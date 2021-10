Una de las charlas que doy se titula: 芦El mito de la normalidad禄, que es para decir que pensamos que existen personas normales y luego est谩n las que sufren patolog铆as y tienen depresi贸n o ansiedad o adicciones o esquizofrenia o trastorno bipolar o TDAH (Trastorno de D茅ficit de Atenci贸n e Hiperactividad) o cualesquiera otros problemas. Lo que yo osbersvo es un continuo en el que todos estamos. Estos rasgos, en un grado u otro, est谩n presentes en casi todas las personas y es una mitolog铆a pensar que existe lo normal y luego est谩 lo anormal. Por Dr. Gabor Mat茅 Reproductor de v铆deo

Bueno, seg煤n las investigaciones, el mejor lugar del mundo para ser esquizofr茅nico no es Am茅rica del Norte con toda su鈥 farmacopea, sino, en realidad, un pueblecito de 脕frica o la India, donde hay aceptaci贸n, donde las personas hacen espacio para sus diferencias, donde la conexi贸n no se interrumpe sino que se mantiene, donde no se te excluye y se te condena al ostracismo, sino que se te acoge, y donde hay espacio para que pases al acto lo que sea que necesites pasar al acto, o expresa lo que necesites expresar, y puede incluso que la comunidad entera cante o coree contigo o celebre una ceremonia contigo y quiz谩s encontrar alg煤n significado en tu 芦locura鈥.

As铆 que es contextual y es cultural, de modo que la enfermedad no es un fen贸meno aislado de un individuo, es un paradigma fabricado o construido por la cultura. De modo que una sociedad que nos separa de nuestra espiritualidad, que nos separa de la propia sociedad mediante la idealizaci贸n del individualismo y destruyendo el contexto social, lo cual ocurre en nuestra sociedad, y que ignora nuestras necesidades emocionales, ser谩 una sociedad que genere patolog铆as.

Y creo que ello tiene que ver con la propia naturaleza del sistema econ贸mico, el cual dice que lo que importa no es qui茅n eres, sino c贸mo los otros te valoran. Y la nuestra es una sociedad materialista, lo cual significa que lo que valoramos no es qui茅nes son las personas, sino lo que producen o consumen.

Y las personas que ni consumen ni producen son condenadas al osctracismo, se las aparta a un lado y se las deval煤a totalmente, de ah铆 el rechazo a las personas mayores, porque ya no son productivas y tampoco tienen el suficiente poder adquisitivo para consumir mucho. Por tanto, la propia naturaleza de esta sociedad materialista genera y promueve esa separaci贸n de nosotros mismos. (鈥)

Existe una inteligencia, y no me refiero a una criatura operante, all铆 arriba, que hace y decide las cosas. Pero existe una inteligencia en la Naturaleza y en la Creaci贸n y si la ignoramos creamos sufrimiento para nosotros y para los dem谩s. Y alinearse con esa inteligencia, realizar esa conexi贸n, es realmente lo que鈥 Tanto si lo hacemos conscientemente o porque sentimos esa llamada en maneras que manifiestan compasi贸n, conexi贸n y amor. As铆 es c贸mo se supone que debemos ser.

Y el reconocimiento de ello y el luchar por ello es lo que yo denomino Espiritualidad. Existen muchos caminos. Algunos lo descubren a trav茅s de la Religi贸n, a veces la Religi贸n es un obst谩culo. De hecho, a menudo lo es, pero tambi茅n puede ser una v铆a hacia ello, tambi茅n, dependiente del qui茅n, el c贸mo y d贸nde. Es lo que las personas est谩n buscando鈥 muchos otros caminos que no son religiosos pero fundamentalmente existe esta Naturaleza Espiritual que si ignoramos, en realidad supone ignorar una parte esencial de nosotros mismos.