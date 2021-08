–

Aunque desde Moncloa y la Uni贸n Europea el coche el茅ctrico se presenta como la gran alternativa de movilidad en la llamada 鈥楾ransici贸n verde y energ茅tica鈥, perpet煤a la geopol铆tica colonialista, supone una gran huella ecol贸gica y acentuar谩 las desigualdades sociales.

Los autom贸viles de combusti贸n tienen los d铆as contados. El a帽o 2035 es la fecha que ha marcado en rojo la Uni贸n Europea (UE) para conseguir la 鈥渟ostenibilidad鈥 en el transporte. A partir de entonces, los coches nuevos deber谩n tener cero emisiones de di贸xido de carbono. Dicho de otra manera, s贸lo podr谩n ser el茅ctricos o de pila de combustible de hidr贸geno.

La Comisi贸n Europea (CE) detalla que sus planes responden a la necesidad de una 鈥渢ransici贸n hacia una movilidad m谩s verde鈥. De hecho, la transici贸n energ茅tica ya ocupa una posici贸n determinante en la agenda pol铆tica europea. Se estima que para el a帽o 2030 la reducci贸n de emisiones incrementar谩 en un 50%. Una agenda que, lejos de querer cumplir 煤nicamente objetivos para paliar la emergencia clim谩tica, responde a varias causas e intereses.

鈥淓l cambio clim谩tico nunca ha importado, no nos enga帽emos; la verdadera raz贸n por la cual hablamos de transici贸n energ茅tica es la escasez de petr贸leo鈥, afirma Antonio Turiel al otro lado del tel茅fono. Es cient铆fico titular del Consejo Superior de Investigaciones Cient铆ficas (CSIC), habla claro y contundente y no deja t铆tere con cabeza a la hora de apuntar las causas y falacias de las pol铆ticas verdes. Lleva a帽os alertando de ello en su blog The Oil Crash. Seg煤n explica, el peak oil o el ritmo m谩ximo de producci贸n de petr贸leo mundial se alcanz贸 en 2018, momento a partir del cual la oferta comenzar谩 a caer por debajo de la demanda aumentando el precio. Prueba de ello, dice, es que las inversiones de las compa帽铆as petroleras en b煤squeda de yacimientos se han reducido en un 60% en los 煤ltimos a帽os, en el caso de Repsol hasta en un 90%. 鈥淐ada vez queda menos petr贸leo barato en el mundo, en los pr贸ximos a帽os podemos tener una reducci贸n de la producci贸n dr谩stica, que ya se est谩 notando en la falta de abastecimiento y encarecimiento del pl谩stico鈥, explica Turiel.

En este contexto, la transici贸n energ茅tica impregna las decisiones pol铆ticas de las pr贸ximas d茅cadas pretendiendo un proceso de sustituci贸n de la energ铆a f贸sil por alternativas renovables y 鈥渓impias鈥. Un momento hist贸rico y clave en el 谩mbito econ贸mico, donde las oportunidades de inversi贸n se multiplican. La llamada transici贸n energ茅tica y ecol贸gica es un caramelo para el capital en un momento de recesi贸n y crisis sanitaria. 鈥淓l Pacto Verde Europeo es la esperanza de Europa de tener un liderazgo global, siendo la primera en llevar a cabo unas reformas verdes que sirvan para reforzar su modelo econ贸mico鈥, explica Alfons P茅rez, ingeniero t茅cnico, investigador y activista del Observatori del Deute de la Globalitzaci贸 (ODG) en su estudio Pactos verdes en tiempos de pandemias. Es el objetivo de los fondos Next Generation; implantar tecnolog铆as verdes y digitales mediante una gran inyecci贸n de dinero p煤blico. Fondos p煤blicos recaudados a base de deuda y que deber谩n devolverse mediante reformas dictadas desde Bruselas durante los pr贸ximos a帽os.

Dinero p煤blico para salvar la automoci贸n

Entre otros proyectos que est谩n por venir, el Gobierno espa帽ol acaba de aprobar el llamado Proyecto Estrat茅gico para la Recuperaci贸n y Transformaci贸n Econ贸mica (PERTE), con el fin de impulsar el coche el茅ctrico y conectado y cumplir as铆 los requerimientos de Bruselas sobre las emisiones de carbono que tambi茅n contempla la Ley de Cambio Clim谩tico. Se financiar谩 con 4.300 millones de dinero p煤blico de los fondos europeos Next Generation durante los pr贸ximos dos a帽os acompa帽ado de una inversi贸n privada de 19.700 millones de euros.

鈥淓l PERTE no es un plan de movilidad sostenible, es un documento en clave econ贸mica鈥 se帽ala P茅rez, 鈥渕谩s que una transici贸n es una transacci贸n鈥. Luis Gonz谩lez Reyes es doctor en ciencias qu铆micas y miembro de Ecologistas en Acci贸n. Tambi茅n lo ve claro: 鈥淢oncloa est谩 simulando una especie de transici贸n ecol贸gica sin tocar en absoluto las empresas responsables de la situaci贸n ambiental鈥. Parad贸jicamente, automovil铆sticas como BMW, Volkswagen, Audi y Porsche han sido sancionadas por Bruselas por oponerse al desarrollo de tecnolog铆a para reducir emisiones. Todas apuestan ahora por el coche el茅ctrico.

El eterno paradigma del crecimiento

No es de extra帽ar que el Gobierno de S谩nchez est茅 ansioso por avivar el sector automovil铆stico: el Estado espa帽ol es el segundo pa铆s productor de coches de la UE y el noveno del mundo; el 80% de los veh铆culos producidos se exportan y aporta entorno al 11% del PIB. Un vector importante donde est谩n implicados m谩s de 300.000 trabajadores directos y otros dos millones en la industria auxiliar. La automoci贸n est谩 en crisis y se espera que reflote protagonizando el llamado 鈥楶lan de Recuperaci贸n鈥.

El objetivo del PERTE es conseguir que en 2023 haya 250.000 veh铆culos el茅ctricos matriculados y entre 80.000 y 11.000 puntos de recarga en todo el Estado. Adem谩s, se quieren impulsar la fabricaci贸n de sistemas de recarga o de microchips para reducir la dependencia en el suministro de estas piezas esenciales para la electr贸nica y cuya escasez ha producido ya paradas notables en las f谩bricas. Seg煤n Pedro S谩nchez, mediante este plan se podr铆a disparar la aportaci贸n de la automoci贸n al PIB hasta un 15% en 2030. En plena pandemia, el baremo de desarrollo se sigue fijando en el PIB.

Una cuesti贸n estructural que va m谩s all谩 de la econom铆a en t茅rminos generales y que afecta individualmente a miles de personas. 鈥淭enemos un sistema que necesita crecer de manera enloquecida para mantener unos puestos de trabajo que nos permitan satisfacer las necesidades b谩sicas, necesitamos crear empleos a costa de lo que sea para tener una vida medianamente digna porque hemos perdido la capacidad de autonom铆a鈥, es la lectura que hace Gonz谩lez.

鈥淣uevamente vemos un desv铆o cuantioso de fondos p煤blicos para manos privadas鈥, critica y a帽ade que el sector del autom贸vil no se podr谩 rescatar por una raz贸n obvia pero que pocos se atreven a se帽alar: 鈥渓a movilidad masiva se ha acabado y no va a poder volver鈥. La sustituci贸n del coche de combusti贸n por uno el茅ctrico, adem谩s de ser insostenible en el contexto de la crisis clim谩tica, choca con los l铆mites biof铆sicos del planeta; 鈥渘o va a haber coches el茅ctricos para todo el mundo porque es f铆sicamente imposible producirlos鈥-afirma Turiel con rotundidad- 鈥測 quienes lo proponen saben perfectamente que no es un modelo generalizable鈥. Gonz谩lez pone la guinda a la previsi贸n del futuro pr贸ximo en consecuencia: 鈥渆l coche el茅ctrico estar谩 al alcance de muy pocas manos y redundar谩 a煤n m谩s la diferencia de clase鈥.

Extractivismo 鈥渧erde鈥, el ox铆moron

鈥淓stamos hablando de transformar un sector que quiere seguir creciendo sin tener en cuenta los l铆mites biof铆sicos del planeta ni el impacto que supondr谩 en los territorios鈥 critica Alfons P茅rez. Aqu铆 es donde entran en juego las llamadas tierras raras, materiales como el litio, el cobalto o el n铆quel se constituyen como referentes indispensables para la transici贸n energ茅tica. Unos materiales finitos y cr铆ticos; la demanda para la estrategia europea de transici贸n verde y digital para el a帽o 2050 multiplica por niveles imposibles las reservas existentes conocidas. 鈥滶ste es el 煤nico modelo por el que se ha apostado y es inviable, pero la naturaleza no negocia鈥, alerta Turiel. 鈥淓n un momento dado, comenzar谩n a interrumpirse suministros, habr谩 problemas asociados a la falta de abastecimiento de materiales, etc鈥, a帽ade.

No es el 煤nico problema. El inter茅s por el litio y otros minerales para la fabricaci贸n de las bater铆as de los coches el茅ctricos y para la transici贸n digital aumenta de la misma manera que las pol铆ticas extractivistas. Pedro S谩nchez presum铆a en su plan para la Espa帽a 2050 de que el Estado tiene 鈥渦no de los dep贸sitos de litio m谩s grandes del continente鈥, refiri茅ndose a mina de Ca帽averal en Extremadura. Su futura explotaci贸n ya ha sido objeto de debate y pol茅mica, ha suscitado protestas multitudinarias y se ha comprobado que no ser谩 suficiente para cubrir la demanda necesaria.

Esto se traduce en nuevas pol铆ticas neocoloniales de extracci贸n masiva de minerales en el Sur global con unos costes irreversibles: gasto de energ铆a para su extracci贸n, altos niveles de emisiones de carbono, deterioro del territorio, aumento de los conflictos, desplazamientos forzados, trabajo infantil y otras violaciones de derechos humanos; en definitiva, seguir谩n agravando las diferencias entre el Norte y el Sur global: 鈥溌縌ui茅n se va a responsabilizar de todos los impactos socioambientales? Tenemos que abrir el debate sobre el grado de responsabilidad que tenemos, no podemos ignorarlo鈥 apunta P茅rez.

Adem谩s de los l铆mites materiales y las consecuencias del extractivismo, la huella ecol贸gica que supondr铆a modificar el parque automovil铆stico, no se ajusta al objetivo de conseguir una movilidad verde y sostenible. Gonz谩lez lo aclara: 鈥渢endr铆amos que cambiar toda la red de gasolineras y convertirla en una red de electrolineras, habr铆a que aumentar la producci贸n de electricidad鈥. No s贸lo eso, recuperar mediante el reciclaje los cementerios de bater铆as que supondr谩 la transici贸n digital tiene un coste energ茅tico tan elevado que directamente no llega a plantearse; 鈥渇alta planificaci贸n estrat茅gica鈥 dice P茅rez.

Nuevo tablero geopol铆tico

Las denominadas tierras raras han entrado en juego en el tablero geopol铆tico, suponiendo cambios de poder y liderazgo y nuevas relaciones internacionales, pero manteniendo la matriz colonial. Al mapa de los recursos donde Oriente Medio es el n煤cleo de la extracci贸n de hidrocarburos se suman nuevas localizaciones de extracci贸n de materias escasas: el tri谩ngulo del litio que se encuentra en Am茅rica Latina entre Bolivia, Argentina y Chile; la extracci贸n de n铆quel es mayoritaria en Indonesia y Filipinas; y las mayores reservas de cobalto del mundo est谩n en la Rep煤blica Democr谩tica del Congo, explica P茅rez con datos de una investigaci贸n de ODG y MedicusMundi Mediterr脿nia..

En cuanto a las tierras raras se concentran sobre todo en China, donde el 62% de la producci贸n mundial actual se extrae de una sola mina, Bayan Obo, que es utilizada como arma geoestrat茅gica. China lidera la vanguardia industrial; no solo posee tierras raras sino que tiene la capacidad de procesamiento. Alfons P茅rez analiza as铆 este cambio geoestrat茅gico: 鈥淟as regiones clave son el tri谩ngulo de extracci贸n en el Sur global, China emerge como potencia para la manufactura y el procesamiento y la econom铆a Europea pasa a ser mera consumidora. El motor alem谩n deja de ser la base de la exportaci贸n y de la construcci贸n Europea y se impone la importaci贸n de bater铆as de China鈥.

Hacia el decrecimiento inevitable

鈥淓s incre铆ble que lo primero que se proponga desde Moncloa al hablar de una transici贸n en la movilidad sea el coche el茅ctrico鈥, denuncia P茅rez. Seg煤n el investigador de ODG, la jerarquizaci贸n de las pol铆ticas es necesaria. En lugar de destinar esfuerzos y recursos a fortalecer los medios colectivos y planificar la reducci贸n del parque automovil铆stico, la propuesta de S谩nchez responde a intereses privados del sector. 鈥淗ablamos de electrificaci贸n del transporte pero no impulsamos el tren, se est谩n planteando cosas tan est煤pidas como trenes de hidr贸geno鈥, comenta. Un proyecto impulsado por Talgo y Repsol que tambi茅n se beneficiar谩n de los fondos Next Generation.

Desde los movimientos ecologistas llevan tiempo avisando de la 煤nica salida posible a la crisis socioambiental y econ贸mica: el decrecimiento. 鈥淣unca es tarde para evitar el colapso鈥, dice Turiel, 鈥減ero el primer paso es asumir que tienes un problema鈥. Plantea que la situaci贸n es 鈥渃r铆tica y urgente鈥, y que la energ铆a renovable deber铆a canalizarse 鈥減ara fines m谩s urgentes que no sea producir electricidad鈥. Porque puntualiza: 鈥渓a energ铆a renovable no es ilimitada鈥.

Siguiendo el mismo hilo, Gonz谩lez ve necesario 鈥渃onstruir econom铆as y vidas m谩s locales y repensar los modelos de movilidad鈥. Subraya un concepto: la justicia social. 鈥淟a transici贸n ecol贸gica es una transici贸n del conjunto del orden pol铆tico, econ贸mico y cultural鈥, explica, 鈥測 tiene que venir directamente ligado a procesos de redistribuci贸n de la riqueza鈥. Reducir la movilidad sin una redistribuci贸n de la riqueza ahondar铆a a煤n m谩s en los patrones desiguales; 鈥減odr铆amos tildarla de transici贸n ecofascista o autoritaria鈥, matiza.

Ante un contexto de crisis donde se destinar谩n fondos p煤blicos a la colaboraci贸n p煤blico-privada aumentando el endeudamiento de la poblaci贸n, P茅rez reivindica la necesidad de crear colaboraciones p煤blico-comunitarias para construir alternativas reales ante los problemas de las pr贸ximas d茅cadas: 鈥淓s necesario democratizar estos procesos, hay que disputar esta cuesti贸n en el camino de la transici贸n energ茅tica鈥.

