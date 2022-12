–

Desde 2015, cuando alrededor de un mill贸n de refugiadas y de migrantes consiguieron entrar a Europa, el foco de atenci贸n sobre el papel de las mafias migratorias ha crecido con fuerza.

Lex Rietman

鈥淣uestro esfuerzo com煤n es, antes de todo, luchar contra las mafias. Las mafias que trafican con personas y ponen su vida en peligro. Ustedes, los periodistas, han informado en los 煤ltimos d铆as de las tr谩gicas muertes en el mar de varios migrantes, personas que se encuentran en una situaci贸n de la cual se aprovechan estas mafias. Por eso uno de nuestros principales objetivos es la lucha contra las mafias鈥.

As铆 se expresaba, en noviembre de 2020, ante la prensa internacional el ministro espa帽ol del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los ojos del mundo estaban puestos en las islas Canarias. Catorce a帽os despu茅s de la crisis de los cayucos del 2006, el archipi茅lago espa帽ol hab铆a vuelto a convertirse en la principal puerta de entrada de la migraci贸n clandestina a Europa. Las im谩genes del muelle de la verg眉enza de Arguinegu铆n daban la vuelta al mundo.

Es entonces cuando las autoridades de Madrid y Bruselas deciden que es hora de visitar las islas Canarias. Grande-Marlaska recorre el archipi茅lago con la comisaria europea Ylva Johansson, responsable comunitaria de seguridad y migraci贸n. Despu茅s de examinar de cerca los focos de la crisis, convocan una rueda de prensa conjunta en las Palmas de Gran Canaria.

En un discurso de poco m谩s de ocho minutos, Grande-Marlaska utiliza once veces los conceptos 鈥渕afias鈥 y 鈥渞edes que trafican con personas鈥. Un ejemplo claro de aquello que las ciencias sociales denominan encuadre (framing): el complejo fen贸meno de la migraci贸n se reduce a un problema de seguridad, una batalla del bien contra el mal. El ministro pinta una imagen de delincuentes sin escr煤pulos responsables de la muerte de migrantes vulnerables. La comisaria europea Johansson est谩 de acuerdo. Enfatiza la importancia de hacer frente a estas 鈥渞edes delictivas鈥 de manera conjunta con los estados miembros.

Pero, 驴c贸mo piensa Europa hacerlos frente? Proporcionando ayuda humana y material en los 鈥減a铆ses de tr谩nsito y origen鈥. As铆, los equipos fronterizos espa帽oles est谩n trabajando sobre el terreno con sus colegas de Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia. Agentes espa帽oles patrullan junto a la polic铆a y los guardacostas de estos pa铆ses de 脕frica Occidental. Disponen de barcos de patrulla, veh铆culos todoterreno, aviones y helic贸pteros pagados por Europa.

Todos estos esfuerzos est谩n dando sus frutos, seg煤n el ministro espa帽ol. 鈥淟a cooperaci贸n permite desarticular las redes dedicadas al tr谩fico de personas鈥, dijo en las Palmas de Gran Canaria. 鈥淐on esta f贸rmula, el a帽o pasado redujimos un 50% la inmigraci贸n ilegal hacia Espa帽a a trav茅s del Mediterr谩neo. Haremos el mismo en la ruta migratoria hacia las islas Canarias鈥. El ministro estaba convencido que este enfoque tambi茅n funcionar铆a para la ruta Atl谩ntica.

鈥淪ervicios de facilitaci贸n鈥

La atenci贸n a las redes criminales no es nueva. Desde 2015, cuando alrededor de un mill贸n de refugiadas y de migrantes consiguieron entrar a Europa, el foco de atenci贸n sobre el papel de las mafias migratorias ha crecido con fuerza. En la pol铆tica migratoria oficial de la UE, la lucha contra las redes de contrabando de personas ocupa ahora el primer lugar en la agenda. En parte, porque 鈥渆xplotan a los inmigrantes vulnerables鈥, en palabras del Consejo Europeo.

En el debate sobre la cuesti贸n, se cita a menudo un informe conjunto de Europol e Interpol, organismos internacionales de cooperaci贸n policial. Afirma que m谩s del 90% de las personas que migran hacia Europa utilizan 鈥渟ervicios de facilitaci贸n鈥, que ser铆an ofrecidos y prestados por grupos delictivos en su mayor铆a. 鈥淓n torno a la crisis migratoria sin precedentes a Europa ha surgido una red compleja, despiadada y multinacional de contrabando de migrantes鈥 que 鈥済enera miles de millones de euros para los grupos criminales implicados鈥, concluye Europol.

Seg煤n el relato oficial, la migraci贸n clandestina hacia Europa est谩 inextricablemente ligada a la delincuencia organizada, las mafias y las redes criminales. Ellas, son las responsables de las numerosas muertes y desapariciones en la peligrosa ruta migratoria hacia las Islas Canarias. Sin las mafias, es probable que una proporci贸n muy mayor de la opini贸n p煤blica se volver铆a contra la dura pol铆tica migratoria de Europa. Y sin las mafias, la militarizaci贸n de las fronteras exteriores ser铆a mucho m谩s dif铆cil de vender.

驴Hasta qu茅 punto es realista esta idea? C贸mo funciona el proceso de migraci贸n en la pr谩ctica? 驴Qui茅n organiza los viajes? 驴En qu茅 medida la migraci贸n clandestina de 脕frica Occidental a las islas Canarias est谩 en manos del crimen organizado? Hemos ido al Senegal y Gambia para averiguarlo. Desde estos pa铆ses, se realiza la traves铆a m谩s larga de esta ruta migratoria: entre 1.400 y 1.700 kil贸metros para llegar a las Islas Canarias.

Los motivos del viaje

Hemos hablado con unas cincuenta personas clave sobre el terreno. Entre ellas se encontraban personas que quer铆an migrar, personas devueltas, organizadores de los viajes hacia Europa, pescadores, l铆deres comunitarios, investigadores acad茅micas, polic铆as, responsables pol铆ticos y periodistas especializados. Conocen el terreno y el tema de primera mano. Y en conjunto, ofrecen un panorama que socava uno de los cimientos de la pol铆tica migratoria europea: las redes criminales no juegan ning煤n papel en esta ruta migratoria.

La gente quiere salir de 脕frica Occidental motivada por toda una serie de razones, pero no porque una 鈥渃ompleja, despiadada y multinacional red de contrabando de migrantes鈥 les d茅 la idea. La iniciativa casi siempre surge de la persona que quiere emprender el viaje o de su entorno m谩s pr贸ximo: familia, amigos, compa帽eros de trabajo o vecinos. Tampoco necesitan recurrir a una mafia multinacional de contrabando para llevar a cabo su plan. Lo hacen ellos mismos. O, de nuevo, son personas de su entorno inmediato las que organizan los viajes mar铆timos.

Acostumbran a ser pescadores. Tienen barcos, experiencia como patrones en alta mar y una buena raz贸n para querer irse. Sus capturas han disminuido dr谩sticamente en los 煤ltimos a帽os. Lo escuchamos por todas partes a lo largo de la costa del Senegal y de Gambia: 鈥淣uestro gobierno ha vendido el mar en los extranjeros鈥. Los barcos de arrastre industrial europeos y asi谩ticos est谩n vaciando las aguas costeras de 脕frica Occidental, tradicionalmente ricas en capturas. Para los decenas de miles de pescadores artesanales locales s贸lo quedan los peces m谩s peque帽os. En muchos casos insuficiente para sobrevivir.

La sobrepesca de arrastre de los pa铆ses ricos no solo amenaza la existencia de los pescadores locales y sus familias. La econom铆a de las zonas costeras del Senegal y Gambia depende en gran medida de la pesca. Las redes de pesca vac铆as est谩n estrangulando la econom铆a local. Y la poblaci贸n sufre las consecuencias de la creciente escasez de peces. La fuente m谩s importante de prote铆nas en esta regi贸n es cada vez m谩s inasequible. La crisis de la industria pesquera local 鈥攑rovocada tanto por los pa铆ses ricos como por los gobiernos de 脕frica Occidental que les otorgan las concesiones de pesca鈥 es un gran incentivo para los viajes clandestinos a las Islas Canarias, tanto en cuanto a la oferta como la demanda.

鈥淐uando tenga la oportunidad, marchar茅鈥. Alhagie Jallow (21 a帽os) est谩 muy seguro. En la playa de Tanji, un pueblo pesquero de 15.000 habitantes en la costa atl谩ntica de Gambia, pasa el rato con sus amigos Lamin Fofana (20) y Yaya Demba (18). 鈥淪i ahora mismo hubiera un barco que saliera hacia Espa帽a desde esta playa, no dudar铆a a marchar ni un momento. Y no soy el 煤nico鈥.

Jallow y sus amigos suben a un viejo barco de pesca que est谩 averiado en la playa. Hay grandes agujeros en el casco de la canoa de madera de cincuenta metros de largo. Reparado o de nueva construcci贸n, este es el tipo de barco en el cual cada a帽o miles de africanos se aventuran hacia las Islas Canarias. Seg煤n las cifras oficiales, 23.000 personas llegaron por v铆a mar铆tima al archipi茅lago espa帽ol en 2020, la segunda cifra m谩s alta de la historia. El 2021 el flujo se mantuvo casi igual: fueron 22.000, a pesar de un gran despliegue policial a ambos lados del Atl谩ntico para evitar las llegadas. Y en los primeros seis meses de 2022 han sido 8.741. Es decir, aunque las llegadas a Canarias ya no captan la atenci贸n de los grandes medios, la cifra se ha multiplicado por 1,7 compar谩ndola con el mismo periodo del 2021, y por cinco si se toma como referencia el 2020, el a帽o en que las cifras migratorias a Canarias fueron portada mundial.

Tanji es uno de los puntos de salida de la ruta migratoria del Atl谩ntico. Desde aqu铆, hay 1.700 kil贸metros en l铆nea recta hasta las islas de Gran Canaria y Tenerife. No hace falta avisar a Jallow y sus amigos de los peligros de la larga traves铆a. Lo saben de sobra. Son hijos del mar, como casi todo el mundo en Tanji. Pero las noticias de muertes y desapariciones no pueden disuadir a los tres j贸venes.

Fofana y Demba tambi茅n est谩n decididos a aprovechar la primera oportunidad para ir a Europa. 鈥淣o tengo miedo鈥, dice Fofana. 鈥淪i quieres sobrevivir, tienes que correr riesgos. Y es mejor morir en el mar que sentarse aqu铆 y no hacer nada鈥. Sus amigos asienten con la cabeza. 鈥淎qu铆 no hay trabajo, aqu铆 no hay nada鈥, dice Demba. 鈥淓s muy frustrante ver a tus padres sufrir. Cada d铆a tienen que luchar para alimentarte a ti y a tus hermanos, mientras t煤 ya eres mayor y no puedes aportar nada鈥. Fofana y Demba han abandonado la escuela antes de acabarla. Sus padres ten铆an que elegir: pagar la escuela o alimentar a la familia.

Desde la distancia, el pescador Lamin Jarju (45) observa a los chicos en la barca. Los conoce: aqu铆 todo el mundo se conoce. 鈥淓stas son las barcas de pesca m谩s grandes que tenemos鈥, dice Jarju. 鈥淐aben m谩s de 200 personas. Son los que usamos para el backway鈥. Backway 鈥攍a puerta de atr谩s鈥 es la palabra que han inventado los gambianos para referirse a la emigraci贸n clandestina. Es un t茅rmino po茅tico y eficaz: si Europa nos cierra la puerta principal, vamos por la puerta trasera. Y esta puerta principal cerrada es la imposibilidad pr谩ctica de obtener un visado europeo. En 脕frica Occidental, solo una peque帽a 茅lite de personas muy acomodadas puede acceder a esta v铆a de entrada.

Organizaci贸n colectiva

Quienes son las personas que organizan los viajes en Tanji? Jarju no duda ni un momento: los propios habitantes. Cualquiera puede ser organizador. O agent como se dice aqu铆, agente de viajes. 鈥淓mpieza con unas cu谩ntas personas que deciden irse juntas. Suelen ser pescadores. Normalmente, hay alguien entre ellos que tiene un barco. Otro es patr贸n, con experiencia en alta mar, y alg煤n otro sabe usar los sistemas de navegaci贸n. Y si no, son f谩ciles de encontrar aqu铆.

El barco se llena solo. El 煤nico problema a la hora de buscar gente interesada a viajar es que se tiene que hacer de manera discreta. En parte por la presi贸n de Europa, la polic铆a est谩 intensificando su vigilancia. 鈥淐uando se enteran de que sale un barco, la polic铆a se presenta con un gran despliegue鈥, dice Jarju. 鈥淎rrestan a todo el mundo. Pero para nosotros la migraci贸n no es un delito. Los organizadores no son delincuentes, sino pescadores comunes y corrientes, los propios habitantes de Tanji. Los patrones de las embarcaciones forman parte de la comunidad local. La gente les dice: 鈥楴uestros hijos quieren viajar y t煤 tienes un barco. Por favor, ay煤danos, te pagaremos por eso鈥. No los importa pagar los 300 o 400 euros del viaje鈥.

Una organizaci贸n a nivel local, por iniciativa propia de quien migra (casi siempre se denominan 鈥渧iajeros鈥 a 脕frica Occidental), 鈥済ente corriente鈥 y no redes criminales como organizadores de los viajes, y una imagen sorprendentemente positiva de los contrabandistas o 鈥渢raficantes鈥: son elementos que se repiten una y otra vez en nuestras conversaciones con expertos, implicados y afectados en los principales puertos de salida de Gambia y Senegal.

Una de ellas es Khady Ndoye (40). Es periodista especializada en migraciones y reportera judicial en Mbour, una ciudad senegalesa situada a unos ochenta kil贸metros de Dakar. 鈥淟os organizadores de los viajes son personas de la comunidad local鈥, dice. 鈥淒esde el punto de vista legal son delincuentes, pero para la sociedad no lo son. Quien comete un delito aqu铆 es aislado por su familia. Pero si eres un convoyeur [organizador de viajes clandestinos], esto no ocurre. Esto demuestra que no se los considera delincuentes鈥.

La idea de irse surge cuando los j贸venes se sientan juntos, no tienen nada que hacer y entonces deciden buscar un barco, confirma Ndoye. Por lo tanto, no se puede hablar de organizaciones en sentido estricto. 鈥淐asi todos los viajes los planifican personas que ya se conoc铆an: amigos, familiares, colegas. Se ponen en contacto con un conocido que es marinero y sabe cuando el oc茅ano est谩 en calma鈥.

Bubacarr Fatty es economista y jefe de investigaci贸n del Management and Development Institute (MDI, Instituto de Gesti贸n y Desarrollo) de Kanifing, una de las principales instituciones universitarias de Gambia. Fatty ha realizado estudios sobre los motivos por los cuales la gente opta por el backway. No ha encontrado pruebas que sustenten el discurso europeo del migrante como v铆ctima pasiva de las redes migratorias criminales. De sus investigaciones se concluye que la iniciativa la toma qui茅n quiere irse, no los contrabandistas.

鈥淒esde la perspectiva de 脕frica Occidental, la migraci贸n no es un proceso que se rija por la l贸gica del supply-push鈥, afirma. 鈥淟a migraci贸n es demand-pull, es decir, la demanda de oportunidades de viaje crea la oferta, y no al rev茅s. Empieza con la poblaci贸n local sintiendo la necesidad de irse. Por la raz贸n que sea: por las condiciones sociales, econ贸micas o pol铆ticas, o impulsada por otros factores como el cambio clim谩tico. Los agents simplemente responden a esta necesidad鈥.

Los estudios del equipo de Fatty revelan otro factor del cual rara vez o nunca hablan los expertos en Europa: los migrantes gozan de una gran consideraci贸n social. 鈥淓l entorno social valora mucho m谩s sus esfuerzos que los de quienes luchan por llegar a fin de mes aqu铆鈥, dice Fatty. 鈥淓sto supone un impulso social a la emigraci贸n de primera magnitud. Es un factor m谩s fuerte que cualquier otro鈥. Entre la juventud existe la idea que se puede hacer mucho m谩s por la familia en cinco a帽os en Europa que en treinta a帽os en 脕frica Occidental. La investigaci贸n de Fatty demuestra que no solo los j贸venes piensan as铆. Cuando alguien pisa suelo europeo, la familia en los pa铆ses de origen lo celebra efusivamente.

Ebo Town es uno de los muchos lugares donde se puede ver el porqu茅. En este polvoriente barrio popular de Serrekunda, la mayor ciudad de Gambia, se observa una gran cantidad de casas en construcci贸n en modestos terrenos familiares. Pregunt茅 por qu茅, y casi siempre obtendr谩 la misma respuesta: tenemos un hijo o hija en Europa que nos env铆a dinero.

Fuera de la ciudad, la situaci贸n no es diferente. El investigador Bubacarr Fatty calcula que en las zonas rurales entre el 60% y el 70% de las nuevas viviendas se construyen con dinero remitido por familiares desde Europa. 鈥淢谩s all谩 del peligroso viaje, la sociedad no ve nada malo en la migraci贸n clandestina鈥, dice Fatty. 鈥淧roporciona a los miembros de la familia que se quedan atr谩s unas oportunidades que nunca habr铆an tenido de otro modo. Por supuesto, esto no te lo dir谩n los pol铆ticos. Pero la gente de a pie dice: no hay absolutamente nada de malo en el backway. Todo lo contrario!鈥.

Las personas que organizan los viajes hacia las islas Canarias son vistas por la sociedad en su gran mayor铆a como benefactoras. Varios de nuestros entrevistados utilizan incluso el t茅rmino 鈥渟amaritanos鈥, como el polit贸logo Adama Mbengue en la capital senegalesa, Dakar. 鈥淧onen comida en la mesa de muchas familias鈥, dice.

Por supuesto hay cr铆ticas tambi茅n. Algunos passeurs (鈥渂arqueros鈥) te cobran el viaje y desaparecen sin dejar rastro鈥, dice Badou Ndoye (82), un pescador retirado y l铆der comunitario de Mbour. Estas estafas ocurren sobre todo cuando el organizador no procede de la comunidad local. Son casos excepcionales. Por lo general, los passeurs o agents cumplen los acuerdos. De lo contrario, se har铆an la vida imposible en la comunidad.

Tambi茅n ocurre que los agentes llenan demasiado la embarcaci贸n, a veces con consecuencias fatales. Hemos encontrado un caso en Barra (Gambia), donde el agente en cuesti贸n tuvo que huir de la ira de sus conciudadanos. Finalmente, fue localizado y procesado por los tribunales.

Los organizadores de los viajes ganan mucho dinero. Es un hecho incuestionable. La cantidad exacta es dif铆cil de calcular. Tanto en el Senegal como Gambia, sus clientes pagan unos 400 euros, con un m谩ximo de 800 euros. Pero por otra parte, en cada expedici贸n hay una serie de personas que no pagan: los patrones y su tripulaci贸n, familiares cercanos o amigos del organizador. Otros obtienen un descuento porque est谩n desesperadas y no pueden reunir el dinero. Recordamos que normalmente entre organizadores y clientes todo el mundo se conoce.

Seg煤n el tama帽o de la embarcaci贸n, los ingresos brutos por viaje oscilan entre 40.000 y 80.000 euros. Despu茅s de deducir los gastos 鈥攂arco, motores fueraborda, sistema de navegaci贸n, combustible, provisiones鈥, queda un beneficio de entre 20.000 y 40.000 euros por viaje. As铆 lo estima Mountaga Kane, un experimentado periodista de Mbour que ha realizado numerosos reportajes sobre la migraci贸n clandestina. El beneficio se reparte entre los organizadores y sus ayudantes. Suelen rondar las diez personas. Esto supone entre 2.000 y 4.000 euros por persona y expedici贸n. Por esta cantidad, se arriesgan a varios a帽os de prisi贸n.

Seg煤n el Banco Mundial, la renta anual per c谩pita es de 1.430 d贸lares en Senegal y de 750 en Gambia. Por lo tanto, seg煤n los est谩ndares de 脕frica Occidental, los contrabandistas obtienen un gran beneficio. Pero probablemente no son sumas que vuelvan locos a delincuentes profesionales de una 鈥渃ompleja, despiadada y multinacional red de traficantes de migrantes鈥. Salvo que una 煤nica gran mafia migratoria controlara toda la costa de 脕frica Occidental. Algo que no sucede.

Dirigentes europeas y cuerpos policiales como Europol suelen utilizar las ganancias brutas de los organizadores de los viajes como prueba de que se trata de organizaciones criminales. Tal vez olviden que estos beneficios est谩n condicionados por el grado en que se vigile la costa de 脕frica Occidental, algo que ocurre principalmente a instancias y a cargo de Europa. De este modo, un viaje clandestino en barco desde el S谩hara Occidental hasta las Islas Canarias cuesta 2.000 euros por un recorrido de cien kil贸metros. Desde Senegal, una distancia quince veces mayor, se paga cinco veces menos. 驴La explicaci贸n? Las posibilidades de ser atrapado justo antes de salir y en el principio del trayecto son muchas m谩s altas en el Sahara Occidental, territorio ocupado por Marruecos, que en Senegal. Y esta diferencia se explica por los recursos que Bruselas y Madrid transfieren a Marruecos para controlar las salidas. Es decir, la pol铆tica europea est谩 aumentando la rentabilidad de los contrabandistas.

Una opci贸n de futuro popular

Seg煤n una idea muy extendida en Europa, las personas que marchan de 脕frica no pertenecen a los sectores m谩s pobres de su pa铆s: 鈥溌ira cu谩nto pagan a las mafias!鈥, es la t铆pica expresi贸n de este t贸pico. Hay algo de verdad en esto. Sin embargo, en la pr谩ctica muchas familias pobres de Senegal y Gambia consiguen poner sobre la mesa los 400 euros que suele costar el viaje. Venden sus posesiones, sus tierras y su ganado para poder enviar a uno de sus hijos a Europa. Una inversi贸n familiar, con la esperanza que las futuras remesas de dinero recompensen el esfuerzo conjunto.

Y si no tienes nada que vender, siempre quedan agents como Adama en Bakau, Gambia. Junto con su primo, Adama 鈥攏ombre ficticio鈥 organiza una vez al a帽o un viaje a las Islas Canarias. Es pescador, m煤sico y desde hace cinco a帽os tambi茅n agent. Se enorgullece de que sus barcos hayan llegado siempre sanos y salvos. Muestra un v铆deo del 煤ltimo viaje, enviado desde Gran Canaria. El barco no est谩 demasiado lleno, la gente est谩 cocinando, cantante y riendo. Casi todos son amigos y conocidos del barrio, los dem谩s son de pa铆ses vecinos como Mali, Guinea y la Costa de Marfil. Cuarenta de los cien no pudieron pagar, pero se los permiti贸 embarcar de todos modos. 鈥淎qu铆 todos somos pobres, nos ayudamos los unos a los otros鈥, dice Adama con una sonrisa. 鈥淟os que no pudieron pagar y despu茅s tienen suerte a Europa, quiz谩s nos compensar谩n un poco en el futuro. As铆 es como lo hacemos鈥.

Las personas que se suben a un barco hacia las Islas Canarias no se sienten v铆ctimas. Quiz谩s se sienten v铆ctimas de sus circunstancias socioecon贸micas o de la estricta pol铆tica europea de visados, pero no de los contrabandistas. 鈥淎lgunos ven a los passeurs como aprovechados y explotadores鈥, dice el periodista senegal茅s Mountaga Kane. 鈥淓specialmente despu茅s de algunos accidentes notorios en el mar. Pero la mayor铆a de la poblaci贸n los ve como personas que ayudan a las familias pobres鈥.

A Saint-Louis, la ciudad portuaria y colonial del norte de Senegal, nos encontramos con la sorprendente comprensi贸n por los contrabandistas desde un lado inesperado. El coronel Souleymane Ciss茅 es el jefe de la Gendarmer铆a Nacional Senegalesa en la regi贸n norte del pa铆s. Es responsable del control de las fronteras y de la guardia costera y, por lo tanto tambi茅n de la lucha contra la migraci贸n ilegal. Le asiste un equipo permanente de diez agentes espa帽oles de la Guardia Civil. El a帽o pasado interceptaron trece barcos con 2.600 migrantes a bordo. La mayor铆a eran j贸venes sin trabajo a causa de la crisis de la pesca, dice Ciss茅.

驴C贸mo ve a los que ayudan a estos j贸venes salir en un barco hacia Europa? 鈥淒epende de d贸nde est谩s鈥, dice el coronel Ciss茅. 鈥淪i est谩s en Europa puedes verlos como gente mala. Pero si est谩s aqu铆 es diferente鈥. 驴Y qu茅 opina de que los l铆deres europeos digan que no luchan contra migrantes y refugiados, sino contra las mafias migratorias y sus redes criminales? 鈥淟levo uniforme鈥, dice sonriente, 鈥渁s铆 que no tengo opini贸n鈥.

En oto帽o de 2020 el Gobierno espa帽ol inici贸 una ofensiva diplom谩tica en 脕frica Occidental. Coincidi贸 con el crecimiento sin precedentes del flujo migratorio hacia las Islas Canarias. En noviembre, la entonces ministra de Asuntos exteriores Arancha Gonz谩lez Laya y su secretaria de Estado, Cristina Gallach, viajaron a Senegal, Gambia y otros cinco pa铆ses de la regi贸n. El objetivo del viaje era intensificar la cooperaci贸n que Espa帽a estableci贸 con los gobiernos de 脕frica Occidental en 2006 para poner fin a la llamada crisis de los cayucos, cuando 32.000 migrantes llegaron a las Islas Canarias.

En abril del a帽o siguiente, Senegal volvi贸 a recibir una visita del Estado espa帽ol, esta vez del presidente del gobierno Pedro S谩nchez. La lucha contra las 鈥渕afias鈥 鈥攐 鈥渞edes de inmigraci贸n ilegal鈥, como se las denomina en los comunicados de prensa oficiales鈥 era en todas estas visitas el primer punto en la agenda. Esto se traduc铆a en m谩s dinero y m谩s ayuda material para el control de las fronteras a 脕frica Occidental. El 2021, Gambia recibi贸 39 millones de euros del Fondo de Emergencia para 脕frica de la UE. Senegal, 171. Una parte importante de este dinero se destina a la 鈥済esti贸n de la migraci贸n鈥.

Manding Saidykhan es el responsable de las pol铆ticas migratorias en el Ministerio del Interior de Gambia. Se sent贸 a la mesa con las delegaciones de Europa para tratar el tema. 鈥淟os l铆deres europeos vienen aqu铆 con una agenda muy particular鈥, dice en su despacho del ministerio. 鈥淨uieren hablar sobre todo de repatriaci贸n y deportaci贸n de gambianos. Y quieren que vigilemos la frontera. Ya lo est谩bamos haciendo, por supuesto. Pero es imposible detener a todos. La migraci贸n no puede detenerse. Esta es la realidad. Es algo inevitable. Sabemos que para la mayor铆a de la gente es pr谩cticamente imposible conseguir un visado para Europa. Por eso optan por el backway鈥. Cuando preguntamos qu茅 piensa del 茅nfasis que pose Europa en el papel de las mafias y las redes criminales de la migraci贸n clandestina, Saidykhan vacila un momento. 鈥淣o lo s茅鈥, dice. 鈥淎qu铆 a los organizadores los dicen agents. Tal vez formen una red. Pero no son delincuentes鈥.

Grande-Marlaska no ha cumplido su promesa de 2020. Al tomar medidas contra las 鈥渕afias de la migraci贸n鈥, el ministro del Interior espa帽ol prometi贸 reducir el n煤mero de llegadas a las Islas Canarias a la mitad. La realidad ha sido muy diferente. El 2021 llegaron casi tantos migrantes y refugiados como el a帽o anterior. Y desde el principio de este a帽o hasta octubre, el n煤mero de llegadas es pr谩cticamente igual al de hace un a帽o.

Mientras tanto, el n煤mero de muertes en la ruta atl谩ntica no para de crecer. La ONG Caminando Fronteras ha documentado 4.016 muertos y desapariciones durante el 2021, m谩s del doble que el a帽o anterior (1.851). Si cruzamos los datos de muertes de la ONG con las cifras oficiales de llegadas del ministerio del Interior espa帽ol, vemos que en 2020 un 7,4% de las personas que hicieron la traves铆a a Canarias perdieron la vida. El a帽o pasado se dobl贸 la proporci贸n de muertes hasta 15,2%.

Desde la declaraci贸n de guerra de Grande-Marlaska a las mafias de la migraci贸n, ninguna 鈥渞ed multinacional de tr谩fico de personas鈥 ha sido desarticulada en la ruta canaria. Si fuera as铆, sin duda nos habr铆amos enterado todos. No es porque los polic铆as y guardacostas no dispongan de recursos, sino simplemente porque estas mafias no existen. Seg煤n el Instituto Dan茅s de Estudios Internacionales (DIIS) hay numerosos datos que evidencian que tambi茅n en otras rutas migratorias hacia Europa la 鈥渇acilitaci贸n de la migraci贸n irregular鈥 no es en absoluto dominio exclusivo de 鈥渞edes delictivas transnacionales鈥.

Cada vez m谩s, son grupos locales a peque帽a escala: personas que se ayudan entre ellas, familiares, amigos. Sus beneficios son limitados y se invierten casi inmediatamente en la comunidad local. 鈥淟a pol铆tica de la UE en materia de migraci贸n es euroc茅ntrica y a menudo basada en las perspectivas de un peque帽o grupo espec铆fico de tertulianos y analistas鈥, concluye la investigadora Gabriella S谩nchez del DIIS. 鈥淐omo han demostrado muchos estudios, esto lleva a repetir simplemente las explicaciones y teor铆as existentes sobre el contrabando鈥. De este modo, la versi贸n oficial se refuerza acr铆ticamente.

Hay que cuestionar el mito de las mafias. Pero no ser谩 tarea f谩cil. Generar铆a un problema serio. Porque si no hay mafias, al menos en esta ruta, 驴contra qui茅n estamos entonces utilizando todos esos miles de millones de euros que Europa gasta para el control migratorio? 驴Contra los migrantes, a los que siempre hemos presentado como pobres v铆ctimas de despiadadas bandas multinacionales de traficantes de personas?

El trabajo de campo para la investigaci贸n en Gambia y Senegal

La investigaci贸n El trabajo de campo para la investigaci贸n en Gambia y Senegal se realiz贸 en colaboraci贸n con el periodista gambiano Fabakary B. Ceesay. En marzo y abril visitamos los principales puntos de salida de los refugiados en barco: Tanji, Bakau y Barra en Gambia, Mbour, Saly, Dakar y Saint-Louis en Senegal. Hemos hablado con cientos de personas directamente implicadas y con expertos en migraci贸n clandestina. Cincuenta de ellos fueron entrevistados exhaustivamente, muchos en su lengua nativa (wolof o mandinka). En mayo, continuamos con una serie de entrevistas con migrantes de 脕frica Occidental reci茅n llegados a Gran Canaria y Tenerife. Complet贸 la investigaci贸n un an谩lisis de documentos oficiales, art铆culos de prensa y documentos cient铆ficos.

