba, junto a otro aliancista reci茅n llegado a Espa帽a.

鈥淣aquet hase dirigido a los congregados en nombre de los republicanos de Francia y Boborykine, usando la palabra, ha dicho que la juventud rusa simpatiza con el nacimiento de la democracia espa帽ola y con las ideas de progreso que en ella se determinan..鈥11

Se trataba del m茅dico franc茅s ALFREDO NAQUET [1834-1916], que habr铆a conocido a Mechnikov en casa de los Reclus en Par铆s, all谩 por 1867, o tal vez durante el Congreso de la Liga de la Paz de G茅nova de ese mismo a帽o, en el que Naquet salt贸 a la palestra por el tono de sus intervenciones, ingresando a continuaci贸n en la FIR. Naquet hab铆a llegado a Espa帽a a finales de abril de 1869, tras haber pasado una larga temporada entre rejas, y huyendo de otra condena a 4 meses por la publicaci贸n de Religi贸n, propiedad y familia; libro que seg煤n Nettlau, quiz谩s hubiera servido para costear el viaje de Fanelli.

鈥淐uando 茅l (Naquet) volvi贸 a Par铆s, el Imperio estaba si no ya enfermo, al menos con muy mala salud. Y entre la juventud republicana, estaba de moda conspirar..鈥12

Por sus cr贸nicas en la prensa extranjera, o sus propias declaraciones, sabemos que Naquet fue directo a la capital y contact贸 con otros periodistas franceses que llevaban meses en Madrid, como Luciano Combatz, del que hablaremos en un pr贸ximo apartado. Seg煤n cuenta 茅l mismo, gracias a su condici贸n de corresponsal de Le Reveil y Le Rappel que pod铆a circular gratis en ferrocarril, Garrido y Estanislao Figueras le ofrecieron colaborar como delegado de la Junta Republicana de la capital. Esta habr铆a sido la raz贸n de su traslado en junio a Andaluc铆a, junto a Boborykin, o sea Mechnikov.

鈥淵o medit茅 primero si deb铆a acceder a sus peticiones; hasta cierto punto a mi que me importaba; yo solo era un extranjero; a mi no me reportaba aquello ning煤n beneficio; pero se luchaba por la Rep煤blica; y por la Rep煤blica Universal, consent铆 y les ayud茅..鈥13

Durante su estancia, Naquet entabl贸 buena amistad con Eduardo Benot o el citado Figueras, y cuando estaba en Madrid sol铆a frecuentar el Casino Republicano de la calle Mayor, e incluso intervenir en los debates entre federales y unitarios que all铆 se daban. Su periplo en Espa帽a terminar铆a en octubre de 1869 -Mechnikov lo har铆a en diciembre-, tras tomar parte en la sublevaci贸n federal en Andaluc铆a como delegado del comit茅 revolucionario de Madrid, pero neg谩ndose a ocupar el cargo de gobernador provisional de Sevilla para el que fue propuesto.

鈥淣aquet, [..] asegur贸 que la libertad no puede morir jam谩s, que 茅l hacia votos porque la Francia sacudiese lejos de s铆 al tirano que apag贸 con su planta la antorcha de la libertad, que 茅sta desde Espa帽a fulguraba por todo el universo..鈥14

En nuestro mapa del primer aliancismo ib茅rico, falta por incluir al grupo de franceses y particularmente marselleses que, en los meses siguientes, fueron recalando en Barcelona. Uno de los primeros en hacerlo fue ANDR脡S BASTELICA [1845-1884], empleado de comercio de origen corso y colaborador habitual de la prensa socialista -Par铆s, Bruselas, Ginebra y Marsella-. A pesar de su juventud no era un desconocido, ya que hab铆a protagonizado una exitosa gira de propaganda en el sur de Francia, y llegaba a Barcelona a finales de mayo de 1870, en calidad de perseguido pol铆tico y amigo de Bakunin.

鈥..Si no queremos que la pr贸xima revoluci贸n sea pol铆tica, hag谩mosla social, colectivista. Esa es la idea que gu铆a mi conducta. [..] Aqu铆, en Marsella, si yo solo puedo ejercer influencia entre varios c铆rculos m谩s o menos jacobinos, es porque ven en m铆 al republicano decidido a terminar con todos los despotismos..鈥15.

El proudhoniano Bastelica, que estaba adscrito a la ADS desde el oto帽o de 1868 y era uno de los dirigentes de la Secci贸n marsellesa, asisti贸 al I congreso de la Federaci贸n Regional Espa帽ola [FRE] de junio de 1870 en representaci贸n de las secciones de Marsella, Rouen, Aix-en-Proven莽e y otras. Su participaci贸n no qued贸 en lo testimonial, ya que se sumar铆a a diferentes comisiones de trabajo y pronunci贸 un discurso -en franc茅s- durante la sesi贸n de clausura, en la que tambi茅n fueron le铆das las cartas remitidas por el Consejo Federal belga y del Comit茅 Federal Romance de la Regi贸n del Jura. Al terminar el congreso, Bastelica decidi贸 quedarse en la ciudad, a salvo de las persecuciones en Francia, perfeccionando su otro oficio de tip贸grafo hasta que regresara a Marsella en septiembre.

鈥淏astelica es uno de nuestros amigos espa帽oles en Barcelona; su tarea marcha a todo vapor.鈥16

Pensamos que Bastelica cubri贸 en aquel primer certamen internacionalista de Barcelona, la baja por enfermedad del tejedor y publicista CARLOS Le-BALLEUR [1815-1870], uno de los fundadores de la AIT en Marsella en marzo de 1867, adem谩s de militante de diversas agrupaciones librepensadoras de la zona.

Resulta que Le-Balleur hab铆a residido en Barcelona y Toledo -Valencia del Cid- entre 1853 y 1862, y conoc铆a bien el pa铆s por haber recorrido toda la pen铆nsula gan谩ndose la vida como fot贸grafo y publicista. Con el paso de los a帽os, Le-Balleur se hab铆a convertido en uno de los referentes de la masoner铆a y redactor de numerosos peri贸dicos radical-socialistas; manteniendo una buena amistad con los dem贸cratas y socialistas espa帽oles, especialmente con Garrido y Castelar. No por nada, fue uno de los encargados de auxiliar a los revolucionarios espa帽oles, recalados en Marsella tras la intentona de julio de 1866.

鈥淟o que le hace falta al pueblo es la revoluci贸n permanente. Todos los medios son buenos para obtenerlo: 隆la daga, el veneno, los atentados, las armas de fuego! Despu茅s del derrocamiento del gobierno, la primera medida que el pueblo debe tomar es suprimir al clero鈥17

1_Jeanne_hija de l鈥橦ercule RoyannezA pesar de que Le-Balleur fue perdiendo peso en la AIT de Marsella en favor de Bastelica, y fallecer铆a en Toulousse en diciembre de 1870, en cierta manera fue relevado en sus funciones por su gran amigo ADOLFO ROYANNEZ [1829-1894], socialista de la misma cuerda pol铆tica y, como 茅l, con varios exilios en Espa帽a a cuestas [1851-驴?, 1859-61], atribuibles por lo general a alg煤n delito de imprenta. Estos antecedentes que le hab铆an hecho perder su empleo en Marsella, en la oficina de servicios mar铆timos de mensajer铆a, a comienzos de 1867.

Otra vez refugiado en Espa帽a en julio de 1869 por delitos de imprenta, habr铆a fijado residencia en M谩laga, estableciendo contacto con diferentes grupos librepensadores del territorio, especialmente en Barcelona. Royannez, discreto en sus desplazamientos, se mostr贸 bastante activo en la prensa durante estos meses, y no regresar铆a a Francia hasta septiembre de 1870, en el marco de la proclamaci贸n de la III Rep煤blica. Concretamente fue a Toulouse, pasando a ocupar durante un tiempo el puesto de director de L鈥橢mancipation, adem谩s de asumir cargos como el de presidente de la Liga de Sud-Oeste, creada en noviembre de 1870.

鈥淩oyannez en Toulouse. Saludos fraternales 脿 mi antiguo colaborador. Me entero de que Le-Balleur, enfermo, est谩 detr谩s de ti; dile que lo amo y que no le desmerezco. Que se cure r谩pidamente y retome su lugar en el combate..鈥18

Como veteranos de la insurrecci贸n de 1848, y por los contactos que Le-Balleur y Royannez manten铆an con los federales espa帽oles, continuados por 茅ste entre los n煤cleos internacionalistas y librepensadores peninsulares, podr铆amos atribuirles a ambos, haber favorecido la llegada de Bastelica y la de otros activistas de perfil y procedencia similar, que recalar铆an en Barcelona tras La Com煤n.

Englobado tambi茅n en la corriente blanquista tan extendida en Marsella, caracterizada por su tono socialista, revolucionario y ateo, recuperamos al maestro de ciencias y qu铆mico CARLOS ALERINI [1842-1901], internacionalista marsell茅s natural de C贸rcega como Bastelica, con el que hab铆a colaborado al menos desde comienzos de 1870. Igual que le sucedi贸 a Royannez, Alerini tambi茅n perder铆a su trabajo como profesor del Liceo de Marsella -era corresponsal de la secci贸n de Barcelonnette-. Poco despu茅s, en mayo, sufrir铆a su primera detenci贸n como director de Le Rappel de Provence, peri贸dico ligado a la AIT.

鈥..Carlos Alerini, profesor en Marsella, declarado culpable de complicidad en atentados contra la seguridad del Estado y de asociaci贸n de militares, ha estado igualmente condenado a la pena de muerte, en rebeld铆a..鈥.19

Al contrario de Bastelica, que solo se qued贸 unos meses, Alerini fue uno de los aliancistas que m谩s a帽os pas贸 en Espa帽a, donde aterriz贸 en abril de 1871 tras una larga temporada en prisi贸n y despu茅s de haber tomado parte en las insurrecciones comuneras de Marsella y Lion. Algunos indicadores de la relevancia alcanzada por Alerini, especialmente tras sumarse al grupo barcelon茅s de la ADS en diciembre de ese a帽o, es que lo encontramos de inmediato ejerciendo cargos dentro de la Federaci贸n Local barcelonesa, e incluso acompa帽ar铆a a Anselmo Lorenzo en su excursi贸n a Bilbao en mayo de 1872 como director de La Federaci贸n; integr谩ndose luego en la delegaci贸n espa帽ola del Congreso de la Haya de septiembre de ese mismo a帽o.

鈥淣os entristece leer en la Revolution Sociale los ataques dirigidos contra el Consejo General y contra Carlos Marx (como suele decirse la ropa sucia debe lavarse en casa), y lo deploramos tanto como las calumnias dirigidas por Utin contra Miguel. En una palabra, deber铆amos estar por encima de todas las cuestiones personales鈥︹20

A grosso modo, se podr铆a decir que a medida que el cerco a la AIT se fue estrechando en Francia, Barcelona se ir铆a nutriendo de m谩s internacionales galos. Y no fueron pocos, ya que alcanz贸 para constituir all铆 una Secci贸n Francesa en la primavera de 1873, editando a lo largo del verano La Solidarit猫 Revolutionaire, peri贸dico escrito en franc茅s y enfocado a animar la propaganda socialista en territorio galo. Su consejo de redacci贸n lo formaban j贸venes como el marsell茅s Alerini, o los lion茅ses Camilo Camet y Manuel Fournier. Pero quiz谩s el m谩s famoso de ellos, era el estudiante de medicina PABLO BROUSSE [1844-1912], colaborador habitual de Les Droits de l鈥橦omme junto a Julio Guesde o Le-Balleur, y que hab铆a sido delegado por Montpellier en la Liga del Mediod铆a. Conviene a帽adir que Brousse se afili贸 a la AIT algunos meses antes de venir a Barcelona, a finales de 1872; donde por cierto, recal贸 tras abandonar la Federaci贸n de Montpellier, decantada por las posiciones cercanas al Consejo General de Londres, en el marco del Congreso de La Haya.

鈥淓n la aduana ha sido detenido, anteayer, al llamado Paul Magni, portando, en el momento en que sal铆a del barco espa帽ol Ladul. Magni era portador de un paquete de peri贸dicos que lleva por t铆tulo La Solidarit茅 r茅volutionnaire..鈥21 .

Esta fase de crecimiento org谩nico dur贸 poco, y la mayor铆a de aliancistas franc贸fonos llegados en estos meses saldr铆an de la pen铆nsula a lo largo del verano de 1873. Entre ellos, contamos a los citados Brousse, Camet, Fournier, y a帽adir铆amos a Denis Brack, Esteban Combe, Raimundo Tariol e incluso V脥CTOR DAVE [1847-1922], periodista belga adherido a la AIT desde 1867, que hab铆a sido uno de los fundadores de la ADS en 1868 -estuvo antes en el Congreso de la Liga de la Paz en Berna-. Militante destacado la Federaci贸n belga a pesar de su juventud, Dave hab铆a pertenecido al Consejo General de la AIT con sede en Londres, y adem谩s, fue el delegado de las secciones flamencas durante el decisivo Congreso de La Haya.

Centrados en su actuaci贸n en Espa帽a, Dave colabor贸 con Alerini en Barcelona y, llegado el momento, animaron a Jos茅 Garc铆a Vi帽as para que se constituyera un Comit茅 de Salvaci贸n P煤blica el 19 de junio de 1873, que sin embargo no tuvo mucho recorrido. A continuaci贸n, participar铆an en los levantamientos cantonales del Levante con otros camaradas galos, los cuales ir铆an pasando a Francia, B茅lgica o Suiza a lo largo del mes de agosto y septiembre.

鈥淓l fracaso de Garc铆a Vi帽as fue el inicio de la ca铆da del sector insurreccionalista de la Internacional barcelonesa, la direcci贸n de la cual pas贸 a manos m谩s moderadas..鈥22

Finalmente, algunos de los de la Secci贸n Francesa de Barcelona, acudir铆an al Congreso de Ginebra de septiembre de ese mismo a帽o, reforzando as铆 la delegaci贸n espa帽ola; en concreto se cita a Alerini, Fournier, Brousse, Brack y Paulet.

Entre ellos, queremos fijarnos en el escurridizo Paulet, que inicialmente nos conduce hasta F. Paulet, redactor-jefe del bolet铆n de la Asociaci贸n de Librepensadores de Barcelona, fundado el 31 de diciembre de 1870. De los pocos datos que tenemos de su presencia en este peri贸dico, ya que antes de marzo de 1871 no se conservan ejemplares de La Humanidad salvo el primer n煤mero, sabemos que F. Paulet sigui贸 figurando como director hasta finales de marzo, aunque no podemos descartar que dejara la ciudad unas semanas antes.

La referencia m谩s fiable para ubicar a F. Paulet y Sans al otro lado de los Pirineos es Royannez -gran amigo de Antonio Marsal Anglora, sustituto de F. Paulet en La Humanidad-; quien coincidi贸 en Burdeos el 18 de febrero con un periodista apellidado Paulet, delegado por Le Republicain de Clermont, durante la asamblea en la que fue creado el Sindicato General de la Prensa francesa.

鈥..un afiliado bien conocido de la muy celebre sociedad, el llamado Paulet, antiguo mozo de caf茅, cura de confesionario y empleado de comercio, se mostr贸 aqu铆 y all谩 en esa misma 茅poca y hasta finales del mes de junio..鈥23

Vinculado recientemente a este peri贸dico como redactor-jefe, le localizamos en Clermont -Issore- desde el 3 de abril, presidiendo asambleas socialistas y pasando luego a adquirir un papel clave en las r茅plicas comuneras de aquel departamento. Desde las p谩ginas de Le Republicain, centr贸 su campa帽a de agitaci贸n en la creaci贸n de una Secci贸n Federal y en la difusi贸n de los principios internacionalistas, atrevi茅ndose a publicar los estatutos de la AIT.

Si bien la presencia de Paulet en esta zona terminar铆a en junio, tras sortear durante semanas una orden de detenci贸n, y ello coincide en el tiempo con la detenci贸n de F. Paulet en julio de 1871, cuando trataba de cruzar la frontera para volver a Barcelona; da la sensaci贸n que hab铆a m谩s de un Paulet.

El nexo de uni贸n entre todos ellos podr铆a ser el doctor P. PAULET, concejal municipal y m茅dico de las grandes familias del partido republicano de Burdeos, que tambi茅n era reacio a dar su nombre de pila. Pero no es 茅sta la raz贸n principal para fijarnos en este republicano radical pasado al internacionalismo en 1871, sino mas bien porque fue uno de los que propuso en agosto de ese a帽o, una declaraci贸n oficial en favor de la amnist铆a de los comuneros -reiterada en noviembre-. Adem谩s, a lo largo de los meses fue radicalizando su discurso, siendo desautorizado por el partido republicano local en enero de 1872.

鈥..Paulet, m茅dico, un Marat en peque帽o, pero que no cree mucho en sus propias teor铆as, ya que a metido a su sobrino en los Jesuitas y a su sobrina en el Sagrado Coraz贸n..鈥24

Adem谩s, el doctor Paulet compart铆a desde mediados de 1868 asiento en la extrema izquierda del consistorio municipal con Pedro Sansas [1804-1877], co-propietario de La Tribune de la Gironde y abogado radical que hab铆a estado exiliado en Espa帽a al menos entre 1851 y 1856. Todo indica que manten铆an una buena relaci贸n personal, puede que familiar, y juntos hab铆an integrado el Comit茅 de Salud P煤blica, constituido en Burdeos el 31 de enero de 1871, donde localizamos tambi茅n a Royannez.

鈥淢. Paulet, sus hermanos y sus primos, fueron los agentes devotos que sostuvieron la candidatura de Ledru-Rollin. Hicieron juntos una propaganda contagiosa en el departamento de la Charente en favor de 茅ste. En Burdeos su clientela son los extranjeros que viven en la ciudad, principalmente los colonos鈥︹25

Lo 煤nico cierto es que F. Paulet y Sans(as) reaparecer铆a otra vez m谩s en Barcelona, marzo de 1872, durante un acto del grupo librepensador para conmemorar La Com煤n, al que asisti贸 junto a la comunera parisina Laroche. Tirando del hilo, podemos emparentarla con el profesor, pol铆glota y escritor Juan Bautista Larocque [1836-1890], vecino de Par铆s desde 1858, que hab铆a sido comandante de franco-tiradores durante el sitio prusiano y uno de los dirigentes m谩s citados del Comit茅 de Bellville. Resulta pertinente asociarlo con los Paulet, ya que tambi茅n era original de La Charente y hab铆a encabezado la comisi贸n que enviaba emisarios de La Com煤n parisina a diferentes departamentos franceses.

Adem谩s, refugiado en Londres tras la debacle, Juan Larocque acompa帽aba desde Burdeos a Barcelona, en marzo de 1873, a un grupo de internacionales perseguidos en Francia entre los que estaba otro Paulet, llamado Juli谩n; seguramente con el objetivo de integrarse en la Secci贸n Francesa de Barcelona, e incluso desplazarse algo m谩s al sur.

鈥淗an marchado hacia Catalu帽a cuatro internacionalistas franceses que est谩n perseguidos [..] Los otros se llaman Julien Paulet el uno, y Etienne Cointreaux, el otro, y proceden de Par铆s. Los cuatro son activos agentes de la Internacional del mediod铆a de Francia, cuyos trabajos est谩n en relaci贸n con los de Espa帽a, sobre todo Catalu帽a, Valencia y Andaluc铆a..鈥26

Si lo averiguado hasta aqu铆, no da para confirmar quien fue el Paulet que asisti贸 al congreso de Ginebra de septiembre de 1873, los datos se帽alan directamente a F. Paulet y a Burdeos. En este sentido debemos constatar para concluir, la visita posterior de FERNANDO PAULET [驴..?-1910], anarquista franc茅s que se asentar铆a en la provincia de C谩diz desde 1891, donde por cierto ya le conoc铆an -hab铆a estado al menos en 1888-, y donde trabajar铆a como delegado de correspondencia de las sociedades obreras, como periodista y maestro laico. Sin embargo, tras regresar a Par铆s una d茅cada despu茅s, ser铆a acusado de haber sido un agente provocador en los grupos anarquistas de Jerez, y de estar actuando entonces como confidente de la embajada espa帽ola, como se explica en otro lugar.

鈥淎caba de morir repentinamente en la flor de la edad, en Sevilla, nuestro querid铆simo correligionario Felipe Salas y Arriola. 隆Pobre Amigo! [..] A su entierro puramente civil han asistido numerosos amigos y correligionarios: Ferdinand Paulet.鈥27

Entre aquellos aliancistas que permanecieron en Espa帽a tras la Restauraci贸n, sobre los que no existen apenas datos por la situaci贸n de clandestinidad en que se hallaban, debemos incluir al citado Alerini que, seg煤n algunos, se desplaz贸 a Cartagena, integr谩ndose en la junta insurreccional. No sabemos bien c贸mo, pero el caso es que acab贸 de nuevo en Barcelona, donde seguir铆a colaborando en la Federaci贸n local. Y fue durante una de las peri贸dicas giras de propaganda por Andaluc铆a, que acabar铆a detenido en C谩diz a comienzos de 1875, siendo condenado a muerte; pero cuando todo estaba listo para fugarse, renunci贸 a huir.

Ser铆a amnistiado en abril de 1877.

鈥淟a Alianza, efectivamente, ha influido sobre la marcha de La Internacional en Espa帽a; pero no de la manera que sus delatores han querido hacer ver: La Alianza ha influido, no con intrigas y malas artes, no, sino por la bondad y el radicalismo de las soluciones que ha adoptado y que sus miembros han propuesto 谩 sus respectivas federaciones..鈥28

Otro aliancista con dilatada trayectoria en Espa帽a, casi una d茅cada, y que tambi茅n opt贸 por dirigirse a Andaluc铆a, fue el aliancista franc茅s FORTUNATO HENRY [1821-1882], poeta revolucionario que ya hab铆a venido por primera vez a Barcelona en 1863, huyendo de las persecuciones judiciales como director del rotativo sat铆rico Panurge.

Instalado en Par铆s a su regreso en 1864, con el tiempo Henry retomar铆a su actividad pol铆tica y ser铆a candidato obrero en las elecciones de 1869, asumiendo un rol destacado durante el sitio prusiano de Par铆s, alentando la proclamaci贸n de La Com煤n y la defensa armada de la insurrecci贸n parisina como jefe del estado mayor.

V铆a Marsella, el coronel Henry lleg贸 a Barcelona en julio de 1871, pasando a establecerse con su familia en Sant Mart铆 de Proven莽als, donde trabaj贸 discretamente como cerrajero y en una fundici贸n. Todo cambi贸 tras el nacimiento de dos hijos m谩s, que lo llevar铆an a Almer铆a para trabajar en una mina de mercurio, 驴1873?.

鈥淧or lo dem谩s, siguen llegando agentes de la internacional a varias poblaciones. Han sido rechazados en Almer铆a en茅rgicamente..鈥28BIS

Pese a las dificultades iniciales no desaprovechar铆a la oportunidad, ya que pudo hacer propaganda en la regi贸n e incluso sumarse a la insurrecci贸n cantonal de Cartagena. De alguna manera logr贸 esquivar las represalias, y le situamos de vuelta en Barcelona tras la Restauraci贸n y domiciliado en la calle Conde de Asalto, desempe帽ando trabajos t茅cnicos. Parece que le fueron bien las cosas, e incluso logr贸 establecerse por su cuenta -fabricante de tapones de Agua de Seltz-; al tiempo que manten铆a varias propiedades mineras que hab铆a ido adquiriendo en Almer铆a, las cuales fue obligado a liquidar entre 1876 y 1877.

M谩s all谩 del relato en primera persona, la labor propagand铆stica y organizativa desarrollada por Henry en el Este de Andaluc铆a, quien mantuvo sus contactos en la zona tras verse obligado a vender las minas y no abandonar铆a Espa帽a hasta 1881, pudiera haber influido en el desarrollo del socialismo revolucionario en la regi贸n.

鈥淣o olvidemos que los primeros anarquistas se llamaban a ellos mismos los Hijos de los Fusilados y que el padre de Emilio Henry fue uno de los condenados por los consejos de guerra versalleses..鈥29

Henry coincidi贸 durante a帽os en Barcelona con el personaje que cierra nuestro listado, MANUEL FOURNIER [驴185..- 1892?], proscrito de La Com煤n de Lion que lleg贸 a la ciudad a comienzos de 1873 tras haber integrado la Comisi贸n salida del Congreso de C贸rdoba, que trat贸 La Cuesti贸n de La Alianza; pasando a colaborar en la Federaci贸n Local. Tras su participaci贸n en el Congreso de Ginebra de septiembre de 1873, con la Restauraci贸n quedar铆a en Catalu帽a trabajando de tejedor, figurando como contador del comit茅 de la FRE en 1876. As铆 mismo, no podemos descartar que asistiera al Congreso de Londres en 1881, delegado por los espa帽oles, puesto que ser铆a entonces cuando reapareci贸 en Francia como publicista socialista, militando en el grupo librepensador Garibaldi del distrito XI parisino.

鈥淢anuel Fournier, redactor del Socialiste de Vincennes est谩 citado delante de la 9陋 sala correccional, por ultraje a los agentes, pelea y portar armas prohibidas [..] Fournier reconoce haber agredido a un individuo porque, dice, le hab铆a llamado negro (El procesado es mulato)..鈥30

Ultimado el inventario de los aliancistas que viajaron a Espa帽a en aquellos a帽os, pueden extraerse algunas pautas comunes que determinaron el orden escalonado de llegada, y deducir las funciones desempe帽adas por cada uno, o los resultados en cada fase.

La 1陋 ETAPA del viaje se inicia tras la fundaci贸n de la ADS, y estuvo protagonizada por veteranos militantes de la FIR, que se ocuparon de preparar un terreno duro y seco como el espa帽ol, donde pocos hab铆an o铆do hablar de la AIT. Como portadores de la buena nueva, destacaron cada uno de ellos en diferentes espacios pol铆ticos asociados al primer Internacionalismo -socialismo, cooperativismo y librepensamiento-, pudiendo decir que cada uno se centr贸 en adecuar su parcela y ello determin贸 la falta de resultados inmediatos.

Esto resulta evidente en el caso del socialista Fanelli, que era el que menos contactos previos ten铆a con los espa帽oles y desconoc铆a adem谩s el idioma; eso sin contar, que acab贸 topando con las posiciones corporativas aun presentes en el obrerismo espa帽ol, y hubo de pasar serias dificultades econ贸micas en las primeras semanas..

鈥..(sin) un centavo -algo que me humilla tanto en un pa铆s extranjero por amistad y lenguaje, que estoy enfermo y furioso como un tigre- m谩s por lo que ni siquiera puedo tomar la resoluci贸n de irme, lo cual es perjudicial para nuestra causa..鈥31.

Si Fanelli hab铆a sido el responsable de hablar en Espa帽a del socialismo revolucionario con su oratoria magn茅tica. Ar铆stides Rey, a pesar de ser miembro de la AIT desde 1866, debi贸 centrar sus esfuerzos en sondear el campo librepensador, sobre todo en el 谩rea de Barcelona. Estamos seguros que su nombre les sonaba all铆 ya a algunos, atendiendo a que hab铆a sido uno de los fundadores en 1862 del grupo Agis comme tu Pens茅es, que lleg贸 a ser calificada de sociedad secreta en Francia, y Rey encarcelado por ello en enero de 1867. No por nada, uno de los primeros grupos barceloneses, creado en febrero de 1869, llevaba el nombre de Asociaci贸n Libre Pensadora, procede seg煤n tu conciencia.

鈥淓n 1869, Rey me dio a conocer la organizaci贸n secreta que se hab铆a montado entre militantes de la Internacional de varios pa铆ses..鈥32

Sin embargo, por su sinton铆a con Garrido que fue el propagandista m谩s activo en los primeros meses de la revoluci贸n, al que mejor le fueron las cosas fue a Reclus, ya que orient贸 sus esfuerzos a fomentar el asociacionismo de base obrera que, favorecido por una legislaci贸n m谩s permisiva, se desarrollaba con m谩s facilidad en Espa帽a que en Francia. As铆 mismo, Reclus llevaba a帽os en contacto con los n煤cleos de disidentes catalanes, y fue consciente del apoyo con que contaba La Federal en la regi贸n, o de la necesidad de ganarse a los socialistas m谩s moderados, por lo general partidarios de la lucha electoral como el propio Garrido.

鈥淟a mayor铆a son republicanos, y los socialistas, sea cual fuere la escuela a que pertenecen, constituyen una 铆nfima minor铆a. Pocos republicanos han llegado al socialismo, pero todos los socialistas son republicanos..鈥33

Advertido del inter茅s que hab铆a en Espa帽a por el modelo cooperativo, m谩s aun con la crisis que se atravesaba, Reclus y Garrido aprovecharon la excursi贸n por diversas provincias para propagar al un铆sono los beneficios de las cooperativas. En esta l铆nea, uno de los primeros que cita Reclus en sus notas de viaje es a Juan Tutau [1829-1895], pionero del cooperativismo en la zona de l鈥橢mpord脿, que all谩 por 1861 hab铆a estado con Garrido en Inglaterra, estudiando las posibilidades del cooperativismo. L贸gicamente, uno de los primeros lugares que visitaron fue a Palafrugell, centro de la industria corcho-taponera, donde exist铆a desde 1865 la cooperativa La Econ贸mica. Pero, como podemos leer, tambi茅n fueron bien recibidos en Andaluc铆a.

鈥淓n este 煤ltimo lugar -Jerez-, Garrido recibi贸 un reconocimiento particularmente honorable: fue invitado a un 谩gape en una asociaci贸n de trabajadores, que se hab铆a formado de acuerdo con los principios que hab铆a desarrollado en un libro sobre la Cooperaci贸n..鈥34

Si esta primera fase de la misi贸n aliancista, predomin贸 la dimensi贸n te贸rica, el tono filos贸fico y hasta la derivada apost贸lica, la 2陋 ETAPA tendr铆a una orientaci贸n eminentemente pr谩ctica y cient铆fica. Comenzar铆a con la disoluci贸n de la ADS al final del viaje de Fanelli, Reclus y Rey, y la llegada de Naquet para unirse a Mechnikov. Podr铆amos decir, que este tramo del viaje aliancista estuvo claramente marcado por la necesidad de enmendar los errores log铆sticos cometidos en la fase anterior, como fueron no entender el idioma o asumir demasiados gastos por no ejercer de corresponsales. Pero ante todo, los aliancistas llegados en esta fase actuaron de forma coordinada, tratando de captar a los republicanos federales para las filas internacionales, y animando la fundaci贸n de los primeros grupos aliancistas, que ir铆an surgiendo ya en la primavera de 1870.

鈥淟a historia, ha dicho Reclus a modo de conclusi贸n al bello libro de Metchnikoff, se encarga de desmentir estas teor铆as esclavistas y nos prueba c贸mo, incluso en el seno de los despotismos m谩s atroces, la vida solo pod铆a ser mantenida por el trabajo coordinado de todos los miembros del cuerpo social..鈥35.

Elocuente y sereno, Mechnikov merece una menci贸n especial, ya que resultar铆a determinante para solucionar los problemas log铆sticos de la 1陋 etapa del viaje, especialmente el asunto del dinero. Si eso fuera poco, ayud贸 a solventar las confusiones que generaran los relatos diferentes de Fanelli, Reclus y Rey y, ante todo, desempe帽贸 su tarea con una discreci贸n m谩xima propia de un cient铆fico de la revoluci贸n, ya que su verdadera identidad fue conocida por muy pocos -Garrido, Naquet y Reclus b谩sicamente-, y nunca ser铆a citado por historiadores como Lorenzo, Morato, Mesa, Nettlau.. hasta hace relativamente poco tiempo.

鈥渟e entreg贸 a la propaganda socialista y llev贸 la buena nueva a Florencia, a Ginebra, a Espa帽a, donde dio cursos, organiz贸 asambleas e imparti贸 conferencias..鈥36

Da la impresi贸n que en esta segunda fase se alter贸 la estrategia inicial de Fanelli, Rey y Reclus, determinada por la resoluci贸n adoptada en el Congreso de Bruselas de 1868, que instaba a no intervenir en los asuntos internos de las diferentes secciones de la AIT. Por contra, Mechnikov, Naquet o incluso Royannez, no solo se centraron en la orientaci贸n de las sociedades obreras y grupos librepensadores del territorio, sino tambi茅n en cuestiones organizativas. Por ejemplo, actuando como correos de la revoluci贸n entre las diferentes juntas provinciales, e implic谩ndose juntos en las insurrecciones del oto帽o de 1869; aunque de Mechnikov solo sabemos que pas贸 graves peligros, y de Naquet que acabar铆a rechazando el cargo de gobernador provisional de Sevilla, para el que hab铆a sido propuesto.

鈥..he recorrido ese hermoso pa铆s llevando no s贸lo la buena nueva revolucionaria, sino a煤n 贸rdenes de insurrecci贸n de que me hab铆a encargado la Junta central republicana de Madrid..鈥37

Si las etapas previas, las protagonizaron activistas curtidos en las sociedades secretas de la d茅cada anterior, la 3陋 ETAPA se iniciar铆a en la primavera de 1870 con la creaci贸n de los primeros grupos aliancistas, coincidiendo con la llegada de Bastelica. A 茅ste, le seguir铆a un grupo de activistas por lo general m谩s j贸venes y con menos experiencia que sus predecesores, es decir, miembros de la ADS desde despu茅s de octubre de 1868. A pesar de todo, se integraron decididamente en las secciones locales, cooperando en la gesti贸n de las federaciones obreras o en las cabeceras de la prensa internacionalista.

鈥淪i la Alianza no hubiera sido sostenida por los fundadores de las federaciones lionesa y marsellesa, que gozaban de gran cr茅dito, esta claro que hubieran sido expulsados de la AIT y reducidos como sucedi贸 a partir de 1871, unicamente a los grupos espa帽oles, muy resolutivos eso s铆, y a un pu帽ado de suizos de las monta帽as y a la Internacional italiana extremadamente desorganizada..鈥38

Si bien no cumple con el criterio de edad, uno de los m谩s activos en esta fase fue Royannez, que volver铆a a Barcelona al menos una vez m谩s en abril de 1871, donde se refugi贸 tras integrar el Comit茅 de Salud P煤blica creado en Burdeos en enero de 1871 y haberse mostrado muy activo en el todo sud-este franc茅s.

Seguido muy de cerca por la polic铆a, Royannez ser铆a detenido tras asistir a un banquete de promiscuaci贸n y conducido hasta la frontera junto a dos franceses que resid铆an en Barcelona. Desde entonces, Royannez recuperar铆a La Voix du Peuple, decantado claramente por las tesis internacionalistas pr贸ximas a la ADS.

Como tantos otros proscritos, tambi茅n Royannez era perseguido con sa帽a y acab贸 en el exilio suizo a principios de julio, volviendo a ser detenido al poco al tratar de regresar a Francia. Juzgado en consejo de guerra en Marsella, fue absuelto y puesto en libertad en septiembre, situ谩ndose de nuevo al frente de La Voix du Peuple. De nuevo ser铆a detenido en diciembre, tras declararse este peri贸dico 贸rgano de la AIT y atreverse a publicar sus estatutos.

鈥淟as comunicaciones son regulares y los informes muy frecuentes entre los internacionalistas de estos tres grupos. As铆, los hombres escogidos como delegados entre los m谩s exaltados del Partido Socialista en Suiza entran en Francia por Ginebra, se detienen en Lion, desde all铆 van a Gard, en el H茅rault, ven a sus amigos en B茅ziers o Narbonne, y vuelven a Barcelona..鈥39

Si algo llama la atenci贸n de la labor de los emisarios aliancistas en esta tercera fase, caracterizada por el crecimiento fulgurante de la rama espa帽ola de la AIT, es que resultaron fundamentales en la consolidaci贸n del v铆nculo entre secciones de diferentes pa铆ses, sobre todo entre las de Barcelona, Lion, Burdeos o Ginebra鈥 Pero sin duda, el exponente m谩s s贸lido del acercamiento entre aliancistas espa帽oles y franc贸fonos fue la conexi贸n Marsella 鈥 Barcelona.

Si lo contado hasta aqu铆 no fuera suficiente, podemos poner la guinda confitera con Alerini, que fue al Congreso de La Haya con otro mandato de la Secci贸n Marsellesa, rubricado entre otros por Jos茅 Pamias y Jos茅 Capar贸, quienes estaban afiliados a la Uni贸n de Constructores de Calzado de Barcelona; y al menos el primero era socio del Ateneo Obrero, adem谩s de asociado al primer grupo aliancista local en abril de 1870.

鈥..Igual que no tiene jefes, la Internacional no tiene fundadores; surgi贸 vital, llena de futuro, de las necesidades sociales de nuestra 茅poca..鈥40

Consideramos cumplido nuestro objetivo inicial de ampliar el inventario de aliancistas extranjeros en Espa帽a entre 1868 y 1876, ya que se ha podido establecer, con mayor precisi贸n, el orden de llegada y la condici贸n social de cada uno que, como hemos visto, vino determinada por diferentes l铆neas de parentesco pol铆tico y por criterios de proximidad geogr谩fica. Pensamos que ello, pudiera ayudar a clarificar la extensa red de contactos y su relevancia en la articulaci贸n de la primera AIT, cuando no explicar las diversas interpretaciones del socialismo que se generaron en el seno del primer obrerismo hispano.

鈥淓stas diferencias de doctrina y las luchas pac铆ficas a que dan lugar en el seno mismo de la Internacional, lejos de ser un mal, son a mi parecer un gran bien, pues ellas contribuyen a desarrollar el pensamiento y el trabajo espont谩neo de la inteligencia de cada uno [..] Tal es el efecto fatal de las doctrinas oficiales. La Internacional, a menos de traicionar su misi贸n, no debe aceptar ninguna..鈥41

Algunas, en un arranque de lucidez, podr铆an extraer una conclusi贸n de nuestro inventario a partir una evidencia num茅rica.

Si unos 20 aliancistas -Fanelli incluido-, avalaron con su visita la fundaci贸n de La Internacional, dando carta de naturaleza a la primera organizaci贸n obrera de orden estatal -FRE-. Otros tantos dirigentes confederales, bastaron para gestionar la CNT en los a帽os de las grandes batallas contra la patronal, seg煤n cont贸 el Noi del Sucre m谩s bakunista.

As铆, acudiendo a una ciencia revolucionaria para los primeros socialistas como era la estad铆stica, podr铆a deducirse que la revoluci贸n social, a parte de dinero, necesita de un grupo de afines, pocos pero convencidos y h谩biles. Bakunin los llamaba faithfull brothers, grupo de unos 100 emisarios de la revoluci贸n, escogidos secretamente entre los iniciados de la ADS que m谩s destacaban en cada regi贸n, e identificados como los Hermanos Internacionales.

鈥..(la ADS) comprend铆a tres categor铆as de afiliados: Los hermanos iniciados, los hermanos nacionales y los hermanos internacionales. Bakunin hab铆a complicado todo esto d谩ndole un aire de conspiraci贸n siciliana, y los afiliados, adem谩s de un nombre, ten铆an un n煤mero..鈥42.

Sin embargo, atendiendo a la inclinaci贸n a la 茅pica de Bakunin, Segu铆 y otros grandes anarquistas, matizar铆amos que el tama帽o -o lo cuantitativo- importa para hacer la revoluci贸n, pero no basta.

De la estad铆stica a la etnograf铆a, tras estudiar este primer periodo de La Internacional, advertimos que la revoluci贸n social, como todas las cosas humanas, tambi茅n precisa mitos que, por su car谩cter propulsor, resultan 煤tiles para hacer comprensible un relato complejo a lo largo del tiempo, y para cohesionar la psicolog铆a de los pueblos.

Que mejor ejemplo que el legendario Fanelli, elevado a la categor铆a de mito del socialismo ib茅rico desde que El Imparcial de Madrid proclamara a los cuatro vientos, en mayo de 1871, que meses atr谩s hab铆a sido enviado por Bakunin para introducir la AIT en Espa帽a.

Esta fake new del siglo XIX, convert铆a de facto al diputado socialista en la serpiente enroscada de la revoluci贸n, versi贸n adulterada que lejos de ser desmentida por Bakunin, fue alentada por 茅l en varias ocasiones, y no pocos le siguieron la corriente.

鈥..Yo creo, pues, que el socialismo, la anarqu铆a, tienen necesidad de volverse a templar en la imaginaci贸n, en el sue帽o, en las percepciones tangibles para la fantas铆a, factores poderosos que obran sobre un n煤mero mayor de hombres que la estad铆stica, las conclusiones l贸gicas y aun la ciencia [..] El socialismo comprendi贸 esto hace un siglo, en sus or铆genes modernos, pero no lo comprende ya bastante hoy..鈥43

Como dijo Lorenzo, la AIT ib茅rica fue fruto del pensamiento com煤n y la determinaci贸n colectiva de la voluntad, no del pensamiento aislado y dominante de nadie.

Palabras que confirman los datos que se han presentado aqu铆; ante los cuales, resulta imprescindible abordar, cuanto antes, la desmitificaci贸n de la intervenci贸n de Fanelli en la fundaci贸n de la rama ib茅rica de la AIT. Manteniendo vivo este falso lugar com煤n, no solo somos injustos con el resto de protagonistas que recogemos en este inventario, y los que sin duda faltan por aparecer; sino que nos impide avanzar en el conocimiento de los hechos. Si bien pudo ser 煤til en su momento, mientras se siga insistiendo en encumbrar a Fanelli cuando ya no tiene sentido ni utilidad alguna, seguiremos configurando de forma selectiva, acr铆tica y desde arriba, la memoria del primer socialismo ib茅rico.

No se trata de despreciar la influencia que personalidades fuertes como la de Fanelli tuvieron en la historia de la Primera Internacional en Espa帽a, pero como confirmaremos en los cap铆tulos siguientes, nada habr铆a conseguido si no hubiera encontrado en su viaje a Espa帽a, un suelo f茅rtil y debidamente enmendado.

Utop铆as s铆, pero cuidaros mucho de levantar mitos como castillos, porque edificar sin base es construir con aire.

Una cosa es darle un vientecillo po茅tico al nav铆o de la narraci贸n, como dec铆a el guas贸n de Luciano de Samosata; pero convendr茅is tras leer este texto, que 150 a帽os de calvario hist贸rico son una bestialidad.

Basta de culto a la carro帽a. Estamos tardando en apagar la hoguera en la que aun arde Fanelli, all谩 en el purgatorio de los mitos del socialismo, como responsable del g茅nesis del anarquismo espa帽ol.

Fuente: https://alacantobrera.com/

NOTAS

1BAKUNIN: La Alianza de la Democracia Socialista y la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores. Folleto, 1873. A finales de octubre de 1868 se dar铆a a conocer la Secci贸n de La Alianza con sede Ginebra, constituida en rama de La Internacional, es decir, con afiliados propios de diferentes pa铆ses. Sin embargo, solicitado el ingreso a finales de noviembre fue denegado por el Consejo General con sede en Londres el 22 de diciembre; ante lo cual, decidieron disolverse en marzo de 1869, para ser admitidos, ahora s铆, como Secci贸n de Ginebra -La Alianza- en agosto.

2BROTONS, Mario: Retazos de una 茅poca de inquietudes, en Ciudad de Alcoy 17-01-1993. 脡stos que cita con mucho tino el historiador alcoyano, habr铆an sido antes miembros de la Fraternidad Internacional Revolucionaria, sociedad clandestina creada por Bakunin a mediados de la d茅cada de 1860. Esta sociedad secreta hab铆a mutando en la ADS justo en el oto帽o de 1868, y con ello, por as铆 decirlo, pasaban a la legalidad, ..鈥(Bakunin) Reuni贸 a sus camaradas en el Congreso de Berna (fin de septiembre de 1868) para entablar combate contra las tendencias burguesas, afirmar el socialismo, y pasar en seguida en bloque a la Internacional..鈥, Nettlau: Eliseo Reclus y Bakunin, La Revista Blanca 01-09-1927.

3GARRIDO: Historia de las clases trabajadoras, con pr贸logo de Emilio Castelar, Madrid, 1870, p. 936. Durante su primer exilio en Londres, 1851, Garrido conoci贸 a Mazzini, Ledr煤-Roll铆n, Herzen y otros insignes proscritos; pero volvi贸 a Espa帽a en 1854, encadenando una serie de persecuciones que le llevar铆an a recorrer Europa. Garrido conoc铆a a Bakunin desde 1864, habr铆a vivido estos 煤ltimos a帽os entre Par铆s y Bruselas, e incluso visitaba la casa de los Reclus en 1867. Estaba en Madrid desde los primeros d铆as de octubre de 1868. Ver, Lauser: Aus Spaniens Gegenwart. F.A. Brockhaus, Leipzig, 1872, p. 99. Tambi茅n, Escuela Moderna -Valencia- 13-10-1910.

4NETTLAU: Eliseo Reclus y Bakunin, La Revista Blanca 01-09-1927. El 21 de octubre, la Alianza de Ginebra hizo un primer llamamiento a los obreros espa帽oles que pas贸 casi desapercibido; repetido el 26 de diciembre con algo m谩s de repercusi贸n. Ver, VVAA: La Revoluci贸n de 1868; Historia, pensamiento, literatura. Ed. Las Am茅ricas, Nueva York, 1970, pp. 460-465. Tambi茅n, Ferretti: Intellettuali anarchici nell鈥橢uropa del secondo Ottocento. I fratelli Reclus [1862-1872]. Societ脿 e Storia, 127, 2010, p. 63-91.

5NOTA del 驴22? de noviembre de 1868, en Reclus: Impresiones de un viaje por Espa帽a en tiempos de Revoluci贸n. Pepitas de calabaza, Logro帽o, 2007, p. 97. Si bien el 28 de octubre, Reclus hab铆a asistido al acto que presidiera Garrido en Sabadell, parece que se refiere al 3 o 4 de noviembre como fecha de inicio. Sin embargo, hay una carta de Bakunin a Gambuzzi del 2 de noviembre, en la que afirma haber recibido noticias de Rey desde Barcelona, y que ya estar铆a con El铆as.

6NETTLAU: Eliseo Reclus y Bakunin, La Revista Blanca 01-09-1927. La decisi贸n de reunirse en Tarragona para dirigirse a Valencia, pudo deberse al agravamiento del conflicto de los alba帽iles encargados por el ayuntamiento del derribo de los conventos; y el domingo 22 se reunieron unas 20 mil personas en los solares del ex-convento de la Rivera.

7GARRIDO: Declaraciones en el Congreso el 19 de julio de 1869, en La Igualdad 13-07-1869. Rey 鈥揕a Democrati茅, L鈥橝venir National鈥 y Recl煤s 鈥揜evue Politique, Delo y Putnam鈥檚 Magazine- financiaron su estancia con lo que sacaban de sus art铆culos. Para su excursi贸n con Garrido, depend铆an de las suscripciones que se iban abriendo en cada lugar, como hizo el C铆rculo de Artesanos de Tortosa. Ver, Carta de Eliseo a El铆as Reclus, noviembre de 1868, en Reclus: Correspondande. Volumen I, Schelaicher freres, Par铆s, 1911, p. 312. Tambi茅n, La Correspondencia de Espa帽a 09-11-1868.

8NOTA del 24 de diciembre de 1868, en Reclus: Impresiones de un viaje por Espa帽a. Ob. Cit, p. 171. Friscia manten铆a una buena relaci贸n con Mazzini y era un miembro destacado de la masoner铆a, como la mayor铆a de miembros de la FIR. Tal fue el caso de Rey, Reclus, Fanelli o el citado Benito Malon, que en enero o febrero de 1869, pasaba por Lion para entrevistarse con Alberto Richard, al parecer rumbo a Suiza. Ver, Ferretti: Anarchist geographers and feminism in late 19th century France, the contributions of Elis茅e and Elie Reclus. Historical geography, Geoscience Publications, 2016, Feminist Historical Geographies, 44, pp. 68-88. Tambi茅n, Malon: Le Socialisme en Espagne, La Revue Socialiste enero-junio 1889, p. 522.

9NOTA del 24 de diciembre de 1868, en Reclus: Impresiones de un viaje por Espa帽a. Ob. Cit, p. 171. Mechnikov ven铆a de una familia de militares y hab铆a sido expulsado de la universidad en 1858 por actividades pol铆ticas. Completar铆a su formaci贸n viajando, enrol谩ndose en G茅nova en las filas garibaldinas en 1860 y siendo gravemente herido en la batalla de Volturno. Luego se sum贸 a la insurrecci贸n polaca, 1863-64, ..鈥淧articularmente El铆as Reclus era conocido de polacos amigos de Bakunin..鈥, Nettlau: Eliseo Reclus y Bakunin, La Revista Blanca 01-09-1927. Ver, Berthier: Bakounine avant l鈥檃narchiste [1861-1868]. De la r茅volution d茅mocratique 脿 la r茅volution sociale. Juillet 2008.

10PUIG: La Tierra-Cartagena 11-09-1920. El inter茅s entre los socialistas europeos suscitado por este libro, apuntan a Mechnikov como traductor al ruso -y quiz谩s tambi茅n al polaco o al dan茅s-. Mientras Carlos Habeneck hac铆a elogiosas rese帽as en la prensa francesa en 1862, otro veterano radical, Arnaldo Ruge, se encarg贸 de la versi贸n alemana, 1863; y adem谩s, ..鈥渦na traducci贸n francesa, del Dr. J. Bernard, famoso por su conexi贸n con el asunto Orsini [..] fue publicada el a帽o pasado, en Bruselas鈥, The Atheneum 12-03-1864. Ver, Denegri: Viaje a Espa帽a en Otechestvennye Zapiski. San Petersburgo, Tip. Kraevsky, 1869.

10BIS MORATO: La Libertad-Madrid 29-05-1929. El Boborykine que estuvo en Espa帽a, tambi茅n escribi贸 en 1869 algunos art铆culos pol铆ticos en Oti茅chestvenniye Zapiski, y luego public贸 un ensayo, Castelar sobre Italia. Tambi茅n, La Discusi贸n 12-06-1869.

11La IGUALDAD 15-06-1869. Ya que, seg煤n El铆as Reclus, Mechnikov pas贸 graves peligros, y atendiendo a su cercan铆a a los preparativos de la insurrecci贸n federal de octubre de 1869, nos remitimos a un acto multitudinario en Alora -M谩laga- al que asisti贸 Garrido junto a de otros conocidos federales andaluces. Durante el mismo se conocieron las primeras noticias de la insurrecci贸n en C谩diz, y muchos decidieron unirse a las partidas de Salvochea y Paul Angulo en la sierra, corriendo graves peligros unos, y otros como el socialista gaditano y diputado federal Rafael Guill茅n Mart铆nez, siendo torturados y vejados antes de morir a manos de las tropas del gobierno. Ver, Bakunin: Algunas palabras a mis j贸venes hermanos en Rusia, 1869. Tambi茅n, VVAA: Rusos en Espa帽a (I). Siglos XVII-XIX. Mosc煤, Centro del Libro, pp. 365-382.

12JAQUELINE: Le Gil Blas 21-10-1888. Naquet hab铆a sido detenido en noviembre de 1867, siendo condenado a 16 meses de c谩rcel por integrar una sociedad prohibida -Comuna Revolucionaria de los Obreros Franceses- de tendencia blanquista. Sin embargo, la campa帽a de denuncias en los medios favoreci贸 su traslado al hospital, de donde debi贸 fugarse. Puede que tambi茅n otros libros hubieran servido para financiar el viaje de los aliancistas. Ver, Proc猫s de Societ猫 Secrete. Affaire Acollas, Naquet, etc鈥 Librairie de La Renaissance, Paris, 1869.

13NAQUET: Entrevista en El Pueblo-Alicante 17-10-1904. Figueras y Garrido visitar铆an a Naquet en Par铆s en septiembre de 1870, para que les facilitara una entrevista con Julio Favre, ofreci茅ndose a guerrear contra los prusianos a cambio de dinero para proclamar la Rep煤blica en Espa帽a, pero Favre rechaz贸 la oferta. Ver, Proth: C茅l茅brit茅s Contemporains, A. Naquet. Quantin Imprimeur-脡diteur, Paris, 1883, p. 16. Tambi茅n, La Libertad 07-04-1929.

14La IGUALDAD 08-05-1869. Naquet hab铆a estado exiliado en Palermo y Tur铆n, 1861-63, donde trabaj贸 como profesor, acogido por el qu铆mico garibaldino Estanislao Cannezzaro. Doctorado en medicina el oto帽o de 1865, comenz贸 sus investigaciones sobre la fabricaci贸n de explosivos [nitrato de celulosa], aunque hubo de interrumpirlos tras ser expulsado de la universidad a finales de 1867. Los resultados ser铆an publicados en un folleto, La Revoluci贸n y la Ciencia, justo tras volver de Espa帽a. Ver, La Marseillaise 30-01-1870; El Mot铆n 05-11-1904; La Petitte Republique 28-06-1906.

15BASTELICA, Carta a Lion del 15 de febrero de 1870, en La Revue Socialiste 01-1895, pp. 657-658. Bastelica viv铆a desde ni帽o en Marsella, y hab铆a sido elegido secretario de la secci贸n local a finales de 1868. Conoci贸 a Bakunin durante el Congreso de Basilea, septiembre de 1869, entrando en su c铆rculo de amistades. Se reencontrar铆an en Lion en marzo de 1870, durante un congreso regional en el que la secci贸n de Marsella inclu铆a ya 27 federaciones de oficio. Ver, Bastelica: Le suffrage universel et la R茅volution: avertissement aux travailleurs de Marseille. Marseille, 1868.

16CARTA de Bakunin a Mroczkowski y su mujer, del 1 de agosto de 1870, en Correspondance de Michel Bakounine, lettres 脿 Herzen et 脿 Ogareff [1860-1874]. Par铆s, 1896, p. 333. Al volver a Francia en septiembre de 1870, Bastelica multiplic贸 su actividad -Comit茅 revolucionario de Carcasone, Liga del Mediod铆a, Comit茅 Central de Salud P煤blica-. Tuvo participaci贸n en los levantamientos comuneros de Lion, Marsella y Par铆s, donde fue director de contribuciones; huyendo malherido a Londres en agosto, donde ser铆a miembro del Consejo General hasta octubre. Antes de dirigirse a Suiza, donde trabajar铆a en la imprenta de Guilllaume, es probable que pasara de nuevo por Barcelona, para proveerse de un certificado de la Uni贸n Tipogr谩fica. Ver, Le Rappel 17-05-1870; La Federaci贸n 01-10-1871; El Imparcial 09-09-1870; Bandera Social 14-06-1885.

17LE-BALLEUR: Declaraciones en un mitin en Marsella, 1869, en Journal officiel de la R茅publique fran莽aise 24-01-1874. Le-Balleur era gran amigo de Victor Hugo y estrecho colaborador de Julio Guesde en Les Droits de l鈥橦omme. Perseguido por delitos de imprenta, L鈥橢xcommuni猫, en julio de 1868 fue encarcelado como director de La Voix du Peuple, destacando por su ate铆smo militante y por haber promovido en Marsella los primeros entierros civiles. Tambi茅n, Gastineau: Les victimes d鈥橧sabelle II la Catholique, ex-reine d鈥橢spagne. Armand Le Chavelier, Par铆s, 1868, pp. 7-9.

18L鈥橝NTHECRIST-Lion 22-10-1870. En el verano de 1868, Royannez y Le-Balleur dirig铆an juntos el peri贸dico El Amigo del Pueblo, donde colaboraba Bastelica; y todos ellos integraban la secci贸n local de la Liga de la Ense帽anza. En enero de 1869, Royannez hab铆a sido condenado a 3 meses de c谩rcel por el libro La France sous Napoleon III; y preparaba otro, La France et L鈥橢spagne en 1869. Durante su segunda estancia en Espa帽a enviaba textos a L鈥橢xcommunie o L鈥橝thee, estableciendo contactos al menos con grupos de M谩laga, Madrid, Tortosa o Barcelona, ..鈥渆s triste cosa vernos tratados cual nos tratan muchas veces ciertos escritores extranjeros, entre los cuales de ninguna manera incluimos 谩 M. Royannez..鈥, La Federaci贸n 14-11-1869. Ver, La Federaci贸n 20-11-1870; L鈥橢xcommunie 17-07, 02-10, 27-11-1869, 05 y 19-02-1870; Journal officiel de la R茅publique fran莽aise 11-07-1873. Tambi茅n, Cival: A propos de M. Adolphe Royannez. L鈥橝ntith茅isme et l鈥櫭ゞalit茅, ou l鈥橝bsolu dompt茅 par la r茅volution. F. Canquoin, Marsella, 1868.

19JOURNAL des Debats 27-01-1872. Alerini fue encarcelado tras la proclamaci贸n frustrada de La Com煤n en Marsella, 7 de agosto de 1870, y luego por refractario militar -estuvo enrolado en la Guardia Nacional de octubre a febrero de 1871-. Buen amigo de Bakunin, manten铆an correspondencia desde que colaboraran juntos en el levantamiento marsell茅s, repitiendo encuentro en Lion en la primavera siguiente.

20CARTA de Alerini a Bastelica, Barcelona 14 de noviembre de 1871, en La primera Internacional y la Alianza en Espa帽a. Colecci贸n de documentos in茅ditos o raros. Fundaci贸n Anselmo Lorenzo, Madrid, 2017, pp. 137 y ss. Algunos sostienen que Bastelica y Alerini hab铆an llegado juntos a Madrid ya a finales de octubre de 1868, para tomar contacto con los espa帽oles, ..鈥淟a Propaganda filos贸fica racional comenzada hace unos tres a帽os, en Le Pere Tranquile, por nuestros amigos Royannez, Bret贸n, etc., contin煤a a pesar de las sucesivas condenas..鈥, Bastelica: L鈥橢xcommuni茅 19-06-1869.

21FIGARO 09-07-1873. Camilo Camet [1850-1917] se hab铆a afiliado a la AIT en 1869, siendo miembro del Comit茅 Central de Salud P煤blica de Lion en septiembre de 1870, y colaborando con la Liga del Mediod铆a. Camet desert贸 del ej茅rcito en abril de 1871 -complot de Narbonne-, y march贸 al exilio suizo, volviendo para participar en La Com煤n de Lion; tras lo cual, estuvo en el Congreso de Saint-Imier delegado por varias secciones francesas. Aunque no hemos podido situarle en Barcelona, a comienzos de 1873 lleg贸 desde Francia el joven anarquista ruso Federico Stackelberg, que hab铆a mantenido contactos con los socialistas alemanes y colabor贸 en Espa帽a con Francisco Pi y Margall o Tom谩s Gonz谩lez Morago. Ver, VVAA: La primera Internacional y la Alianza en Espa帽a. Ob. Cit, pp. 19, 67 y 260. Tambi茅n, L鈥橴nivers 22-11-1873; La Revista Blanca 15-09-1931.

22TERMES: El federalisme catal谩 en el periode revolucionari de 1868-1873. p. 61. Detr谩s de Denis Brack estaba el librepensador y mas贸n Rodolfo Grosdenis [1832-1879], encarcelado en agosto de 1870 por delitos de opini贸n y por defender La Com煤n en Lion. Lleg贸 a Barcelona como ex-redactor jefe de L鈥橢xcommuni茅, y buen amigo de Royannez o Le-Balleur; y tras volver a Francia, ser铆a detenido y deportado. Esteban Combe(s) [1843-驴?], barnizador y gran amigo de Bastelica, ejerc铆a cargos en la Federaci贸n Marsellesa desde marzo de 1870 y hab铆a formado en el Comit茅 revolucionario de Sugny, acompa帽ando a Bastelica y Bakunin durante la insurrecci贸n comunera de Lion.

23ENQU脢TE parlementaire sur l鈥檌nsurrection du 18 Mars. Tomo I. Rapports, Versalles, 1872, p. 519. Sus contactos con los comuneros de Par铆s, nos conducen al parisino Jacobo Paulet, librepensador y colectivista que fue redactor-jefe de La Tribune Populaire desde enero de 1869, 贸rgano ligado a la AIT que hubo de ser editado desde Bruselas en el verano de 1870. Es muy probablemente, el mismo Paulet que suscribi贸 el proyecto de c谩maras sindicales -abril 1869-, y fue candidato obrero en las elecciones de ese a帽o. Jacobo aparece exiliado en Ginebra desde el 10 de noviembre de 1871, donde muri贸 a finales de mayo de 1872. Su viuda qued贸 all铆 trabajando en la cooperativa La Marmita Social, lo que encajar铆a con las funciones asumidas por Jacobo en el comit茅 de abastecimiento durante el sitio de Par铆s. Ver, Dossier R茅fugi茅s 脿 Gen猫ve: BA 431, Informations concernant Charles Lavalette. Tambi茅n, Descaves: Phil茅mon vieux de la vieille. Par铆s, 1913, pp. 72, 81, 152, 266.

24FIGARO 28-09-1872. Mientras F. Paulet apoyaba a los candidatos federales de Barcelona en febrero de 1871; el consejero saliente Paulet integraba en Burdeos, a finales de abril, el comit茅 organizador del Congreso de Liga de Villas Republicanas, que fue prohibido. A su vez, se hab铆a celebrado un Congreso de periodistas en Moulins a mediados de ese mes, en el que estuvo Le Republicain. Seg煤n Descaves, un Paulet de Burdeos acudir铆a al V Congreso de la Liga de la Paz en Lausana, septiembre de 1871. Ver, Le Gaulois 10-05-1871; Le Rappel 24-02-1871; El Independiente 26-02-1871; Le Figaro 17-08-1871.

25JOURNAL de m茅decine de Bordeaux et de la Region du Sud-Ouest, Volumen 85, 1914, p. 477. Ya que P. Paulet andaba por Burdeos desde 1855, y por su parte, Sansas se vio obligado a exiliarse otra vez, tras el atentado de Orsini contra Napole贸n III en 1858, deber铆amos relacionarlos con alguna de las sociedades secretas de Burdeos, en especial La Militante [1855-65], extendida hasta Par铆s. Ver, Impressions: projets de lois, propositions, rapports, etc. Tomo XXIV. Versalles, 1872, p. 293; Dupont: Tours et Bordeaux. Souvenirs de la R茅publique 脿 outrance. Dentu Ed, Par铆s, 1877, p. 261.

26La LUCHA-Gerona 16-03-1873. El doctor Paulet sigui贸 en el cargo de concejal hasta 1874. Por otro lado, un Paulet fue juzgado en Aix en enero de 1875, por haber organizado en su casa reuniones pol铆ticas prohibidas a finales de 1873. Ver, Bonhomme: Bordeaux et la D茅fense nationale, en Annales du Midi: Revue arch茅ologique, historique et philologique de la France m茅ridionale, Tome 110, N掳223, 1998. pp. 340-341.

27Las DOMINICALES del Librepensamiento 03-06-1892. Felipe Salas [1851-1892] fue un periodista gaditano a quien La Gloriosa pill贸 estudiando en Madrid, que se adscribir铆a al ala socialista del federalismo, y fue director de La Monta帽a en la d茅cada de 1880. Juan Larocque, condenado a deportaci贸n en mayo de 1873, no volvi贸 a Francia hasta despu茅s de la amnist铆a. Puede que fuera uno de los fundadores de la Liga Anticlerical, y un 铆dem figura entre los miembros de la colonia francesa de Madrid en 1885. Ver, Las Dominicales 07-06-1885.

28L La FEDERACI脫N 03-01-1874. Tras retomar su militancia internacionalista en agosto de 1877, Alerini se alej贸 al poco de la AIT, siendo amnistiado en 1879 y, tras volver a Francia, pasar铆a a desempe帽ar diversos cargos p煤blicos e incluso diplom谩ticos.

28BIS ALTAR y Trono 13-08-1871. Estos viajes de ida y vuelta de socialistas franceses a la pen铆nsula, nos conducen a Emilio Heybrard, lit贸grafo e internacionalista que hab铆a trabajado en Espa帽a en 1870, y al que luego ubicamos defendiendo La Com煤n en Toulouse.

29ROCHEFORT: Les Aventures de ma vie, en L鈥橧ntransigeant 17-07-1902. Su hijo menor Emilio hab铆a nacido en Barcelona, 1872, y el 12 de febrero de 1894 deton贸 una bomba en el Hotel T茅rminus de Par铆s en venganza por la ejecuci贸n de Vaillant, causando un muerto y unos 20 heridos. Responsable de otro atentado contra una comisar铆a, noviembre de 1892, fue ejecutado semanas despu茅s. Por otra parte, Fortunato [1869-1931], ser铆a el iniciador de la colonia anarquista de Aigulemont en 1903. Ver, Journal des Debats 16-02-1894; El Globo 18-02-1894.

30JOURNAL des D茅bats 22-06-1882. Manuel Fournier, a pesar de un apellido tan com煤n, parece que era de origen caribe帽o -La Guadalupe-, y quiz谩s familia del internacionalista lion茅s Leonardo Fournier, que fue uno de los del Comit茅 de Salud P煤blica de Lion; amnistiado en 1879 y asentado en Par铆s. Existe mucha informaci贸n sobre Manuel Fournier en los archivos policiales franceses. Ver, Lida: Los discursos de la clandestinidad en el anarquismo del siglo XIX. Historia Social, n潞 17, oto帽o 1993, pp. 63-74. Tambi茅n, Le Radical 07-10-1891, 24-05-1892.

31FANELLI: Carta del 26 de noviembre, en Nettlau: Miguel Bakunin, la Internacional y la Alianza en Espa帽a [1868-1873]. Ediciones de la Piqueta. 3潞 edici贸n, 1977. Madrid, p. 16. Si bien, de las 22 personas de aquella primera reuni贸n privada en Madrid, s贸lo 8 se sumaron a la ADS, la distancia entre la esta reuni贸n fundacional el 21 de diciembre y su constituci贸n provisional el 24 de enero, se atribuye a que esperaban carta desde Ginebra con instrucciones tras la denegaci贸n de ingreso en la AIT y los nuevos estatutos de la ADS. El 12 de febrero, durante el 2潞 viaje de Fanelli a Barcelona, la Direcci贸n Central publicar铆a un manifiesto internacionalista, en el marco de las reuniones en casa de Pellicer.

32CHARLES Keller, L鈥橦umanit猫 24-07-1913. En una de las cartas del oto帽o de 1868, Eliseo le dec铆a a El铆as que imprimir铆an 1500 ejemplares de su reglamento, seguramente un formulario que ten铆an para rechazar toda intervenci贸n religiosa. Quiz谩s por carecer de validez legal, Senti帽贸n pas贸 por Marsella en el oto帽o de 1869 y se trajo a Barcelona los estatutos de los librepensadores, que fueron adaptados. Ver, Reclus: Correspondance. Volumen I. Schelaicher freres, Paris, 1911, p. 314. Tambi茅n, La Presse 09-01-1867; La Federaci贸n 14-11-1869.

33NOTA del 10 de marzo de 1869, en Reclus: Impresiones de un viaje por Espa帽a. Ob. Cit, p. 232. Desde L鈥橝ssociation [1864-66], El铆as manten铆a correspondencia con La Discusi贸n en Madrid, o El Obrero en Barcelona, haci茅ndose eco del primer Congreso Obrero celebrado en Barcelona en diciembre de 1865. Tambi茅n, El Obrero 12-11, 31-12-1865; La Tierra 09-05, 06-09-1932.

34LAUSER: Aus Spaniens Gegenwart. Ob. Cit, p. 129. Otro ejemplo ser铆a la cooperativa La Fraternal en M谩laga, considerada el n煤cleo original de la secci贸n malague帽a de la AIT y que surgi贸 tras la revoluci贸n de septiembre, quiz谩s en aquellos mismos d铆as en que Garrido, Reclus y Rey estaban all铆. Ver, La Libertad 06-05-1928.

35J.M: Les bases scientifiques de l鈥檃narchisme, Le Reveil-Geneve 02-08-1902. Tras el viaje a Espa帽a, Mechnikov intervino en mayo de 1870 en un mitin de la colonia rusa en G茅nova; pasando luego a la secci贸n de propaganda del Jura, ..鈥淓l centro de la propaganda fue al principio Ginebra [..] porque todos los rusos, a excepci贸n de Utin que fue su adversario encarnizado, hab铆an aceptado la prepotencia del fundador de la Alianza..鈥, Le Temps 26-04-1884.

36BAKUNINE en Italia: Recuerdos de Le贸n Mentchikoff, La Revue Socialiste 01-02-1898. Gran amigo de Le贸n Tolstoi, como le sucedi贸 a Eliseo Reclus, el hermano menor de Mechnikov, que se llamaba tambi茅n Elias, fue un eminente cient铆fico que obtuvo el nobel de medicina a principios del siglo XX y eclips贸 la figura de su hermano mayor.

37NAQUET: L鈥橢spagne Inquisitorial 01-05-1904. En una carta a Alberto Richard, fechada el 7 de febrero de 1870, Bakunin afirm贸 sobre Rey, miembro de la AIT desde 1866 y delegado en el Congreso de la AIT en Bale, que ..la se帽ora D.U. (Ar铆stides Rey) es decididamente una sincera y sentimental librepensadora; quiz谩s tras desmarcarse del programa anti-deista que llevaron los grupos parisinos al Anticoncilio de N谩pol茅s, 1869, que s铆 apoyaron Le-Balleur, Brack o Royannez. Ver, L鈥橢xcommunie 25-12-1869.

38RICHARD: Revue de Paris 01-09-1896. Recordemos que la ADS fue disuelta formalmente en febrero-marzo de 1869, para que pudieran asistir como Secci贸n de Ginebra -La Alianza-, al Congreso de la AIT de Basilea en septiembre de 1869; momento en que la ADS ser铆a reorganizada de forma clandestina.

39Le FIGARO 30-07-1873. Entre los comuneros de Suiza en julio de 1871 estaban Royannez, Jos茅 Pollio, Julio Guesde o Paula Minck, que trataron de reeditar La Republique Universelle. Sin embargo, Royannez y Pollio, que hab铆a sido director del Journal Officiel durante La Com煤n, fueron detenidos en Beziers a finales de mes y trasladados a Marsella para ser juzgados. Ver, La Federaci贸n 03-12-1871; La Independencia 31-04-1871; Le Confeder茅 de Friburg 05-07-1871.

40 MALON: L鈥橧nternationale: son histoire et ses principes. Propagande Socialiste, 1872, p. 7.. En marzo de 1872, Royannez organizaba grupos de la AIT en Avi帽贸n junto al espa帽ol Esteve, que pudiera ser Ram贸n Esteve, presente en el congreso de Barcelona de 1870. Por all铆 andaba Mechnikov como delegado de propaganda de la secci贸n del Jura, aunque no tuvo tanto acierto como en Espa帽a. Tambi茅n estaba en Avi帽贸n Alfredo Naquet, que dirig铆a el peri贸dico La Democratie du Midi. Ver, VVAA: La primera Internacional y la Alianza en Espa帽a. Ob. Cit, pp. 57-69.

41CARTA de Bakunin a los Aliados de Espa帽a, s.f., en Nettlau: Cartas de Miguel Bakunin, n潞 73, pp. 6-7, en VVAA: La primera Internacional y la Alianza en Espa帽a. Ob. Cit, pp. 111-112. Dentro de la primera AIT hab铆a partidarios del Panarquismo, teor铆a pol铆tica heterodoxa y de trasfondo ut贸pico, propuesta en 1860 por el belga Pablo de Puydt; que influir铆a en Proudhon, Malon, Los Reclus, Rey o en el propio Nettlau.

42CR脫NICA 20-01-1935. Uno de los hermanos ib茅ricos fue Josep Rubaudonadeu y Corcelles [1841-1916], quien ser铆a el animador del n煤cleo internacionalista de Sevilla, abril de 1869, donde inicialmente se reunieron tambi茅n 21 individuos. Adem谩s, influido por este misticismo pitag贸rico que propagaran los saint-simonianos, se puede considerar a Rubau como uno de los ide贸logos del DNI, ya que propon铆a sustituir los apellidos por un n煤mero identificativo, ..鈥淣adie duda de la gran profundidad matem谩tica del economista Carlos Marx; pero Marx [..] neg贸 todo dinamismo, todo magnetismo, o todo espiritualismo -como quer谩is- a la gran masa del pueblo: para Marx todos los hombres eran cifras o piezas de ajedrez..鈥, Mefist贸feles: Psicolog铆a del materialismo, Sindicalismo 21-07-1933. Tambi茅n, La Libertad-Madrid 22-02-1929.

43NETTLAU: Esbozo de la historia de las utop铆as, La Protesta 01-06-1925. Este trabajo no hubiera sido posible sin la generosidad de los compa帽eros del Portal Maitron, que nos dio acceso a su nutrida base de datos para completar esta trabajo. Tambi茅n, Brenan: The Spanish Labyrinth. Cambridge University Press, 2014, pp. 226 y ss.